嗇色園黃大仙祠農曆新年參拜攻略！上頭炷香幾點入場？1類人免費拜太歲 限定送金馬/香囊

農曆新年到廟宇參拜，祈求新一年平安順利，是許多香港市民的賀歲傳統，不少善信會把握年廿九的機會去上「頭炷香」。為迎接丙午馬年來臨，嗇色園黃大仙祠公布了一系列新春活動及特別參拜安排。備受矚目的頭炷香活動將於今日年廿九（2月16日）的晚上舉行，而由大年初一至正月十五期間，更向善信大派香囊及金馬等新春福物，一類人於馬年去拜太歲更可免費入場，即睇內文詳情！

馬年嗇色園黃大仙參拜攻略！排頭位上「頭炷香」幾點入場？

嗇色園早前公布了2026丙午年新春期間的開放時間、參拜安排及節慶活動。創立於1921年的黃大仙祠，今年會迎來105周年紀慶。據園方資料，去年新春期間錄得近100萬入園人次，預計今年同樣會人頭湧湧。為確保公眾安全及參拜秩序，園方於新春期間制定了周詳的人流管制及參拜路線。

1. 年廿九晚「頭炷香」 通宵開放入場+網上直播

黃大仙祠將於今晚年廿九晚上9時起開放予公眾等候上「頭炷香」，並會通宵開放至年初一（2月17日）晚上9時。

2. 大年初一至正月十五︰分兩條隊伍入場

由大年初一至正月十五期間（即2月17日至3月3日），黃大仙祠內會繼續實施人流管制。正門入口處設「往大殿」及「往太歲元辰殿」兩條隊伍，方便善信分流參拜，並特別於鳳鳴樓禮堂增設室內求籤區。

3. 拜太歲/財神/月老 一類人免費拜太歲

拜太歲： 生肖屬馬的善信，於正月期間出示有效身份證明文件，即可免費進入「太歲元辰殿」拜太歲。殿內會提供3支檀香，毋須額外自備。

生肖屬馬的善信，於正月期間出示有效身份證明文件，即可免費進入「太歲元辰殿」拜太歲。殿內會提供3支檀香，毋須額外自備。 拜財神： 善信可到財神宮捐款請領金箔，親手為財神像貼金身，另可獲贈限量的「聚寶金馬」小擺件及「招財琉璃元寶」等福物回饋。

善信可到財神宮捐款請領金箔，親手為財神像貼金身，另可獲贈限量的「聚寶金馬」小擺件及「招財琉璃元寶」等福物回饋。 拜月老：正月十五元宵節（即3月3日），黃大仙祠會延長開放時間至晚上9時。善信參拜月老後可領取月老手繩，並於下午6時後獲贈發光小禮物。

4. 免費贈送新春福物 接財神送利是

除了參拜外，黃大仙祠亦準備了一系列新春福物供善信請領，包括由正月初一至十五期間派發的馬年祈願香囊，全套一共5款，可於月老廣場「大仙文創」請領。而同一時段於園內意密堂外捐款$20，即可請領生肖掛飾數量有限，送完即止。

另外，新春期間於總辦事處捐款滿$100，即可獲贈五路財神卡一張，數量有限，送完即止。而於初三至初五期，更有「接財神」快閃活動，財神爺會現身園內，向善信派發金幣朱古力及利是。

嗇色園黃大仙祠「頭炷香」

資料來源︰嗇色園黃大仙祠 Sik Sik Yuen Wong Tai Sin Temple