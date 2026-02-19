Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位

好去處
每年春季，觀賞繁花盛開是港人喜愛的活動之一。由康樂及文化事務署主辦的「香港花卉展覽2026」，將於今年3月20日至29日於銅鑼灣維多利亞公園舉行。今屆的花展是以「紫羅蘭」為主題花，並以「花語尋『香』— 細味城市特色」為主題，60歲以上長者於平日更可免費入場，預計會成為園藝愛好者及市民入場打卡的年度盛事之一，即睇內文活動詳情。

香港花卉展覽3.20維園開幕！平日60歲以上長者免費入場

香港花卉展覽是本港一年一度的園藝界盛事，每年均吸引逾200個來自本地、內地及海外的機構及團體參與。參展機構會展出其悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設，以及色彩繽紛的園景設計，每年都是廣受歡迎的活動，往往都能吸引數十萬人次入場參觀。

今屆花展以花語「永恆的愛情羈絆、永恆之美及快樂富足的生活」的紫羅蘭為主題花，而於一連10日的花展中，除了可欣賞主題花及各式園景設計外，場內亦設有多項活動及設施，包括學童繪畫比賽、攝影比賽及植物展品比賽。另外，現場還有音樂文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊及導賞服務等，以及設有逾50個攤位售賣各式飲品小食、手工藝品及花卉等，讓市民在賞花之餘，也能享受美食和購物樂趣。

香港花卉展覽2026

  • 日期：2026年3月20日至29日
  • 時間：9am至9pm
  • 地點：香港維多利亞公園
  • 入場費：成人$14；4至14歲兒童、全日制學生優惠價$7；60歲或以上長者、殘疾人士及其一名同行照顧者，於星期一至星期五免費入場，其餘時間$7

資料來源︰康文署

