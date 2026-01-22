Chiikawa Baby香港限定店旺角開幕！港日同步發售新品 BB造型毛公仔/盲盒/吊飾$40起

Chiikawa Baby香港期間限定店開幕！由即日起，香港全新Chiikawa Baby期間限定店正式登陸旺角MOKO，除了重現日本官方巡迴快閃店場景及可愛打卡位，現場不少得還有一眾粉絲期待已久的多款日本直送官方授權商品，涵蓋角色變身可愛寶寶造型公仔，以及一系列兼具可愛及實用的生活雜貨，而第2彈「Chiikawa Baby」新品更是與日本同步發售！即睇詳情！

Chiikawa Baby香港限定店旺角開幕！第2彈新品與日本同步發售

香港全新Chiikawa Baby期間限定店將由1月23日起於旺角MOKO開幕，「Chiikawa Baby」第2彈全新商品更將與日本同步登場，包括爬行 BB 公仔、坐便器造型公仔吊飾、迷你口水肩、星星公仔吊飾、亞加力磁貼等。Chiikawa Baby 系列產品每人每款限購2件（盲盒除外），勢必掀起全城熱話。

2大必影打卡位 走進可愛Chiikawa Baby世界

Chiikawa Baby期間限定店設有兩大可愛打卡位，重現日本話題裝置，其中包括巨型BB床場景，吉伊卡哇、小八與兔兔會以寶寶造型登場，戴口水巾、坐在小馬桶上的造型超級可愛；角色合照牆更可讓粉絲與最愛角色近距離合影，帶來滿滿幸福感！

Chiikawa Baby 香港期間限定店

日期：2026 年 1 月 23 日至 3 月 2 日

開放時間：上午 11 時至下午 9 時 （最後進場時間為下午 8 時 30 分）

地點：旺角 MOKO 新世紀廣場 地下中庭

網上預約進店方式：https://chiikawa.thegulu.com/（進店安排會視乎現場人流安排作調整，詳情以NIKO-NIKO Lifestyle Store 官方Instagram專頁資料為準。如有任何爭議，NIKO-NIKO Lifestyle Store將保留最終解釋及決定權。）

付款方式：只接受支付寶、VISA、Master Card、WeChat Pay、銀聯及八達通，現金不適用。



