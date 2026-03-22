周末好去處｜親親萌寵 彈床遊樂 精彩歷奇探索之旅

想打造精彩假期？今個周末又有新活動登場，包括馬鞍山MOSTown的歷險彈床遊樂區、始創中心的萌寵奇兵嘉年華，以及AIRSIDE GATE33藝文館舉行的茶記百科展覽，大人小朋友都一定盡興！

巨型波波池 放電專區

彈床遊樂向來受小朋友歡迎，馬鞍山MOSTown與Jumptopia聯手舉行的歷險彈床遊樂區，場景設計成遠古的復活島，非常吸睛。現場有超過30米的叢林主題彈床、20米長障礙賽道、 9米高垂直「神聖大山」，以及一望無際近千呎的巨型彩色波波池，沿途更設有多重特效，打造如親歷奇境的叢林冒險之旅，好玩又刺激。此外，Kiztopia Friends人氣角色 Happy將於指定日子現身Kiztopia Friends週末見面會與大小朋友合照互動，粉絲們更可以於期間限定店選購Kiztopia角色商品，以及參加「扭扭兔工作坊」，活動相當精彩。

Info

Jumptopia 復活島 歷險彈床遊樂區

地點︰馬鞍山 MOSTown新港城中心L2天幕廣場

日期︰即日起至4月19日

門票︰$58起（KLOOK 獨家發售 ）

查詢︰www.mostown.com.hk

近距離接觸 爬蟲動物

想近距離接觸多種珍稀及爬蟲動物，不妨到始創中心參與「萌寵奇兵嘉年華」，商場由即日起變身成充滿生機的奇趣森林王國，展開一場兼具娛樂與教育意義的生態探索之旅。是次嘉年華節目豐富多元，包括萌寵奇兵生態展、萌寵奇兵同樂日、萌龜爬行挑戰賽、愛心慈善義賣日及彩蛋夾夾樂遊戲。活動集生態展覽、近距離互動、教育科普及趣味競賽於一身，適合一家大小參與，實行寓學習於娛樂。

Info

萌寵奇兵嘉年華

地點︰彌敦道750號始創中心（太子站）

日期︰即日至4月12日

查詢︰2148 1626

萌寵奇兵同樂日，活動包括萌寵奇兵生態展、萌寵奇兵同樂日等。

萌寵奇兵嘉年華節目豐富，可讓大家近距離跟多種珍稀及爬蟲動物互動。

茶記百科 實境創作

茶餐廳展現香港獨特的飲食文化，最近AIRSIDE GATE33藝文館舉行《茶記百科 – 看不到的設計學》主題展覽，正好讓大家以藝術角度體現茶記文化。展覽凝聚跨界別創作人，包括建築師、產品設計師、平面設計師、木工職人、學術研究者員、電影人、廚師等合力打造，並透過視、聽、觸、嗅等多重感官體驗，展現出「茶餐廳」於香港流行文化中的獨特位置。今次展覽亦特設兩大實境體驗，拆解香港茶記獨有的「落單」代碼，還可以換上伙記衫，落場體驗一比一實境水吧工作動線，了解背後的效率奧秘。

Info

茶記百科 - 看不到的設計學

地點︰AIRSIDE GATE33藝文館（SHOP 312）

日期︰即日至7月31日

門票︰即日至3月31日：免費、4月1日至7月31日：$20 / 位，三歲或以下幼童免費入場

查詢︰www.airside.com.hk

AIRSIDE GATE33藝文館舉行《茶記百科 – 看不到的設計學》主題展覽，以藝術角度展現茶記文化。

展覽凝聚跨界別創作人，包括建築師、產品設計師、平面設計師等共同創作。

展覽凝聚跨界別創作人，包括建築師、產品設計師、平面設計師等共同創作。

展區以精煉的店內舊物，重現經典的茶餐廳空間。

On「Real Energy」 體驗空間 現身星光大道

一對集舒適與新科技於一身的鞋履，有助提升個人運動表現，近年在港大熱的瑞士運動品牌On，全新 Cloudmonster 3系列的最新進化版本，體驗品牌以創新科技帶來的升級跑步動能。 由即日至3月 29 日，星光大道將化身為On「Real Energy」 體驗空間，邀請跑手與公眾一同探索新系列，讓大家於維港壯麗天際線下，一同以跑步激發正能量。

今年全新推出的Cloudmonster 第三代跑鞋系列，延續前兩代的「極致緩震」跑步體驗，三層CloudTec 緩震結構為跑手提供強勁的回彈及推進感受，以升級動能提升跑步表現，各位運動愛心者都入手喇。

查詢︰https://www.on.com/en-hk/shop/running

專家帶領探索 CHANEL N°5 經典香水

CHANEL香水有着標誌性的味道，想一次過親身體驗品牌經典香水，就要於即日起至4月8日親臨CHANEL N°5 銅鑼灣京華中心限定店，屆時更有香水專家帶領大家探索全新版本的N°5 Eau de Toilette，標誌性繁花香氣注入木質氣息，全新瓶身設計，重新演繹 1924 年簡潔線條，向品牌美學致敬。此外還有張敬軒私人珍藏的不同年代 N°5 香水展出，粉絲記位留意。

查詢︰www.chanel.com/hk-zh

人氣藥妝店松本清 進駐 V city

日本超人氣藥妝店「松本清」又有新店開張，星期四（3月26日） 進駐屯門核心地段 V city，是品牌在香港第 18 間分店。為慶祝新店開張，由3月26日至3月29日，松本清會員享限定9折優惠，消費折實滿$300即可獲贈「松本清購物袋」1個，每日限定150個，送完即止。另外，3月26日至4月7日，消費折實滿$300送「$30優惠券」1張。

查詢︰https://www.matsukiyo.hk

文︰Angel