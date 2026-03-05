尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所

香港寸金呎土，商場空間的使用方式趨向商業化，公共休憩空間變得愈來愈少，市民要坐低休息，除了到咖啡店消費，最近有網民推介位於尖沙咀商場的一個免費室內公共空間，除了擺放舒適枱櫈，更供應WiFi及乾淨洗手間，適合帶同電腦工作，附近打工仔也可在此享用午餐，好好享受「Me time」，即睇地址及詳情！

尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈

想找一個地方休息或用電腦工作，除了咖啡廳及共享空間等，最近有網民發現車水馬龍的尖沙咀，原來設有一個少見的免費公共空間，環境舒適寬敞之餘，更供應免費WiFi，形容其「成個Lounge咁」，又認為其他商場可以參考，「應該整多啲座椅」，引起不少網民注意。

帶電腦工作/溫書都得 網民讚堅正：仲有乾淨廁所！

網民提到的免費公共空間位於尖東尖沙咀中心，記者於平日下午6時左右到達，現場人流不多，因此周邊環境不算嘈雜，除了擺放米色及咖啡色的座椅、餐檯及地氈，更設有舒適的梳化位及圓形大檯，同時供應1小時免費WiFi及插座，適合打工仔和學生帶同電腦前來工作或溫習。此外，有網民補充道，「堅正嘅，樓上又有乾淨廁所」。據記者觀察，商場洗手間衛生情況良好，對市民來說亦非常方便。

帖文公開後，有網民直言現時大部分商場的空間都會用作商業用途，「主要因為呢個商場冇人去，先可以咁搞」、「信和總部在此，樓下商場租唔出都要整得似樣啫」、「純粹想有啲人氣啫，如果冇咪嗰幾張凳，人影都可能冇隻，參考得嘅應該都係一個死場」。此外，有網民則分享用後感，「上次lunch time經過，買外賣多，dine in唔算多。買左杯野飲，坐低休息，都幾舒服」。

來源：Threads

文：LW