港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟

更新時間：14:31 2026-02-24 HKT
港珠澳大橋推生日免費遊活動！「港珠澳大橋遊」推出「與你慶生 免費暢遊」活動，發放2026張免費生日遊覽通票，由即日起至12月31日，港澳居民可提前通過「港珠澳大橋遊」微信公眾號預約生日當天的門票，免費參加全程140分鐘的深度觀光，除了可以看三大特色橋塔、更能登藍海豚島打卡，以及在觀景平台遠眺香港景色！即看下文了解詳情。

港珠澳大橋生日免費遊！ 全年共2026個名額

港珠澳大橋於2018年10月正式開通，並在2023年12月開始運營「港珠澳大橋遊」，讓旅客可零距離感受世紀工程的魅力。今年，「港珠澳大橋遊」推出「與你慶生 免費暢遊」活動，免費發放2026張遊覽通票（原價：成人198元/人、兒童138元/人）。

活動由即日起至12月31日（閉館日除外），持有效《中華人民共和國居民身份證》的大陸居民及持《港澳居民來往內地通行證》的港澳居民，可通過「港珠澳大橋遊」微信公眾號預約生日當天的免費門票。

140分鐘深度觀光 遊港珠澳大橋7大景點

港珠澳大橋遊是連接港珠澳三地的特色旅遊項目，遊客可搭乘專車登上港珠澳大橋飽覽沿途風光，全程約140分鐘。行程從珠海公路口岸出發，乘專線巴士在橋上觀光，在經過大橋收費站後，便可近距離遊覽「風帆」造型的九洲橋、「海豚」造型的江海橋、「中國結」造型的青州橋三座通航孔橋。

隨後專線巴士會穿過海底隧道，到達連結海底隧道的重要樞紐——藍海豚島。遊客可以登上藍海豚島，在紀念台階及巨型相框處打卡，亦可參觀「海上橋樑博物館」了解大橋建設故事，並在觀景平台遠眺大橋全景及香港大嶼山美景。

港澳居民預約步驟 免費取定制生日禮物

遊客只需提前在官方微信公眾號預約（必須提前1天前預約），生日當天憑身份證明即可享免費票，更能憑有效證件到港珠澳大橋遊檢查廳售票窗口，領取定制生日禮物，預約步驟如下：

  1. 關注「港珠澳大橋遊」微信公眾號
  2. 點擊「購票」
  3. 點擊「選擇出遊日期」
  4. 選擇日期（生日當天）
  5. 選擇任意時段
  6. 選擇「生日免費票」，並點擊添加乘客
  7. 輸入參加者資料
  8. 點擊「支付」，購票完成

圖片及資料來源：港珠澳大橋遊@微信公眾號

文：Y

