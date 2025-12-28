Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

定存攻略｜2025年定存最後召集 3個月可享5.88厘 一間推10厘快閃優惠

投資理財
更新時間：11:45 2025-12-28 HKT
發佈時間：11:45 2025-12-28 HKT

【定期存款/定存/高息定存】2025年來到最後一星期，港元拆息普遍企於3厘以上，其中1個月Hibor上周三報3.28911厘，而本港銀行提供的港元定存亦不乏約3厘選擇。更值得留意的是，多間銀行的高息優惠將於12月31日結束，有意承造定存的存戶可把握今年最後機會，其中包括建行亞洲的1個月定存12厘或3個月定存5.88厘優惠，而PAObank近日亦宣佈推出了一項10厘息快閃優惠。

定期存款利率比較｜哪間銀行定存利息高？

．富融銀行新客14天有25厘

富融銀行（Fusion Bank）現有客戶3個月港元定存息率2.7厘；6個月及12個月定存息率2.5厘及2厘，起存額為1元。美元定存方面，該行3、6及12個月息率，分別為3.7厘、3.5厘及3.3厘。

此外，該行在其「快閃星期一」活動設有1周12.25厘及2個月2.9厘的港元定存快閃優惠，各有500份及3,000份名額，每份額度分別為1萬元及5萬元，每位客戶分別限搶1份及60份，適用於新客戶及現有客戶。

同時，富融銀行推出年利率25厘定存優惠吸引新客戶，該行新客戶於2月8日前用邀請碼「FLASH2026」開戶，並存入新資金，可於星期一搶25厘的14天港元定存優惠，名額1,500份，每份額度為5萬元，每位客戶限搶1份，以存入5萬元計，成功開立可賺取約479元利息。

．建行亞洲新客1個月12厘

建行亞洲客戶以合資格新資金開立3個月定存，息率為2.55厘，起存額需100萬元或以上。美元定存方面，3個月息率為3.55厘，起存額需10萬美元或以上。

至於新客戶開立「貴賓理財」帳戶，以100萬至250萬元開立3個月港元定存，當中首20%資金年利率為6.88厘，其餘80%資金需以另一定期存款利率作計算，優惠期至12月31日。

此外，該行全新合資格客戶透過｢e賬戶服務｣開戶，可享200元人民幣現金獎賞，若同時開立證券戶口，可以10萬元承做12厘的港元1個月定存，或以10萬元承做5.88厘的港元3個月定存；若僅開立一般儲蓄或支票戶口，則只可以5萬元承做12厘的港元1個月定存，或以5萬元承做5.88厘的港元3個月定存。優惠期至12月31日。

．PAObank推10厘息優惠

PAObank目前3個月港元定存息率2.9厘，6個月及12個月則為2.8厘及2.7厘，起存額為100元，且不限新舊資金；美元定存方面，該行3、6及12個月息率劃一為2.9厘。該行近期亦推出多項定存優惠，但要留意優惠期至12月31日。

其中日前宣佈推出的2025終極快閃大禮，現有或新開戶個人客戶存入港元或美元新資金並鎖定7天定期存款，即可享10厘高息年利率，入場費100港元或15美元，存款金額最多800萬港元或100萬美元。

此外，該行全新個人合資格客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立個人儲蓄戶口，並敘造1個月港元定存，首5萬元可享16厘年利率高息優惠。若再分享專屬推薦碼予親友，而被推薦人以專屬推薦碼開立全新個人戶口，於活動期間亦可享1個月港元定存優惠，首5萬元息率達18厘。

同時，被推薦人開戶並敍造5萬元或以上定期存款，推薦人亦可獲500元現金獎賞， 最高可獲5,000元現金獎賞。活動期間推薦最多新客戶的首3名推薦人，可額外獲得3,000元、2,000元及1,000元現金獎賞。

美元定存方面，個人客戶透過PAObank個人銀行手機應用程式，在「美元定期存款」頁面內，鎖定帶有「外幣兌換優惠」標籤的1個月或3個月美元定存，即可分別享有高達6厘或4.3厘年利率。另一方面，該行個人客戶存入新資金，並敘造1個月或3個月美元定存，年利率可加碼0.8厘，存款金額

．東亞銀行新客1個月4.68厘

東亞銀行網上3個月及6個月港元定存息率分別為2.5厘及2.4厘，起存額1萬元新資金，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；而至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則分別最高2.45及2.35厘。12個月期方面，顯卓私人理財或顯卓理財客戶最高2.2厘，至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則為2.15厘。

此外，該行全新客戶經BEA Mobile開戶，可享1個月港元定存息率4.68厘，存款額5萬至10萬元，優惠期至12月31日。

美元定存方面，3個月及6個月分別為3.4及3.2厘，12個月則為2.9厘，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；若為至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口，3、6及12個月息率分別為3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存額需為1,000美元或以上。

無上限。

．中銀新客1個月4.8厘

中銀香港3個月定存息率2.4厘，6個月則為2.2厘，起存額1萬元，需透過網上理財或手機銀行開立，除了適用於私人財富、中銀理財客戶外，亦適用於智盈理財、自在理財及其他個人客戶。

此外，該行全新客戶以手機開戶，1個月港元定存年利率有4.8厘，存款額上限為10萬元，優惠期至12月31日。

美元定期存款方面，私人財富及中銀理財客戶可享3個月定存息率3.5厘，6個月定存則為3.3厘；若為智盈理財、自在理財及其他個人客戶，息率低0.2厘，起存額為1,000美元。

．華僑銀行推1個月3.1厘優惠

華僑銀行推出港幣定期存款特惠年利率，1個月及2個月定存分別為3.1厘及3厘，3、6及12個月定存為2.8厘、2.6厘及2.5厘，需為宏富理財客戶，起存額10萬元新資金。一般個人客戶方面，1個月及2個月定存分別為3厘及2.9厘，3、6及12個月定存為2.6厘、2.5厘及2.4厘，起存額需50萬元新資金。優惠期至12月31日。

此外，該行全新宏富理財客戶可享3個月期最高3.3厘港元定存息率。該行表示，新客以300萬元或以上定存3個月，基本定存息率為2.8厘，再加上6,165元資金獎賞（相等於額外0.5厘年利率），合共3.3厘；若起存額為100萬至300萬元，連資金獎賞合共有3厘。

至於美元定存，3個月及6個月分別3.75厘及3.5厘，12個月則為3厘，起存額為等值10萬港元新資金，但需為宏富理財客戶；若為個人客戶，3個月、6個月及12個月分別為3.6厘、3.38厘及2.9厘。

．WeLab特選客最高3厘

WeLab Bank近日推出特選客戶定存年利率，港元定存1、3 及4個月為3厘，6個月為2.64厘；若為一般客戶，1、3 及6個月則為2.5厘、2.65厘及2.5厘。此外，該行12個月定存為2.5厘，18及24個月超長期定存息率均為2.35厘，起存額為10元。

美元定存方面，特選客戶1個月3.4厘，一般客戶為3厘。其他存期方面，3、6及12個月為3.35、3.3厘及2厘，起存額10美元。

．南商1個月定存3厘

南洋商業銀行港元定存1個月息率最高3厘，起存額10萬元，並適用於理財客戶及一般客戶；而3個月、6個月及12個期息率，則分別為2.9厘、2.7厘及2.3厘。

若為美元定存的話，特選理財客戶1個月及3個月最高3.7厘及3.75厘，6個月及12個月分別為3.7厘及3.4厘；若為一般理財客戶，1、3、6、12個月期分別為3.6厘、3.65厘、3.6厘及3.3厘，起存額為等值10萬港元。

．Mox定存36個月有3厘

Mox Bank的3個月及6個月港元定存息率分別為2.5厘及2.4厘，12個月則為2.8厘，起存額最低1元。此外，該行為市場上罕有提供36個月及48個月港元定存的銀行，息率分別為3厘及2.9厘。

美元定存方面，該行1個月期為3.35厘，2及3個月息率分別為3.3厘及3.25厘，6個月及12個月則分別為3.25厘及3.1厘。

．工銀亞洲新客3個月3厘

在工銀亞洲開立或持有工銀財富或理財金賬戶，並以全新資金到分行開立港元定存，98天為2.85厘，188天維持2.5厘，存款額需80萬元或以上；若為工銀財富、理財金、理財e時代或綜合戶口，存款額為10萬元以上，98天及188天分別為2.8厘及2.45厘。美元定存方面，該行98天或188天最高3.55厘及3.45厘，起存額10萬美元或以上；若起存額15,000美元或以上，息率分別降至3.5厘及3.4厘。

至於該行全新工銀財富、理財金、理財e時代、綜合客戶，若以10萬元或以上到分行開立3個月港元定存，最高息率則為3厘。

．富邦3、4及6個月2.9厘

富邦銀行3個月港元定存息率維持2.9厘，4個月及6個月亦為2.9厘，1個月、2個月及12個月為2.6厘，起存額50萬元，不論新舊資金，需經Fubon+手機應用程式申請。若起存額為20萬至50萬元以下，3個月、4個月及6個月均為1.7厘，1個月及2個月均為1.4厘，12個月亦為1.4厘。

至於該行3個月美元定存息率為3.9厘，1個月及2個月分別為3.65厘及3.85厘，4個月、6個月及12個月則為3.65厘、3.6厘及3.5厘，起存額為65,000美元或以上。

．大新3及6個月2.9厘

大新銀行VIP客戶3個月及6個月港元定存息率上調至2.9厘，12個月期為2.4厘，起存額需20萬元；一般客戶方面，3個月及6個月期最高2.8厘，12個月則為2.3厘，但起存額需100萬元；若起存額20萬元至100萬元以下，各存期均低0.1厘。

．集友銀行3個月2.9厘

集友銀行3個月港元定存2.9厘，4個月為2.7厘，6個月及12個月則為2.5厘及2厘，起存額為100萬至5,000萬元新資金；若起存額為20萬至100萬元以下，3、4、6及12個月定存息率，分別為2.7厘、2.5厘、2.2厘及1.8厘，上述優惠只適用於分行。

美元定存方面，3、6及12個月定存息率分別為3.6厘、3.35厘及3厘，起存額為12.5萬至1,000萬元新資金。若起存額為3萬至12.5萬元，3、6及12個月定存息率，分別為3.3厘、3.15厘及2.9厘，同樣只適用於分行。

．信銀國際3個月2.88厘

中信銀行（國際）新舊客戶經「inMotion動感銀行」開立港元定存新資金，3個月期息率2.88厘，6個月及12個月分別為2.35厘及1.8厘，起存額為10萬元新資金。若起存額為1萬元，3、6及12個月息率，則分別為2.65厘、2.25厘及1.75厘。

美元定存方面，3個月及6個月期息率最高3.5厘及3.4厘，12個月則為3.25厘，起存額為1萬美元，新舊資金皆適用。

．Livi Bank定存3個月2.7厘

Livi Bank港元定存息率3個月2.7厘，4個月為2.5厘，6個月為2.3厘 ，9個月及12個月則為2厘，起存額5萬元或以上；若起存額為500至5萬元以下，3個月及4個月分別為1.1及1.2厘 、6個月及9個月1.3厘，12個月則為1.6厘。

．螞蟻銀行6個月2.5厘

螞蟻銀行港元1個月定存為2厘，3個月2.3厘，6個月2.5厘，9個月及12個月則為2.3厘，起存額為1元。美元定存方面，1個月息率為3.8厘，3、6、9及12個月息率一律為3厘。

．大眾銀行3個月2.45厘

大眾銀行港元定存3個月為2.45厘，6個月亦為2.45厘，12個月期則為2.2厘，起存額為50萬元，適用於新舊資金，並需以電子銀行辦理。若起存額為10萬至50萬元以下，3個月及6個月均為2.4厘，12個月息率為2.15厘；起存額為1萬至10萬元以下的話，3個月、6個月及12個月則分別為2.35厘、2.35厘及2.1厘。

．天星銀行12個月2.35厘

天星銀行3個月、4個月及6個月港元定存息率均為2.2厘，9個月及12個月則分別為2.3及2.35厘，起存額為1,000元。美元定存方面，該行3個月及4個月均為3.05厘，6及9個月為3.1厘及3.15厘，12個月則為3.2厘。

．星展銀行3個月2.4厘

星展銀行網上3個月期港元定存息率為2.4厘，6個月及12個月分別為2.3厘及2.2厘，起存額為5萬元以上，適用於星展豐盛理財及私人客戶，以及一般星展客戶。

．滙豐3及6個月2.4厘

滙豐3個月及6個月港元定存息率2.4厘，而且適於用理財客戶、HSBC One及其他客戶，起存額為1萬元新資金。美元定存方面，滙豐理財客戶3個月及6個月期美元定存息率分別為3.4厘及3.3厘，12個月期則為3厘；HSBC One及其他客戶則分別有3.2厘、3.1厘及2.8厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

此外，滙豐繼續提供1個月港元定存最高10厘的優惠，起存額為10,000元，但需要加入「交易薈」，並每月至少需完成一項交易。值得留意的是，若每月交易金額越多，經紀佣金將越少、10厘息定存上限亦會越高，其中每月交易金額要求由1元至4,000萬元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限則由1萬元至最高400萬元。

．恒生3及6個月2.4厘

恒生銀行3個月及6個月定存息率2.4厘，需透過網上理財開立，適用於優越私人理財、優越理財、優進理財或綜合戶口，起存額同為1萬元新資金。至於該行美元定期存款3個月及6個月期，息率均為3.5厘，起存額美元2,000或以上。

．渣打銀行3個月2.3厘

渣打銀行一般3個月定存息率2.3厘，6個月及12個月期分別為2.4厘及2.45厘，起存額為1萬元新資金。至於該行美元定存3個月及6個月期為3.2厘，12個月則為2.9厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

．ZA Bank定存12個月2.01厘

ZA Bank港元定存3個月為0.51厘、4個月為0.61厘，而6及12個月息率分別為1.61厘及2.01厘；美元定存方面，4個月定存息率有3.11厘。

此外，該行設有「加息星期二」活動，用戶於每周二可領取4張存款加息券，連同基礎年利率0.1厘，最高可達9厘年利率；若用戶邀請好友完成指定操作，而好友幫手進度在周二當天達到100%，再可獲得「額外加息券」，最終加碼後可獲最高18厘息率。不過，加息券存款上限、下限、存期、利率和有效期，均以加息券上顯示內容為準，推廣期至3月31日。

聯儲局議息時間表｜美國減幾多息？

根據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局2026年1月減息0.25厘機會率僅17.7%，維持息率不變機會率則達82.3%。

以下為聯儲局2026年議息時間表：

2026年

 1月28日
3月18日
4月29日
6月17日
7月29日
9月16日
10月28日
12月9日

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
16小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
17小時前
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
2025-12-27 11:00 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
11小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
2025-12-27 10:00 HKT
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
16小時前
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債 被法院「限制消費」 認經濟能力不足無力償還
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債  被法院「限制消費」  認經濟能力不足無力償還
影視圈
12小時前
飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
飲食
21小時前
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
影視圈
16小時前
專家分析長者性需求被忽視。中新社
高齡HIV︱北京8旬翁與保母發生性關係染病 專家：長者性需求被忽視
即時中國
2025-12-27 11:35 HKT