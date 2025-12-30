Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

免費乘搭天星小輪！只限一日 尖沙咀往返中環 賞維港靚景

好去處
更新時間：19:05 2025-12-30 HKT
發佈時間：19:05 2025-12-30 HKT

在12月31日晚，不少港人都會外出歡渡除夕，迎接2026年的來臨。而今年除夕當日，保誠保險會請全香港市民免費乘搭天星小輪來往尖沙咀與中環，在維多利亞港的璀璨夜景下，與摯愛親朋一同迎接新一年的來臨，即睇內文詳情！

天星小輪「免費乘搭日」！只限一日 尖沙咀往返中環 

保險公司保誠於今個除夕夜會舉辦《保誠天星小輪免費乘搭日》，請市民免費搭天星小輪往返尖沙咀至中環。
保險公司保誠於今個除夕夜會舉辦《保誠天星小輪免費乘搭日》，請市民免費搭天星小輪往返尖沙咀至中環。

於今個除夕夜，即2025年12月31日，保險公司保誠將會舉辦《保誠天星小輪免費乘搭日》，讓全港市民可於當日上午6時30分至晚上11時30分，免費乘搭天星小輪來往尖沙咀至中環。

天星小輪作為香港最具代表性的交通工具之一，承載著幾代港人的集體回憶。加上剛過去的聖誕及即將來臨的元旦日，維港兩岸的建築掛滿璀璨燈飾，市民可坐上天星小輪沿途欣賞維港靚景，順道到中環，與摯愛好友參加由香港旅遊發展局舉辦的跨年倒數活動，迎接2026年。


保誠保險「天星小輪免費乘搭日」

  • 活動日期：2025年12月31日（星期三）
  • 活動時間︰6:30am至11:30pm
  • 適用路線：尖沙咀 ⇄ 中環
  • 備註︰免費乘搭日的日期及時間僅供參考，實際安排將視當日情況而定，包括封路措施、交通及天氣狀況。如活動當日因各種因素受影響，保誠有權根據實際情況取消活動，並保留最終決定權，包括隨時暫停、更改或終止活動，恕不另行通知。
     

資料來源︰Prudential Hong Kong 

