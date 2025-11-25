Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新股招股熱爆洗頹風 量化派「頭槌飛」料要抽獎 專家稱海偉股份可認購

投資理財
更新時間：06:00 2025-11-25 HKT
發佈時間：06:00 2025-11-25 HKT

新股市場經過一輪冷鋒後，上市股價表現及招股反應也有一洗頹風之勢，其中中國鋁冶煉企業創新實業（2788）周一正式掛牌，收市升逾三成，每手500股賬面可賺1,800元。同時，內地消費電商平台「羊小咩」母公司量化派 （2685）周一截止招股，單計孖展料超購逾7,100倍；此外，中國電容器薄膜製造商海偉股份（9609）將於今日截止招股，截稿前孖展已超購逾3,000倍，預計投資者將一手難求，甚至「頭槌飛」也要抽獎。

量化派大幅超購因集資少

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，量化派招股大幅超額認購主要是其集資金額比較小，最高集資金額都只不過是一億多元（公開發售僅佔1,308萬元），所以就形成了比較明顯的超額倍數。基本因素方面，雖然量化派收入增長不錯，但利潤不算特別大，加上屬於電商行業，相信市場不會給予特別高的估值。

相關文章：量化派第五次遞表港交所 標榜「數字消費」難掩助貸陰影

至於今日截止認購的海偉股份，伍禮賢指其業務是經營電容器機膜，是比較傳統的經濟領域，從基本面或長遠增長而言，市場亦未必給予很大空間。不過，他認為海偉也是可以小量認購，因為其超購倍數已不少，但仍不建議大額認購，因為新股氣氛踏入11月後，已比8至10月時有所降溫。

市值小或有炒作 暗盤宜先獲利

針對上述兩隻熱門的小型新股的策略，他指由於市值比較小，所以有機會形成短期炒作，如果投資者抽中的話，暗盤或第一天有不錯升幅時，可以先行獲利；但如果沒抽中的話，就不要在暗盤或者掛牌後有升幅的情況下去追。

海偉股份擬發行3,083.14萬股H股，一成香港公開發售，招股價每股14.28元，集資約4.4億元，每手200股，入場費2884.8元，將於11月28日掛牌買賣，中金為獨家保薦人。招股書顯示，集團客戶主要包括薄膜電容器製造商及中國新能源汽車龍頭企業比亞迪（1211）；同時比亞迪亦是海偉上市前投資者，持股4.9%。此外，該股引入匯興麗海為基石投資者，認購金額約2.2億元。

相關文章：電容器薄膜製造商海偉股份招股 入場費2884元 比亞迪為客戶及股東

 

 

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
9小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
8小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
12小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
11小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
10小時前