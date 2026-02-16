大埔林村許願節2.17開鑼！免費入場拋寶碟、放蓮花燈 $188一日團遊農莊摘士多啤梨

大埔林村許願節｜每逢農曆新年，大量市民及來自全球的旅客都會前往大埔林村祈福開運，體驗具本土特色的節慶活動之餘，感受熱鬧新春氣氛。今年大埔林村許願節將於2月17日至3月3日舉行，有旅遊平台趁勢推出一日團限定優惠，以震撼價$188起，便能輕鬆參與這項年度盛事，行程更包括到訪人氣農莊採摘時令士多啤梨，讓您與家人朋友共度一個愉快又豐盛的年初。

大埔林村許願節2.17開鑼！新年免費入場拋寶碟、放蓮花燈

於大埔林村舉行的「香港許願節」為一年一度的新春盛事，傳統的拋寶碟、點放祈福蓮花燈，以及為新生兒祈福的萬家點燈儀式，每一項都承載著滿滿的祝福。此外，同場更有連串豐富的節慶活動，設有多個攤位遊戲和精彩的表演節目，大小朋友都能樂在其中，感受遊人如鯽的熱鬧新年氣氛。

大埔林村「香港許願節2026」詳情

日期：2026年2月17日至3月3日

時間：2月17日 9am至7pm；2月18日至22日 9am至9pm；2月23日至3月3日 9am至9pm

地點：大埔林村許願廣場

票價：免費入場

電話查詢： +852 2657 8382

網址：>>按此<<

大埔林村許願一日團 $188連農莊摘士多啤梨

不過，新年期間前往大埔林村，交通往往是讓人頭痛的一環。旅遊平台一日遊貼心安排了豪華巴士在市區指定地點接送，由專業導遊帶領，省去轉車的煩惱和時間，讓參加者能以最輕鬆的狀態，全情投入許願節的喜悅中。此外，導遊亦會帶領團友到訪古色古香的天后廟，祈求風調雨順，闔家平安。

祈福過後，行程將轉至粉嶺的「老徐農莊」，讓參加者體驗親手採摘新鮮士多啤梨的田園樂。農莊種植的士多啤梨果實飽滿多汁，香氣撲鼻。參加者不但可以親手從田裡摘取最新鮮的果實，農莊更特別安排了免費試食，可以品嚐暖笠笠的煨番薯一條及即摘的香甜士多啤梨一粒。若意猶未盡，更可以按重量選購自己親手採摘的士多啤梨回家，與家人分享這份甜蜜的收穫。

大埔林村一日團優惠