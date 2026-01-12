士多啤梨園香港8大推介！粉嶺/元朗/上水 免費入場即摘即食 附開放時間/價錢/地址

士多啤梨園香港2026｜每年12月到4月是士多啤梨當造的日子，在香港有部分農莊及果園會在這段期間開放摘士多啤梨，除了可以即摘即食，更可以體驗本地農莊，親親大自然，部分更免入場費，可以任摘日本品種！本文整理香港8大士多啤梨園，分別位於粉嶺、元朗等，即看士多啤梨園最新收成情況及園區新增設施！

香港士多啤梨園8大推介！粉嶺／元朗／上水 免費入場摘日本品種

香港士多啤梨園8大推介目錄：

元朗忠泰農莊的士多啤梨可以每磅$80的即摘價帶回家，與親朋好友分享。

位於元朗忠泰農莊劃分為多個區域，適合一家大小遊玩，其中設有士多啤梨園，種植過程選用純淨山泉水天然灌溉，每粒都紅潤飽滿，遊人可以先在自摘體驗區試食新鮮士多啤梨，更可以每磅$80的即摘價帶回家！

地址：新界粉錦公路打石湖村（橋頭）八鄉入口（天輝貨倉旁）

電話︰9681 0050

開放時間：逢星期一至日7am至7pm

入場費：試業期間免費入場，毋須預約

即摘價錢：士多啤梨每磅$80；時令蔬菜每磅$20

交通：於上水站乘搭77K巴士，或18號紅色小巴，於「橋頭站」下車後，步行數分鐘即可到

位於元朗的朗屏士多啤梨園佔地20萬呎，園內種植8款不同品種的士多啤梨，主要以日本品種為主，包括章姬、紅臉頰、妙之香、淡雪等等，園方亦有貼心地擺放指示牌，讓大家分辨不同品種。踏入當造季節，不少士多啤梨都大大粒，而且色澤紅潤。

朗屏士多啤梨園是免費入場，只要在登記時拿籃子和剪刀便可以開始採摘。在採摘時，可以輕輕拿起士多啤梨剪下莖部。摘下來的士多啤梨可以帶走，每磅收費$90至$100，出發前可以先聯絡園方，了解士多啤梨自摘收費及收成情況，以免到場後撲空！

朗屏士多啤梨葡萄園

地址：元朗大棠路大棠村

交通：朗屏西鐵站乘搭K66巴士到大棠站迴旋處落車

開放時間：上午8時至下午6時

電話：9251 8926

收費：免費入場

士多啤梨自摘磅走：每磅收費$90至$100起

官網按此

同樣位於元朗的大棠有機生態園，士多啤梨園的品種主要以法蘭蒂、紅寶石、牛奶草莓為主，3款士多啤梨香氣十足，遠處已聞到淡淡香氣。園內主打即摘即食士多啤梨，進食前記得沖洗乾淨。如吃不完亦可以帶走回家，以磅計算另外付款。

除了士多啤梨，大棠有機生態園亦有其他水果可以摘，例如在葡萄園就種滿香印提子，同樣都是香甜多汁；除了摘士多啤梨，亦有大量玩樂設施適合一家大細，可以在園內玩足全日！提提大家，由於果園情況每日不一，出發前一日記得先打電話向園方查詢詳情！

大棠有機生態園

羅氏士多啤梨園位於元朗白沙村，12月起開放免費入場任摘士多啤梨！據官方社交平台帖文指出，園內現時已有大大粒士多啤梨，以及多款時令蔬菜，如菜心，生菜，紅菜頭、當造粟米、糯米粟及蕃薯等，歡迎大家到場購買。

羅氏士多啤梨園

地點：新界元朗白沙村（第—段橋頭行入去）

交通：港鐵朗屏西鐵站B出口，乘紅色小巴；於鳳琴街體育館小巴站乘39號綠色小巴，至白沙村第一段橋落車。

電話：2429 1977／ 9786 4218

士多啤梨：$70/磅；部份菜類$20/磅

官網按此

位於上水打鼓嶺的鳳凰農場早前增設一個全新士多啤梨園，開放予遊客免費入場任摘士多啤梨，粒粒賣相都相當巨型，每磅收費$80，亦可選購自家製士多啤梨醬！除了士多啤梨，場內亦種植大量不同種類的蔬菜供採摘，如車厘茄，生菜，大白菜，紅菜頭，茄子，粟米，番薯苗，紅蘿蔔，蘿蔔，白菜等。

鳳凰農場

地址：新界打鼓嶺坪輋路1117號

交通：港鐵粉嶺站公共小巴總站乘搭小巴52K前往坪輋（總站下車）；由上水站公共巴士總站乘搭79K至打鼓嶺李屋村站下車

營業時間：上午7時至下午7時

電話： 6219 4955

入場費：每位$20（大小同價，3歲以下免費）

官網按此

老徐農莊士多啤梨園現名為信林農場沉香園，位於粉嶺打鼓嶺昇平村，主打本地有機蔬果，其士多啤梨園免收入場費，有3款士多啤梨可以採摘，分別是法國、韓國及日本品種，士多啤梨按磅收費，按品種由$65/磅起。園內亦有其他時令瓜果菜蔬可摘，例如芥蘭頭、扁椰菜及生菜等等。

信林農場沉香園（老徐農莊士多啤梨園）

地址：粉嶺打鼓嶺昇平村（雲泉仙館停車場直行到尾）

交通：港鐵粉嶺站乘52K小巴至打鼓嶺升平村明愛中心下車

營業時間：上午9時至下午6時（不設預約）

電話：9168 8931/6774 8037

收費：免費入場

士多啤梨：按品種收費，$65起/磅

官網按此

阿方士多啤梨園位於粉嶺打鼓嶺坪輋路雲泉仙館後門，無須入場費即可在場內任摘士多啤梨，按磅收費，不設最低金額。摘完士多啤梨後，可以順路前往參觀附近的雲泉仙館，欣賞中式園林景致，如荷塘曲橋、盆景園、碑刻雕塑等，亦可品嘗素食。

粉嶺阿方士多啤梨園

地址：新界粉嶺打鼓嶺坪輋路雲泉仙館後門（太歲殿）停車場側

交通： 港鐵粉嶺站C出口乘52K小巴往打鼓嶺「雲泉仙館」站下車，步行約3至5分鐘 港鐵粉嶺站A2出口或上水站A4出口乘79K九巴，往打鼓嶺「雲泉仙館」站下車，步行約5至10分鐘

營業時間：星期一至日及假期上午7時至下午7時

電話：6436 1127

收費：免費入場（士多啤梨按磅收費）

官網按此

開心花園農莊設有不少玩樂設施，當中士多啤梨園都有開放給公眾！逢星期六日及假期，每日都有兩個時段開放採摘士多啤梨，即摘即磅。不過因天氣及收成產量，而影響開放時間或會休田，有興趣採摘客人可以提前向職員查詢。

開心花園農莊