定存攻略｜年結臨近 拆息回升 多間港銀上調定存息 12個月期有3厘

【定期存款/定存/高息定存】隨着月結及年結臨近，港元拆息回升，其中1個月Hibor按周升近0.7厘至3.18厘，連帶部份本港銀行港元定存息率亦見向上，包括Mox Bank、富邦銀行、大新銀行、集友銀行、信銀國際及天星銀行。至於目前市場上提供較高息率的銀行，PAObank、華僑銀行及富融銀行續提供3個月3厘的定存優惠；若希望承造較長年期，Mox提供的12個月及36個月定存，均有3厘。

定期存款利率比較｜哪間銀行定存利息高？

．PAObank定存3個月3厘

PAObank的3個月港元定存息率由3.1厘微降至3厘，6個月及12個月則為3厘及2.7厘，起存額為100元，且不限新舊資金。美元定存方面，該行3、6及12個月息率劃一為3厘。

一周高息定存

．華僑銀行3個月3厘

華僑銀行3個月期港元定存息率為3厘，1個月、6個月及12個月分別為2厘、2.8厘及2.6厘，需為宏富理財客戶，起存額10萬元新資金。一般個人客戶方面，3個月定存為2.8厘，1個月、6個月及12個月為2厘、2.68厘及2.5厘，起存額需50萬元新資金。

至於美元定存，3個月及6個月分別3.75厘及3.5厘，12個月則為3厘，起存額為等值10萬港元新資金，但需為宏富理財客戶；若為個人客戶，3個月、6個月及12個月分別為3.6厘、3.38厘及2.9厘。

．富融銀行3個月維持3厘

富融銀行（Fusion Bank）現有客戶3個月港元定存息率維持3厘；6個月及12個月定存息率2.5厘及2厘，起存額為1元。美元定存方面，該行3、6及12個月息率，分別為3.7厘、3.5厘及3.3厘。

此外，該行在其「快閃星期一」活動推出年利率25厘定存優惠，其中新客戶於12月5日前用邀請碼「FLASH2025」開戶，並存入新資金，可於星期一搶25厘的14天港元定存優惠，名額1,500份，每份額度為5萬元，每位客戶限搶1份，以存入5萬元計，成功開立可賺取479元利息。

同時，該行設有1個月7.88厘及4個月3厘的港元定存快閃優惠，各有20份及3,000份名額，每份額度5萬元，每位客戶分別限搶1份及60份，適用於新客戶及現有客戶。

．Mox定存12個月上調至3厘

Mox Bank的3個月及6個月港元定存息率分別為2.5厘及2.4厘，12個月則上調至3厘，起存額最低1元。此外，該行為市場上罕有提供36個月及48個月港元定存的銀行，息率分別為3及2.9厘。

美元定存方面，該行1個月期為3.25厘，2及3個月息率分別為3.3厘及3.25厘，6個月及12個月則分別為3.25厘及3.1厘。

．富邦3、4及6個月升至2.9厘

富邦銀行3個月港元定存息率按周回升至2.9厘，4個月及6個月亦升至2.9厘，1個月及2個月分別為2厘及2.6厘，12個月亦為2.6厘，起存額50萬元，不論新舊資金，需經Fubon+手機應用程式申請。若起存額為20萬至50萬元以下，3個月為、4個月及6個月均為1.7厘，1個月及2個月均為1.4厘，12個月亦為1.4厘。

至於該行3個月美元定存息率為3.9厘，1個月及2個月分別為3.75厘及3.85厘，4個月、6個月及12個月則為3.55厘、3.5厘及3.4厘，起存額為65,000美元或以上。

．大新3個月上調至2.9厘

大新銀行VIP客戶3個月港元定存息率上調至2.9厘，6個月及12個月期維持2.8厘及2.4厘，起存額需20萬元；一般客戶方面，3個月及6個月期最高2.8厘及2.7厘，12個月則為2.3厘，但起存額需100萬元；若起存額20萬元至100萬元以下，各存期均低0.1厘。

．南商3個月最高2.9厘

南洋商業銀行港元定存3個月息率最高2.9厘，起存額100萬元，需為特選理財客戶；若為一般理財客戶，息率為2.8厘。至於6及12個月最高息率則為2.7厘及2.3厘，同樣屬特選理財客戶優惠；若為一般理財客戶，息率為2.6厘及2.2厘。其他客戶方面，3個月最高2.7厘，起存額10萬元，6及12個月息率則為2.5厘及2.1厘。

若為美元定存的話，特選理財客戶3個月最高3.75厘，6個月及12個月分別為3.7厘及3.4厘；若為一般理財客戶，3、6、12個月期分別為3.65厘、3.6厘及3.3厘，起存額為等值10萬港元。

．WeLab定存6個月降至2.88厘

WeLab Bank港元定存3個月由3厘降至2.7厘，6個月亦由3.05厘降至2.88厘，12個月則為2厘；此外，該行更提供18及24個月超長期定存，息率均為2厘，起存額為10元。

美元定存方面，3個月3.5厘，6及12個月為3.41厘及2厘，起存額10美元。

．集友銀行3個月微升至2.85厘

集友銀行3個月及4個月港元定存分別輕微上調至2.85厘及2.8厘，6個月及12個月則為2.5厘及2厘，起存額為100萬至5,000萬元新資金；若起存額為20萬至100萬元以下，3、6及12個月定存息率，分別為2.6厘、2.2厘及1.8厘，上述優惠只適用於分行。

美元定存方面，3、6及12個月定存息率分別為3.65厘、3.4厘及3.1厘，起存額為12.5萬至1,000萬元新資金。若起存額為3萬至12.5萬元，3、6及12個月定存息率，分別為3.35厘、3.2厘及3厘，同樣只適用於分行。

．工銀亞洲98天2.8厘

在工銀亞洲開立或持有工銀財富或理財金賬戶，並以全新資金到分行開立港元定存，98天為2.8厘，188天亦維持2.5厘，存款額需80萬元或以上；若為工銀財富、理財金、理財e時代或綜合戶口，存款額為10萬元以上，98天及188天分別為2.75厘及2.45厘。美元定存方面，該行98天或188天最高3.65厘及3.45厘，起存額10萬美元或以上；若起存額15,000美元或以上，息率分別降至3.6厘及3.4厘。

至於該行全新工銀財富賬戶，若以300萬元以上到分行開立3個月港元定存，最高息率2.9厘；若為全新理財金、理財e時代、綜合客戶，起存額10萬元或以上，3個月最高息率上調至2.85厘。

．信銀國際3個月升至2.75厘

中信銀行（國際）新舊客戶經「inMotion動感銀行」開立港元定存新資金，3個月期息率由最高2.6厘上調至2.75厘，6個月則為2.5厘，起存額需50萬元新資金。若起存額為10萬元新資金，3個月及6個月期息率分別為2.7厘及2.45厘，12個月則為1.6厘；現有資金的話，3個月、6個月及12個月分別為2.6厘、2.35厘及1.55厘。

美元定存方面，3個月及6個月期息率最高3.5厘及3.35厘，起存額為10萬美元新資金。若起存額為1萬美元新資金，3個月及6個月期息率為3.45厘及3.3厘，12個月則為3厘；現有資金的話，3個月、6個月及12個月分別為3.4厘、3.25厘及2.95厘。

．Livi Bank定存3個月2.7厘

Livi Bank港元定存息率3個月及4個月2.7厘及2.6厘，6個月為2.3厘 ，9個月及12個月則為2厘，起存額5萬元或以上；若起存額為500至5萬元以下，3個月及4個月分別為1.1及1.2厘 、6個月及9個月1.3厘，12個月則為1.6厘。

．大眾銀行3個月2.6厘

大眾銀行港元定存3個月2.6厘，6個月為2.55厘，12個月期則為2.4厘，起存額為50萬元，適用於新舊資金，並需以電子銀行辦理。若起存額為10萬至50萬元以下，3個月及6個月為2.55厘及2.5厘，12個月息率為2.35厘；起存額為1萬至10萬元以下的話，3個月、6個月及12個月則分別為2.5厘、2.45厘及2.3厘。

．天星銀行6個月升至2.55厘

天星銀行3個月、4個月港元定存息率升至2.5厘，6個月、9個月及12個月更升至2.55厘，起存額為1,000元。美元定存方面，該行3個月、4個月分別為3.1及3.15厘，6、9及12個月息率同為3.25厘。

．東亞銀行3個月2.5厘

東亞銀行網上3個月及6個月港元定存息率分別為2.5厘及2.4厘，起存額1萬元新資金，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；而至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則分別最高2.45及2.35厘。12個月期方面，顯卓私人理財或顯卓理財客戶最高2.2厘，至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則為2.15厘。

美元定存方面，3個月及6個月分別為3.4及3.2厘，12個月則為2.9厘，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；若為至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口，3、6及12個月息率分別為3.35厘、3.15厘及2.85厘。以上起存額需為1,000美元或以上。

．螞蟻銀行6個月2.5厘

螞蟻銀行港元1個月定存為2厘，3個月2.3厘，6個月2.5厘，9個月及12個月則為2.3厘，起存額為1元。美元定存方面，1個月息率為3.8厘，3、6、9及12個月息率一律為3厘。

．星展銀行3個月2.4厘

星展銀行網上3個月期港元定存息率為2.4厘，6個月及12個月分別為2.35厘及2.2厘，起存額為5萬元以上，適用於星展豐盛理財及私人客戶，以及一般星展客戶。

此外，該行早前推出了一項特選客戶限時定存優惠，在12月5日之前，登記並以不少於20萬港元或2.5萬美元新資金開立4或6個月網上定期，再完成指定任務，可享高達港元3.3厘及美元3.8厘息率（包括當日新資金特惠年利率及額外年利率)。

有關任務為完成該行任何一項合資格產品交易，包括憑銀聯鑽石扣賬卡完成任何金額單筆零售簽賬交易；透過網上理財或流動應用程式以往來戶口或儲蓄戶口使用其他銀行賬戶持有人的手機號碼、電郵地址、轉數快識別碼、銀行賬戶或電子錢包轉賬100元或以上；完成單筆外幣兌換交易達1,000港元或以上（或其外幣等值）；或透過財富管理戶口完成單筆任何金額之香港、美國、加拿大、新加坡、澳洲、日本或英國證券的買入或賣出交易。

．滙豐3及6個月2.4厘

滙豐3個月及6個月港元定存息率2.4厘，而且適於用理財客戶、HSBC One及其他客戶，起存額為1萬元。美元定存方面，滙豐理財客戶3個月及6個月期美元定存息率分別為3.5厘及3.4厘，12個月期則為3.1厘；HSBC One及其他客戶則分別有3.3厘、3.2厘及2.9厘，起存額為2,000美元或以上。

此外，滙豐繼續提供1個月港元定存最高10厘的優惠，起存額為10,000元，但需要加入「交易薈」，並每月至少需完成一項交易。值得留意的是，若每月交易金額越多，經紀佣金將越少、10厘息定存上限亦會越高，其中每月交易金額要求由1元至4,000萬元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限則由1萬元至最高400萬元。

．恒生3及6個月2.4厘

恒生銀行3個月及6個月定存息率2.4厘，需透過網上理財開立，適用於優越私人理財、優越理財、優進理財或綜合戶口，起存額同為1萬元新資金。至於該行美元定期存款3個月及6個月期，息率分別為3.6厘及3.5厘，起存額美元2,000或以上。

．渣打3及6個月2.4厘

渣打銀行一般3個月定存息率2.4厘，6個月及12個月期分別為2.4厘及2.5厘，起存額為1萬元新資金。至於該行美元定存3個月及6個月期為3.5厘，12個月則為3.1厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

此外，該行特選客戶12個月定存息最高3厘，起存額1萬元，需透過網上理財SC Mobile、分行或專線辦理。

．中銀3個月定存2.4厘

中銀香港3個月定存息率2.4厘，6個月則為2.2厘，起存額1萬元，需透過網上理財或手機銀行開立，除了適用於私人財富、中銀理財客戶外，亦適用於智盈理財、自在理財及其他個人客戶。

美元定期存款方面，私人財富及中銀理財客戶可享3個月定存息率3.5厘，6個月定存則為3.3厘；若為智盈理財、自在理財及其他個人客戶，息率低0.2厘，起存額為1,000美元。

．建行亞洲3個月2.3厘

建行亞洲客戶以合資格新資金開立3個月定存，息率2.3厘，起存額需100萬元或以上。美元定存方面，3個月息率則降至3.6厘，起存額需10萬美元或以上。

至於新客戶開立「貴賓理財」帳戶，以100萬至250萬元開立3個月港元定存，當中首20%資金年利率為6.88厘，其餘80%資金需以另一定期存款利率作計算，優惠期至12月31日。

此外，該行全新合資格客戶透過｢e賬戶服務｣開戶，可享200元人民幣現金獎賞，若同時開立證券戶口，可以10萬元承做12厘的港元1個月定存，或以10萬元承做5.88厘的港元3個月定存；若僅開立一般儲蓄或支票戶口，則只可以5萬元承做12厘的港元1個月定存，或以5萬元承做5.88厘的港元3個月定存。優惠期至12月31日。

．ZA Bank定存12個月2.01厘

ZA Bank港元定存3個月為0.51厘、4個月為0.61厘，而6及12個月息率分別為1.61厘及2.01厘；美元定存方面，4個月定存息率有3.11厘。

此外，該行設有「加息星期二」活動，用戶於每周二可領取4張存款加息券，連同基礎年利率0.1厘，最高可達9厘年利率；若用戶邀請好友完成指定操作，而好友幫手進度在周二當天達到100%，再可獲得「額外加息券」，最終加碼後可獲最高18厘息率。不過，加息券存款上限、下限、存期、利率和有效期，均以加息券上顯示內容為準，推廣期至12月31日。

聯儲局議息時間表｜美國減幾多息？

根據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局12月減息0.25厘機會率升至86.4%；維持息率不變機會率降至13.6%。展望明年1月，有10%維持現時息率不變，較目前減息0.25厘為67%、減息0.5厘則為23%。

以下為聯儲局今年議息時間表：