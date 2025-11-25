新股招股熱爆洗頹風 量化派「頭槌飛」料要抽獎 專家稱海偉股份可認購

新股市場經過一輪冷鋒後，上市股價表現及招股反應也有一洗頹風之勢，其中中國鋁冶煉企業創新實業（2788）周一正式掛牌，收市升逾三成，每手500股賬面可賺1,800元。同時，內地消費電商平台「羊小咩」母公司量化派 （2685）周一截止招股，單計孖展料超購逾7,100倍；此外，中國電容器薄膜製造商海偉股份（9609）將於今日截止招股，截稿前孖展已超購逾3,000倍，預計投資者將一手難求，甚至「頭槌飛」也要抽獎。

量化派大幅超購因集資少

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，量化派招股大幅超額認購主要是其集資金額比較小，最高集資金額都只不過是一億多元（公開發售僅佔1,308萬元），所以就形成了比較明顯的超額倍數。基本因素方面，雖然量化派收入增長不錯，但利潤不算特別大，加上屬於電商行業，相信市場不會給予特別高的估值。

至於今日截止認購的海偉股份，伍禮賢指其業務是經營電容器機膜，是比較傳統的經濟領域，從基本面或長遠增長而言，市場亦未必給予很大空間。不過，他認為海偉也是可以小量認購，因為其超購倍數已不少，但仍不建議大額認購，因為新股氣氛踏入11月後，已比8至10月時有所降溫。

市值小或有炒作 暗盤宜先獲利

針對上述兩隻熱門的小型新股的策略，他指由於市值比較小，所以有機會形成短期炒作，如果投資者抽中的話，暗盤或第一天有不錯升幅時，可以先行獲利；但如果沒抽中的話，就不要在暗盤或者掛牌後有升幅的情況下去追。

海偉股份擬發行3,083.14萬股H股，一成香港公開發售，招股價每股14.28元，集資約4.4億元，每手200股，入場費2884.8元，將於11月28日掛牌買賣，中金為獨家保薦人。招股書顯示，集團客戶主要包括薄膜電容器製造商及中國新能源汽車龍頭企業比亞迪（1211）；同時比亞迪亦是海偉上市前投資者，持股4.9%。此外，該股引入匯興麗海為基石投資者，認購金額約2.2億元。

