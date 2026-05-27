CHIIKAWA ARTIVERSE特展8.1再臨尖沙咀！巨型迴旋木馬裝置+逾130幅原畫 必搶獨家紀念品（附門票+特典詳情）

CHIIKAWA ARTIVERSE特展2026｜繼去年舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展後，今年全新的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展載譽歸來，將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行！展覽特設4大主題區，首次展出逾130幅插畫家Nagano的原畫作品，同時設有全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬，各位Fans更有機會親身乘坐，感受CHIIKAWA獨特世界觀！同場還有限定獨家周邊發售，以及免費派發的應援物過，即看下文了解CHIIKAWA ARTIVERSE門票及特典詳情！

CHIIKAWA ARTIVERSE特展登陸尖沙咀！設4大展區呈現CHIIKAWA藝術宇宙 全球首座巨型迴旋木馬裝置

全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀K11 MUSEA及海濱，繼去年「CHIIKAWA DAYS」特展大受歡迎，今年展覽規模全面升級，以4大展區劃分「CHIIKAWA」無限延展的世界觀，分別為「原畫宇宙」、「音樂互動宇宙」、「裝置藝術宇宙」及「機動藝術宇宙：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬」。

展覽將首次展出逾130幅插畫家Nagano的珍貴原畫作品與角色設定畫，同場亦匯集多組藝術雕塑，包括全球首度亮相的「⽑量暴增」造型吉伊卡哇、小⼋與兔兔雕塑、巨大化那孩⼦雕塑，還有海外首度登場的巨大「賽蓮」雕塑及電影版角色。作為特展唯一的戶外區域，最矚目的莫過於全球首座呈現CHIIKAWA世界觀的巨型迴旋木馬，屆時有16個座位可供參加者乘坐，帶領粉絲進入夢幻般的世界！

限定公仔周邊系列發售 必搶獨家CHIIKAWA紀念品

《CHIIKAWA ARTIVERSE》特展的全新限定商品將於8月1日同步登場，所有展覽限定紀念品僅限持票人⼠選購。當中包括：插畫家Nagano特別為本次展覽創作的全新《CHIIKAWA 迴旋木馬》系列、角色吊飾公仔（吉伊卡哇、小八和兔兔）及連場景座（附收藏卡1張和收納袋）、CHIIKAWA 迴旋木馬⾳樂盒、CHIIKAWA 迴旋木馬座檯燈等。

而在展覽開始前，主辦單位準備了專屬的夏日驚喜派發活動，將於6月6日及11日分別在尖沙咀及啟德，限量免費派發以吉伊卡哇、小八和兔兔為主角設計的幻彩應援扇。應援扇只限已登記整理券人士領取，由6月2日上午11時起預先在KLOOK登記，記得切勿錯過登記日子！

CHIIKAWA ARTIVERSE特展門票、特典詳情

CHIIKAWA ARTIVERSE特展門票將於KLOOK平台發售，6月11日下午3時優先開賣3款優惠價格的「預售門票及套裝」，少量「預售門票及套裝」則會於貓眼官方平台發售。三款優惠價「預售門票及套裝」包括：

1. 一般門票

售價$180 的「一般門票」（4至11歲只需$150、3歲或以下免費入場），持票者可以進入「CHIIKAWA 迴旋木馬裝置指定觀賞區域」一次，在進入展覽時可隨機獲贈一枚「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR 磁石章（⾮賣紀念品），只需使用⼿機掃描，對應的角色便會在 AR 磁石章上幻化成 AR 藝術影像！

2. 特典套裝

購買售價$420 的「特典套裝」，入場時可獲得「鉛筆造型互動小道具」，讓觀眾於不同展區參與互動，以及角色斜揹袋（非賣紀念品，款式隨機發放），還有1套8枚的「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR 磁石章連調色盤底座。

3. 迴旋木馬座席券及特典套裝

售價$550、極罕限量的「迴旋木馬座席券及特典套裝」門票，除了可擁有「特典套裝」的紀念品外，還可以乘坐迴旋木⾺1次（價值港幣$130），更會再額外獲1張《CHIIKAWA迴旋木⾺》紀念卡（⾮賣紀念品，共8款，款式隨機發放），而且更可以在紀念品商店經專屬隊伍購物。

除了8月1日至5日外，展覽期間有機會於KLOOK平台發售少量「正價門票」，實際將視乎當日現場情況而定，正價門票售價如下：

一般門票： $170 （4-11 歲）/ $200（12 歲或以上）

特典套裝： $450

迴旋木馬座席券及特典套裝： $590 （包括價值$130的迴旋木馬座席券）

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期：2026年8月1日 至 9月6日

地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱

室內展廳：展覽空間及紀念品商店

展出位置：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle

戶外展區：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置

展出位置：K11 MUSEA地下Promenade

售票網站：Klook、貓眼



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文：Y