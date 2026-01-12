士多啤梨園香港8大推介！粉嶺/元朗/上水 免費入場即摘即食 附開放時間/價錢/地址
發佈時間：13:00 2026-01-12 HKT
士多啤梨園香港2026｜每年12月到4月是士多啤梨當造的日子，在香港有部分農莊及果園會在這段期間開放摘士多啤梨，除了可以即摘即食，更可以體驗本地農莊，親親大自然，部分更免入場費，可以任摘日本品種！本文整理香港8大士多啤梨園，分別位於粉嶺、元朗等，即看士多啤梨園最新收成情況及園區新增設施！
香港士多啤梨園8大推介！粉嶺／元朗／上水 免費入場摘日本品種
香港士多啤梨園8大推介目錄：
- 元朗忠泰農莊：試業期間免入場費
- 元朗朗屏士多啤梨葡萄園：免費入場任摘日本品種
- 元朗大棠有機生態園：即摘即食士多啤梨+香印提子
- 元朗羅氏士多啤梨園：另有時令蔬菜供收割
- 上水鳳凰農場：免費入場任摘巨型士多啤梨
- 信林農場沉香園（老徐農莊士多啤梨園）：法／韓／日品種士多啤梨任摘
- 阿方士多啤梨園：無須入場費任摘士多啤梨
- 開心花園農莊：另設燒烤／玩樂設施
元朗忠泰農莊：試業期間免入場費
位於元朗忠泰農莊劃分為多個區域，適合一家大小遊玩，其中設有士多啤梨園，種植過程選用純淨山泉水天然灌溉，每粒都紅潤飽滿，遊人可以先在自摘體驗區試食新鮮士多啤梨，更可以每磅$80的即摘價帶回家！
- 地址：新界粉錦公路打石湖村（橋頭）八鄉入口（天輝貨倉旁）
- 電話︰9681 0050
- 開放時間：逢星期一至日7am至7pm
- 入場費：試業期間免費入場，毋須預約
- 即摘價錢：士多啤梨每磅$80；時令蔬菜每磅$20
- 交通：於上水站乘搭77K巴士，或18號紅色小巴，於「橋頭站」下車後，步行數分鐘即可到
2. 元朗朗屏士多啤梨葡萄園：免費入場任摘日本品種
位於元朗的朗屏士多啤梨園佔地20萬呎，園內種植8款不同品種的士多啤梨，主要以日本品種為主，包括章姬、紅臉頰、妙之香、淡雪等等，園方亦有貼心地擺放指示牌，讓大家分辨不同品種。踏入當造季節，不少士多啤梨都大大粒，而且色澤紅潤。
朗屏士多啤梨園是免費入場，只要在登記時拿籃子和剪刀便可以開始採摘。在採摘時，可以輕輕拿起士多啤梨剪下莖部。摘下來的士多啤梨可以帶走，每磅收費$90至$100，出發前可以先聯絡園方，了解士多啤梨自摘收費及收成情況，以免到場後撲空！
朗屏士多啤梨葡萄園
- 地址：元朗大棠路大棠村
- 交通：朗屏西鐵站乘搭K66巴士到大棠站迴旋處落車
- 開放時間：上午8時至下午6時
- 電話：9251 8926
- 收費：免費入場
- 士多啤梨自摘磅走：每磅收費$90至$100起
3. 元朗大棠有機生態園：即摘即食士多啤梨+香印提子
同樣位於元朗的大棠有機生態園，士多啤梨園的品種主要以法蘭蒂、紅寶石、牛奶草莓為主，3款士多啤梨香氣十足，遠處已聞到淡淡香氣。園內主打即摘即食士多啤梨，進食前記得沖洗乾淨。如吃不完亦可以帶走回家，以磅計算另外付款。
除了士多啤梨，大棠有機生態園亦有其他水果可以摘，例如在葡萄園就種滿香印提子，同樣都是香甜多汁；除了摘士多啤梨，亦有大量玩樂設施適合一家大細，可以在園內玩足全日！提提大家，由於果園情況每日不一，出發前一日記得先打電話向園方查詢詳情！
大棠有機生態園
- 地址：新界元朗大棠山道十一號
- 交通：於元朗朗屏邨乘港鐵接駁巴士K66號線；或於元朗千色廣場乘紅色小巴，至大棠山道站下車後，步行15分鐘至大棠有機生態園
- 開放時間：（星期一至日）上午9時至下午6時
- 查詢：2470 2201、9665 6903（WhatsApp）
- 活動套票：成人$180/位、長者及小童$160/位
- 套票包括：入場費（生態園）、自摘食有機草莓、自選活動四格*
- ＊自選活動項目包括：沙圈騎馬一圈（2格）、牛牛車遊山莊一圈、永不落空撈金魚、甘荀餵飼馬匹、鮮草餵飼小動物、魚糧餵飼錦鯉魚、節日活動、有機芽菜一包（換完即止) 、有機杏鮑菇、有機鮮冬菇一包（換完即止) 、有機製成品一瓶（換完即止) 。
4. 元朗羅氏士多啤梨園：另有時令蔬菜供收割
羅氏士多啤梨園位於元朗白沙村，12月起開放免費入場任摘士多啤梨！據官方社交平台帖文指出，園內現時已有大大粒士多啤梨，以及多款時令蔬菜，如菜心，生菜，紅菜頭、當造粟米、糯米粟及蕃薯等，歡迎大家到場購買。
羅氏士多啤梨園
- 地點：新界元朗白沙村（第—段橋頭行入去）
- 交通：港鐵朗屏西鐵站B出口，乘紅色小巴；於鳳琴街體育館小巴站乘39號綠色小巴，至白沙村第一段橋落車。
- 電話：2429 1977／ 9786 4218
- 士多啤梨：$70/磅；部份菜類$20/磅
5. 上水鳳凰農場：免費入場任摘巨型士多啤梨
位於上水打鼓嶺的鳳凰農場早前增設一個全新士多啤梨園，開放予遊客免費入場任摘士多啤梨，粒粒賣相都相當巨型，每磅收費$80，亦可選購自家製士多啤梨醬！除了士多啤梨，場內亦種植大量不同種類的蔬菜供採摘，如車厘茄，生菜，大白菜，紅菜頭，茄子，粟米，番薯苗，紅蘿蔔，蘿蔔，白菜等。
鳳凰農場
- 地址：新界打鼓嶺坪輋路1117號
- 交通：港鐵粉嶺站公共小巴總站乘搭小巴52K前往坪輋（總站下車）；由上水站公共巴士總站乘搭79K至打鼓嶺李屋村站下車
- 營業時間：上午7時至下午7時
- 電話： 6219 4955
- 入場費：每位$20（大小同價，3歲以下免費）
6. 信林農場沉香園（老徐農莊士多啤梨園）：法／韓／日品種士多啤梨任摘
老徐農莊士多啤梨園現名為信林農場沉香園，位於粉嶺打鼓嶺昇平村，主打本地有機蔬果，其士多啤梨園免收入場費，有3款士多啤梨可以採摘，分別是法國、韓國及日本品種，士多啤梨按磅收費，按品種由$65/磅起。園內亦有其他時令瓜果菜蔬可摘，例如芥蘭頭、扁椰菜及生菜等等。
信林農場沉香園（老徐農莊士多啤梨園）
- 地址：粉嶺打鼓嶺昇平村（雲泉仙館停車場直行到尾）
- 交通：港鐵粉嶺站乘52K小巴至打鼓嶺升平村明愛中心下車
- 營業時間：上午9時至下午6時（不設預約）
- 電話：9168 8931/6774 8037
- 收費：免費入場
- 士多啤梨：按品種收費，$65起/磅
7. 阿方士多啤梨園：無須入場費任摘士多啤梨
阿方士多啤梨園位於粉嶺打鼓嶺坪輋路雲泉仙館後門，無須入場費即可在場內任摘士多啤梨，按磅收費，不設最低金額。摘完士多啤梨後，可以順路前往參觀附近的雲泉仙館，欣賞中式園林景致，如荷塘曲橋、盆景園、碑刻雕塑等，亦可品嘗素食。
粉嶺阿方士多啤梨園
- 地址：新界粉嶺打鼓嶺坪輋路雲泉仙館後門（太歲殿）停車場側
- 交通：
- 港鐵粉嶺站C出口乘52K小巴往打鼓嶺「雲泉仙館」站下車，步行約3至5分鐘
- 港鐵粉嶺站A2出口或上水站A4出口乘79K九巴，往打鼓嶺「雲泉仙館」站下車，步行約5至10分鐘
- 營業時間：星期一至日及假期上午7時至下午7時
- 電話：6436 1127
- 收費：免費入場（士多啤梨按磅收費）
8. 開心花園農莊：另設燒烤／玩樂設施
開心花園農莊設有不少玩樂設施，當中士多啤梨園都有開放給公眾！逢星期六日及假期，每日都有兩個時段開放採摘士多啤梨，即摘即磅。不過因天氣及收成產量，而影響開放時間或會休田，有興趣採摘客人可以提前向職員查詢。
開心花園農莊
- 地址：元朗大棠山道15號 (往大欖郊野公園方向）
- 電話：9868 5420
- 士多啤梨園開放時間：（逢星期六日及假期）第一場下午1時至2時；第二場下午5時至6時
- 入場費：$80（不燒烤）
