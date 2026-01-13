大美督燒烤場翻新重開！全場更換40個燒烤爐+重鋪地面+更新場內設施 網民期待：都幾靚喎！
康文署轄下的大埔大美督燒烤場一向受港人歡迎，每逢假期總是人頭湧湧，惟在長年累月的使用下，場內設施均出現不同程度的損耗。因此康文署在2025年3月開展翻新工程，包括更換全場40個燒烤爐、重鋪地面及更新場內設施。近日，有網民在社交平台上發文，指大美督燒烤場現己重開，不少網民見狀表示期待，直言「都幾靚喎！」即看下文了解詳情。
大美督燒烤場翻新重開！全場更換40個燒烤爐/更新場內設施
位於大埔的大美督燒烤場，一直深受港人歡迎，除了擁有無敵海景，更毗鄰單車徑、風箏區及划艇區等設施，是假日休閒的好去處。大美督燒烤場自2006年進行翻新後，場內燒烤爐、檯椅組合、欄杆、涼亭等設施沿用至今，逐漸出現老化及破損情況。
因此，康文署於上年3月開展大規模翻新工程，包括重新設計現有的燒烤爐及檯椅組合；更換圍欄、地磚、涼亭、照明系統；擴闊部份樹穴及改善垃圾回收箱位置等。上述工程在本月正式完成，近日也有網民在Threads上傳大美督燒烤場翻新後的照片，可見場內地面已重新鋪設地磚，全場40個燒烤爐全部更新為全新款式，並增設更多遮陽設施，整體環境煥然一新，更顯整潔舒適。
網民期待：都幾靚喎！
不少網民十分期待重開的大美督燒烤場，表示「都幾靚喎 係時候約friend去」，也有網民認為此場地使用率極高，即使投入大量資源翻新亦十分值得，「呢個場假期好爆，就算用幾億都值喎，受惠人數都多嘅，好過嗰幾幾億整條天橋或者公廁。」
不過，也有網民擔憂場地可能很快變得髒亂，「好快周圍污糟邋遢」、「有乾淨到，但係唔使2個月就會變成狗竇」，但有網民回覆指，附近一直有工作人員定期視察，「暫時應該OK ，因為佢有好多工作人員一直mon實，有咩依郁佢就會行埋嚟督促你。」
大美督燒烤場
- 地址：大埔大美督路
- 開放時間：全日24小時
- 查詢電話：3183 9020（大埔區康樂事務辦事處）
圖片及資料來源：康文署、Threads@kennryoutei
文：Y
