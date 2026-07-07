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暑假好去處2026｜全港40+暑假玩樂好去處！尖沙咀CHIIKAWA特展/海港城反斗奇兵/世界盃打卡位

好去處
更新時間：16:00 2026-07-07 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-07 HKT

夏日好去處2026｜踏入6月氣溫炎熱，同時意味暑假長假期快將開始，又是時候準備安排豐富室內、室外節目！全港各區於暑假期間推出不同大型主題活動及打卡裝置，包括載譽歸來的CHIIKAWA特展、燒烤場水上樂園、生蠔BB沙灘按派對打卡，再加上四年一度世界盃即將開鑼，不少商場舉行睇波活動等。不論三五知己出遊、情侶拍拖或親子天倫樂都適合，齊齊享受夏日活動！

夏日好去處2026｜全港暑假打卡玩樂推介！

夏日好去處2026目錄：

  1. CHIIKAWA ARTIVERSE特展
  2. 生蠔BB室內沙灘主題派對
  3. 海港城《反斗奇兵5》FOREVER TOYS
  4. 巨型LEGO®大力神盃
  5. Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園
  6. 中環《皮克敏》期間限定試玩
  7. 《守護甜心！》主題活動
  8. 旺角《超人英雄展》
  9. 「Cantopop懷舊變裝派對」
  10. 西沙GO PARK Aqua深涌導賞團
  11. KUROMI/My Melody/My Sweet Piano小麥肌旅行團
  12. KYUBI MARVEL期間限定店+英雄籃球賽
  13. 米奇與好友「LifeLike FOOTBALL & GOAL期間限定店」
  14. 褲褲兔「Summer Refresh『富』『褲』Fun」
  15. 「迷你兵團」電影主題輕鐵
  16. 「埃及尋寶大作戰」
  17. 《隊長小翼》「足球初夏祭」
  18. 「Score Big足球熱」
  19. Urban Ops動域空間室內競技場
  20. 「粉紅兔子 My Friend Rabbit」夏水禮
  21. 《MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.》
  22. 黃金海岸「夏日開心農莊」
  23. 「無制限睇波派對！」
  24. 《水邊之夜》主題快閃店
  25. 繁星燒烤「大尾篤恐龍水上樂園」
  26. 「民坊x Lay's脆味時刻 GOAL Cheers」
  27. Waterfall Sports & Wellness奧運會所
  28. SNDO夏日Chill派對
  29. 另類寵物世界Exotic Pets World
  30. HYPER．KIDS水陸躍動挑戰站
  31. Pokémon TCG期間限定店
  32. THE MONSTERS復古理髮店主題展
  33. 夏日珊瑚花世界
  34. JOGUMAN meets D．PARK：夏日島嶼時光
  35. 夏日餓底茶室
  36. 職感實驗室2.0：玩轉暑假
  37. JUMPTOPIA「向偉大航道啟航」
  38. Plastic Thing夏日「包」有趣烘焙工房
  39. 昂坪360二十周年慶典
  40. T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會
  41. 葵芳夏誌
  42. 《反斗奇兵5》主題餐廳

CHIIKAWA ARTIVERSE特展

繼去年舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展後，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展載譽歸來，將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行！展覽特設「原畫宇宙」、「音樂互動宇宙」、「裝置藝術宇宙」及「機動藝術宇宙：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬」四大主題區，首次展出逾130幅插畫家Nagano的原畫作品，同時設有全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬，各位Fans更有機會親身乘坐。

全新限定商品將於8月1日同步登場，所有展覽限定紀念品只限持票人士選購，包括Nagano特意為今次展覽創作全部的《CHIIKAWA迴旋木馬》系列、角色吊飾公仔及連場景座。

詳細報道：CHIIKAWA ARTIVERSE特展8.1再臨尖沙咀！巨型迴旋木馬裝置+逾130幅原畫 必搶獨家紀念品（附門票+特典詳情）

CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

  • 日期：2026年8月1日 至 9月6日
  • 地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱
  • 室內展廳：展覽空間及紀念品商店
  • 展出位置：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle
  • 戶外展區：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置
  • 展出位置：K11 MUSEA地下Promenade
  • 售票網站：Klook貓眼

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生蠔BB室內沙灘主題派對

馬鞍山MOSTown今夏與人氣IP「生蠔寶寶 (Baby Namagaki)」聯乘，打造室內主題沙灘「MOST-Vibrant 沙灘仲夏探索營」打卡裝置，齊集30隻可愛造型的生蠔BB，包括11款全新沙灘派對造型，如浴巾生蠔、太陽傘生蠔、水泡生蠔等。場內設有4大主題打卡區及2大互動玩樂區，包括近千呎的「夏浪綠沙海」、6.5米高「彩虹流水光影塔」、巨型生蠔BB扭蛋機等，充滿夏日度假風情。同場的期間限定店更有多款獨家新品及日本限量精品發售，更聯乘人氣乎厘專門店PHI Coffee & Pancake推出「Baby Namagaki期間限定Café」，可愛元素融入餐點，設計出一系列Baby Namagaki造型的日式梳乎厘、主食及精品咖啡。

MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant沙灘仲夏探索營

  • 日期：7月4日至8月23日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：馬鞍山MOSTown新港城中心

場內主題玩樂區

  • 日期：7月4日至8月23日
  • 時間：
    1.沙海寶藏大發「掘」：下午1:00至5:00（平日）、中午12:00至晚上8:00（星期六及日)
    2.MOST-Chic&Chill「蠔」派對裝扮區及巨型生蠔BB扭蛋機：中午12:00至晚上8:00（星期六及日)

Baby Namagaki仲夏期間限定店

  • 日期：7月4日至8月23日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00

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海港城《反斗奇兵5》FOREVER TOYS

港城再次舉行以《反斗奇兵5》為主題的盛大派對「FOREVER TOYS @ 海港城」
港城再次舉行以《反斗奇兵5》為主題的盛大派對「FOREVER TOYS @ 海港城」

迪士尼與彼思《反斗奇兵5》即將上映，繼2019年以《反斗奇兵4》為主題的嘉年華「Our Toy Stories @ 海港城」後，今年暑假海港城再次舉行以《反斗奇兵5》為主題的盛大派對「FOREVER TOYS @ 海港城」，設有5大體驗區，包括：《玩具對科技》遊戲室設有超過2米高的巨大版胡迪、翠絲及紅心雕塑、全港唯一官方The Forever Toy House反斗奇兵5期間限定店、胡迪、翠絲及莉莉平板打卡裝置等，各位Fans不可錯過！

FOREVER TOYS @海港城

  • 日期：2026年6月19日至8月31日
  • 地點：6月19日起（即首階段）包括海運大廈露天廣場、海運大廈地下展覽大堂、海運大廈地下中庭及港威商場廣東道入口；7月起將陸續新增海運觀點、海港城美術館等地點。

巨型LEGO大力神盃

四年一度的足球盛事將至，沙田新城市廣場特別聯同 LEGO® 為球迷帶來驚喜！場內將展出由超過15萬顆 LEGO® 積木拼砌而成的3米高巨型大力神盃，氣勢磅礴。此外，還有美斯、C朗等傳奇球星的專屬 LEGO®人偶登場。現場設有「十二碼神射手挑戰」遊戲與「足球迷創意拼砌區」，透過遊戲有機會贏取獨家迷你版球衣拼砌包。此外， LEGO® 期間限定店發售一系列足球主題系列盒組，商場4樓的專門店展出3位樂高®拼砌達人 Anderson Liu、Eric Mok及Joe Lam，以足球作靈感的作品。

除了創意展覽，商場將舉行《《巔峰對決・直擊傳奇》嘉年華，透過25場精彩賽事直播，跟全城球迷即時分享足球盛事的精彩每一刻。商場於6月11至7月20日期間，於1期1樓的樓羅馬圓形競技場呈獻由國際足協(FIFA)全球合作夥伴 Visa打造的《Tap In with Visa「足」動全城互動體驗館》，將世界盃熾熱氣氛帶到香港球迷之中，結合人工智能科技、互動遊戲與打卡元素，帶來沉浸式娛樂體驗。

此外，新城市廣場7樓 Sky Garden 將化身為「足球綠洲」主題空間，打造矚目大型特色裝置，近2米高巨型足球霸氣坐鎮中央，點燃滿滿世界盃熱血；音樂噴泉更瞬間化身成大型水上充氣足球場，每逢周末，大人小朋友可即場展開激烈的水上足球對戰。

LEGO®《拼出足球傳奇》展覽 

  • 日期：即日起至7月19日 
  • 時間：上午10:00至晚上10:00 
  • 地點：1期3樓中庭(主場景) 、1期UB樓層Play Park (其他場景)

LEGO® 期間限定店 

  • 日期：即日起至7月19日 
  • 時間：中午12:00至晚上9:00 
  • 地點：1期3樓中庭 

《Tap In with Visa「足」動全城互動體驗館》 

  • 日期：6月11日至7月20日
  • 時間：上午11:00至晚上9:00 
  • 地點：1期1樓羅馬圓形競技場 

L7 Sky Garden 「足球綠洲」

  • 日期：6月13日至8月31日
  • 時間：上午10時至晚上10時
  • 地點： 1期7樓Sky Garden

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Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園

Sanrio人氣角色玉桂狗於今個夏天與「夢想飛行號」空降到將軍澳MCP新都城中心，與大家一同投入於「Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園」，設有6大必影打卡位，包括12米長巨型飛機造型裝置、天際彩虹拱門、夢想航道登機大堂、主題登機櫃檯、夢幻機艙以及天際駕駛艙，都超級可愛與充滿少女心！現場設有期間限定店發售逾200款Cinnamoroll及Usahana主題精品，當中全新Usahana繽紛緞帶系列更將於全港首賣，包括毛公仔、毛公仔鎖匙扣、側孭袋等14款實用商品。

此外，MCP新都城中心聯乘香港青年航空學會及童夢城通識學園，攜手打造兩大航空體驗工作坊，包括「小機師模擬飛行體驗工作坊」及「小小空中服務員體驗工作坊」，讓小朋友於沉浸式互動中。H COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿HK$800，即可換領帥萌機長Cinnamoroll針織袋、活潑空姐Usahana針織袋、Cinnamoroll頸枕連眼罩或Cinnamoroll陶瓷麵碗乙個。

MCP x Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園

  • 日期：7月3日至8月30日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

MCP x Cinnamoroll & Usahana期間限定店

  • 日期：7月21日至8月30日
  • 時間：下午1:00至晚上9:00（7月21日）、上午11:0至晚上9:00
  • 地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

航空職業體驗工作坊

  • 換領日期：6月27日起至換完即止
  • 換領時間：中午12:00至晚上10:00
  • 換領地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1會員專區
  • 換領詳情：H COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿HK$1,500*，即可換領指定航空職業體驗工作坊名額乙個

小機師模擬飛行體驗工作坊

  • 日期：7月4-5日、18-19日及8月1-2日、15-16日、29-30日
  • 時間：中午12:00至晚上6:00（45分鐘/節）
  • 名額：每節5個，共300個
  • 地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場 

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中環《皮克敏》期間限定試玩

中環街市由即日起至7月15日聯同近期大熱的「皮克敏」帶來期間限定試玩活動，大家可於活動場內試玩《皮克敏4》遊戲，完成試玩後，可獲得主題卡套乙套；完成問卷調查可獲主題貼紙乙份。同時，活動期間於一樓主樓梯（南)設有販賣區，搜羅「皮克敏」周邊、遊戲軟體及主機。大家只要於活動期間在中環街市打開《Pikmin Bloom》手機App，即出現一個特殊地點，再向下滑動便能獲得金色花苗，花苗將長成紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏。此外，當你到達現場時，你將收到一個專屬的地點挑戰任務，要求你在進入活動區域後行走2000步。完成此任務即可獲得一張特別明信片作為獎勵！ 

同場奇異果品牌Zespri於地下中庭Oasis舉辦期間限定「營爆 SUMMER FEST」活動，包括Tote Bag DIY 工作坊、即影即有四格相、20+種營養BUDDY大型打卡裝置、及集章任務，讓港人在輕鬆玩樂中接觸營養資訊，並可即場換領限量 Tote Bag及Zespri陽光金果。

《皮克敏4》試玩活動

  • 地址：即日起至7月15日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00
  • 地點：中環街市地下互動牆

《皮克敏4》打卡裝置

  • 日期：即日起至7月15日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00
  • 地點：中環街市地下主樓梯（北）

《皮克敏4》販賣區

  • 日期：即日起至7月15日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00
  • 地點： 中環街市一樓主樓梯（南）

Zespri「營爆 SUMMER FEST」活動

  • 日期：7月10日至7月19日
  • 時間：中午12:00至晚上7:00
  • 地點：中環街市地下Oasis

Zespri「營爆 Tote Bag DIY 工作坊」 
1)日期：7月11至12日、7月18至19日

  • 時間：中午12:00至晚上6:00
  • 地點：中環街市地下Oasis

2)日期：7月13日至17日

  • 時間：中午12:00至下午3:00
  • 地點：地點：中環街市地下Oasis

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《守護甜心！》主題活動

全港首個《守護甜心！》大型主題活動正式登陸尖沙咀 LCX，以「My Heart,Unlock！」為主題，帶粉絲往重返聖夜學園，與一眾角色展開一場結合青春回憶、時尚美學與收藏熱潮之旅。場內精心佈置了四大沉浸式打卡場景，以全新「Pink & Brown」龐克美學設計，引領時下最流行的 Y2K 時尚熱潮。同場的期間限定店將獨家首賣超過50款香港限定周邊商品，更設有主題抽卡機，全系列收錄40款設計，劃分為UR (Ultra Rare)、SR (Super Rare)、R (Rare) 及 N (Normal) 四種稀有稀度，讓大家重拾童年抽卡的回憶！

LCX「《守護甜心！》限定店」

  • 日期：6月13日至7月12日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX正門

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旺角《超人英雄展》

日本特攝之神円谷英二導演創立、風靡全球的「超人系列（ULTRAMAN）」迎來60週年，《超人英雄展》於7月25日至9月13日登陸旺角INCUBASE Arena，完整呈現ULTRAMAN 正義宇宙，從 1966 年的初代超人到 2026 年的最新角色將破天荒全數集結，早鳥優惠票由即日起發售。

特攝迷可欣到正於日本巡迴中、極具指標性的官方大展 ——《ULTRAMAN EXHIBITION》的珍貴內容，主辦方將該展覽的核心展區「英雄大集合」帶至香港展出，呈現超人英雄 60 年來演變軌跡，更透過270度沉浸式環繞視覺，將一幕幕劃時代的熱血變身瞬間與正義光芒交織重現。現場打造多個60年來勾起無數回憶之展出，當中首推完美還原昭和時期「超人六兄弟」的經典場景，重現不朽的光之傳奇；同時，現場更展出近 30 套由日本原裝空運抵港、拍攝專用的超人與怪獸皮套及道具，將日本殿堂級的特攝工藝近距離呈現在全港粉絲眼前。

《超人英雄展 2026》（香港站）

  • 日期：7月25日至9月13日
  • 時間：上午11:00至晚上10:00（最後入場為晚上8:30）
  • 地點：旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena 
  • 門票：$132起
  • 購票網站：klookINCUTIX

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「Cantopop懷舊變裝派對」

近年興起一鼓懷舊熱潮，沙田新城市廣場於今夏帶來「沙田遊樂．回憶殺」，Play Park於7月10日舉行「Cantopop懷舊變裝派對」，玩盡Cantopop派對與Aerobics Dance復古健身舞。大家穿上螢光色健身舞衣，加上Legging泡泡襪及頭帶，與導師一同「One More! Two More!」，隨後再參與充滿80、90年代金曲的派對，一同感受跨世代派對！

此外，沙田新城市廣場於一期西翼打造「懷舊士多」期間限定店，復刻過往士多風貌，出售逾70款古早味的零食和超過50款玩具，更將祖母綠色展示櫃、生果箱、汽水機、仿製紙皮石牆變成復古打卡場景，Play Park的另一邊同樣有懷舊扭蛋機、彈珠機等士多遊戲打卡位。商場與歡樂天地聯手帶來「歡樂好玩‧經典遊戲區」，走到Play Park的歡樂天地，為你限時復刻經典，包括：挑戰精準度的「掟階磚贏香口膠」、手速和運氣參半的跑馬仔等，現場的夾公仔機更換上了懷舊零食。

Cantopop懷舊變裝派對

  • 日期：7月10日
  • 活動：Aerobics Dance復古健身舞（晚上7:00至7:30）、DJ Deanz Cantopop party（晚上8:00至10:00）
  • 地點：新城市廣場1期Play Park LB樓層 01-02 舖 歡樂天地 Whimsy
  • 參加方法：即日起可於The Point App預購，門票售價為每位250積分+HK$188，或於活動當日即場以HK$220購票（隨票可免費獲贈無酒精飲品乙杯、懷舊小食、鬼馬派對道具包乙份、歡樂天地代幣20個、商場商戶禮券套裝）

好時光「懷舊士多」

  • 日期：即日起至7月26日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：新城市廣場1期西翼、新城市廣場1期Play Park LB樓層06舖

歡樂天地「歡樂好玩．經典遊戲區」

  • 日期：即日起
  • 時間：上午11:00至晚上9:30
  • 地點：新城市廣場1期Play Park LB樓層01-02舖歡樂天地Whimsy

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西沙GO PARK Aqua全新玩樂體驗

為了迎接夏日戶外活動浪潮，GO PARK Aqua全方位升級，新增多種水上運動，包括推出3大帆船種體驗，涵蓋小帆船、雙體船及賽艇，由專業教練指導掌舵技術及策略；龍舟親子體驗日亦即將登場，讓家長與子女齊划龍舟，共享親子時光。

此外，GO PARK Aqua設有導賞團，帶領大家深入感受西沙一帶，其中深涌三面環山，擁有大片草原與紅樹林生態，更可拍攝天空之鏡倒影美照。深涌為豐富自然景觀的客家村落，可探訪別具歷史風情的三王來朝小堂與深涌農莊，感受本地客家文化的獨特魅力。深涌今次帶來豐富多元的全新體驗，由觀星、手製豆腐花與傳統茶粿領路，再到Glamping、田野燒烤、石板烘焙薄餅製作、文青藍染工作坊、果醬慢活工作坊及沿榕樹澳道單車隨行往打卡位，讓大家深深感受本地歷史文化與風俗傳承。

GO PARK Aqua精心設計的海岸線深度遊迎來大升級，以GO PARK為基地前往鄰近島嶼，新增極具話題性的「榕樹澳龍蝦導賞魚排之旅」，帶領大家深入香港唯一可持續青龍蝦養殖基地——仟國水產，發掘本地龍蝦與海魚養殖基地，體驗親手餵飼海產，並探索可持續養殖生態。

西沙GO PARK水上運動、「深涌行」及海岸線深度遊

  • 地點：新界西沙海映路9號
  • *有關水上運動課程及活動詳情，請於GO PARK Sports手機應用程式登記報名及WhatsApp +852 9133 0596查詢

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KUROMI/My Melody/My Sweet Piano小麥肌旅行團

Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團
Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團

三大的Sanrio characters，包括KUROMI、My Melody及My Sweet Piano組成最萌趣「小麥肌旅行團」，首次以健康亮澤的小麥肌膚色熱爆登場，並換上清新又俏皮的夏日度假造型，於7月11日至8月30日穿梭充滿夏日氣息的YOHO系商場。角色們遊覽一系列以元朗及近郊經典景點為靈感的夢幻打卡場景，如向日葵花海、小木橋等。活動期間設有期間限定店，為各位粉絲準備了逾200款主題精品，YOHO會場限定、全港首次發售的「曬黑系列」商品更會於活動期間陸續推出。

Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團

  • 日期：7月11日至8月30日
  • 地點：元朗YOHO系商場

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KYUBI MARVEL期間限定店+英雄籃球賽

本地品牌KYUBI於7月25日起在啟德AIRSIDE帶來「KYUBI MARVEL 期間限定店」，現場設有多個打卡位，包括正義勇敢的蜘蛛俠(Spider-Man) 、即將強勢歸位的魅力反派末日博士 (Doctor Doom) 以及變種特攻 (X-Men)，讓一眾粉絲與支持的角色打卡！KYUBI推出全球首發的「KYUBI MARVEL 超級英雄系列」，包括玩味還原「尚氣十環」的夜光運動手環、蜘蛛俠漫畫線稿設計籃球衣及以MARVEL電影經典漫畫翻頁開場為設計靈感的掛頸毛巾，全20款獨家周邊服飾及潮物均極具收藏價值。

此外，KYUBI舉辦為期3個周末的首屆「KYUBI MARVEL 超級英雄街頭籃球賽」，賽事為3x3室內街籃晉級賽，可男女混合組隊參賽，參賽隊伍可由3至5人組成，競逐冠、亞、季軍殊榮，分別獲得金、銀、黑「無限寶石手套」造型獎盃，同時設有「決賽MVP最有價值球員」大獎。每位出席選手將獲贈「KYUBI MARVEL 超級英雄選手包」一份（每份價值約  HK$1,000），當中包括蜘蛛俠漫畫線稿設計籃球衣，尚氣十環夜光運動手環、非賣品蜘蛛俠布袋、方巾及美國隊長海報

KYUBI MARVEL期間限定店

  • 日期：7月25日至8月30日
  • 時間：上午11:00至晚上10:00
  • 地點：AIRSIDE 2樓210號舖

KYUBI MARVEL超級英雄街頭籃球賽

  • 日期：8月1至16日
  • 報名方法：＞＞按此報名＜＜
  • 截止報名：7月12日晚上11:59
  • 報名費用：$5000/隊
  • 比賽規程：年滿18歲或以上、男女混合賽事、3至5人為一隊

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米奇與好友「LifeLike FOOTBALL & GOAL期間限定店」

米奇與好友登陸旺角MOKO新世紀廣場，帶來「LifeLike FOOTBALL & GOAL期間限定店」。整個中庭化身為充滿活力的足球體育場景，由米奇、唐老鴨以及鋼牙與大鼻換上主題球衣，與大家一同享受足球主題爭霸賽。現場還原真實球場的場景，長位柱身嵌入「立體真足球」視覺裝置，營造出強烈且具衝擊力的動感；粉絲可於「榮譽頒獎台」手持主題限定公仔與各位角色打卡！

期間限定店推出逾50款為今次活動打造的獨家限定精品，包括全港限量100隻的迪士尼主題公仔連運動巾小袋套裝、主題球衣T-Shirt、紀念旗、會場限定迷你獎牌等，還推出一系列戶外及寵物用品，如戶外摺椅、特大冰袋、摺合儲物箱及雨晴兼用摺傘等。此外，同場舉行市集，邀請到逾30檔本地手作及美食攤位進駐，讓大家享受帶來一場集購物、藝術與美食於一身的感官盛宴。

「LifeLike FOOTBALL & GOAL 期間限定店」&MOKO Chill「夏」市集

  • 日期：即日起至6月24日
  • 時間：上午11:30至晚上9:30
  • 地點：MOKO新世紀廣場MTR/F中庭

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褲褲兔「Summer Refresh『富』『褲』Fun」

日本創作者「可哀想に！」筆下的兩個IP——人氣褲褲兔Opanchu Usagi及首次來港的奶泡恰姆Npochamu，於7月4日至10月19日來到置富Malls旗下四大商場，帶來「Summer Refresh『富』『褲』Fun」。馬鞍山廣場有近4米高的褲褲兔手提行李箱站在地球運輸帶上，中央還有小飛機、凱旋門、許願池、玻璃金字塔等打卡位；置富都會換上沙灘裝置，褲褲兔身穿夏威夷草裙舞服飾、頭戴大紅花極其放鬆！

+WOO嘉湖帶來Party Room裝置，褲褲兔與大家一同唱K，更可欣賞牠滑下小滑梯闖入花花池的激萌模樣。遊戲高手還可走入設有巨大拉桿與按鈕的超巨大遊戲機，與褲褲兔展開對賽。置富第一城融入近年大熱運動Pickleball，訂造專屬 Pickleball Chair，與巨型球拍合照。此外，置富Malls設有期間限定店，多款褲褲兔及奶泡恰姆周邊商品，包括：文具、精品及家居用品等等，將於7月的馬鞍山廣場以及8月的+WOO嘉湖登場，當中更有率先推出的貨品！

置富Malls Summer Refresh「富」「褲」Fun

  • 日期：7月4日至10月19日
  • 地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場、置富都會、天水圍+WOO嘉湖、置富第一城

啟動開幕式

  • 日期：7月5日
  • 時間：下午2:00至3:00
  • 地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場
  • 嘉賓：Kenny關智斌、女子組合VIVA

「富」「褲」Fun期間限定店

  • 日期：7月4日至31日（馬鞍山廣場L3）、8月3日至31日（+WOO嘉湖1期地下）
  • 時間：中午12:00至晚上8:00（星期一至四）、中午12:00至晚上9:00（星期五至日）

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「迷你兵團」電影主題輕鐵

電影《迷你兵團與大怪獸》即將上映，將戲中可愛的Minions角色帶到輕鐵沿綫社區，輕鐵列車還原電影場景，，過百隻迷你兵團及怪獸角色集結在車廂外，隨列車穿梭屯門、元朗及天水圍，市民在街頭亦隨時有機會「野生捕獲」主題輕鐵列車蹤影！走進車廂內有如置身於電影世界，電影中全新角色James 占士與 Henry 阿亨亦驚喜現身，為迷你兵團粉絲解鎖專屬的「座位小驚喜」，不同趣怪表情「貼身」陪你暢遊屯元天。

《迷你兵團與大怪獸》電影主題輕鐵列車將行走「輕鐵發現號」旅遊專綫的指定路綫，只需購買$88「輕鐵旅遊證」套裝，即可憑有效「輕鐵旅遊證」於指定時段乘搭主題輕鐵列車，以及無限次乘搭其他輕鐵路綫，更可獲得《迷你兵團與大怪獸》電影換票證乙張及獨家紀念品乙份。

MTR Mobile會員可於6月25日（星期四）下午3時正起，率先於MTR Mobile內以 3,000 MTR分換領《迷你兵團與大怪獸》電影主題輕鐵「MTR Mobile 會員優先班次」的電子換購證。成功換領後，可於6月27日（星期六）憑MTR Mobile內的換購證，在指定班次的出發時間前15分鐘或之前到輕鐵兆康站4號月台以優惠價港幣$78購買「輕鐵旅遊證」套裝，方可乘搭主題輕鐵列車。

《迷你兵團與大怪獸》電影主題輕鐵列車

  • 日期：6月27至7月12日（逢星期六、日及公眾假期，共7日，包括7月1日）
  • 主題列車班次：上午11:00及下午1:30
  • 開出車站：兆康站出發

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埃及尋寶大作戰

荷里活廣場首度聯乘本地親子玩樂品牌StayFun帶來「埃及尋寶大作戰」，一樓明星廣場變身佔地8000平方呎的室內古埃及主題巨型充氣樂園，集結8大融合古埃及元素的遊樂關卡，將金字塔之謎、法老守護傳說化作好玩又刺激的玩樂體驗，包括尋寶波波地、競技區、7米高獅身人面像殿滑梯、迷宮陣及障礙賽等，讓一班小朋友於探索與刺激中盡情放電！

此外，場內特設期間限定精品專區，發售兩款可愛又玩味十足的古埃及主題減壓神器。其中一款為法老貓造型，另一款則以可愛貓身搭配金字塔造型按鈕，兩粒金字塔更可拆下變身鍵盤粒粒，相當抒壓！

荷里活廣場 x StayFun「埃及尋寶大作戰」

  • 日期：7月10日至8月30日
  • 地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場
  • 開放時間：中午12:00至晚上7:00（平日）、上午11:00至晚上8:00（星期六、日及公眾假期）
  • 票價：$68起
  • 購票方式：Klook、荷里活廣場VIC會員憑積分換領

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《隊長小翼》「足球初夏祭」

MegaBox聯乘經典動漫《隊長小翼》（港譯《足球小將》），以滿滿的熱血呈獻《初夏足球祭》！地下中庭化身為充滿鬥志與激情的夢幻綠茵賽場，帶來5大必影打卡位，包括巨型大空翼與日向小次郎的「5米高雙星傳奇巔峰對決」、更衣室打卡位、巨型足球機、大空翼射球、照相館，讓大家投入於足球世界。大家消費滿額可換領獨家精品，如球場戰術筆記簿、南葛皇牌戰靴收納袋、萬用袋等，粉絲不要錯過！

MegaBox X 隊長小翼呈獻《初夏足球祭》

  • 日期：即日起至7月19日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00（巨型足球機逢星期六、日及公眾假期開放）
  • 地點：MegaBox 地下中庭

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「Score Big足球熱」

華懋集團旗下兩大商場——如心廣場及D·PARK聯同中環街市，由即日起至7月21日聯手帶來「Score Big 足球熱」，三大空間將化身為足球基地，設有快閃店、復古潮玩市集、星級大師班等活動，與大家投入於足球狂熱！中環街市於前港腳歐陽耀沖引入「2v2足球」引入本地，更於地下OASIS舉行「奇跡二人足球挑戰賽」。一樓活動場地變身「足球熱快閃店」，場內特設小型人造草皮足球互動區打卡城點。中環街市二樓的24小時行人通道舉行「運動市集嘉年華」，邀請多個時尚單品及夏日消暑美食攤位進駐。

此外，人氣潮流玩具品牌TOCA LOCA由即日起至7月19日，於中環街市帶來限定快閃店，品牌旗下兩大人氣IP換上各支頂級國家隊戰衣，其中特別版印有中環街市臂章。足球熱潮以外，「復古玩具市集」將於6月13日至18日登場，市集以夢幻80及90年代為主題，搜羅一系列香港集體回憶及歐洲古董精品，各大資深收藏家亦呈獻復古人偶、公仔、舊式遊戲等流行文化紀念品。

中環街市準備「兒童足球體驗班」，由專業教練帶領下，小球員透過互動遊戲與基礎練習，掌握控球、傳球及射門的技巧。一家大細亦可參與「足球機DIY工作坊」，運用環保物料從零開始組裝、彩繪，親手創造迷你足球機。

至於如心廣場變身室內足球競技場，打造球場大舞台，設置大型巨幕直擊賽事精華，現場設有「Score Big打卡牆」，更可以挑戰「Score Big足球機」，體驗球場的緊張感之外，更有機會贏取指定商戶優惠券。如心廣場接連多個星期六舉行「Score Big大師班」，邀請到著名教練郭嘉諾、香港足球先生陳肇鈞、女子球星湯珮月等與球迷近距離互動。此外亦設有「足球藝術彩繪工作坊」，讓家長與小朋友一同繪製獨一無二的創意足球。

中環街市活動： 

Old But Gold跳蚤市集 

  • 日期：6月22日至7月12日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00
  • 地點：中環街市二樓24小時行人通道
     
  • 日期：7月9至15日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00
  • 地點：中環街市一樓活動場地

兒童足球體驗班

  • 日期：6月21日
  • 時間：下午2:30至4:00
  • 地點：中環街市地下Oasis

足球機DIY工作坊

  • 日期：7月18日
  • 時間：下午2:00至4:30
  • 地點：H6 Conet

如心廣場活動：

Score Big打卡牆

  • 日期：即日起至7月21日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：如心廣場1期1樓中庭 

Score Big足球機

  • 日期：即日起至7月21日（逢星期六、日）
  • 時間：中午12:00至晚上9:00
  • 地點：如心廣場1期1樓中庭
    *逢星期六下午2:30至4:30暫停開放

Score Big觀眾席

  • 日期：即日起至7月21日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：如心廣場1期1樓中庭

Score Big大師班

  • 日期：6月13、20、27日及7月4、11、18日
  • 時間：下午3:00至4:00
  • 地點：如心廣場1期1樓中庭

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Urban Ops動域空間室內競技場

由經營 Wargame 長達17年的專業團隊打造，位於沙田連城廣場的「Urban Ops 動域空間」佔地超過20,000平方呎，主打「全齡向一站式室內競技天堂」。場內設有以「九龍城寨」為藍本的電影感戰場，配備專業閃燈、煙霧及音響特效，讓你彷彿置身動作電影場景。這裡更有全港首創「氣動槍電視屏幕電子靶體驗」，後坐力與真槍極為相似，讓你一嘗當「神槍手」的快感。場地亦照顧到親子客群，提供低痛楚的 Jelly Gun 體驗；7月更將新增「實景劇本殺」，絕對令人期待！

Urban Ops 動域空間 

  • 地址：新界沙田車站圍1號連城廣場4樓409-427室
  • 營業時間：下午2:00至深夜12:00
  • 遊戲收費：$180起

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「粉紅兔子 My Friend Rabbit」夏水禮

韓國爆紅插畫IP「粉紅兔子My Friend Rabbit」與華懋集團商場帶來「『兔』-gather瘋玩夏水禮Amusing Summer」，荃灣如心廣場中庭半空出現長達 5 米的巨型「充氣跳水飛『魚』」造型兔子」，中庭另一側則築起充滿夏日色彩的「『池』中梳乎浮潛區」，營造出由下而上的「水底仰望」透視視角。走到戶外廣場，更有「巨型6米高粉紅兔子」坐鎮其中，全場彌漫瘋狂且過癮的打卡氣息。大眾更可現場挑戰互動遊樂區的「『泡』開煩惱大挑戰！」及「『鴨』力全消撈撈樂」。

此外，好運中心變身充滿夏日群島風情的「Juicy Beach」，現場更設有極具夏日色彩的「盛夏特調Juicy Bar」互動吧枱，在椰林樹影的包圍下，大眾可一邊調配專屬清涼Mocktail。同時，現場設有考眼力、拼手勁的「夏日狂『椰』戰」與講求眼明手快的「一拍即中圈圈樂」天幕遊戲，贏取限定禮物。

以上兩大商場同時設有以池畔酒吧為主題的粉紅兔子期間限定店，匯聚超過50款搞鬼人氣盲盒及周邊商品，當中包括香港首度曝光的「藍色小天使掛件」與「粉色小天使掛件、如心廣場限定的「精神系列」掛件、好運中心獨家專賣的「黑黑系列」大熱單品等。

「『兔』-gather瘋玩夏水禮Amusing Summer」

  • 日期：7月30日至9月6日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭及地下露天廣場、好運中心L3中庭

期間限定快閃店

  • 日期：7月30日至9月6日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00
  • 地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭、好運中心L3中庭

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《MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.》

足球落場版球衣世界級平台MATCHWORNSHIRT亞洲首次展覽登陸又一城，展出總值逾$150萬港元的球星實戰球衣，當中矚目為Cristiano Ronaldo（C朗）於2022年卡塔爾世界盃八強戰對戰摩洛哥時所穿著的實戰球衣，該珍藏為全球首次公開展出。現場還將展出利物浦前鋒Cody Gakpo（加普）、曼聯中場核心Bruno Fernandes（般奴費南迪斯）、英格蘭隊長Harry Kane（哈利卡尼）等實戰及比賽備用球衣。

現場設有巨型足球獎盃裝置，右側為互動傳球挑戰區，整個空間以盤球挑戰為主軸概念，營造如置身真實比賽般的氛圍。左側為以球員更衣室為靈感而建的期間限定店，陳列多款經典珍藏簽名球衣、世界盃紀念品及限定商品。除了展覽以外，活動期間更準備多項精彩節目，大人與小朋友可參與傳球挑戰以及「小球星訓練營」，為夏天添上特別體驗。

《MatchWornShirt x MATCHLEGACY x Festival Walk: Icons of the Pitch.》

  • 日期：即日起至7月26日
  • 時間：上午11:00至晚上9:00
  • 地址：又一城LG2層

小球星訓練營

  • 日期：6月19日至7月26日（逢星期六、日及公眾假期）
  • 時間：上午11:00、中午12:00及下午1:00（每節45分鐘）
  • 教練陣容：盧均宜、林嘉緯、朴叡俊
  • 換領詳情：由即日起，My FESTIVAL會員以10積分即可換領「小球星訓練營」電子入場證一張

「互動傳球Goal !!」

  • 日期：即日起至7月26日
  • 時間：上午11:00至晚上8:00（平日）、下午2:00至晚上8:00（星期六、日及公眾假期）

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黃金海岸「夏日開心農莊」

香港黃金海岸聯乘經典童書角色Mr.Men Little Miss，由即日起至８月31日帶來繽紛熱鬧的「夏日開心農莊」及「夏日童萌遊樂園」，齊齊變身小農夫！黃金海岸商場將搖身一變，化身「夏日開心農莊」，Mr. Men Little Miss一眾角色會以多款可愛小農夫造型，現身商場中庭及海岸農莊等6大打卡位，還有特色農墟、西瓜收割活動及小農夫計劃，讓小朋友親身體驗農務過程，每位參加者更可獲贈小小農夫套裝。

此外，香港黃金海岸酒店推出「Mr. Men Little Miss夏日童萌遊樂園」住宿計劃，小住客於登記入住時，即可獲贈獨家的Mr. Men Little Miss浮板，同時可親手設計草帽及參與解碼大作戰，尋找散落於酒店各處的角色，成功解碼即可獲贈限定主題貼紙。同時，酒店亦特設「夏日童萌遊戲室」，內有Mr. Men Little Miss彩球排序及其他多款遊戲，讓小住客暢玩。

巨型「夏日開心農莊」裝置 

  • 日期：即日起至8月31日
  • 地點：黃金海岸商場中庭

「Mr. Men Little Miss開心農墟」換領環保袋

  • 日期：7月5日及8月2日
  • 地點：黃金海岸商場中庭
  • 換領方法：於農墟單一消費滿HK$100，憑有效發票即可換領

「收西瓜·手作樂」

  • 日期：7月12日
  • 地點：黃金海岸商場1/F海岸農莊 
  • 換領日：即日起至7月12日
  • 換領方法：S⁺ REWARDS會員尊享以30點數，換領「收西瓜·手作樂」名額1個，每個名額可供一名12歲或以下的小童及一名成人陪同入場

「黃金小小農夫計劃」

  • 日期：7月26日、8月2日、8月9日及8月16日
  • 地點：黃金海岸商場1/F海岸農莊
  • 換領日：即日起至7月25日
  • 換領地點：黃金海岸商場1/F 客戶服務中心 
  • 換領方法：於黃金海岸商場或黃金海岸酒店餐廳，以指定電子貨幣消費滿HK$1,500或以上，憑最多4張不同商舖發出之機印發票及其付款存根，即可換領「黃金小小農夫計劃」名額一個

「Mr. Men Little Miss開心農墟」換領環保袋

  • 日期：7月5日及8月2日
  • 地點：黃金海岸商場中庭
  • 換領方法：於農墟單一消費滿HK$100，憑有效發票即可換領

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「無制限睇波派對！」

將軍澳MCP新都城中心於四年一度的足球盛事期間帶來「無制限睇波派對！」，以280吋4K高清大電視足本播放104場精彩賽事，讓市民全天候觀賞賽事，活動期間L1天幕廣場更全日開放。今屆賽事大多於深夜及清晨時段舉行，為了支持球迷睇波，商場聯合一眾本地品牌，以港式飲食文化陪伴大家睇波，有餐廳於早晨賽事直播時段提供足球限定點心套餐，利用點心車送餐到直播場地。

直播場地特設「Goal Goal Goal打氣市集」，多個市集攤位為大家帶來如球衣、寵物球衣等足球周邊商品，打造不一樣的港式睇波樂趣。今屆港超聯冠軍傑志球星與亞洲足協「2025年度最佳男子青訓學院」教練，帶來「傑志足球小將體驗班」，讓6至10歲的小朋友感受足球樂趣，更有機會獲得傑志球員禮品包，包括主場賽事換票證及精品，更可留意「花式足球表演」及「足球機工作坊」。

MCP新都城中心足球賽事直播

  • 日期：即日起至7月20日
  • 地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

「Goal Goal Goal打氣市集」

  • 日期：即日起至7月20日（部份活動日期除外）
  • 時間：中午12:00至晚上8:00
  • 地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

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《水邊之夜》主題快閃店

人氣韓漫《水邊之夜》動畫期間限定店．香港站
人氣韓漫《水邊之夜》動畫期間限定店．香港站

人氣韓漫《水邊之夜》於7月1日至14日在D2 Place帶來香港站期間限定店，香港站以「婚禮及日常生活」為主題，入口設有「心動迎賓區，以真人等高立牌呈現主角日常，配合藍色水母與花卉燈箱，營造街頭偶遇氛圍，下一步隨即踏入全場焦點「夢幻鮮花拱門與新婚誌慶區」，鮮花交織成婚禮拱門。快閃店內側更為大家重現漫畫經典場景「海灘與日常生活區」，配以海浪牆佈景、沙灘椅、水槍等道具，甚有夏日氣息。

為了回饋粉絲並讓粉絲真切體驗「觀禮」的代入感，特別推出限量 「婚禮主題預售套裝」（定價 HK$398，共800套）。套裝內容包括一對婚禮主題毛絨公仔、婚禮邀請函及特製紙袋，當中超吸睛「婚禮邀請函」及「特製紙袋」
僅透過套裝派發，粉絲可於活動開始前透過動漫聯動網店（https://www.microworksacg.com/products/ns-ltit-wdset ）下單，並於現場換取完整套裝。

《水邊之夜》動畫期間限定店

  • 日期：7月1日至14日
  • 時間：中午12:00至晚上9:00（7月14日提早至晚上6:00關門）
  • 地點：荔枝角D2 Place TWO THE LOFT （G/F地面大堂）

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繁星燒烤「大尾篤恐龍水上樂園」

佔地4萬呎的大尾篤人氣BBQ場繁星燒烤（大埔）由即日起至9月13日將戶外空間變成五大水上主題區，包括「穿越恐龍世界」、「恐龍的奇幻樂園」及「海盜船及鯨魚之旅」 等，讓小朋友彷彿置身恐龍時代，在暴龍、三角龍身旁滑水嬉戲。場內設有不同刺激程度的充氣滑梯，更佈置出 「迷宮障礙區」 ，讓精力無窮的小朋友施展運用小腦袋，穿越重重關卡。「泡泡大戰」會不定期噴出漫天綿密白雪泡泡，伴隨動感水花，將現場變成夢幻又瘋狂的夏日派對。

場內設有自助輕食甜品區，每天下午5:00前無限量供應刨冰DIY、港式冷撈、甜甜圈、草莓奶凍等逾30款美食。此外，同場設有免費設施，包括淋浴間、置物櫃等。

大尾篤恐龍水上樂園 Jurassic Water Park

  • 日期：即日起至9月13日
  • 時間：下午2:00至晚上10:00（星期二至五、星期五及假期前夕延至晚上10:30）、下午1:00至晚上11:00（星期六、日及公眾假期）*
  • 地址：大尾篤汀角路202號繁星燒烤(大埔) 
  • 休息日：逢星期一休息
  • 交通：：大埔墟港鐵站轉乘75K巴士或20C小巴，於汀角／汀角村站下車
  • 網上預約：＞＞按此預約＜＜
  • 費用：$117起
  • *水上樂園設施開放至晚上9:00（星期六、日及假期延長至晚上9:30）、下午5:00後部份設施因清潔局部關閉

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「民坊x Lay's脆味時刻 GOAL Cheers」

民坊攜手全球人氣零食品牌— Lay's（樂事）薯片，於即日起至7月19日期間，在旗下26大核心社區商場，傾力推出大型夏日主題推廣活動 「民坊x Lay's 脆味時刻 GOAL Cheers」。企劃將結合體育賽事的刺激感、街頭夜經濟的飲食文化、屋邨街市的地道風味及Lay's「脆」味無窮的零食享受融為一體，量身打造了「四大脆味獎賞」。民坊在兩大旗艦商場 —— 屯門愛定商場H.A.N.D.S與葵涌石籬商場，於活動期間的週末（逢星期六、日，下午1時至6時），打造合家歡玩樂競技的巨型互動遊戲裝置「GOAL Cheers 足球拍拍樂」。

裝置以足球草地及Lay's經典標誌黃色為主色，呼應是次聯乘主題。遊戲結合速度與反應挑戰，面板高靈敏度的LED 足球標靶，考驗玩家的眼手協調能力。參賽者在限定時間內以最敏捷的身手拍擊隨機亮起的足球光點，顧客只需在活動現場讚好或追蹤民坊的官方社交媒體平台，即可免費參與遊戲1次，每人每日最多可參與遊戲2次。

顧客只需在民坊旗下的26間參與商場*內，即日以合資格的電子貨幣單一或累積消費滿HK$250或以上（每次最多合併 3 張不同商戶發出的機印發票，每張單據須達 HK$30 或以上），即可免費換領限量冰感毛巾1條。

「民坊x Lay's脆味時刻 GOAL Cheers」企劃

  • 日期：即日起至7月19日
  • 時間：中午12:00至晚上10:00
  • 地點：民坊旗下26個參與商場＞＞按此參閱＜＜

週末限定「GOAL Cheers 足球拍拍樂」

  • 日期：6月27-28日、7月4-5日、11-12日及18-19日
  • 時間：上午1:00至晚上6:00
  • 地點：屯門愛定商場H.A.N.D.S地下A區中庭、葵涌石籬商場二期2樓中庭

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Waterfall Sports & Wellness奧運會所

Waterfall Sports & Wellness奧運會所早前完全升級及重新開幕，採用香港首創的的 AI 網球機械人及頂級自動發球系統，精準捕捉現代人渴望高效、專注的「獨享式」運動心理，另一方面則全面對標國際級專業標準，引入 ATP 官方認證配套、PGA高爾夫科技系統。此外，匹克球場配備自動發球機，可控制發球角度與力度，一個人亦能享有專屬練球體驗。新加入「The ONE運動會籍」的會員除了玩盡全港3間會所及6間大灣區會所的運動設施外，更聯乘零售、飲食及生活品牌，推出獨家優惠。

Waterfall Sports & Wellness奧運會所

  • 地址：九龍海輝道11號奧海城一期2樓
  • 開放時間：上午6:00至晚上12:00（健身室24小時開放）
  • 聯營電話：3526 0270

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SNDO夏日Chill派對

啟德The Twins雙子匯2期三道SNDO將聯同「佛系」人氣插畫角色Tireless Girl下腰女孩，將於7月7日至8月27日帶來「SNDO夏日Chill派對」，與大家歡度暑假！活動準備了「Chill Hea遊樂場」，設置了6大療癒打卡裝置，包括4米高Tireless Girl大型主題吹氣裝置《深呼禪坐》、匹克球場、寵物能量站、放鬆沙灘椅、翻滾玩意以及轉呼拉圈的Tireless Girl。此外，活動期間逢星期六及日消費滿額可獲遊戲卡一張，完成4大互動遊戲後集齊印章可獲贈主題磁貼。

除了打卡裝置之外，雙子匯三道聯乘音樂品牌SIDE B，以「THE OTHER TRACK」為主題，打造三場夜間限定DJ派對，大家只需於雙子匯消費滿$200即可參與。派對主題包括動漫、歐美節拍以及粵語金曲，同場可一邊享受美酒一邊欣賞音樂，投入於派對之中！每場活動加設「最佳衣著大賞」，只要入場人士配合當場的服裝主題，優勝者有機會贏取$500禮券。

「SNDO夏日Chill派對」

  • 日期：7月7日至8月27日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：啟德雙子匯三道SNDO地下正門、中庭、6/F及7/F

《ANIME RUSH》夜間DJ派對

  • 日期：7月18日
  • 時間：晚上8:00至10:00
  • 地點：雙子匯2期三道8/F
  • 歌曲主題：動漫之夜
  • 服裝主題：你最愛的動漫角色
  • 表演DJ：日本人氣「Walking DJ」代表Mihossyi
  • 換領期：即日起至7月18日

《DRIP MODE》夜間DJ派對

  • 日期：8月29日
  • 時間：晚上7:00至9:00
  • 地點：雙子匯2期三道G/F中庭
  • 歌曲主題：Western-Pop歐美節拍
  • 服裝主題：經典MV男/女角造型
  • 表演DJ：Hansel
  • 換領期：7月19日至8月29日

《LOVE LOOP》夜間DJ派對

  • 日期：9月26日
  • 時間：上午7:00至9:00
  • 地點：雙子匯2期三道13/F空中花園II
  • 歌曲主題：J-Pop X Cantopop日粵語情歌回憶殺
  • 服裝主題：街頭潮服/Vintage/懷舊City Pop
  • 表演DJ：CANTOMANIA
  • 換領期：8月30日至9月26日

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另類寵物世界Exotic Pets World

灣仔合和商場與大自然兩棲及爬行教育 (Nature Herpetology Education) 聯手舉辦的「另類寵物世界Exotic Pets World 2026」將於7月25日至8月18日載譽歸來，一連25日帶來沉浸式異寵生態互動學習體驗，了解兩棲及爬行類異寵的機會。活動設有「兩棲爬行多樣生境區」、「水族及甲殼生態區」、「巨型陸龜與蜥蜴互動區」、「焦點主題保育展區」的四大主題展區，以仿棲息地原生生態環境，帶來超過15種參展物種，包括蜥蜴類、龜類、兩棲類、蛇類、螯蝦類、變異甲殼類、魚類等。

至於水族及甲殼生態區，以36吋全水流動亞馬遜溪流巨型螯蝦缸微觀缸，模擬真溪流的湍急水流與沉木交錯環境，展示巨型螯蝦所擁有的威武雙螯與迷人體色，以及其脫殼生長過程與底棲生態。大家還可以近距離與巨型陸龜及蜥蜴互動，焦點主題保育區為新設立區域，重點介紹重點介紹中國國家一級保護動物「瑤山鱷蜥」，野外存量估計不足1000隻，珍貴程度被學界形容比大熊貓更罕見。此外，活動期間設有超過10款工作坊，讓大家參與水陸情境缸、生態瓶及標本等製作。

「另類寵物世界Exotic Pets World 2026」

  • 日期：7月25日至8月18日
  • 時間：中午12:00至晚上7:00
  • 地點：合和商場3樓中庭

主題工作坊

  • 日期：7月25日至8月18日
  • 地點：合和商場3樓中庭
  • 報名詳情：＞＞按此報名＜＜

小小動物學家課程

  • 日期：7月27至29日、7月30日至8月1日、8月3至5日、8月6至8日、8月13至15日
  • 時間：首日下午3:30至4:30、次日下午3:30至4:30、第3日下午3:30至6:00
  • 地點：合和商場3樓中庭
  • 適合年齡：7歲或以上（6歲或以下需家長全程陪同）
  • 費用：$780（中文班）、$880（英文班）
  • 報名詳情：＞＞按此參加＜＜

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HYPER．KIDS水陸躍動挑戰站

荃灣廣場於7月16日至8月31日帶來「HYPER．KIDS水陸躍動挑戰站」，集合水陸運動闖關、消暑水上競技、創意學習工作坊及潮玩對戰賽事等「5大夏日必玩體驗」。打響頭炮是中庭的HYPER充氣極限障礙賽，集合逾20項運動闖關，指定周末加入「運動挑戰 × 音樂節奏」，巨型彈床配合節奏感十足的兒歌音樂，大小朋友可以盡情躍動。

L5空中花園設有HYPER全能水上競技場，當中集合10項全能挑戰，結合水上巨型滾筒與忍者競技元素，更驚喜聯乘DECATHLON推出市中心獨木舟及直立板體驗。Learning Kids自選Summer Camp，來多個創意聯乘、獨家職人體驗及匹克球班，包括：英語匹克球初體驗、英語畫碟甜品工作坊、DECATHLON小店長體驗、The Overlander 小小店長體驗及美食學堂等等獨家工作坊，小朋友可按興趣自由配搭，將學習融入體驗。

荃灣廣場聯乘「YATA × TAMIYA打造四驅車小小訓練基地」，現場除了可入手各式迷你四驅車與改裝配件外，更可即場砌車及免費對戰，並於8月底在 L1 中庭舉行爭霸大賽，配合B1「爆旋陀螺對戰基地」。

HYPER充氣極限障礙賽

  • 日期：7月16日至8月28日
  • 時間：下午3:00至晚上8:00（平日）、下午1:00至晚上8:00（星期六及日）
  • 地點：荃灣廣場L1中庭
  • 對象：2歲至12歲兒童
  • 換領名額：每節20組（一位小童+一位18歲以上家長為一組）
  • 參加方法：The Point會員以100積分並即日於場內「指定即賺分商戶」以電子貨幣消費HK$200，即可參與活動 (每節20分鐘) 

HYPER全能水上競技場

  • 日期：7月18日至8月31日 (逢星期六及日)
  • 時間：下午1:00至6:00
  • 地點：荃灣廣場L5空中樂園
  • 對象：3歲至12歲兒童

Learning kids:自選 Summer Camp

  • 日期：即日起
  • 登記方式：The Point會員消費滿指定金額後可透過The Point App換領

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Pokémon TCG期間限定店

黃埔天地Pokémon TCG期間限定店
黃埔天地Pokémon TCG期間限定店

近年掀起爆炸性熱潮的Pokémon TCG（集換式卡牌遊戲）的熱潮於今夏來到黃埔天地，將於7月9日至8月2日帶來期間限定店，現場設有「寶可夢集換式卡牌遊戲戰術牌組」卡牌展示牆，展示4款全新戰術牌組供大家率先預覽，更有超可愛的「皮卡丘」、「伊布」親自坐鎮，聯同「噴火龍」、「夢幻」及「甲賀忍蛙」一眾明星寶可夢強勢守護，讓粉絲們近距離參觀打卡。此外，時尚坊更設置了16 張巨型卡牌，由室內延伸至戶外街道，視覺震撼感滿分！

期間限定店一站式讓大家搜羅最新卡牌及多款官方精品玩具，人氣卡丘更將一連三個週末現身商場與粉絲近距離互動，記得準備好相機「捕捉」Pokémon！

黃埔天地 Pokémon TCG期間限定店

  • 日期：7月9日至8月2日
  • 地點：黃埔天地時尚坊MTR層

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THE MONSTERS復古理髮店主題展

太古城中心聯乘POP MART於今個夏天帶來以LABUBU為主的理髮店主題展，THE MONSTERS一眾小精靈以13個全新《THE MONSTERS HAIR SALON》系列造型亮相，粉絲可以近距離接觸11個巨大化的THE MONSTERS立體裝置。商場二樓中庭設有8米高的復古理髮店頂掛有「THE MONSTERS」招牌，三色旋轉理髮燈轉動，4米高的ZIMOMO換上職人服裝迎接大家！

換上紅裙與短髮造型的Blunt Bangs LABUBU於收銀台旁等待大家，Twinning Looks LABUBU和MOKOKO以復古髮型示人，相當可愛！理髮店內處處充滿打卡位，包括剪髮動畫區、哈哈鏡、風格靈感牆以及巨型黑膠唱盤，大家更可與朋友們拍攝4格照片留念。

THE MONSTERS復古理髮店主題展@太古城中心

  • 日期：即日起至8月2日
  • 時間：中午12:00至晚上9:00（星期六、日及公眾假期提前至上午11:00開放）
  • 地點：太古城中心二樓中庭及中橋

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夏日珊瑚花世界

Mira Place推出「Summer Blossom 夏日花漾漫遊」，於戶外文化藝術空間「Mira ARTvenue」設置巨型珊瑚花藝術裝置「花之丘」，同時於中庭打造期間限定打卡位！此外，商場準備了沉浸式花漾體驗展開夏日感官之旅，包括「Bloom in Garden夏遊花漾市集」，以珊瑚花為主題的市集，每到周末匯聚本地特色花漾手作與植物選物小店。此外，Mira ARTvenue的「Moon Stage」於星期六舉行夏日音樂會，更聯乘日本航空免費派發夏日限定特飲。Mi+會員憑積分或優惠價參與商戶限定花漾DIY工作坊體驗，製作獨一無二手作。

「夏日珊瑚花」打卡裝置+「夏遊花漾市集」

  • 日期：即日起至7月19日
  • 時間：上午11:30至晚上8:30
  • 地點：Mira Place 中庭

Mira ARTvenue開放詳情

  • 時間：上午8:00至晚上11:00（晚上6:00起亮燈）

戶外音樂會

  • 日期：7月11日及7月18日
  • 時間：下午4:00至5:00
  • 地點：Moon Stage

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JOGUMAN meets D．PARK：夏日島嶼時光

IPX與D．Park將於7月17日至8月31日聯手打造全球人氣療癒系恐龍角色JOGUMAN的大型期間限定夏日樂園，5 位超人氣恐龍角色JOGUMAN 齊聚暢遊5大主題小島，包括逾5米高戴著黑超及泳圈的的超巨型BRACHIO (芭奇奧)；手舉一大杯清新檸檬飲品的DIPLO(甸蒲露)；吃雪糕的運動健將STEGO(蒔提哥)；在沙灘小屋前準備打卡的TRICERA(特莉奇娜)；以及正大口享用冰凍西瓜的ANKYLO(荌奇爐)。 

島上設有3大經典遊戲攤位，考驗大家的技術與運氣，更特別推出JOGUMAN主題工作坊，邀請大人與小朋友一起動手創作，打造屬於自己的特別版精品。活動期間設有期間限定店，發售多款官方商品，粉絲不要錯過。參加者成為如心賞會員後，於會員手機App內領取主題電子登島證，即可於 DIPLO(甸蒲露)慢飲沙岸換領可於檸檬夏日沙岸選購登島證與集章卡，完成島嶼挑戰可獲得1個印章，集齊5大印章後可換領盲抽小卡一包！此外，客人消費滿指定金額可換購特別版沙灘套裝。

JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日島嶼時光

  • 日期：7月17日至8月31日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00
  • 地點：D·PARK中庭

放縱日挑戰、西瓜「擲」急便及水泡拯救隊遊戲

  • 日期：7月17日至8月31日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00
  • 地點：D·PARK中庭
  • 活動詳情：每個遊戲需以1個遊戲幣進行

人生四格自拍亭

  • 日期：7月17日至8月31日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00
  • 地點：D·PARK中庭
  • 活動詳情：憑3個遊戲幣即可拍攝

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夏日餓底茶室

旺角MOKO新世紀廣場於7月17日至8月30日帶來「夏日餓底茶室」，中庭化身成為巨型港式茶室，以茶座為主題打造6大打卡位！全場最吸引為近3米高的檸檬茶游泳樂園，還原經典茶餐廳的凍檸茶，最具港式懷舊風情的茶餐廳收銀台，加上格仔布簾、弧形櫃檯以及鏡面招牌，充滿老香港的懷舊情懷。此外，現場設有卡通點心車、巨型的一盅兩件蒸籠、燒賣仔點心茶座以及巨型蛋撻小子及復古時鐘，相當特別。大家只要於活動期間，於場內尋找5個印章地點舊蓋下印章，即可換領精美印水紙；以電子貨幣消費滿額可換領環保袋。大家可參與手作工坊，製作人氣馬賽克冰箱貼及熱縮膠飾品。

The Point GOLD會員可憑積分免費參加一次美心皇宮點心教室，更可以8折優惠報名其他點心教室，The Point會員則可享85折優惠，體驗港式點心手作樂趣。

MOKO夏日餓底茶室

  • 日期：7月17日至8月30日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭

點心尋寶挑戰

  • 日期：7月17日至8月30日
  • 換領實體「點心卡」：MOKO L1顧客服務中心
  • 換領時間：上午10:00至晚上10:00
  • 遊戲詳情：客人於場內尋找5個印章地點並蓋下印章，集齊5個印章可換領點心印水紙1張

點心Takeaway大行動

  • 日期：7月17日至8月30日
  • 換領禮品時間：上午10:00至晚上10:00
  • 換領地點：MOKO L1顧客服務中心
  • 詳情：The Point會員於場內「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換限禮品
    。滿$700可換點心印水紙1張
    。滿$1200可換點心造型環保袋1個

港「魅」手作工坊

  • 活動日期：7月25日、8月8日及22日
  • 活動時間：下午2:00至4:00（馬賽克冰箱貼工作坊）、下午4:30至6:30（熱縮膠飾品工作坊）
  • 名額：每節15人
  • 換領地點：The Point手機App
  • 換領詳情：The Point會員於場內「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿$500即可換領工作坊入場證1張，並於指定日子參加港「魅」手作工坊

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職感實驗室2.0：玩轉暑假

馬灣挪亞方舟於7月18日至8月30日期間逢星期六及日，推出「職感實驗室2.0：玩轉暑假」，讓小朋友參與職業探秘之旅，在場景中穿上有關行業的主題服飾，體驗由挪亞方舟精心設計的六大奇趣職感任務，包括消防員、太空人、空服員、牛乳雪糕研發員、汽車動力守護員以及未來城市建設員。小朋友於歡笑中，培養起應變能力、溝通技巧、創意思維、判斷力以及團體精神。

除了職業體驗之外，挪亞方舟帶來升級版的「挪亞運動場」，集合板網球以及匹克球兩大運動體驗。主題公園內設有適合小朋友探索的玩樂體驗，如感受衝上宇宙的「衝天太空艙」、火箭主題的遊樂場，暑假指定日子更推出「夏日嬉水樂」及「星際躍動基地」。挪亞方舟度假酒店帶來多間奇趣主題客房，包括星際之旅、啤啤熊英倫遊、叢林動物元素等。

職感實驗室2.0：玩轉暑假

  • 日期：7月18日至8月30日（逢星期六及日）
  • 時間：上午10:00至晚上6:00
  • 地點：香港新界馬灣珀欣路33號
  • 活動詳情：＞＞按此查閱＜＜
  • 入場費：$50起

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JUMPTOPIA「向偉大航道啟航」

荃新天地與JUMPTOPIA呈獻結合「小小航海探險家訓練基地」與「戶外水上攻防戰」的巨型夏日樂園，「Citywalk ‧ JUMPTOPIA向偉大航道啟航」由即日起至8月31日登場。活動橫跨室內及戶外主題遊樂區，一眾Kiztopia Friends換上型格航海探險家造型，與大家一同歷險。

荃新天地1中庭化身成為小小航海探險家訓練基地，小探險家們需乘坐專用漂流船，在迷霧與聲效導航中完成航海探險訓練，解開隱藏密碼並完成射擊任務。完成訓練後，參加者可轉戰花園廣場的「戶外水上攻防戰區」，設有7大互動水上裝置，投入水花四濺的攻防對決，Kiztopia Friends航海探險船更將於7月下旬駛入花園廣場。較年幼的小朋友同樣可享受水戰樂趣，「蘑菇噴泉區」頂部持續灑水形成柔和水幕，並配以多個中小型互動噴水裝置，安全又富有趣味。

荃新天地「Citywalk．JUMPTOPIA向偉大航道啟航」

  • 日期：即日起至8月31日
  • 時間：中午12:00至晚上8:00（平日）、上午11:00至晚上8:00（星期六、日及公眾假期）
  • 地點：荃新天地1期中庭及花園廣場
  • 票價：$58起
  • 購票平台：＞＞按此購票＜＜ 

Plastic Thing夏日「包」有趣烘焙工房

人氣肉肉女生「為食妹（Fatty）」於今個暑假與一眾FATMILY到尖沙咀LCX，開設主題烘焙工房，一班角色換上主廚服裝，Chef FATTY與及Assistant Chef PUFFY坐陣「『麵包控』培工房」！Chef FATTY於的「奶油夢工坊」準備香港人最愛「不太甜」的奶油蛋糕，「玩『轉』神奇焗爐區」隨後出爐新鮮麵包，大家還可以到「麵糰桑拿室」，感受一下發酵時的奇妙觸感。麵包上架時，女神與光頭仔到到「ASMR酥脆研究所」按下香脆的麵包，體驗麵包出爐全過程後，還可以到巨型多士造型的「Snapio x Plastic Thing 香趣多士自拍小屋」，與FATMILY同框留下珍貴的烘焙合照。

活動期間將推出獨家限定禮遇，包括免費參與的自家製「Bake 印卡DIY 尋寶之旅」、隨機換領的五款限量「Bread-y出爐書籤」、限定Plastic Thing烘焙主題貼圖下載，還是極考技術與運氣的「軟綿綿 FATTY 海綿」夾夾機，指定周末特別加推串珠工作坊，Plastic Thing創作者葉欣亦會親臨現場舉辦簽名會。

LCX x Plastic Thing夏日「包」有趣烘焙工房

  • 日期：7月18日至8月31日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX Oasis 1 & 2

主題期間限定店

  • 日期：7月18日至8月30日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX Oasis 3 (近19號舖JINS) 

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昂坪360二十周年慶典

昂坪360迎來二十周年，今年首度推出纜車夜航體驗，更為全線180架纜車換上主題新裝，其中24架與本地及國際品牌合作，另外逾80架纜車添上霓虹燈主題圖案。夜航期間，每位夜間客人會獲贈小型紫外光電筒，只要在車廂開啟電筒，即可解鎖不同螢光圖案。

昂坪市集圓形廣場設有霓虹燈纜車主題裝置，首次有曾在纜索上航行的標準車廂纜車退役後「落地」，成為別具特色的「打卡」位置。纜車配合色彩繽紛的霓虹燈招牌，重現香港經典霓虹街景。賓客可走進車廂，穿梭於繽紛燈光之間，拍攝充滿本地情懷的特色照片。此外，昂坪市集特設3大香港情懷打卡位，「麻雀」主題重現港式麻雀耍樂的熱鬧場景，；「港鐵站」主題融入經典車站牌設計、「昂坪冰室」主題則以懷舊卡座及格子地磚，還原老香港的飲食情懷。

在纜車夜航的日子，昂坪市集舉行「叱咤 903 星空下音樂會」，邀請多個本地人氣歌手及組合獻唱，讓賓客在星空下感受本地音樂力量的熱鬧氣氛。同時昂坪市集搖身一變成為懷舊霓虹燈主題大道，霓虹燈隧道照亮昂坪的夜空，重現80年代香港霓虹招牌林立的街道景色。為為慶祝邁向二十周年里程碑，昂坪360推出多款20周年限定紀念商品，將這份全城同歡的喜悅，轉化為可供永久珍藏的精緻紀念品。

纜車夜航體驗車票

  • 日期：7月24及25日、8月1及2日、8月8及9日、8月15及16日
  • 價錢：$100起（每位客人另加$60可進入音樂會指定觀賞區域及兩張小食券）
  • 夜航時間：晚上6:00至10:00

霓虹燈纜車主題裝置

  • 日期：即日起至10月11日
  • 地點：昂坪市集圓形廣場

香港情懷打卡位

  • 日期：即日起至10月11日
  • 地點：昂坪市集

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《反斗奇兵5》主題餐廳

《反斗奇兵5》上演成為話題，山下菓子由即日起至9月1日帶來主題甜品及產品限定店，店內換上色彩繽紛掛布、骰子組合及巨型立牌裝飾，包括胡迪、巴斯光年及三眼仔打卡位，現場更重現充滿童趣的牆身貼紙。甜品亮點包括綠色超萌的三眼仔造型奶凍、賣相精緻的勞蘇曲奇配士多啤梨大福、Lilypad奶凍及馬卡龍以及胡迪與巴斯光年的角色一口蛋糕。客人消費滿額或指定餐飲，可獲限定甜品羹或其他商品。主題店特設「反斗奇兵精品專專區」，逾100款限量周邊同步登場。

山下菓子 TOY-tastic夏日限定店

  • 日期：即日起至9月1日（第二階段新品8月1日起登場）
  • 地點：旺角彌敦道700號 T.O.P商場314-315號店
  • 營業時間：中午12:00至晚上10:00

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葵芳夏誌

葵芳新都會廣場於夏天帶來「葵芳夏誌」，設有4大治癒森林秘景打卡位，大門以清涼山澗為引，潺潺流水沿樓梯緩緩而下，步入商場體驗「森動之旅」。踏入森系小徑，L3星光長廊佈置逾150呎的「花語夢網，呈現藍色水波紋與樹影投射，沿長廊走到「森動小鎮」，超吸睛的5米高光影流動的瀑布從高山上飛瀉而下，晚間更配有放鬆燈光，營造仲夏夜之夢。

除了遊山玩水打卡拍照之外，新都會廣場更舉行不同周末消閒派對，包括「熱浪！廣東歌派對」、戶外星空影院、甜品市集與音樂會等。

「森動Day-to-Night」打卡裝置

  • 日期：即日起至8月30日
  • 時間：上午10:00至晚上10:00
  • 地點：新都會廣場L2正門出入口及L3-L4露天廣場

學生減壓打氣專場feat. DEANZ大癲

  • 日期：7月11日
  • 時間：晚上6:30至8:30
  • 地點：新都會廣場L4露天廣場
  • 費用：免費

夏日熱辣辣Summer Beat feat. 人氣DJ BEAT FRIDAY

  • 日期：8月1日
  • 時間：晚上6:30至8:30
  • 地點：新都會廣場L4露天廣場
  • 費用：免費

「光影盛宴・戶外星空影院」*
1)電影：《調教我的喪屍女兒》

  • 日期：7月18日
  • 時間：晚上6:30至8:30
  • 地點：新都會廣場L4露天廣場

2)電影：《寒戰II》

  • 日期：8月8日
  • 時間：晚上6:30至8:30
  • 地點：新都會廣場L4露天廣場
  • *免費入場，The Point會員出示於場內「即賺分」商戶即日任何電子貨幣消費憑證，即可換領專屬席位乙個

「日落音樂會・甜品市集」

  • 日期：8月15至16日
  • 時間：下午2:00至晚上9:00（甜品市集）、下午5:00至晚上8:00（日落音樂會）
  • 地點：新都會廣場L3露天廣場

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T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會

9GAG在Meme（迷因）界聞名，部份迷因更是港人集體回憶，適逢9GAG成立18周年，於今個聯乘旺角.O.P This is Our Place帶來「T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會」。近年，9GAG最具代表性的首個原創IP像素藝術（Pixel Art）角色——Potatoz 小屁薯，將會領銜整場大型生日慶祝派對，帶來逾7站一系列互動展覽場景，包括1樓中庭的期間限定店，獨家販售Potatoz全新系列產品以及本地潮牌聯乘服飾、2樓巨型18+布簾打卡裝置、3樓展示長達12米的獨特藝術牆、5樓空中花園的近3米高巨大化的Potz與女友Pommi巨薯等。

T.O.P與9GAG準備了多款極具收藏價值的旺角限定換領紀念品，顧客消費滿指定金額即可換領，當中包括「我的MK回憶」變幻情景匙扣、Potatoz 「MK妹」造型小扣章及公仔吊飾等。

T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會

  • 日期：即日起至9月13日
  • 時間：上午11:00至晚上9:00
  • 地點：T.O.P（旺角彌敦道700號）地下至5樓空中花園

期間限定店

  • 日期：即日起至9月13日
  • 時間：中午12:00至晚上7:00
  • 地點：T.O.P（旺角彌敦道700號）1樓中庭

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文:RY

資料及圖片來源:官方提供

延伸閱讀：CHIIKAWA ARTIVERSE特展8.1再臨尖沙咀！巨型迴旋木馬裝置+逾130幅原畫 必搶獨家紀念品（附門票+特典詳情）

 

 

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