領展急跌後 收息回報率大增｜曾淵滄

11月12日，美國道指再創歷史新高；11月13日，香港恒指收市也升至27000點之上。但是，緊接着竟然是大調整，在6個交易日中，道指累跌5.2%，恒指則跌6.8%。如此跌勢的確令不少人心驚，而且幾乎是全面性的下跌，能逆市上升的股很少。

大市轉淡因要「先割一輪韭菜」

美股創新高之後，市場焦點轉移到12月聯儲局會不會減息，美國就業市場新增職位大幅增加，使到鷹派言論大增，道指創新高時，市場預測12月再減息的機率是55%，數天之後降至35%，套利出售的力量很強，近期才入市購買或增持的股票都套牢了。短炒孖展貨全部斬倉。一下子，悲觀情緒上漲。

有人趁機落井下石，大談「Al泡沫」，目的是想進一步推倒近期升勢很強的Al概念股。結果，製造Al晶片的Nvidia儘管公布了一份超強的業績報告，股價依然下跌。實際上，12月不減息及「Al泡沫論」都只是淡友趁道指創新高造淡的方法，許多人手上的股票帳面獲利甚豐，繼而拋出來。股市突然全面看淡的真正理由是，升幅已經夠大，是時候「先割一輪韭菜」。

領展年年加租日子已經結束

上星期，領展（823）公布業績。時間過得很快，領展上市已經20年，還記得當年領展上市，申請人眾多，幾乎每一個懂得股票為何物的人都去申請，連那些口口聲聲反對領展上市的政客也大手申請。記得當時我寫過多篇文章推薦此股，理由是領展起源於公屋商場與停車場，公屋商場與停車場的租金長期低過市場租金，因此今後可以年年加租，領展的利潤也一定可以年年上漲。

但是，20年過去，根據近日公布的業績，領展香港商場的租戶在續租時平均獲得6.4%的租金減免，年年加租的日子已經結束。幸好，與其他商場比較，領展租金下調的比例還是最小的，不久之前傳媒曾經報道銅鑼灣羅素街有個商舖續租，租金竟然下調80 %，對業主來說，那是惡夢。也許，銅鑼灣是特殊情況，更早之前，此處的租金在每次續租時也經常是急增一倍以上。還記得崇光百貨後面有一間經營了數十年的雲吞麵店因為租金急漲而關閉，現在，香港進入租金向下調整期，甚麼時候崇光旁邊會再出現雲吞麵店？

數年前，領展開始走出香港，到內地、新加坡、澳洲投資，還好，澳洲與新加坡的商場平均續租時租金上漲分別為16.3%及12.9%。出租率也極高，分別達98.1%及99.8%。

隨着這一次的業績報告，領展每股可分發的股息是126.88仙，與去年同期比較，下跌5.9%。領展是著名的收息股，股息下跌，股價自然也下跌，結果，股價在公布業績後下跌14.2%，跌幅遠大於股息的跌幅，如此一來，倒使到現價買領展收息的回報率大幅提升，以現價計算，股息率超過7%，可以躋身為高息股之一。

曾淵滄

