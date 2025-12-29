紫花風鈴木盛開！3大賞花好去處 紫紅色花海茂密盛放 附交通方式/開花情況/花期
紫花風鈴木香港盛開！香港氣候溫和，一年四季都有不同花卉供市民欣賞。紫花風鈴木（又稱紅花風鈴木）最近正值花期，據康樂及文化事務署（康文署）最新賞花情報，本港3個公園的紫花風鈴木開花指數均達「爆滿」或「接近爆滿」，有興趣趁著假期前往賞花的朋友，記得把握花期，一睹茂密的紫紅色花海！
紫花風鈴木最新開花情況！香港3大賞花好去處
紫花風鈴木屬紫葳科落葉喬木，樹高可達30米。花期一般由12月至3月，開花時花多葉少，密集的花朵會把整個樹冠染成紫紅色，景色令人難忘。據康文署的「康文賞花情報」顯示，天水圍公園、添馬公園及屯門公園的紫花風鈴木已然盛開，開花指數均已爆滿或接近爆滿，有興趣的朋友要把握機會外出賞花打卡！
1. 天水圍公園
天水圍公園合共種植約48棵紫花風鈴木，分散在公園各處。盛放時，花團錦簇，豔麗繽紛，紫紅色花卉成為綠植中的唯一亮色，吸引不少市民觀賞。公園中心更有一個近1公頃的大湖，湖泊清澈平靜，周圍環繞著綠樹成蔭，景色十分迷人。
天水圍公園
- 地址：元朗天水圍天瑞路6號
- 前往方法：屯馬線天水圍站，轉乘輕鐵705往銀座站下車，向商場方向步行數分鐘即達
- 開花情況：100%
2. 添馬公園
早前政府推出「九大旅遊熱點項目」，其中包括選址添馬公園的紫花風鈴木園，種植約有80棵紫花風鈴木及約1000棵簕杜鵑，打造色彩繽紛的觀賞區，與中環海濱形成協同效應。如今添馬公園的紫花風鈴木已然盛開，形成大片粉紫花海，伴隨維港美景，成為香港一抹獨特的風景。
添馬公園
- 地址：香港金鐘夏慤道
- 前往方法：金鐘站A出口出發，穿過天橋步行數分鐘即達添馬公園入口
- 開花情況：80%
3. 屯門公園
屯門公園佔地約12.5公頃，分為三期，設有人工湖及人工瀑布。園內種植了約20棵紫花風鈴木，一朵朵球形粉紫紅花朵茂密綻放，將樹冠染成紫紅色，在藍天白雲下更是耀眼迷人，景色格外詩意，吸引遊人紛紛駐足觀賞，拍照留念。
屯門公園
- 地址：香港新界屯門鄉事會路
- 前往方法：港鐵屯馬線屯門站B出口步行約5分鐘即達
- 開花情況：80%
圖片及資料來源：康文署
文：Y
