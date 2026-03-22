定存攻略｜美下月減息機會變「零」 港股美股上周再跌 定存避險3個月最高6.88厘

【定期存款/定存/高息定存】美國聯儲局上周一如預期維持利率不變後，主席鮑威爾表明通脹若無進展將不會減息；根據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局4月減息0.25厘機會率已變為零，息率不變機會率為93.8%，更有6.2%機會率加息0.25厘。雖然港元定存息率未見明顯上調，但因中東戰火持續，上周港股及美股繼續向下，相信定存仍有一定「避險」捧場客。值得留意的是，星展上周推出了一項網上優惠，港元及美元定存最高分別有2.4厘及3.5厘；此外，存戶宜留意PAObank、建行亞洲及工銀亞洲等高息優惠將於本月底到期。

定期存款利率比較｜哪間銀行定存利息高？

．星展新優惠最高2.4厘

星展銀行網上3個月期港元定存息率2.05厘，6個月及12個月為1.9厘，起存額為5萬元以上，適用於星展豐盛理財及私人客戶，以及一般星展客戶。美元定存方面，該行網上3個月期定存息率為3.3厘，6個月及12個月分別為3.1厘及2.7厘。

此外，該行推出了一項特選個人客戶網上新資金定期存款優惠，推廣期至4月30日，合資格客戶需事先登記，並以新資金開立合計50萬港元或65,000美元或以上定存，可獲額外年利率獎賞，其中港元定存4個月及6個月最高2.4厘，美元定存4個月及6個月最高3.5厘。

一周高息定存

．PAObank定存1個月15厘

PAObank港元新資金定存優惠，3個月可享2.65厘，6個月及12個月則為2.75厘，存款要求為100元至100萬元新資金，惟額度有限，額滿即止，推廣期至3月31日。美元定存方面，該行3、6及12個月息率劃一為2.7厘。

新客優惠方面，在3月31日前，該行全新個人合資格客戶憑推薦碼開立個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造1個月港元定期存款，首10萬港元可享12厘高息優惠。

同時，由3月1日至3月31日，現有客戶推薦好友成功開戶並開立10,000元或以上定期存款，即賞500元；每位推薦人於活動期內累計獎賞上限為10,000元，即最多20位成功推薦。在推廣期間，推薦最多新客戶的首3名推薦人，分別可額外獲得2,888港元、1,888港元及888港元現金賞；換言之，推薦人最高合共可賺12,888港元獎賞。至於被推薦人成功開戶後，亦可享1個月港元定存優惠，首10萬港元年利率達15厘。

．建行亞洲3個月最高6.88厘

建行亞洲客戶以合資格新資金開立3個月定存，息率2.2厘，起存額需100萬元或以上。美元定存方面，3個月息率為3.6厘，起存額需10萬美元或以上。

至於新客戶開立「貴賓理財」帳戶，以100萬至250萬元開立3個月港元定存，當中首20%資金年利率為6.88厘，其餘80%資金需以另一定期存款利率作計算，優惠期至3月31日。

全新「私人財富」客戶方面，開立3個月定存亦可享6.88厘，本金需為客戶資產管理總值10%，上限為50萬港元或其等值，優惠期同樣至3月31日。

此外，該行全新合資格客戶透過｢e賬戶服務｣開戶，可享200元人民幣現金獎賞，若同時開立證券戶口，可以10萬元承做12厘的港元1個月定存，或以10萬元承做5.88厘的港元3個月定存；若僅開立一般儲蓄或支票戶口，則只可以5萬元承做12厘的港元1個月定存，或以5萬元承做5.88厘的港元3個月定存。優惠期至3月31日。

．工銀亞洲3個月最高3.8厘

工銀亞洲推出新客戶手機銀行「e開戶」定存3.8厘優惠，存款額為1,000元至10萬元，推廣期至3月31日。至於該行全新工銀財富客戶，若以300萬元或以上到分行開立3個月港元定存，最高息率2.43厘；若為全新理財金、理財e時代或綜合客戶，3個月最高2.38厘，起存額10萬元或以上。

此外，現有工銀財富或理財金賬戶以全新資金到分行開立港元定存，98天及188天均為2.3厘，存款額需80萬元或以上；若為零售銀行個人客戶，存款額為5萬元以上，98天及188天均為2.25厘。美元定存方面，該行98天或188天最高3.6厘及3.55厘，起存額10萬美元或以上；若起存額15,000美元或以上，息率分別降至3.55厘及3.5厘。

．華僑銀行12個月2.6厘

華僑銀行1個月及3個月港元定存分別為2厘及2.4厘，6及12個月定存為2.55厘及2.6厘，適用於宏富理財客戶，起存額10萬元新資金；若為一般個人客戶，則起存額需50萬元新資金。至於美元定存，3個月及6個月分別3.6厘及3.55厘，12個月則為3.38厘，起存額為等值10萬港元新資金，適用於宏富理財客戶及個人客戶。

．天星銀行12個月2.55厘

天星銀行3個月港元定存息率降至1.9厘，4個月2厘、6個月2.3厘，9個月及12個月則分別為2.45厘及2.55厘，起存額為1,000元。美元定存方面，該行3個月、4個月、6個月、9個月及12個月均為3.5厘。

．WeLab特選客12個月2.5厘

WeLab Bank近日宣佈港元及美元定存限時優惠，其中港元定存3個月2.2厘、6個月2.35厘，8個月及12個月分別為2.4厘及2.5厘，起存額為10元，適用於特選客戶；若為一般客戶，3、6、8及12個月定存息率分別為2.2厘、2.2厘、2.4厘及2.4厘。

此外，該行提供18及24個月超長期定存，息率均為2.25厘，起存額為10元。美元定存方面，1個月為3厘年利率，3、6及12個月分別為3.3厘、3.3厘及3.2厘，起存額10美元；若為特選客戶的話，3個月定存則可高達3.5厘。

另一方面，該行推出7天港元定存20厘的新客優惠，適用本金金額為1萬至10萬元，推廣期至3月31日；同時，若開戶日起30個自然日內，客戶存入不少於1萬元新資金及維持至少30個自然日，可享100元「入金達標賞」；此外，若符合上述條件，且完成一筆不少於1萬元合資格基金交易，可額外獲得100元「理財加碼賞」。

．富融銀行12個月2.5厘

富融銀行（Fusion Bank）現有客戶3個月港元定存息率2.25厘；6個月及12個月定存息率則為2.35厘及2.5厘，起存額為1元。美元定存方面，該行3、6及12個月息率均為3.5厘。

此外，該行在「快閃星期一」活動推出年利率高達25厘港元定存優惠。該行新客戶於5月3日前用邀請碼「FLASH2026」開戶，並存入新資金，可於星期一搶25厘的14天港元定存優惠，名額1,000份；每份額度為5萬元，每位客戶限搶一份。同時，該行亦提供1周8.8厘及6個月的2.85厘優惠，名額分別有100份及2,000份，每位客戶可搶1份及60份，適用於新客戶及現有客戶。

．螞蟻銀行12個月2.5厘

螞蟻銀行港元3個月定存1.8厘，6個月2.2厘，9個月及12個月則為2.3厘及2.5厘，起存額為1元新資金。美元定存方面，1、3、6、9及12個月息率一律為3厘。

．信銀國際12個月2.4厘

中信銀行（國際）新舊客戶經「inMotion動感銀行」開立港元定存，3個月期息率2.2厘，6個月及12個月分別為2.3厘及2.4厘，起存額為10萬元新資金。若起存額為1萬元新資金，3、6及12個月息率，則分別為2.15厘、2.25厘及2.35厘。美元定存方面，3個月及6個月期息率3.65厘及3.6厘，12個月則為3.45厘，起存額為1萬美元新資金。

．南商6個月定存2.4厘

南洋商業銀行港元定存3個月息率2.2厘，起存額100萬元，但需為特選理財客戶；若為一般理財客戶，息率為2.15厘。至於6及12個月最高息率則為2.4厘及2.3厘，同樣屬特選理財客戶優惠；若為一般理財客戶，息率為2.35厘及2.25厘。其他客戶方面，3個月最高2.1厘，6及12個月息率則為2.3厘及2.2厘，起存額10萬元。

若為美元定存的話，特選理財客戶3個月最高3.55厘，6個月及12個月分別為3.5厘及3.25厘；若為一般客戶，3、6、12個月期分別為3.45厘、3.4厘及3.15厘，起存額為等值10萬港元。

．富邦3、4及6個月2.35厘

富邦銀行3個月、4個月及6個月港元定存息率均為2.35厘，1個月、2個月為2.05厘，12個月則為2.4厘，起存額50萬元，不論新舊資金，需經Fubon+手機應用程式申請。

至於該行3個月美元定存息率為3.7厘，1個月及2個月分別為3.5厘及3.65厘，4個月、6個月及12個月則為3.6厘、3.6厘及3.45厘，起存額為65,000美元或以上。

．Mox定存12個月2.3厘

Mox Bank港元定存3個月及6個月息率分別為2.1及2.2厘，12個月2.3厘，起存額最低1元。此外，該行為市場上罕有提供36個月及48個月港元定存的銀行，息率為2.3厘。

美元定存方面，該行1個月、2個月及3個月定存息率為3.3厘，6個月及12個月則分別為3.25厘及3.1厘。

．集友銀行3、4及6個月2.25厘

集友銀行3個月、4個月及6個月港元定存為2.25厘，12個月則為2厘，起存額為100萬至5,000萬元新資金；若起存額為20萬至100萬元以下，3、4、6及12個月定存息率，分別為2.15厘、2.15厘、2.1厘及1.8厘，上述優惠只適用於分行。

美元定存方面，3、6及12個月定存息率分別為3.55厘、3.35厘及2.75厘，起存額為12.5萬至1,000萬美元新資金；若起存額為3萬至12.5萬美元，3、6及12個月定存息率，分別為3.2厘、3.1厘及2.65厘，同樣只適用於分行。

．大眾銀行12個月2.2厘

大眾銀行港元定存3個月降至2.15厘，6個月亦為2.15厘，12個月期則為2.2厘，起存額為50萬元，適用於新舊資金，並需以電子銀行辦理。若起存額為10萬至50萬元以下，3個月及6個月為2.1厘，12個月息率為2.15厘；起存額為1萬至10萬元以下的話，3個月、6個月及12個月則分別為2.05厘、2.05厘及2.1厘。

．滙豐定存3個月2.2厘

滙豐3個月港元定存息率2.2厘，6個月則為2厘，適於用理財客戶、HSBC One及其他客戶，起存額為1萬元新資金。美元定存方面，滙豐理財客戶3個月及6個月期美元定存息率分別為3.2厘及3.1厘，12個月期則為3厘；HSBC One及其他客戶則分別有3厘、2.9厘及2.8厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

此外，滙豐繼續提供1個月港元定存最高10厘的優惠，起存額為10,000元，但需要加入「交易薈」，並每月至少需完成一項交易。值得留意的是，若每月交易金額越多，經紀佣金將越少、10厘息定存上限亦會越高，其中每月交易金額要求由1元至4,000萬元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限則由1萬元至最高400萬元。

．Livi Bank定存3個月2.2厘

Livi Bank港元定存息率3個月2.2厘，4個月及6個月亦為2.2厘 ，9個月及12個月則為2厘，起存額5萬元或以上；若起存額為500至5萬元以下，3個月及4個月分別為1.1及1.2厘 、6個月及9個月1.3厘，12個月則為1.6厘。美元定存方面，3、6及12個月息率分別為3.4厘、3.3厘及3.2厘。

．大新定存6個月2.2厘

大新銀行VIP客戶3個月及6個月港元定存息率分別為2.1厘及2.2厘，12個月期為1.9厘，起存額需20萬元；一般客戶方面，3個月及6個月期最高2厘及2.1厘，12個月則為1.8厘，但起存額需100萬元；若起存額20萬元至100萬元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客戶3個月及6個月最高3.4厘及3.3厘，12個月為3.2厘，起存額為等值港元100萬或以上；一般客戶方面，3個月及6個月期最高3.1厘及3厘，12個月為2.9厘，起存額亦需100萬元。

此外，該行推出一系列存款優惠，最高2.8厘，優惠期至3月31日。其中「夢想成真」零存整付儲蓄計劃標榜「低門檻及靈活供款」，存款期可選52星期或12個月，最低固定金額每星期100元或每月500元，總存款金額上限為50萬元，全新存款客戶最高享2.8厘；現有客戶升級2.5厘；現有客戶則為2.1厘。

另一「悅出本息」定期存款標榜「自製長糧及穩定收息」，合資格客戶經任何分行開立指定存款金額（10萬至50萬元）的12個月定存，全新存款客戶可享最高2.8厘；現有客戶則為2.1厘，惟名額有限，額滿即止。該行提到，此計劃設彈性提取方式，可每月只提取利息，或每月提取部份本金及利息。

．渣打3個月定存2.1厘

渣打銀行一般3個月定存息率2.1厘，6個月1.95厘，12個月則為2厘，起存額為1萬元新資金。至於該行美元定存3個月及6個月期為3厘及3.1厘，12個月則為2.7厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

．中銀3個月定存2.1厘

中銀香港3個月定存息率2.1厘，6個月則為1.9厘，起存額1萬元，需透過網上理財或手機銀行開立，除了適用於私人財富、中銀理財客戶外，亦適用於智盈理財、自在理財及其他個人客戶。

美元定期存款方面，私人財富及中銀理財客戶可享3個月定存息率3厘，6個月定存則為2.9厘；若為智盈理財、自在理財及其他個人客戶，息率低0.2厘，起存額為1,000美元。

．東亞銀行6個月2.1厘

東亞銀行網上3個月及6個月港元定存息率為2厘及2.1厘，起存額1萬元新資金，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；而至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則為1.95厘及2.05厘。12個月期方面，顯卓私人理財或顯卓理財客戶最高1.9厘，至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則為1.85厘。

美元定存方面，3個月及6個月分別為3.4及3.2厘，12個月則為2.9厘，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；若為至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口，3、6及12個月息率分別為3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存額需為1,000美元或以上。

．ZA Bank定存12個月2.01厘

ZA Bank港元定存3個月為0.51厘、4個月為0.61厘，而6及12個月息率分別為1.61厘及2.01厘；美元定存方面，4個月定存息率有3.11厘。

此外，該行設有「加息星期二」活動，用戶於每周二可領取4張存款加息券，連同基礎年利率0.1厘，最高可達9厘年利率；若用戶邀請好友完成指定操作，而好友幫手進度在周二當天達到100%，再可獲得「額外加息券」，最終加碼後可獲最高18厘息率。不過，加息券存款上限、下限、存期、利率和有效期，均以加息券上顯示內容為準，推廣期至3月31日。

．恒生定存3個月2厘

恒生銀行3個月及6個月港元定存息率分別為2及1.9厘，需透過網上理財開立，適用於優越私人理財、優越理財、優進理財或綜合戶口，起存額同為1萬元新資金。至於該行美元定期存款3個月及6個月期，息率分別為3.3厘及3.2厘，起存額美元2,000或以上。

聯儲局議息時間表｜美國減幾多息？

根據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局2026年4月減息0.25厘機會率已變為零，維持息率不變機會率為93.8%，而且更有6.2%機會率加息0.25厘。

以下為聯儲局2026年議息時間表：