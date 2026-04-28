元朗十八鄉天后寶誕會景巡遊2026｜5月舉行！國家級非遺萬人巡遊 百呎金龍起舞/抽花炮 附路線/交通

元朗十八鄉天后寶誕會景巡遊2026｜一年一度的元朗盛事「十八鄉天后寶誕會景巡遊」將於2026年5月9日（農曆三月廿三）隆重舉行！這項自1963年起舉辦的傳統節慶，不僅是全港規模最大的天后誕慶典，更早在2021年便榮登「國家級非物質文化遺產」代表性項目名錄。屆時，元朗市中心將化身熱鬧的嘉年華，預計吸引數以萬計的市民及遊客湧入，一睹這份傳承逾甲子的鄉土情懷。

元朗十八鄉天后寶誕會景巡遊 百呎金龍領銜出巡

「元朗十八鄉天后寶誕會景巡遊」獲列入國家級非物質文化遺產代表性項目。 （圖片來源：香港旅遊發展局）

巡遊隊伍的陣容非常龐大，包括了技藝精湛的龍獅隊、各具特色的花炮會，以及身穿傳統服飾的巡遊人士。 （圖片來源：香港旅遊發展局）

天后誕（農曆三月廿三）是慶祝海上守護神天后（媽祖）誕辰的傳統節日，元朗十八鄉及西貢糧船灣等地會舉辦巡遊、神功戲及花炮慶典。信眾會參拜祈求風調雨順、漁獲豐收。今年「十八鄉天后寶誕會景巡遊」巡遊隊伍陣容鼎盛，集結了技藝精湛的龍獅隊、各具特色的花炮會以及身穿傳統服飾的巡遊人士。當中最引人注目的莫過於長達百呎的金龍，在隊員靈活且默契十足的操縱下，於街頭起伏舞動，展現出活靈活現的磅礴氣勢。此外，各種設計精巧、寓意吉祥的「大花炮」亦是觀賞重點，精緻的裝飾與繽紛色彩交織，將傳統鄉村的熱鬧氣氛推向頂峰，令沿途觀眾目不暇給。

逾百隊伍列陣/抽花炮

元朗十八鄉天后寶誕預計將吸引多名市民與遊客駐足觀看，場面極其壯觀。（圖片來源：香港旅遊發展局）

巡遊活動預計於當日上午展開，隊伍將從元朗鳳琴街出發，途經合益路、教育路及元朗體育路，最後抵達擁有三百多年歷史的大樹下天后廟，當巡遊隊伍抵達終點大樹下天后廟後，便會進入另一重頭戲——「抽花炮」儀式。這項歷史悠久的傳統，過去曾以激烈競爭的「搶花炮」形式進行，現已改為抽籤決定各座花炮的歸屬，象徵天后娘娘賜予各鄉的意頭與福氣。其中，象徵丁財兩旺的「第三炮」最受大眾矚目。預計將吸引多名市民與遊客駐足觀看，場面極其壯觀。

由於活動規模龐大，期間元朗多條主要幹道將實施交通管制，詳情有待公佈。建議打算前往觀賞的市民預早到達以佔據有利位置，並盡量利用公共交通工具。

元朗十八鄉天后寶誕會景巡遊2026

日期：2026年5月9日

時間 上午10:00：元朗十八鄉花炮會景巡遊； 上午10:30：典禮及表演； 下午4:00：花炮抽簽儀式

地點： 巡遊起點：元朗市中心； 典禮及表演 ：朗藝徑； 花炮抽簽儀式：元朗大樹下西路天后古廟

票價：免費入場

交通：（元朗市中心）巴士53、68A、68M、76K、A36；港鐵屯馬綫轉乘輕鐵610、614

來源：香港旅遊發展局