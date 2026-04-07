紅磡新海濱正式開放！270度無遮擋視維港美景 附出入口位置/前往方法

紅磡新海濱正式向公眾開放，由前紅磡鐵路貨運碼頭活化而成，成為維港沿岸全新公共空間，最大亮點為270度無遮擋環抱維港景觀，可近距離欣賞港島天際線、日出日落、煙花及夜景，極適合散步、慢跑、拍照及休閒，即看下文了解出入口位置、交通及前往方法。

紅磡新海濱正式開放！270度無遮擋視維港美景

前身為前紅磡鐵路貨運碼頭的紅磡新海濱，由2026年4月1日起分階段向公眾開放，現階段開放的沿海休憩長廊及開闊海景平台，場地內印上巨型「紅磡」二字供遊人打卡，藍色大字配以維港為背景，設有觀景台、兒童遊樂場及打卡裝置，加上270度無遮擋飽覽維港景觀，可近距離欣賞港島天際線、日出日落、煙花及夜景，極適合散步、慢跑、拍照及休閒。未來數月內，將陸續引入藝術展覽、科技互動裝置、文化表演及休閒市集等多元設施，為市民提供動靜皆宜的共享空間。開放短短數日已吸引不少市民前來散步、慢跑及拍照。

紅磡新海濱出入口位置、開放時間、交通及前往方法

新海濱目前入口位置設於紅磡海濱長廊尾段，開放時間為每日早上7時至晚上11時。由港鐵紅磡站C3出口或黃埔站D2出口步行約20分鐘可達，亦可由紅磡渡輪碼頭或紅鸞道公共運輸交匯處步行15分鐘到達。駕車人士可泊置富都會、黃埔號或紅磡站停車場，再步行10至20分鐘。

由尖東或紅磡都可步行到達，由紅磡渡輪碼頭出發，向尖沙咀方向紅磡海濱長廊步行約15分鐘；由尖東出發，沿尖沙咀海濱花園經高架行人天橋步行約10至15分鐘，沿途已可欣賞優美海景，入口位於海灣軒附近的行人天橋下方。

紅磡新海濱

地點：紅磡海濱長廊尾段

開放時間：每日早上7時 至 晚上11時

交通： 港鐵：紅磡站C3出口或黃埔站D2出口，向尖沙咀方向紅磡海濱長廊，步行約15至20分鐘。 渡輪／巴士：紅磡渡輪碼頭或紅鸞道公共運輸交匯處，向尖沙咀方向紅磡海濱長廊步行約15分鐘。 由尖沙咀出發：沿尖沙咀海濱花園經高架行人天橋步行約10至15分鐘，入口位於海灣軒附近的行人天橋下方。



文：M