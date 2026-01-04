定存攻略｜2026年定存息率回落 3個月最高力守3厘 一間推16厘吸客

【定期存款/定存/高息定存】踏入2026年，隨着年結效應消除，港元拆息全線回落，其中1個月Hibor上周五報2.6225厘，顯著低於3厘水平，同時本港多間銀行提供的港元定存息率亦見回落，當中包括富邦銀行、大新銀行、集友銀行及富融銀行等。不過，部份銀行繼續推出高息吸新客，其中PAObank設有16厘息的1個月港元定存優惠；而工銀亞洲新客3個月定存則力守3厘息率水平。

定期存款利率比較｜哪間銀行定存利息高？

．PAObank推新客16厘息優惠

PAObank目前3個月港元定存息率2.9厘，6個月及12個月則為2.8厘及2.7厘，起存額為100元，且不限新舊資金；美元定存方面，該行3、6及12個月息率劃一為2.9厘。

此外，該行全新個人客戶開戶可獲高息優惠，由即日起至1月31日，合資格個人客戶使用推薦碼「PR2026」開立PAObank個人儲蓄戶口，並敘造1個月港元定存，首5萬元可享16厘高息優惠。

至於現有客戶透過PAObank個人銀行手機App，在「美元定期存款」頁面內鎖定帶有「外幣兌換優惠」標籤的1個月或3個月美元定存，亦可分別享有高達5.9厘或4.2厘年利率，惟額度有限。

一周高息定存

．工銀亞洲新客3個月3厘

在工銀亞洲開立或持有工銀財富或理財金賬戶，並以全新資金到分行開立港元定存，98天為2.9厘，188天維持2.5厘，存款額需80萬元或以上；若為零售銀行個人客戶，存款額為5萬元以上，98天及188天分別為2.85厘及2.45厘。美元定存方面，該行98天或188天最高3.5厘及3.45厘，起存額10萬美元或以上；若起存額15,000美元或以上，息率分別降至3.45厘及3.4厘。

此外，該行全新工銀財富客戶，若以300萬元或以上到分行開立3個月港元定存，最高息率為3厘；至於全新理財金、理財e時代或綜合客戶，3個月最高2.95厘，起存額為10萬元或以上。

．Mox定存36個月有3厘

Mox Bank的3個月及6個月港元定存息率分別為2.5厘及2.4厘，12個月則為2.8厘，起存額最低1元。此外，該行為市場上罕有提供36個月及48個月港元定存的銀行，息率分別為3厘及2.9厘。

美元定存方面，該行1個月期為3.35厘，2及3個月息率分別為3.3厘及3.25厘，6個月及12個月則分別為3.25厘及3.1厘。

．南商3個月定存2.9厘

南洋商業銀行港元定存3個月息率最高2.9厘，起存額10萬元，並適用於理財客戶及一般客戶。該行4個月、6個月及12個期息率，則分別為2.85厘、2.7厘及2.3厘。

若為美元定存的話，特選理財客戶1個月及3個月最高3.7厘及3.75厘，6個月及12個月分別為3.7厘及3.4厘；若為一般理財客戶，1、3、6、12個月期分別為3.6厘、3.65厘、3.6厘及3.3厘，起存額為等值10萬港元。

．華僑銀行3個月2.8厘

華僑銀行1個月及3個月港元定存分別為2.65厘及2.8厘，6及12個月定存為2.6厘及2.5厘，需為宏富理財客戶，起存額10萬元新資金。一般個人客戶方面，1個月及3個月定存分別為2.55厘及2.6厘，6及12個月定存為2.5厘及2.4厘，起存額需50萬元新資金。

至於美元定存，3個月及6個月分別3.75厘及3.5厘，12個月則為3厘，起存額為等值10萬港元新資金，但需為宏富理財客戶；若為個人客戶，3個月、6個月及12個月分別為3.6厘、3.38厘及2.9厘。

．富邦3、4及6個月降至2.8厘

富邦銀行3個月港元定存息率降至2.8厘，4個月及6個月亦降至2.8厘，1個月、2個月為2.5厘，12個月則為2.6厘，起存額50萬元，不論新舊資金，需經Fubon+手機應用程式申請。

至於該行3個月美元定存息率為3.7厘，1個月及2個月分別為3.5厘及3.65厘，4個月、6個月及12個月則為3.5厘、3.45厘及3.4厘，起存額為65,000美元或以上。

．大新3及6個月降至2.7厘

大新銀行VIP客戶3個月及6個月港元定存息率降至2.7厘，12個月期為2.4厘，起存額需20萬元；一般客戶方面，3個月及6個月期最高2.6厘，12個月則為2.3厘，但起存額需100萬元；若起存額20萬元至100萬元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客戶3個月及6個月最高3.5厘及3.4厘，起存額為等值港元100萬或以上；一般客戶方面，3個月及6個月期最高3.2厘及3.1厘，起存額亦需100萬元。

．集友銀行3個月降至2.65厘

集友銀行3個月港元定存降至2.65厘，4個月為2.55厘，6個月及12個月則為2.45厘及2厘，起存額為100萬至5,000萬元新資金；若起存額為20萬至100萬元以下，3、4、6及12個月定存息率，分別為2.45厘、2.35厘、2.15厘及1.8厘，上述優惠只適用於分行。

美元定存方面，3、6及12個月定存息率分別為3.55厘、3.45厘及3厘，起存額為12.5萬至1,000萬美元新資金；若起存額為3萬至12.5萬美元，3、6及12個月定存息率，分別為3.25厘、3.1厘及2.7厘，同樣只適用於分行。

．富融銀行3個月降至2.6厘

富融銀行（Fusion Bank）現有客戶3個月港元定存息率降至2.6厘；6個月及12個月定存息率2.5厘及2厘，起存額為1元。美元定存方面，該行3、6及12個月息率，分別為3.7厘、3.5厘及3.3厘。

此外，該行推出「外幣兌換交易」定存優惠，若客戶以美元或人民幣兌換成港元，或以港元或人民幣兌換成美元，可享一張額外2厘的加息券。但要留意的是，存款上限為客戶在其外幣兌換交易中買入的外幣金額、存款期為1個月；以及存款幣種為外幣兌換交易中買入的幣種。

．天星銀行6個月2.55厘

天星銀行3個月、4個月及6個月港元定存息率均見上調，分別為2.4厘、2.45厘及2.55厘，9個月及12個月則分別為2.15及2.25厘，起存額為1,000元。美元定存方面，該行3個月及4個月均為3.05厘，6及9個月為3.1厘及3.15厘，12個月則為3.15厘。

．WeLab Bank港元定存2.5厘

WeLab Bank港元定存3、6及12個月均為2.5厘。此外，該行提供18及24個月超長期定存，息率則為2.25厘，起存額為10元。

美元定存方面，1個月3厘，3、6及12個月為3.35厘、3.3厘及2厘，起存額10美元。

．東亞銀行3個月2.5厘

東亞銀行網上3個月及6個月港元定存息率分別為2.5厘及2.4厘，起存額1萬元新資金，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；而至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則分別最高2.45及2.35厘。12個月期方面，顯卓私人理財或顯卓理財客戶最高2.2厘，至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則為2.15厘。

美元定存方面，3個月及6個月分別為3.4及3.2厘，12個月則為2.9厘，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；若為至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口，3、6及12個月息率分別為3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存額需為1,000美元或以上。

．信銀國際3個月降至2.5厘

中信銀行（國際）新舊客戶經「inMotion動感銀行」開立港元定存新資金，3個月期息率降至2.5厘，6個月及12個月分別為2.1厘及1.8厘，起存額為10萬元新資金。若起存額為1萬元，3、6及12個月息率，則分別為2.35厘、2厘及1.75厘。

美元定存方面，3個月及6個月期息率最高3.35厘及3.25厘，12個月則為3.1厘，起存額為1萬美元新資金。

．Livi Bank定存3個月降至2.5厘

Livi Bank港元定存息率3個月降至2.5厘，4個月維持2.5厘，6個月為2.3厘 ，9個月及12個月則為2厘，起存額5萬元或以上；若起存額為500至5萬元以下，3個月及4個月分別為1.1及1.2厘 、6個月及9個月1.3厘，12個月則為1.6厘。

美元定存方面，3、6及12個月息率分別為3.6厘、3.5厘及3.2厘。

．螞蟻銀行6個月2.5厘

螞蟻銀行港元1個月定存為2厘，3個月2.3厘，6個月2.5厘，9個月及12個月則為2.3厘，起存額為1元。美元定存方面，1個月息率為3.8厘，3、6、9及12個月息率一律為3厘。

．建行亞洲3個月降至2.45厘

建行亞洲客戶以合資格新資金開立3個月定存，息率降至2.45厘，起存額需100萬元或以上。美元定存方面，3個月息率為3.55厘，起存額需10萬美元或以上。

．大眾銀行6個月2.45厘

大眾銀行港元定存3個月為2.4厘，6個月為2.45厘，12個月期則為2.2厘，起存額為50萬元，適用於新舊資金，並需以電子銀行辦理。若起存額為10萬至50萬元以下，3個月及6個月分別為2.35厘及2.4厘，12個月息率為2.45厘；起存額為1萬至10萬元以下的話，3個月、6個月及12個月則分別為2.3厘、2.35厘及2.1厘。

．渣打銀行12個月2.45厘

渣打銀行一般3個月定存息率2.3厘，6個月及12個月期分別為2.4厘及2.45厘，起存額為1萬元新資金。至於該行美元定存3個月及6個月期為3.2厘，12個月則為2.9厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

．滙豐3及6個月2.4厘

滙豐3個月及6個月港元定存息率2.4厘，而且適於用理財客戶、HSBC One及其他客戶，起存額為1萬元新資金。美元定存方面，滙豐理財客戶3個月及6個月期美元定存息率分別為3.4厘及3.3厘，12個月期則為3厘；HSBC One及其他客戶則分別有3.2厘、3.1厘及2.8厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

此外，滙豐繼續提供1個月港元定存最高10厘的優惠，起存額為10,000元，但需要加入「交易薈」，並每月至少需完成一項交易。值得留意的是，若每月交易金額越多，經紀佣金將越少、10厘息定存上限亦會越高，其中每月交易金額要求由1元至4,000萬元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限則由1萬元至最高400萬元。

．恒生3及6個月2.4厘

恒生銀行3個月及6個月定存息率2.4厘，需透過網上理財開立，適用於優越私人理財、優越理財、優進理財或綜合戶口，起存額同為1萬元新資金。至於該行美元定期存款3個月及6個月期，息率均為3.5厘，起存額美元2,000或以上。

．中銀香港3個月2.4厘

中銀香港3個月定存息率2.4厘，6個月則為2.2厘，起存額1萬元，需透過網上理財或手機銀行開立，除了適用於私人財富、中銀理財客戶外，亦適用於智盈理財、自在理財及其他個人客戶。

美元定期存款方面，私人財富及中銀理財客戶可享3個月定存息率3.5厘，6個月定存則為3.3厘；若為智盈理財、自在理財及其他個人客戶，息率低0.2厘，起存額為1,000美元。

．星展銀行3個月2.4厘

星展銀行網上3個月期港元定存息率為2.4厘，6個月及12個月分別為2.3厘及2.2厘，起存額為5萬元以上，適用於星展豐盛理財及私人客戶，以及一般星展客戶。

．ZA Bank定存12個月2.01厘

ZA Bank港元定存3個月為0.51厘、4個月為0.61厘，而6及12個月息率分別為1.61厘及2.01厘；美元定存方面，4個月定存息率有3.11厘。

此外，該行設有「加息星期二」活動，用戶於每周二可領取4張存款加息券，連同基礎年利率0.1厘，最高可達9厘年利率；若用戶邀請好友完成指定操作，而好友幫手進度在周二當天達到100%，再可獲得「額外加息券」，最終加碼後可獲最高18厘息率。不過，加息券存款上限、下限、存期、利率和有效期，均以加息券上顯示內容為準，推廣期至3月31日。

聯儲局議息時間表｜美國減幾多息？

根據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局2026年1月減息0.25厘機會率僅16.6%，維持息率不變機會率則達83.4%。

以下為聯儲局2026年議息時間表：