陳校長免費補習天地「補天慈善跑2026」3月開跑！麥嘜麥兜現身力撐 附報名詳情

陳校長免費補習天地（下稱「補天」）致力為基層學童提供學習支援，為慶祝機構成立15週年，將於2026年3月1日假沙田運動場舉行「補天慈善跑2026」，以「往前跑，向上飛」為主題，同時邀來深受港人歡迎的麥嘜及麥兜出任慈善大使，與基層學生一起同行，參加者更可獲麥嘜及麥兜限量版紀念品，即睇報名詳情！

補天慈善跑2026！3月沙田開跑 麥嘜麥兜齊撐基層學童

「補天」以推動「教育平等」為宗旨，成立以來一直致力為基層學童免費提供一對一補習服務、學前教育及才藝訓練班等學習支援。為慶祝成立15週年，補天將於2026年3月1日選址沙田運動場舉行「補天慈善跑2026」，為機構日常營運及服務籌募善款。今次活動更邀來麥嘜及麥兜邀出任「補天慈善跑2026」慈善大使，除了與春天花花幼稚園校長錄製全新3D動畫短片，亦會於活動當天現身為參加者打氣！

設計時/非計時賽 早鳥優惠送麥嘜麥兜證件套+水樽

至於路線方面，「補天慈善跑2026」以沙田運動場作為起點，設有計時的10公里（公開組）及3公里（青年組）個人及團體挑戰賽；非計時的3公里個人奔FUN跑，以及3公里及1公里的開心跑，不論是專業跑手，抑或是親子、情侶或親友都可以一同參加，有益身心，同時為幫助基層兒童出一分力。

「補天慈善跑2026」所有參加者均可獲贈麥嘜及麥兜限量版紀念品。凡於2026年1月23日或之前報名，參加者更可享早鳥優惠，可獲贈麥嘜及麥兜八達通證件套連掛繩及精美水樽，有興趣記得把握機會參加！

「補天慈善跑2026」