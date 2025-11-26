Webb-site.com獲繼承｜周顯

我們研究股票的，最常參考的資訊網站就是Webb-site.com，雖然裏頭的都是公開資訊，但是因為資料齊全，而且查閱方便，所以業界均樂於使用。

然而在2020年，David Webb宣布自己患上前列腺癌，並已擴散至骨骼。他當時曾考慮在逝世後，把Webb-site.com交給香港大學接手營運，但這方案最終被大學管理層否決了。

2025年2月，Webb的病情惡化，並且在11月關閉網站，這當然會引來公眾的不方便。後來，他公開了源代碼，容許公眾繼承網站，這當然是一件好事。事實上，我的拍檔與Webb亦有私交，也因而得到了一些方便。

為了承續Webb的志願和公眾的方便，我們決定把網站內容繼續下去，新的網址為https://0xmd.com/webbsite，希望各方多加使用，並歡迎給予意見。

最後，我們保證的是，這網站將會永遠有David Webb的名字，以及絕對不會夾帶他不喜歡的私貨，如點擊誘餌、加密貨幣及詐騙等。

周顯

