元朗人氣忠泰農莊免費入場！任摘士多啤梨+蔬菜 親手餵羊/豬/巨型龜

好去處
更新時間：12:34 2026-01-05 HKT
發佈時間：12:34 2026-01-05 HKT

趁天氣涼爽，不少港人都會趁放假去郊遊，例如到本地農莊享受田園樂。位於元朗的忠泰農莊，在今年冬天就為大家帶來了一個充滿自然氣息與歡樂的選擇，特意以純淨山泉水天栽種出大大粒的清甜士多啤梨，讓遊客任摘任食。小朋友更可親手餵飼如羊仔、豬仔等動物，最適合親子遊，一家大細都能盡興而歸！

元朗人氣忠泰農莊士多啤梨園！免費入場 即摘即磅新鮮蔬果

位於新界元朗的忠泰農莊，不單是士多啤梨愛好者的天堂，更是適合全家大小一同遊玩的親子農莊。農莊內劃分為多個區域，滿足不同年齡層的遊客需求。

 

即摘即嚐 山泉水種士多啤梨 

當中最吸引的必定是士多啤梨園，農莊的士多啤梨種植過程強調自然與純淨，特意選用純淨山泉水天然灌溉，確保每粒士多啤梨都盡吸大自然的精華，粒粒紅潤飽滿，清甜多汁。

遊客可在農莊內的自摘體驗區，親手摘下最新鮮的士多啤梨並試味，喜歡的話，更可以每磅$80的即摘價，將這份甜蜜滋味帶回家，與親朋好友分享。

 

親親大自然 親手餵飼小動物

除了士多啤梨外，農莊還提供各款時令蔬菜的採摘體驗，讓小朋友認識不同的農作物。農莊更設有小孩專屬的玩樂園及鞦韆，讓他們盡情放電。喜歡小動物的，還可親手餵飼可愛的羊仔、豬仔及巨型陸龜，近距離接觸大自然，帶來難忘的互動經驗。

忠泰農莊

  • 地址：新界粉錦公路打石湖村（橋頭）八鄉入口（天輝貨倉旁）
  • 電話︰9681 0050
  • 開放時間：逢星期一至日7am至7pm
  • 入場費：試業期間免費入場，毋須預約
  • 即摘價錢：士多啤梨每磅$80；時令蔬菜每磅$20
  • 交通：於上水站乘搭77K巴士，或18號紅色小巴，於「橋頭站」下車後，步行數分鐘即可到達

 

