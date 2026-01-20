大型茶藝市集1月上環開鑼 60年老字號茶莊/人氣抹茶店/台灣茶商參展 指定日子免費派絲襪奶茶

大型茶藝市集1月上環開鑼！「TEA ROUND茶迴」作為香港年度最大型茶藝盛事，將於2026年1月30日回歸PMQ元創方。活動匯聚本地及海外50個茶莊、美食與茶具品牌，當中不乏本地傳統茶行與新一代品牌，如60年老字號「茗香茶莊」、傳承四代的「華茶館」、觀塘人氣抹茶店「初緣」，除了茶飲外亦帶來不少美食，如鐵觀音意式雪糕、海鹽焦糖鐵觀音卷蛋、茶味麻糬等，指定日子更會免費派絲襪奶茶，各位茶客不可錯過。

大型茶藝市集1月上環開鑼 60年老字號茶莊/人氣抹茶店/台灣茶商參展

年度茶藝界盛事「TEA ROUND茶迴」由1月30日至2月1日於上環PMQ元創方舉行，活動以「拼配味道、拼湊文化」為主題，匯聚本地及海外50個茶莊、美食與茶具品牌，屆時 PMQ 地面廣場將化身城中最大型茶文化熱點，由茶葉禮盒、茶特調飲品、烘焙美點、陶瓷茶具以至生活精品應有盡有。無論是資深茶客還是初學者，都能在這裡找到心儀的茶飲與活動。

活動將傳統茶行與新一代茶品牌完美融合，呈現茶藝界的大拼配盛況。擁有60年歷史的「茗香茶莊」帶來獨家炭焙潮州工夫茶，香氣濃郁回甘持久；傳承四代的「華茶館」推出TEA ROUND限定款「普洱拼香片」，將普洱的醇滑陳香與茉莉香片的清幽花香巧妙結合，重現傳統麻雀館經典風味。BE MY TEA及「初緣」分別以貴州及日本精品抹茶特飲為主打，口感細膩清新；Plantation則推出以精品茶葉釀製的Kombucha，酸甜平衡、風味獨特。

海外陣營同樣出色。來自福州的茶商展示武夷山非遺傳承人大紅袍及福州茉莉花茶工藝，香氣馥郁持久；台東與南投的「二方工作室」由兩位茶藝比賽活躍主理人帶來獨特風土茶席體驗，展現台灣山林茶的自然韻味。台北酒吧Astea推出Tea Cocktails，適合喜歡微醺小酌的茶迷；廣島的TeaFactoryGen以零肥料、無農藥自然栽培方式種植茶樹，其精品焙茶強調五感判斷焙度，偏向輕焙，香氣乾淨、味道柔和甜美明顯。以色列HOYUMTEA則帶來一系列香料茶與野放茶，風味獨特，開拓茶迷視野。

茶主題美食 必試鐵觀音意式雪糕/卷蛋

多個美食品牌推出與茶完美搭配的限定小食。「添好運」提供會場獨家迷你馬拉糕及叉燒飯，鬆軟香甜與茶飲相得益彰；Verona Gelato帶來「拼配鐵觀音」雪糕，鐵觀音茶香濃郁突出；琉璃菓子推出海鹽焦糖鐵觀音卷蛋及四季春茶鳳梨卷蛋，口感香甜煙韌；麻糬研究所帶來茶味水果麻糬；「十常八九」則以「小賣部」概念喚起大家童年回憶，炮製多款以茶入饌的小食，相信會成為打卡焦點！

名茶美食以外，茶具選擇亦不少。深受文青歡迎的「百川納」和 tete，其出品的陶器既簡約又富藝術感；「朢三樓」則以香港手造茶器聞名，質感與線條獨一無二，加添品茶視覺和味覺享受。臨近農曆新年，TEA ROUND 更是辦年貨好地方！多個品牌分別推出新年茶禮盒，亮點有「想爺爺了」的「愛馬氏」馬年白茶餅，包裝玩味十足，採用三個不同年份、節氣與品種拼配，果香、柔甜鮮爽，味道變化多端。

指定日子免費派絲襪奶茶

現場特別設立流動茶車，由知名奶茶師傅親自坐鎮，每天1pm至4pm免費派發經典港式絲襪奶茶。1月30日由「香港情懷（香記咖啡）」代表主理，1月31日邀得「金二少」Isaac Chau，2月1日則由Chart Coffee的Wilson Chung示範沖製。參加者可近距離欣賞絲襪沖茶的傳統技藝，品嚐不同茶底拼配與淡奶組合帶來的層次風味。

多場茶藝體驗工作坊+普洱拼配展覽及品鑑

活動設有多場精彩工作坊。

活動設有多場精彩工作坊，包括「一日奶茶拼藝師」體驗，學習茶底與淡奶的Mix and Match；「宋式點茶工作坊」重現抹茶拿鐵前身，親手創作茶湯圖案；「第十九屆台南府城封茶」讓參加者封存2025梨山炭焙烏龍茶，寫下祝福，歲月催化後風味更豐富。普洱愛好者可參加新星茶莊的「普洱和諧之美」茶席及拼配解碼展覽，深入了解香港老茶行的拼配文化與歷史。

普洱茶愛好者不容錯過新星茶莊主辦的普洱拼配解碼展覽，展出1970年代至今的普洱茶原件，包括餅茶、磚茶及沱茶等形式。展覽深入解讀茶餅上的「嘜號」數字含義，比較山頭拼配與純料茶差異，讓參加者了解香港老茶行拼配文化的歷史淵源。配合「普洱和諧之美」茶席，品飲珍稀老餅如2005年楊宇三寶青餅及1958年廣雲貢青餅。

TEA ROUND 2026 茶迴

日期：2026年1月30日（星期五）至 2月1日（星期日）

時間：1月30日（星期五）3pm-7pm；1月31日及2月1日（星期六及日） 11am-7pm

地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方地面廣場

入場費用：全免

官方網站按此

