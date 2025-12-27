元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）

一年一度的元朗厦村鄉傳統美食節嘉年華，今年已邁入第七屆。這個深受鄉內外市民歡迎的盛事，將於2025年12月27日至26年1月1日，在元朗屏廈路厦村鄉鄧氏宗祠（戲棚側）熱鬧舉行，而且免費入場！ 今年的嘉年華不僅匯聚了琳瑯滿目的傳統圍村美食，更特別增設了由厦村鄉青年事務委員會統籌的「小型傳統文化區」，讓大家在品嚐美食之餘，能更深入地感受香港獨有的圍村歷史與文化氣息。《星島頭條》本文將為你整理活動焦點、交通、開放時間等資料。

元朗厦村美食嘉年華2025！ 一連6日免費入場！美食攤位＋體驗活動＋象棋大賽

厦村鄉傳統美食節的攤位，每年也網羅元朗區內知名食店，過去如「園林藥膳雞煲」、「元朗農場」元朗人氣小店均有參與，可見美食質素有保證。場地將雲集中式、泰式、日式、美式、英式等多國美食，絕對能滿足不同訪客的味蕾。 參考去年盛況，就有即叫即燒、鮮甜多汁的「燒生蠔」和「燒虎蝦」，以及充滿懷舊風味、外脆內軟的傳統小食「炸油糍」。

去年盛況：

傳統文化區！四大攤位體驗圍村風情

為了讓參與者有更豐富的體驗，今屆廈村美食節特別開闢了一個充滿懷舊氣息的傳統文化區。這裡設有四大主題攤位，絕對是親子活動和打卡熱點：

傳統圍村食品製作：親身感受圍村的飲食文化，攤位將展示及售賣多款經典的圍村糕點，例如清甜軟糯的「茶果」、口感煙韌的「手粉」、充滿節日氣氛的「清明仔」和香甜的「糯米糍」。這些都是承載著圍村人數代記憶的樸實美味。 懷舊玩具試玩：帶領大家穿越時光隧道，重溫昔日的童年樂趣。

放假好去處！增設親子桌遊區全港象棋賽

除了傳統文化體驗，嘉年華亦與時並進，增添了潮流新興的元素。在12月27日至31日的下午2時至晚上8時30分，場內將設有桌上遊戲區。這個專區為親子家庭提供了一個絕佳的互動平台，家長與子女可以透過各款新穎有趣的遊戲卡，共度歡樂時光。現場更設有即場報名的競技比賽，讓大小朋友一展身手，贏取大會準備的豐富禮物。

而對於中國象棋愛好者來說，更不能錯過2026年1月1日元旦當天舉行的「全港中國象棋比賽」。比賽將於下午2時30分至傍晚6時，在古色古香的鄧氏祠堂內隆重上演。屆時，來自全港各區的象棋高手將會雲集於此，展開連場激鬥。主辦方稱尚有少量名額，有興趣的棋藝高手可掃描官方圖片中的二維碼報名，選擇適合自己的組別參賽。

第七屆厦村鄉傳統美食節嘉年華活動詳情：

活動日期：2025年12月27日至2026年1月1日

入場費用：全免

地點：元朗屏廈路厦村鄉鄧氏宗祠（戲棚側）

交通方式：可乘搭港鐵巴士K65綫，或新界專綫小巴33、34A、34A等路線，於厦村站下車。

特色活動時間表：

桌上遊戲區： 日期：2025年12月27日至12月31日 時間：下午 2:00 至 晚上 8:30

全港中國象棋比賽： 日期：2026年1月1日 時間：下午 2:30 至 晚上 6:00 地點：鄧氏祠堂內



