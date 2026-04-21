西貢糧船灣天后誕2026｜全港最大型「海上天后巡遊」5月舉行 公眾免費登船+睇神功戲感受百年傳統

西貢糧船灣天后誕2026｜西貢糧船灣的天后誕，向來是香港漁民傳統的重頭戲，而逢雙數年的「大屆太平清醮」更是全港最盛大、最具特色的非物質文化遺產慶典。今年這場百年傳承的海上盛事將於5月5日至10日舉行，其中最令人期待的海上出巡活動定於5月8日（星期五）登場，公眾人士無需門票、更可親身登船，跟隨天后聖母出海巡遊，感受水上列陣的壯觀場面。

西貢糧船灣天后誕2026｜全港最大型「海上天后巡遊」5月舉行

糧船灣曾是西貢海域的繁盛社區，已有數百年歷史。客家人與水上居民世代在此聚居，大都虔誠信奉天后，每年農曆三月廿三日天后誕辰，都會舉行傳統儀式慶祝。天后宮的太平清醮更有逾百年歷史，是香港少數保留完整漁村建醮儀式的慶典之一，更被列入國家級非物質文化遺產。

慶典分「大屆」及「小屆」，雙數年為「大屆」，單數年為「小屆」。今年適逢「大屆」，規模更大，除了傳統打醮、化大士王等儀式，最矚目的便是海上出巡，天后聖母將乘神轎座駕船出海，逾50艘漁船、彩船組成浩浩蕩蕩的巡遊隊伍，穿梭糧船灣一帶海域，場面極為壯觀。

市民大眾都能親身體驗這份漁民文化，於2026年5月8日當日，公眾人士都可於西貢新公眾碼頭上船，跟隨天后出海，大會專船先載乘客由西貢到糧船灣上岸，自由參觀及參拜，再到天后宮碼頭登上指定專船觀禮，參與海上巡遊，跟隨天后出海，官方表示最高承載量約1,000人，而且更是不收門票船費，亦歡迎參加者隨緣捐獻香油錢及換領紀念品，支持與守護糧船灣非遺傳統。

6天活動 竹棚戲台＋神功戲亮點不斷

6天慶祝期間設有竹棚戲台演出，由新群英劇團獻演多場粵劇神功戲，市民可免費入場；農曆三月廿三日（即新曆5月9日）的「正誕日」會舉行舞龍、舞獅和舞麒麟等賀誕活動和進行抽花炮；另外西貢區社區中心及香港地質公園分別舉辦公眾導賞活動，深入感受糧船灣天后誕的熱鬧氛圍、文化歷史與水上人風俗，無論拍照打卡還是感受傳統氣氛，都非常值得一去。

西貢糧船灣天后誕2026注意事項

尊重傳統：此為莊嚴宗教儀式，請務必尊重傳統習俗及本灣居民。 全島齋戒：農曆三月十九至二十二日太平清醮期間（2026年5月5日至8日），全島嚴格齋戒。嚴禁殺生，並禁止食用或攜帶任何肉類、肉製品及奶類食品進入糧船灣範圍 遵守現場指引：請聽從工作人員指示。包括：天后出巡期間，請勿站立或阻塞神轎行經的紅色地毯通道；天后座駕船及第一至第三拖頭只限本灣居民及特許人士乘坐，另有「公眾專船」給公眾出海觀禮。 人流管制：如遇龐大人潮，相關部門或將實施人流管理措施。專船座位有限，先到先得。

西貢糧船灣天后誕2026

日期：2026年5月5日至10日（農曆三月十九日至三月廿四日）

地點：西貢糧船灣

海上天后巡遊 大會專船詳情

日期：2026年5月8日（星期五）

地點：西貢新公眾碼頭 往 糧船灣

時間：上午8時 至 10時開船，多班班次，無需訂位

特別安排： 大會專船先載乘客由西貢到糧船灣上岸，自由參觀／參拜。 出巡時，約上午11時後，再到天后宮碼頭登上指定專船觀禮，參與海上巡遊，跟隨天后出海



前往交通、免費大會專船詳情（所有人都可乘座，無需訂位）

天后海上出巡 日期：5月8日（農曆三月廿二日） 去程時間：上午8時 至 10時（多班次）；回程時間 約下午3時（多班次）

天后誕正誕 日期：5月9日（農曆三月廿三日） 去程時間 ：上午 8時 至 11時（多班次） ；回程時間：約下午 3時（多班次）、下午約5時 日場完場（多班次）

大戲（台柱夜場） 日期：5月6日 至 5月10日 去程時間 ：晚上 6時 至 7時15分（多班次）；回程時間：晚上 9時30分（固定一班）、約 11時 完場至清場大戲



資料來源：糧船灣天后宮值理會