油麻地美食購物節｜120項優惠！玉器6折 廟街牛雜/煲仔飯/果欄/燒烤低至9折起

油麻地美食購物節｜為慶祝擁有逾百年歷史的舊油麻地警署活化後重新開幕，油尖旺民政事務處聯同油麻地街坊會，將於2026年1月1日至2月22日期間，盛大舉辦為期近兩個月的「油麻地美食購物節」。活動集結區內眾多商戶，包括果欄、廟街、玉器市場等，提供逾100項餐飲及購物折扣，從珠寶玉石到地道美食，應有盡有。當中，最吸引的莫過於玉器市場低至六折的優惠，以及廟街夜市、熟食市場的九折美食優惠，絕對是市民與遊客尋寶嚐鮮的好去處！

油麻地美食購物節為期兩個月，提供過百項餐飲及購物優惠。

玉器珠寶低至六折！油麻地玉器市場尋寶

油麻地以其歷史悠久的玉器市場而聞名，是玉石愛好者的天堂。在這次購物節中，油麻地臨時玉器小販市場及廣東道玉器街的商戶提供了極具吸引力的折扣。例如，在臨時玉器市場的139號檔，凡購物滿港幣1,000元即可享低至六折優惠，是入手心儀玉石的絕佳時機。其他玉器檔口如18號檔和58號檔，亦分別提供購物滿額八折的優惠，而多家商戶如康盛玉器、潔儀珍珠等，購物滿港幣500元即享九折。除了玉器，廣東道一帶的珠寶店同樣參與其中，如香港和利珠寶玉器公司購物滿港幣10,000元即享八折。無論是尋找精緻的玉珮、手鐲，還是獨特的珠寶首飾，都能滿足你的願望。

廟街夜市美食9折！必試地道牛雜/興記煲仔飯/辣蟹/鑊氣小炒

說到油麻地，又怎能錯過充滿地道風味的街頭美食？活動期間，廟街夜市（佐敦道至南京街段）的數十個美食攤檔，以及吳松街臨時熟食市場的指定商戶，均提供豐富的飲食優惠。在廟街，無論是惹味十足的「廟街牛雜」、「九妹燒烤」，以至土耳其沙咖啡、菲律賓美食等，大部分攤檔均提供食品九折優惠。

除了地道的街頭小食，以炭火煲仔飯聞名的「興記菜館」亦有參與，食客只要消費滿港幣500元，即可獲贈餐廳邁向50週年的獨家紀念品一份，極具收藏價值。而在吳松街熟食市場，多家大排檔如「得記」及「良記」等，在指定日子（1月1日、1月24日及2月14日）消費滿港幣200元即減10元；「譚記」及「民記」等更在上述日子為消費滿200元的顧客送上時菜、乾炒牛河或炒麵一碟，讓市民在品嚐地道風味的同時，享受實實在在的折扣。

油麻地果欄優惠 週末及假日時令水果折扣

以新鮮水果聞名的油麻地果欄，在這次購物節中也為市民帶來驚喜。 （資料圖片）

以新鮮水果聞名的油麻地果欄，在這次購物節中也為市民帶來驚喜。在活動期間的每個週末及公眾假期（早上9時至下午5時），多家果欄商戶將提供「時令水果折扣」。顧客只需跟隨場內的指示牌，即可找到參與活動的商戶，選購該週重點推介的精選水果，享受獨家優惠。無論是日本士多啤梨、貓山王榴槤，還是各國進口的時令鮮果，都能以更優惠的價錢品嚐得到。

上海街老店巡禮！刀莊/廚具/木器85折起

上海街一帶是尋訪香港傳統工藝的寶庫，多家歷史悠久的老店亦參與這次購物節。以優質刀具聞名的「陳枝記老刀莊」，在指定期間（1月1日至1月20日）購買家用菜刀即送德國品牌水果刀一把。而「富達廚具」提供全店九折優惠（電器除外），是添置專業級廚房用品的好機會。至於充滿懷舊氣息的「郭記木器雕刻」，全店貨品八五折（特價品除外），無論是傳統的木製餅模還是精緻的雕刻品，都體現了老師傅的匠心獨運，值得細意欣賞。

油麻地美食購物節限定活動 天后廟祈福/免費飲品換領

除了購物與美食，這次活動還設有多項特色體驗。市民可憑大會指定憑證，到訪油麻地天后廟，免費領取祈願錦袋或體驗龍舟貼金箔，每日名額50個，先到先得。此外，為鼓勵大眾探索油麻地的文創特色，凡於指定日期（1月1日至14日）向輝記報紙檔或全記報紙檔出示「文創參觀券」，即可每日免費換領飲品一支。多家參與商戶如「美美皇寶」及「翡翠工房」等，亦為消費滿港幣500元的顧客準備了特色紀念冰箱貼，極具收藏價值。

油麻地美食購物節

日期： 2026年1月1日至2月22日

地點： 油麻地天后廟 油麻地果欄 廟街一帶食肆 吳松街臨時熟食小販市場 油麻地臨時玉器小販市場 廣東道玉器街 上海街（廚具、木器、刀莊等）

主要優惠： 廟街一帶食肆： 食品九折 吳松街臨時熟食小販市場： 指定日子消費滿$200即減$10，或送時菜/乾炒牛河/炒麵一碟 廣東道玉器街及油麻地臨時玉器小販市場： 指定商戶低至六折 上海街（廚具、木器、刀莊等）： 指定商戶八五折起 全部優惠列表 >>按此<<



條款及細則：所有優惠及活動內容以商戶的公佈為準。優惠詳情請向相關商戶查詢。