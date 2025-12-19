Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖誕好去處2025｜港九新界70+聖誕節活動推介！迪士尼奇妙聖誕/中環冬日小鎮/愉景灣聖誕慶典

好去處
更新時間：18:30 2025-12-19 HKT
發佈時間：18:30 2025-12-19 HKT

聖誕好去處2025｜臨近聖誕節，全港各大商場及主題樂園都換上聖誕裝飾，《星島頭條》記者整理全港各大聖誕好去處及聖誕活動，遍布港九新界，如香港迪士尼樂園上演飄雪聖誕及聖誕音樂表演、今年選址中環舉行的香港繽紛冬日巡禮，荃灣廣場1500呎戶外飄雪溜冰，以及沙田新城市廣場經典音樂噴泉的重磅回歸等，節日氣氛濃厚，是時候準備計劃行程過聖誕節！

聖誕好去處2025｜70+必去聖誕節活動推介！

聖誕節好去處2025目錄：

  1. 香港迪士尼樂園聖誕活動
  2. 馬會x大館——小心意．大眾樂
  3. 朗豪坊Noodoll薯仔家族聖誕百貨
  4. 香港繽紛冬日巡禮：冬日小鎮．中環
  5. 西九冬日呈獻：「西九聖誕小鎮」
  6. 尖沙咀燈飾+全新AI光影匯演
  7. 沉浸式光影樂園Festilumi
  8. 灣仔利東街聖誕燈飾
  9. 太古廣場+星街小區「聖誕夢幻啟程」
  10. 海港城與香港迪士尼樂園度假區合作舉辦「Magical Christmas」
  11. MCP 新都城中心「Disney Dumbo聖誕飛翔狂想曲」
  12. MOSTown全港首個mofusand夢幻聖誕村
  13. BABY MIRROR GO ROUND：Sanrio聯乘BABY MIRROR
  14. 《優獸大都會2》Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration
  15. iSQUARE萌犬Muck暖暖聖誕物語
  16. POP MART 人氣王星星人聖誕首登MOKO
  17. 合和商場x歡樂天地「冬日飄雪嘉年華」
  18. 全港最大型扭蛋嘉年華
  19. 愉景灣意式冬日慶典
  20. 荃新天地《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》
  21. 東港城．miffy星河祈願之旅
  22. 荃灣廣場「夢幻冰雪樂園」
  23. 元朗YOHO系列商場「星光璀璨企劃」
  24. 飛天小女警 Sweet X’mas糖果實驗室
  25. 華懋集團商場「Chill織熊聖誕派對」
  26. 英國治癒系角色UNDERBOBO首登香港
  27. MegaBox「Christmas Advent Delights」
  28. 港島香格里拉酒店「聖誕老人秘密王國：魔修補匠」
  29. 西九Merry Balloon Hong Kong
  30. 中環AIA嘉年華
  31. THE SOUTHSIDE Dazzling Christmas聖誕主題裝置
  32. 圍方聯乘本地潮玩角色Chubbi Chunk
  33. 太古城中心「Sweetmas糖果兵團」
  34. 沙田新城市廣場「聖誕奇幻嘉年華」
  35. Care Bears聖誕彩虹樂園
  36. Chip'n'Dale烘焙主題限定店
  37. 元朗朗壹廣場「彈彈跳聖誕列車」
  38. 尖沙咀AI光影匯演「Windows of Wonder」
  39. 東薈城名店倉「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」
  40. AIRSIDE《優獸大都會2》場景
  41. 香港ifc商場「聖誕後勤總部」
  42. Mira Place X UNIQLO暖「粒粒」聖誕樂園
  43. 黃埔天地「THE WISHPHERE@THE WHAMPOA」
  44. 新都會廣場「星耀綻紅聖誕」
  45. 角落生物白色聖誕主題打卡位
  46. 中環聖誕社企市集「Christmas Sharelebration! 2025」
  47. Pinkoi HO~HO~HOLIDAY聖誕市集
  48. 中港城車尾箱聖誕市集
  49. 赤柱聖誕市集
  50. 朗豪坊12月聖誕市集
  51. T.O.P【有東尼有DD有T.O.P – Gen x - α 聖誕聯歡會】
  52. 全港首個PUCKY木系藝術裝置
  53. YM2 裕民坊《薑餅人奇幻聖誕村》
  54. BT21 冬日沉浸式主題體驗館
  55. 巨大化糖果樂園聖誕登場
  56. D2 Place「Merry Choo Choo Mas」
  57. 香港樂高探索中心「聖誕樂高繽紛小鎮」
  58. 屯門愛定商場「CANDYLAND」聖誕糖果嘉年華
  59. 小樹派派「聖誕森林營」
  60. 昂坪360「昂坪冬日夢幻樂園」
  61. The ONE《zeroni FLUFFY Wonderland》
  62. 馬灣挪亞方舟「螢幻智激聖誕之旅」
  63. 皇室堡《亂鬥英雄爭霸戰》
  64. 北角匯Winter Sweetieland 甜夢精靈之森
  65. MOKO新世紀廣場POP MART星星人滋味冬日派對
  66. ELEMENTS圓方聯乘Tiffany & Co. 
  67. life@KCC 及 joy@KCC冬日好萌友音樂會
  68. 屯門市廣場TOMICA 55周年聖誕慶典
  69. 西沙GO PARK全港首個戶外機動炫夢旋轉木馬
  70. 20個商場聯乘Jelly Belly
  71. 東立聖誕動漫祭
  72. BABYMONSTER[WE GO UP]限定店
  73. 泰國萌喵「聖誕喵樂園」
  74. JOYPOLIS SPORTS HONG KONG化身冬日樂園

香港迪士尼樂園聖誕活動

香港迪士尼樂園每年於聖誕節都會為園區添上濃厚的節日氣氛，今年適逢為樂園20周年，即將迎來一場最雪亮的奇妙派對！園區不同角落除了換上打卡聖誕裝置及燈飾，亦會舉行最大型的全新「迪士尼好友巡遊派對」，多組迪士尼朋友矚目登場，還有美國小鎮大街加入周年限定元素的「夢想成真聖誕樹亮燈禮」，以及魔雪奇緣世界的聖誕派對。城堡舞台前除了迎接「迪士尼聖誕音樂Live!」，園區內還有歐陸傳統聖誕市集以及聖誕主題小食及相關聖誕商品，讓大家一同度過奇妙聖誕！

迪士尼奇妙派對 點亮聖誕

  • 日期：11月14日至2026年1月4日
  • 地點：香港迪士尼樂園
  • 門票：＞＞按此購買＜＜

回到目錄

馬會x大館——小心意．大眾樂

大館於今個聖誕化身成冬日樂園，檢閱廣場設置12米高聖誕樹，璀璨的裝飾與柔和燈光增添節日氣氛，亮燈儀式當日更為觀眾提供免費熱朱古力及香料紅酒。此外，「音樂禮贊」由本地無伴奏合唱組合VSing獻上動人樂韻，為熟悉旋律注入節日氣氛。除了音樂演出，「玩轉大館馬戲季」今年載譽歸來，匯聚多個國際及本地頂尖馬戲團隊，部份項目更是亞洲首演！

馬會x大館——小心意．大眾樂

  • 日期：12月1日至2026年1月4日
  • 時間：上午8:00至晚上11:00
  • 地點：中環荷李活道10號大館 

音樂禮贊：聖誕亮燈儀式

  • 日期：12月1日
  • 時間：晚上6:00 至 7:30
  • 地點：大館檢閱廣場
  • 收費：免費入場

音樂禮贊

  • 日期：12月5至6日
  • 時間：晚上6:30 至 7:00
  • 地點：大館檢閱廣場
  • 收費：免費入場

玩轉大館馬戲季2025

  • 日期：12月12日至2026年1月1日
  • 地點：大館各處
  • 收費：免費入場（指定節目需購票入場）
  • 詳情：＞＞按此了解＜＜ 

回到目錄

朗豪坊Noodoll薯仔家族聖誕百貨

朗豪坊年末壓軸聯乘英國爆紅品牌Noodoll的薯仔家族，一群毛茸茸的可愛薯仔將置身於精緻奢華的百貨公司場景，與大家歡度聖誕！朗豪坊4樓通天廣場將化身奢華百貨，穿過標誌性的玻璃旋轉門，紅金色系的華麗大堂與璀璨燈飾便映入眼簾，濃厚的節日氣息瀰漫每個角落。12隻造型獨特的毛毛Noodoll已準備就緒，隱藏於各處打卡點等待大家來發掘。為慶祝20周年，朗豪坊與Noodoll合作推出限量版禮品，Noodoll 家族化身一罐罐薯寶湯，於薯誕百貨禮品部獨家登場。

Langham Place💙 Noodoll: Merry PotatoMAS

  • 日期：11月14日至2026年1月1日
  • 時間：上午10:30 至 晚上10:30
  • 地點：朗豪坊4樓通天廣場

回到目錄

香港繽紛冬日巡禮：冬日小鎮．中環

旅發局的「香港繽紛冬日巡禮」將8幢中環地標外牆呈獻「光影匯．中環」，各大地標建築物變身巨型光影畫布，展現立體的聖誕影像。此外，皇后像廣場花園的20米高戶外聖誕樹載譽歸來，整個聖誕天地佈滿童趣的經典玩具飛船、小木偶、小火車等，臨近聖誕節時更有聖誕頌歌表演及聖誕老人現身。遮打道帶來璀璨浪漫的「星光長廊」，沿途30棵樹木懸掛閃爍燈飾，遮打大廈入口上空亦掛上聖誕樹燈飾。

置地廣場中庭「Noëlia at LANDMARK」將設高達 11 米的燈塔大型聖誕互動裝置，設有多個打卡熱點，更展出全港最大型12乘12米祈願湖。8大環繞聖誕天地的地標建築物，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈──首度破天荒攜手合作，上演創新的沉浸視聽匯演「光影匯·中環」，出現雪人、馴鹿、禮物等圖案。

冬日小鎮．中環—聖誕天地

  • 日期︰即日起至2026年1月4日
  • 地點︰中環皇后像廣場花園（南、北）
  • 時間：下午4:00 至 晚上11:30（平日）、上午11:00 至 晚上11:00（周六、日）
    • 12月22日至2026年1月4日：上午11:00 至 晚上11:30
    • *12月24至25日延長開放至翌日凌晨1:00

星光長廊

  • 日期︰11月下旬至2026年1月
  • 亮燈時間：每天下午5:00後
  • 地點︰中環置地廣塲中庭及中環遮打道一帶

光影匯．中環

  • 日期：11月28日至2026年1月4日
  • 時間：晚上7:30 至 晚上10:30* 
  • 地點：中環皇后像廣場花園（南）
  • *每30分鐘循環演出 

回到目錄

尖沙咀燈飾+全新AI光影匯演

每年備受矚目的打卡熱點——麼地里燈海，今年以全新面貌登場，打造出一條逾二十萬顆垂珠交織閃耀八角星而成的星光長廊。每當燈光亮起，整條街道瞬間瀰漫著濃濃的歐陸浪漫情調，為尖沙咀繁華鬧市披上耀眼奪目的節日盛裝。這片璀璨燈海更將閃耀全城：銅鑼灣信和廣場、尖沙咀中港城及元朗朗壹廣場的聖誕燈飾，將於11月27日晚同步亮起，連成一線，閃耀香港夜空，與全港市民攜手迎接溫馨歡樂的聖誕佳節！

尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米「信和光影藝術幕牆」亦呈獻全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，邀請全港市民與旅客化身成為這場光影盛宴的一部分，將市民的合照，融入極具香港特色的聖誕佈置，成為維港夜色中最觸動人心的畫面。

尖沙咀中心及帝國中心「Windows of Wonder」

  • 日期：2025年11月27日起至2026年1月4日
  • 亮燈時間：下午6時至11時
  • 地點：信和光影藝術幕牆 - 尖沙咀中心及帝國中心外牆

回到目錄

西九冬日呈獻：「西九聖誕小鎮」

西九冬日呈獻：「西九聖誕小鎮」
西九冬日呈獻：「西九聖誕小鎮」

西九文化區管理局於2025年12月12日（星期五）至2026年1月11日（星期日）呈獻「西九聖誕小鎮」。「西九聖誕小鎮」包括「西九聖誕森林」、「西九聖誕市集」，以及一系列文化藝術活動和表演，旨在為社區注入暖意，讓訪客與摯愛親朋於聖誕新年期間聚首一堂，在西九文化區的不同角落感受溫馨的聖誕祝福。

西九冬日呈獻：「西九聖誕小鎮」

  • 日期2025年12月12日至2026年1月11日
  • 地點：西九聖誕森林（西九藝術公園海濱西草坪）

回到目錄

沉浸式光影樂園Festilumi

沉浸式光影樂園Festilumi今個聖誕首次登陸香港！Festilumi源自加拿大，曾於兩大主要市場三度榮獲「年度景點」殊榮，深受全球逾一千萬名訪客愛戴。今年聖誕，這個享譽全球的光影藝術體驗將於 2025 年 12 月 12 日起，假灣仔海濱活動空間首度登場！

重頭戲必定是全球最高的光影聖誕樹「Festilumi 光影許願樹」，由超過 19 萬顆 LED 燈及 5 萬個光影球組成，構成一場震撼人心的沉浸式燈光音樂匯演的中心，維港兩岸均可欣賞其璀璨光芒！

另外場內設九個璀璨主題世界的光影旅程，每個主題世界均佈滿充滿想像力的光影雕塑、互動裝置及奇幻生物。重點推介包括由絢麗紅金色光影組成的「魔幻楓林」、色彩變幻萬千的「七彩光影隧道」，以及呈現史前景觀的「侏羅紀王國」，不可錯過！

Festilumi沉浸式光影樂園

  • 日期：2025 年 12 月 12 日起至 2026 年 4 月底
  • 時間：每晚日落時分至晚上 11 時
  • 地點：香港灣仔海濱
  • 成人（12歲或以上）： 星期一至四 港幣$168 | 星期五至日 港幣$198 | 公眾假期 港幣$228 | 任何日子及時段適用門票 港幣$278 
  • 小童（4–11歲）： 星期一至四 港幣$128 | 星期五至日 港幣$168 | 公眾假期 港幣$188 
  • 長者（60歲或以上）： 星期一至四 港幣$128 | 星期五至日 港幣$168 | 公眾假期 港幣$188 
  • 幼童（3歲或以下）： 免費入場
  • 門票網址

回到目錄

灣仔利東街聖誕燈飾

灣仔利東街聖誕燈飾亮燈！今個聖誕，利東街呈獻「Luminous Carnival」，以歐洲嘉年華的繽紛奇幻為靈感，運用超過兩萬顆智能 LED 燈珠，華麗打造中庭 8 米高的幻彩聖誕樹、直徑達 7.5 米的空中摩天輪，以及絢麗多彩的飛天熱氣球與優雅靈動的旋轉木馬，將每晚為大家上演聖誕燈光音樂匯演「Luminous Symphony」 ，至於200 米長的林蔭步道上空，滿佈巨型聖誕鈴及聖誕球燈飾，雪匯演亦將於 12 月每逢星期五、六，以及平安夜、聖誕節與除夕夜登場，滿滿聖誕氣氛！

利東街聖誕呈獻「Luminous Carnival」

  • 日期：2025 年 11 月 21 日至 2026 年 1 月 1 日
  • 時間：上午 10 時至晚上 11 時（每日下午 5 時亮燈） *12 月 24 日至 26 日、及 12 月 31 日亮燈時間將延長至晚上 12 時
  • 地點：利東街林蔭步行街及中庭

回到目錄

太古廣場+星街小區「聖誕夢幻啟程」

太古廣場與星街小區於11月14日至2026年1月2日帶來「聖誕夢幻啟程」，商場屆時變身聖誕中央車站，車站換上閃爍的裝飾，聖誕列車有如動畫的鐵道旅行，大家還可以與聖誕老人合照！大家可前往車站咖啡店參加工作坊，親手製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘及聖誕花環等。車站禮品店發售節日禮品，包括可愛的聖誕毛絨盲盒及聖誕旅人禮品卡套裝。

聖誕夢幻啟程

  • 日期：11月14日至2026年1月2日
  • 地點：太古廣場LG1層Garden Court、L1層（近adidas）、L1層Park Court、太古廣場三座外（永豐街和星街）
  • 時間：上午10:00 至 晚上10:00
  • 工作坊報名日：11月14日起
  • 報名方法：＞＞按此登記＜＜

回到目錄

海港城Ｘ香港迪士尼樂園度假區「Magical Christmas」

今個聖誕，海港城聯乘香港迪士尼樂園度假區，將20周年奇妙派對的聖誕氣氛延伸至「Magical Christmas@海港城」活動，於海港城打造5大打卡熱點，包括高達9米高的聖誕樹主裝飾、以香港迪士尼歷來最大型巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」花車為靈感的米奇與好友主題裝置、全球首個及最大型《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」為靈感的裝置、Duffy與好友主題遊樂區等。至於Magical Christmas快閃店將發售近百款香港迪士尼20周年限定商品，包括周年主題毛公仔、鎖匙扣及紀念卡等。快閃店更會陸續推出多款獨家迪士尼主題產品，所得收益將撥捐予「願望成真基金」， 各位迪士尼粉絲不可錯過！

「Magical Christmas @海港城」活動詳情

  • 日期：11月12日至2026 年1月4日
  • 地點：海運大廈露天廣場、海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭

回到目錄

MCP 新都城中心「Disney Dumbo聖誕飛翔狂想曲

迪士尼《小飛象Dumbo》主題聖誕嘉年華登陸將軍澳，於新都城中心2期打造9大打卡場景及遊戲區，必影有6米高巨型「星空小飛象」充氣裝置，另有4大攤位遊戲，有機會贏取會場限定小飛象主題精品，包括咕𠱸、圓形餐碟及頸枕，或小飛象主題杯墊及掛飾等小禮品，不好錯過！

MCP 新都城中心 「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」

  • 日期：11月1日至2026年1月1日
  • 時間：早上10:00 至 晚上10:00
  • 地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場

聖誕嘉年華攤位遊戲

  • 日期：2025年11月1日至2026年1月1日
  • 時間：中午12:00 至 晚上 8:00
  • 地點：MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1天幕廣場
  • H‧COINS 會員以電子貨幣即日單一消費滿HK$300，即可換領嘉年華遊戲券 4 張。顧客亦可即場以優惠價 HK$100 購買遊戲券 4 張(原價：HK$120)

回到目錄

馬鞍山MOSTown全港首個mofusand夢幻聖誕村

全港首個mofusand 夢幻聖誕村登陸MOSTown，設置4大主題打卡區及2大主題體驗區，首次匯聚最多不同造型、逾30款聖誕萌LOOK的mofusand與粉絲見面，包括 : 全港首度登場3米高巨型毛茸「MOST-Cuddly! 抱抱mofusand」、7.5米高 Santa mofusand聖誕樹坐陣的「mofusand 站前冰雪廣場」等，更有冬日限定室內冰雪樂園，充滿冬日氣氛！

此外，以喵喵為主題的「MOST- Loving 聖誕萌貓市集」將於2025年12月6日至起舉行，精心搜羅不同種類的貓咪產品及以貓咪為靈感的文創藝術商品，貓迷必去！

「MOSTown 新港城中心 x mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」活動詳情

  • 日期：11月8日至2026年1月1日
  • 時間：
  • 主題打卡區：上午10:00 至 晚上10:00
  • 主題體驗區：
  • 星期一至五 : 下午1:00 至 下午5:00
  • 星期六、日及公眾假期 : 中午12:00 至 晚上8:00
  • 地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

「MOST- Loving 聖誕萌貓市集」

  • 日期：12月6日至12月28日
  • 時間：中午12:00 至 晚上8:00
  • 地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場

回到目錄

又一城Sanrio聯乘BABY MIRROR：BABY MIRROR GO ROUND

SANRIO CHARACTERS 與 BABY MIRROR首度合作！BABY MIRROR全體成員換上Sanrio人氣角色服飾，聖誕於又一城現身！現場設有9米高旋轉木馬裝置、巨型聖誕水晶球及綿花糖車、8米長夢幻隧道等，12位BABY MIRROR成員齊齊換上毛茸茸的Sanrio角色服飾於各個打卡位現身！

同場期間限定店發售多款限定聯乘產品，包括：毛公仔套裝、毛毛卡套、棒球褸、收藏卡包，以及演唱會限定產品，亦有髮夾、化妝袋、鎖匙扣及電話繩DIY專區，讓你自由配搭各個Sanrio角色，創作獨一無二電話手繩！

另外，免費登記成為 My FESTIVAL 會員並於場內以指定電子貨幣即日消費滿港幣2,500元，即可換領 BABY MIRROR GO ROUND應援鏡連鏡套。除了一般隨身鏡功用外，套上應援鏡套即時搖身一變成為應援手牌，一物兩用，各位Fans不可錯過！

SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR - BABY MIRROR GO ROUND @ Festival Walk

  • 日期：11月25日至2026年1月1日
  • 時間：上午11:00 至 晚上9:00
  • 地址：又一城LG2

回到目錄

時代廣場《優獸大都會2》Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration

迪士尼超人氣動畫《優獸大都會2》即將上映！時代廣場於11月18日起率先帶全港粉絲走進「優獸市」，一齊體驗融合節慶元素的《Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration》，整個商場由上至下都被動物角色佔據，每個角落都充滿電影《優獸大都會2》的元素，電影場景重現眼前，配合閃亮燈飾及4.8米高聖誕樹，節日氣氛濃厚。阿力Nick與朱迪Judy聯同一班新舊朋友以1:1 人偶造型設計現身，現場更設有多個別開生面的互動體驗，各位粉絲不可錯過！

Disney's "Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration"@ Times Square

  • 日期︰11月18日至2026年1月4日
  • 時間︰上午10:00 至 晚上10:00（展覽首日將於晚上9:00開放）
  • 地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

回到目錄

iSQUARE萌犬Muck暖暖聖誕物語

iSQUARE國際廣場聯乘日本插畫師Tombonia筆下的萌犬Muck，首次走到香港商場與大家歡度聖誕節及新年！商場地下正門設有聖誕野營歷險打卡位，Muck化身5米高的聖誕老人，向大家介紹露營、滑雪、垂釣等活動；3樓則化身成汪星歐陸聖誕浪漫之城，鬼馬Muck化身為咖啡師及速遞員等不同角色造型，在火樹銀花的溫馨小鎮中。大堂樓層iEXHIBITION的萌Muck聖誕販機站，放置期間限定全港首部聖誕Muck手機保護殼自動販賣機，大家可從6款Muck手機殼中選擇最愛的設計，即場製作最有個人風格的手機殼！

萌犬Muck暖暖聖誕物語

  • 日期：11月14日至2026年1月4日
  • 時間：上午10:30 至 晚上10:30
  • 地點：iSQUARE國際廣場地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION

回到目錄

POP MART星星人烘焙造型聖誕現身

POP MART星星人烘焙造型聖誕現身登場
POP MART星星人烘焙造型聖誕現身登場

POP MART 最新人氣王、LISA@BLACKPINK新寵「星星人」聖誕首登香港，換上全新萌爆烘焙造型首度現身「MOKO滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展」，最吸睛有200倍巨大化餅乾屋星星人坐鎮、夢幻鏡影焗爐以及多個派對盛宴打卡場景 ，平安夜起更有3大主題遊戲挑戰，可贏取星星人專屬聖誕禮物！

MOKO 滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展

  • 日期： 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 1 月 1 日
  • 時間： 上午 10 時至晚上 10 時
  • 地點： MOKO 新世紀廣場 MTR 樓層中庭

回到目錄

合和商場x歡樂天地「冬日飄雪嘉年華」

灣仔合和商場與歡樂天地聯手帶來「冬日飄雪嘉年華」，由歡樂天地3位吉祥物歡樂貓「施肥」、「小咪」、「機靈」，將大家帶到3樓中庭的森林山谷，於6米高的聖誕樹與漫天飄雪下，挑戰多款港人記憶中經典遊戲，／擲彩虹、飛環、滾球、射擊遊以聖誕特別版限定登場，大家還可以探索軟淋淋滑梯及吹氣森林彈床，吹氣彈床分成3部份，穿過大門迎面而來為吹氣滑梯，滑梯旁為吹氣攀登架，登上高峰可欣賞飄雪美景；另一旁為吹氣障礙賽，小朋友找回3位吉祥物合力完成挑戰。此外，皇后大道東合和商場G樓入口設有巨大化歡樂天地玩具盒，打卡一流！

合和商場X歡樂天地呈獻「冬日飄雪嘉年華」

  • 日期：12月3日至2026年1月5日
  • 時間：下午1:00至晚上8:00
  • 地點：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭及G樓入口

「冬日飄雪嘉年華」攤位遊戲

  • 森林彈床費用：$50/節（20分鐘）或電子消費滿$500換領門票1張兌換1節活動
  • 4大必玩攤位遊戲套票：$100/套

聖誕飄雪匯演

  • 日期：12月23-28日、12月31日及2026年1月1日
  • 時間：下午1:30至晚上9:00（每小時3節）
  • 地點：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭及G樓入口

聖誕老人見面會及即影即有

  • 日期：12月23至25日
  • 時間：下午3:00至5:00
  • 地點：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭及G樓入口
  • 費用：免費（名額先到先得，額滿即止）

回到目錄

全港最大型扭蛋嘉年華

全港最大型扭蛋嘉年華
全港最大型扭蛋嘉年華

今個聖誕，荃灣D‧PARK首度聯乘日本知名玩具品牌Bandai “Gashapon”，由2025年11月28日至2026年1月4日，於商場1樓中庭盛大舉辦「『扭』轉聖誕樂園」。作為Bandai “Gashapon”在大中華區首個大型扭蛋主題展覽的首站，現場雲集多達1,000部扭蛋機，精選超過900多款人氣動漫及卡通品牌扭蛋，包括風靡全城的人氣動漫及卡通品牌，《Chiikawa》、《Pokemon寶可夢》、《膽大黨》、《海賊王》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》，以及家傳戶曉的國民級卡通《Sanrio Characters》、「迪士尼角色」、《蠟筆小新》、《百變小櫻》、《小魔女DoReMi》等，包括有主流潮玩的角色模型、場景及Q版公仔，更有化妝掛件、印章、小掛鏡等等精品，仲有「少女系列」、「微型商品系列」、「雨傘吊飾系列」，陣容堪稱全港最齊全！

D‧PARK x GASHPON「『扭』轉聖誕樂園」

  • 日期：2025年11月28日至2026年1月4日
  • 時間：中午12時至晚上8時
  • 地點：D·PARK L1中庭

回到目錄

愉景灣意式冬日慶典

今個聖誕，愉景灣將化身為「意式冬日夢幻仙境」，帶來一連串精彩活動，愉景灣將設有多個打卡位，如在愉景廣場的閃亮玻璃屋，以及愉景北商場的20米高金色玻璃城堡，感受濃厚的意式浪漫氣氛；周末及節日期間更可免費乘坐愉景灣渡輪，讓你輕鬆便捷地留港歡度歐陸式假期。節慶盛典將以巡遊、亮燈儀式及精彩歌舞表演揭開序幕，新生代超人氣男歌手兼演員魏浚笙 (Jeffrey) 亦會現身助陣。此外，新城電台舉辦的《我們的大熱唱2025》音樂會，以及歌手周吉佩與羅啟豪，亦將於愉景北商場現場演出，為樂迷帶來非凡的聖誕音樂體驗。聖誕期間更有冬日露天市集，匯聚多款特色手作和美酒佳餚。

「愉景灣意式冬日慶典」打卡位及燈飾

  • 日期：11月21日至2026年1月1日
  • 地點：愉景北商場、愉景廣場及 D' Deck

愉景灣免費渡輪節日優惠

  • 日期：11月22日、23日、29日、30日、12月6日、7日、13日、14日、20日、21日、24日*、25日、26日、27日、28日、2026年1月1日（星期六、星期日、平安夜及公眾假期）
  • 指定班次出發時間：上午11:30 (*12 月 24 日的免費班次將於上午11:40開出)
  • 出發地點：中環 3 號碼頭
  • 於星期日及公眾假期，此免費航班更可到達愉景北
  • 只需使用八達通卡入閘，即可享這優惠（限單程且先到先得，額滿即止）

聖誕亮燈儀式及巡遊

  • 日期：11月21日（星期五）
  • 時間：下午6:45
  • 地點：愉景北商場
  • 表演嘉賓：魏浚笙（Jeffrey）

周日露天市集

  • 日期：11月9日、11月23日及12月14日（星期日）
  • 時間：上午11:00 至 下午6:00
  • 地點：愉景廣場

回到目錄

荃新天地《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》

本地原創潮流品牌 KYUBI 今個聖誕聯乘日本經典《機動戰士高達》，於荃新天地打造年度矚目聖誕盛事《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》！兩大1.8米機體震撼登場，展出「初代高達 RX-78-2」及「Wing Gundam Zero (EW)」，亦有4米高巨型打卡牆，可親身感受Wing Gundam Zero（EW）的震撼氣勢與戰士靈魂 。同場更有香港限定聯乘商品，包括極具收藏價值的14款《新機動戰記高達 W》30周年金屬收藏掛飾，不可錯過！

《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》

  • 日期：12月5日至2026年1月4日
  • 時間：上午10:30 至 晚上10:00
  • 地點：荃灣荃新天地一期中庭

回到目錄

東港城．miffy星河祈願之旅

miffy70 周年亞洲巡迴慶祝活動最終站將落戶香港將軍澳，miffy化身超巨型「星願守護使者」登場，帶來8大夢幻打卡場景以及別樹一格的沉浸式 miffy 祈願村莊互動體驗，miffy更會現身舉行見面會！

東港城 x miffy x YATA 期間限定店搜羅逾百款精緻 miffy 周邊商品，包括鎖匙扣、杯、杯墊、毛毛吊飾盲盒、毛絨袋、斜揹袋、保溫瓶、咕𠱸、T-Shirt、帽、旅行袋、毛巾、水樽、餐具及文具套裝等等，應有盡有。當中更有多款 miffy 70 週年限定精品，唔好錯過！

東港城 X miffy 星河祈願之旅

  • 日期： 2025 年 11 月 10 日至 2026 年 1 月 1 日
  • 時間： 上午 10 時至晚上 10 時
  • 地點： 東港城一樓中庭

回到目錄

荃灣廣場「夢幻冰雪樂園」

荃灣廣場於今個聖誕變身「夢幻冰雪樂園」，打造3大冰上嬉戲新體驗及3大打卡盛會，L5空中樂園設有1500呎戶外飄雪溜冰場，更引入全港首個商場「兒童雪地碰碰車」。特定時段設有沉浸式光影飄雪效果，營造如北歐雪國般夢幻氛圍，場內準備好溜冰輔助裝備，場地採用環保仿冰技術，更配合升級音響燈光系統，讓大人小朋友都可安心享受冰雪樂趣。

商場內設置5米高「白雪唯美聖誕樹」綴滿閃爍和精緻的裝飾，「聖誕小小精靈兵團」萌爆登場，包括甜心薑餅人、聖誕雪球寶寶、夢幻派對仙子、聖誕幸運圈、開心麋鹿仔和聖誕小樹寶等，打卡一流！長達20米的「聖誕魔鏡牆藏有心思，設有哈哈鏡、魚眼鏡及巨型心形鏡，配搭心意字句，影出滿滿節日祝福。商場於指定日子舉行「聖誕暖心美食烘焙市集」，雲集逾30間本地人氣甜品烘焙品牌，當中包括主打手工糯米糍的均香餅家、必試抹茶麻糬Gelato的MadnessFamily、牛油吐司曲奇Buttergram、CATCHI手工沾醬麻糬等，讓大家渡過一個甜蜜蜜的聖誕！

夢幻冰雪樂園

  • 日期：11月18日至2026年1月1日
  • 時間：上午10:00 至 晚上10:00
  • 地點：荃灣廣場L5空中樂園

聖誕老人見面會及送禮活動

  • 日期：12月6、13、20、24及25日
  • 時間：下午4:00 至 晚上6:00
  • 地點：Mira Place G/F大堂 及 B1 中庭
  • 參加方法：下載 Mi+ App並登記成為會員及追蹤Mira Place Instagram，即可獲贈暖「粒粒」聖誕禮物乙份

兒童雪地碰碰車

  • 日期：11月18日至2026年1月1日
  • 時間：
  • (1)即日起至12月18日：
  • 下午4:00 至 晚上8:00（平日）；
  • 中午12:00 至 下午4:00（星期六、日及公眾假期）
  • (2)12月19日至2026年1月1日：
  • 中午12:00 至 下午4:00
  • 地點：L5 PLAY GARDEN空中樂園
  • *適合7-10歲及高度110cm-160cm小童參加
  • *每節10分鐘

戶外光影飄雪溜冰體驗

  • 日期：11月22日至2026年1月1日
  • 時間：
  • (1)11月22日至12月18日：
  • 下午4:15 至 晚上8:00（逢星期六、日及公眾假期）
  • (2)12月19日至2026年1月1日：
  • 下午4:15 至 晚上8:00（每日）
  • 地點：L5 PLAY GARDEN空中樂園
  • *適合4歲或以上及身高110cm或以上人士參與，4-12歲人士須由家長陪同

聖誕暖心美食烘焙市集

  • 日期：12月16日至2026年1月1日
  • 時間：上午11:00 至 晚上9:00
  • 地點：L1長廊

回到目錄

元朗YOHO系列商場「星光璀璨企劃」

YOHO MALL I及II由即日起帶來「星光璀璨企劃」，YOHO MALL II中庭化身成「星願聖誕Christmas Wish Upon a Star」夢幻樹海，多株璀璨聖誕樹閃亮登場。「星願奇幻小徑」內多棵璀璨聖誕樹交織成星光森林營造出無限延伸的空間感，配上如星光般點綴的閃爍水晶柱。至於YOHO MALL I中庭緊接登場「『森』願星光庭園」，庭院中間矗立的7米高華麗鏤空「星語願之塔」在星光的浪漫交匯下，成為眾人許願的心靈聖地。商場更特製聖誕限定「星願之窗」濾鏡，讓你以另一個視覺一探星光與璀璨聖誕樹交織奇幻景象。

YOHO系商場舉辦選物市集「PICK! Market」，匯聚多間香港本地職人及手工品牌每兩星期輪流上場，包括本地薑珠寶設計品牌SWAZ Jewelry、香港本土的香水香氛品牌The Scentist HK、人氣麻糬網紅店Catchi及皇牌可麗露 New cookking等，多款窩心聖誕限定商品為聖誕節交換禮物環節做好準備。

「星願聖誕Christmas Wish Upon a Star」裝置

  • 日期：即日起至2026年1月1日（YOHO MALL I）、12月2日起（YOHO MALL II）
  • 時間：上午10:00 至 晚上10:00
  • 地點：YOHO MALL I及II中庭

「PICK!Market」

  • 日期：即日起
  • 時間：上午12:00 至 晚上9:00
  • 地點：YOHO MALL I（享樂烘焙對出）

Tiny Talents聖誕掛飾英文工作坊

  • 日期：12月6日
  • 時間：下午5:30
  • 地點：Tiny Talents (YOHO PLUS G C003-C005)
  • *3-8歲兒童，成人無需陪同

Lunar玥  聖誕花茶手作禮物盒工作坊

  • 日期：12月17日
  • 時間：下午4:30
  • 地點：Lunar (YOHO PLUS G C028) 

drawstation+聖誕老人塑膠彩工作坊

  • 日期：12月19日
  • 時間：下午2:00及5:30
  • 地點：drawstation+ (YOHO PLUS G C019)
  • *3-12歲兒童，成人無需陪同

阿原 冬日暖心按摩油調配工作坊

  • 日期：12月23日
  • 時間：下午5:00
  • 地點：YOHO MALL II L1 (近Italian Tomato)

回到目錄

尖沙咀LCX飛天小女警 Sweet X'mas糖果實驗室

飛天小女警聖誕登陸尖沙咀！於LCX打造以「Sweet X'mas糖果實驗室」為主題的聖誕打卡位，必影有Y2K電視自拍打卡區。成功完成所有指定任務，即可免費換領香薰掛飾一件，亦有SNAPIO兩款飛天小女警主題相框。期間限定店內出售多款飛天小女警精品，每件都是粉絲必搶的單品！同場更有冬日造型的飛天小女警及聖誕樹，令聖誕氣氛更濃厚！大家還可以參加Chill FUN的DIY手作工作坊，跟「老Best」一起串珠製作手鏈或電話繩，或者用毛線扭出獨特聖誕花環，為對方親手製作最Sweet的聖誕禮物！

LCX【飛天小女警Sweet X'mas】活動及期間限定店

  • 日期：11月20日至2026年1月11日
  • 時間：上午10:00 至 晚上10:00
  • 地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX 
  • 入場費用：免費 

回到目錄

華懋集團商場「Chill織熊聖誕派對」

荃灣如心廣場、沙田好運中心及將軍澳翩匯坊聯同華懋集團5大商場帶來「Chill織熊聖誕派對」，多隻軟棉的Chill織北極熊，包括8米高巨型熊將登陸如心廣場一期露天廣場！Chill織熊被色彩繽紛的燈泡包圍，晚上亮燈時氣氛更佳。多隻Chill織熊朋友出沒於如心廣場一期及二期，大家不妨與它們合照。好運中心、將軍澳翩滙坊及元朗順福糧倉同樣添置以Chill織熊為主題的聖誕打卡場景，帶大家進入Chill織熊世界，8大商場更準備聖誕老人見面會、編織工作坊、聖誕市集等，讓大家樂而忘返！

Chill織熊聖誕派對

  • 日期：11月14日至2026年1月4日
  • 地點：如心廣場、好運中心、翩滙坊、順福糧倉、粉嶺名都商場、希爾頓中心、上水名都商場，以及巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心

Chill織熊聖誕派對週末市集

  • 日期：12月5日至2026年1月4日（逢星期五、六、日及公眾假期）
  • 時間：中午12:00 至 晚上8:00
  • 地點：如心廣場、好運中心、翩滙坊

聖誕Chill住織工作坊

  • 日期：12月13至14日
  • 時間：下午2:00 至 3:00
  • 地點：如心廣場、好運中心

尋謎聖誕Chill 織熊

  • 日期：11月14日至2026年1月4日
  • 時間：中午12:00 至 晚上9:00
  • 地點：如心廣場一期及二期

聖誕歌舞及Busking表演

  • 日期：指定周末及公眾假期
  • 時間：官方社交平台日後公佈
  • 地點：如心廣場、好運中心、翩滙坊

回到目錄

英國治癒系角色UNDERBOBO首登香港

源自英國的治癒系人氣角色「UNDERBOBO」將於今個聖誕首登香港，化身巨型聖誕老人現身！場內以魔法禮物工場為主題，設有7大超吸睛打卡場景，除了有2.5米高巨型UNDERBOBO+貓咪BOZO坐鎮外，亦有「聖誕老人辦公室」、2.8米的炫亮聖誕樹、「藍色貓貓BOZO衣帽」等打卡位，同時更設有5大親子遊戲區，邀請大人小朋友化身為「禮物小精靈」，成功完成所有挑戰的小精靈，更可以帶走限量版UNDERBOBO聖誕樹掛飾，為家中添上濃厚節日氣氛！

商場更特設全港首個「UNDERBOBO期間限定店」，出售過50款精品，包括多款可愛造型的手機殼、女生們至愛的藍色貓貓BOZO毛公仔及萌爆造型立牌、上班一族必備的手機支架、陶瓷杯及電腦保護套等，更有英鎊造型冰箱貼，款款精緻又得意，部分產品是於將軍澳中心率先發售，不可錯過！

將軍澳中心x UNDERBOBO Magical Gift Wonderland裝置詳情：
地點：將軍澳中心G/F中庭
日期：2025年11月8日至2026年1月4日
時間：下午1時至晚上6時(平日) ; 下午1時至晚上8時 (假日及節日前夕)

將軍澳中心x UNDERBOBO Magical Gift Wonderland期間限定店詳情：
地點：將軍澳中心G/F中庭
日期：2025年11月8日至2026年1月4日
時間：每日中午12時至晚上8時

回到目錄

MegaBox「Christmas Advent Delights」

MegaBox於今個聖誕節呈獻節日盛會「Christmas Advent Delights」聖誕主題裝置，以聖誕倒數月曆與萌爆熊啤啤為主角，打造充滿驚喜與暖意的節日旅程。現場設有4米高的「華麗倒數月曆」，巨型毛茸茸白熊啤啤可愛登場；巨型禮物池讓大家驚喜開箱。此外，聖誕樹少不了聖誕樹，場內設有5米高的「紅寶石聖誕樹」；旁邊為載滿夢想與祝福的「聖誕奇幻禮物火車」。MegaBox於12月帶來多個聖誕活動，包括聖誕老人歡樂巡遊、聖誕舞動匯演、環保手作工作坊等，讓大家投入於節日的歡樂氣氛之中。

MegaBox「Christmas Advent Delights」

  • 日期：11月28日至2026年1月1日
  • 地點：MegaBox L5

回到目錄

港島香格里拉酒店「聖誕老人秘密王國：魔修補匠」

港島香格里拉油店於聖誕佳節推出「聖誕老人秘密王國：魔修補匠」，為各個家庭帶來充滿創意魔法的體驗。客人抵達時先由精靈Wrinkle熱情接待，大家憑藉一枚秘密信物解鎖隱藏門，進入音樂室、玩具室、記憶鍛造室3大工作坊，製作聖誕音樂盒、縫製毛絨玩具以及裝飾特別盒子。大家最後還可以與聖誕老人見面，甚至一同合唱節日歌曲，充滿歡樂氣氛。

聖誕老人秘密王國：魔修補匠

  • 日期：11月29至12月26日
  • 地點：港島香格里拉酒店
  • 票價：$880/4人家庭(額外兄弟姐妹$150/人)
  • 購票方式：＞＞按此預訂＜＜

回到目錄

西九Merry Balloon Hong Kong

西九文化區今年將迎來冬日慶典「Merry Balloon Hong Kong」，當中重頭戲「Merry Balloon Park」巨型充氣樂園於12月6日正式開放，「巨型跳彈區」主打大型充氣裝置，置身「反轉波波池」可感受被大量氣球環抱的體驗。此外，現場還有7米高巨型充氣聖誕樹，刺激的大型充氣滑梯及40米長巨型波波競技賽道。會場內特設「幼童專場」，專為身高120cm或以下的小朋友參與其中。除了玩樂之外，近20個本地及國際人氣IP，包括Care Bears、香港重機、燦子、LuLu豬等，將於12月28日參與「Merry Ballon Parade」大型氣球巡遊，巡遊隊伍屆時將沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至M+。

「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園

  • 日期：12月6日至2026年1月4日
  • 地點：西九文化區藝術公園大草坪
  • 時間：上午9:30 至 晚上10:40
  • 票價：$169起
  • 購票平台：＞＞按此購票＜＜

「Merry Balloon Parade」輕氣球巡遊

  • 日期：12月28日
  • 時間：上午11:30 至 下午4:00
  • 地點：路線由香港故宮文化博物館沿海濱至M+
  • 門票：免費入場

回到目錄

中環AIA嘉年華

年度盛事中環AIA嘉年華將於2025年12月22日回歸！今年活動以「香港經典」為主題，將帶來超過30款驚險刺激的機動遊戲及遊樂設施、世界級現場表演、全新及經典的打卡熱點，以及一系列豐富餐飲選擇。

當中世界知名的 Gandeys Circus將會矚目演出，打造全新的「冬日世界雜技團」主題表演。表演者將以連場目不暇給的特技、引人入勝的演出及一系列節日驚喜，再次擄獲所有年齡層的觀眾；「藍妹大牌檔」以嶄新面貌再度登場，可在充滿懷舊氣息的現代大牌檔佈景板下，暢飲藍妹生啤配搭大牌檔美食；屆時本地人氣街頭樂隊 The Flame 將以一連串經典廣東歌為年末節慶揭開序幕。

票價維持不變，門票由即日起開始正式發售，一般入場門票價格為港幣140元起。今年另設有早鳥優惠，購買首 5,000 張門票的訪客可享限量9折優惠。另外，更將推出電子代幣系統，訪客只需掃描二維碼，即可透過電子錢包即時為代幣卡充值。此外，今年機動遊戲將採取彈性定價模式，讓訪客於指定非繁忙時段可以更優惠價錢享受物超所值的玩樂體驗，有興趣的記得留意詳情！

友邦嘉年華

  • 日期：12月22日至2026年3月1日
  • 地點：中環海濱活動空間

回到目錄

THE SOUTHSIDE Dazzling Christmas聖誕主題裝置

THE SOUTHSIDE由即日起至2026年1月4日，呈獻「Dazzling Christmas」聖誕主題裝置，中庭首度呈現約10米高巨型星光聖誕樹，綴滿近6,000顆閃耀聖誕裝飾；巨型星光聖誕樹下更設置7大主題打卡場景；場內同時設有巨型互動水晶球裝置，當你徐步走近，燈光隨即幻變，瞬間走入光影交織的奇幻旅程。每逢週末及公眾假期，戶外廣場更會定時上演浪漫飄雪，為佳節增添冬日情懷；此外，商場在指定日子還會舉辦一系列節慶活動，包括聖誕老人見面會、高蹺聖誕樹巡遊等，為大人小朋友帶來連串驚喜與歡笑，共度難忘冬日時光。

活動期間，THE SOUTHSIDE邀請了多位本地人氣歌手及音樂單位輪番登場，中庭的聖誕裝置將會化身成華麗聖誕舞台！演出陣容包括王菀之（Ivana）、葉巧琳（Mischa），以及來自不同組織的小朋友，呈獻多場風格多元的音樂演出

THE SOUTHSIDE「Dazzling Christmas」主題裝置

  • 日期：即日至2026年1月4日
  • 地點：THE SOUTHSIDE  LG中庭及LG露天廣場

Dazzling Christmas Gala聖誕音樂盛會

  • 日期：2025年12月20及25日
  • 時間：晚上6至7時
  • 地點：THE SOUTHSIDE  LG中庭
  • 演出單位：
  • 12月20日：葉巧琳（Mischa）
  • 12月25日：王菀之（Ivana）

聖誕光影盛會

  • 日期：2025年11月20日至2026年1月4日
  • 時間：晚上5、6、7、8、9時正（每節約3分鐘）
  • 地點：THE SOUTHSIDE  LG露天廣場

浪漫飄雪匯演  

  • 日期：2025年11月22、23、29、30日及12月6、7、13、14、20、21、24至28日（逢星期六、日、公眾假期及特別節日）
  • 時間：晚上5、6、7、8、9時（每節約3分鐘）
  • 地點：THE SOUTHSIDE LG露天廣場

THE SOUTHSIDE聖誕老人見面會

  • 日期及時間：
  • 2025年12月20、21日：晚上5時至7時
  • 2025年12月24、25、26日：下午2時至4時 及 晚上5時至7時
  • 地點：THE SOUTHSIDE 

回到目錄

圍方聯乘本地潮玩角色Chubbi Chunk

今個聖誕，圍方由即日起至2026年1月4日，首度聯乘本地玩具設計師及多媒體藝術家 Jim Chan，以其筆下圓潤可愛的Chubbi Chunk為主題，打造滿載甜蜜歡樂的「Chubbi Sweetie Xmas」。特設6大主題打卡區，中庭矚目焦點—9米高的「夢幻糖霜聖誕樹」，掛滿近20款精緻可愛的甜品裝飾，更有Chubbi Chunk過往的經典角色展品，絕對是打卡首選！商場L2園藝花園則設有3米高的「星光甜點摩天輪」，傍晚時分更會亮起柔和燈光，於指定日子更有浪漫飄雪表演，營造濃厚歐陸佳節氛圍。

除此之外，圍方更準備了一連串 Chubbi Chunk 主題活動，包括「Chubbi Santa x Mr. CupCake 見面會」，兩位人見人愛的角色將驚喜現身，與大家互動合照，分享歡樂與甜蜜！商場更於指定日子邀請不同表演團體獻上精彩演出，將節日氣氛推至頂點。

圍方「Chubbi Sweetie Xmas」

  • 日期：即日起至2026年1月4日
  • 地點：圍方 L2 中庭及L2 戶外園藝花園

回到目錄

太古城中心「Sweetmas糖果兵團」

今個聖誕太古城中心將變身成夢幻糖果樂園，帶來《Sweetmas糖果兵團》主題裝置活動，中庭將設置高達8米的紅白條紋「士的糖」巨型裝置，旁邊還有三隻熊仔笑笑糖迎賓，與遊人一同倒數聖誕來臨。整個商場佈滿糖果造型裝飾與閃亮燈飾，營造濃厚節日氣氛，成為拍照打卡熱點。場內設有4大主題區域，包括「聖誕布甸禮盒屋」，大家輕拍按鈕喚醒熟睡的聖誕布甸；「粟米糖迷宮」則與30個粟米糖角色展開趣味探險；「曲奇快趣挑戰」限時30秒挑戰亮燈朱古力豆，考驗反應力；「快閃甜甜店」提供逾400款糖果，讓大小朋友盡情挑選節日甜點。

Sweetmas糖果兵團

  • 日期：11月14日至2026年1月4日
  • 時間：中午12:00 至 晚上9:00（平日）；上午11:00 至 晚上9:00（星期六、日及公眾假期）
  • 地點：太古城中心二樓中庭及中橋

回到目錄

沙田新城市廣場「聖誕奇幻嘉年華」

沙田新城市廣場7樓全新戶外空中花園重新命名為「NTP Sky Garden」，逾4萬呎的空中秘境將於11 月中旬與商場聖誕裝置同步亮相。為了慶祝空中花園重新開幕，將聯乘日本知名光雕藝術團隊NAKED Inc.，在全港最大的戶外水幕打造期間限定光影匯演，頭炮巨獻「星夜願語．光影匯演」將結合戶外聖誕氛圍及現場投影，呈獻一系列融合水幕、光影、藝術與音樂的聖誕夢幻感官盛宴。

此外，「NTP Sky Garden」的音樂水舞台亦將見證新城市廣場經典音樂噴泉的重磅回歸，夜幕低垂後，動感音樂噴泉隨節奏起舞。新城市廣場1期3樓中庭於今個聖誕節帶來「聖誕奇幻嘉年華 Christmas Circus TOWNival」，場內設有四大夢幻打卡點，其中全港首個室內6米高「聖誕樹旋轉滑梯」更是焦點，巨大版的水晶球則可以讓大小朋友入內打卡，周末更有飄雪體驗，讓大家在漫天飛雪下感受白色聖誕！

新城市廣場「NTP Sky Garden」

  • 日期：由即日起
  • 時間：早上10:00 至 晚上10:00
  • 地點：新城市廣場1期7樓NTP Sky Garden

NTP Sky Garden「星夜願語．光影匯演」

  • 日期：由即日起至2026年1月1日
  • 時間：晚上6:30 至 晚上10:00
  • 地點：新城市廣場1期7樓NTP Sky Garden

新城市廣場「聖誕奇幻馬戲團嘉年華Christmas Circus TOWNival」

  • 日期：由即日起至2026年1月1日
  • 時間：早上10:00 至 晚上10:00
  • 地點：新城市廣場1期3樓中庭

新城市廣場「聖誕手作市集」

  • 日期：11月21日至2026年1月1日
  • 時間：早上11:00 至 晚上9:00
  • 地點：新城市廣場1期1樓東翼

回到目錄

Care Bears聖誕彩虹樂園

青衣城今個聖誕首度與來自美國、風靡全球的人氣角色Care Bears™聯乘，打造全港首個「Care Bears™聖誕彩虹甜蜜樂園」！一眾人見人愛的Care Bears™打造全新甜點主題裝置，必影6.5米高超巨型Cheer Bear 聖誕蛋糕及5米高的「彩虹馬卡龍聖誕樹」打卡位！更有5大人氣角色Cheer Bear、Friend Bear、Love-a-Lot Bear、ShareBear和Wish Bear換上不同聖誕造型，穿梭於場內每個甜品角落！

場內更為大家帶來Care Bears™主題期間限定店，發售接近100款周邊精品 ，除了大熱的毛公仔及盲盒外，青衣城期間限定店更有迷你照相機，彩色菲林相機，智能手錶，手機配件及生活用品等獨家限定版產品～

Care Bears™聖誕彩虹甜蜜樂園

  • 日期： 2025 年 11 月 13 日（星期四）至 2026 年 1 月 4
  • 日（星期日）
  • 時間： 上午 11 時 至下午 9 時
  • 地點： 青衣城一期一樓中庭

Care Bears™青衣城 期間限定店

  • 日期： 2025 年 11 月 13 日（星期四）至 2026 年 1 月 4
  • 日（星期日）
  • 時間： 上午 11 時 至下午 9 時
  • 地點： 青衣城一期一樓中庭

回到目錄

Chip'n'Dale烘焙主題限定店

Chip'n'Dale烘焙主題限定店登陸上水及將軍澳！集結超過200款迪士尼限量精品，並首度發售超過 50 款Chip ‘n’ Dale角色烘焙主題限定設計，包括麵包造型精品、聖誕裝飾、實用雜貨與甜點系列，造型可愛，粉絲必定要入手！

另外，上水廣場更設「聖誕烘焙工房」互動體驗，參加者可化身「甜蜜烘焙師」，親手為Chip ‘n’ Dale角色造型麵包「加醬汁」、「調味」及「包裝」，置身滿滿情緒價值的烘焙小劇場！至於PopWalk 天晉滙設「聖誕の森烘焙屋」，打造5大森林風格滿滿的主題打卡位，不可錯過。

上水廣場「甜蜜烘焙雪屋」主題裝置

  • PopWalk天晉滙「聖誕の森烘焙屋」主題裝置
  • 日期：2025年11月17日至2026年1月4日
  • 時間：上午10時至晚上10時
  • 地點：上水廣場L2中庭

上水廣場【鋼牙與大鼻主題期間限定店】

  • 日期：2025年11月17日至2026年1月4日(星期一至星期日)
  • 時間：上午11時至晚上8時
  • 地點：上水廣場L2中庭

PopWalk天晉滙「聖誕の森烘焙屋」主題裝置

  • 日期：2025年11月17日至2026年1月4日
  • 時間：上午10時至晚上10時
  • 地點：PopWalk天晉滙1期及2期中庭、3期戶外及Ocean PopWalk地下中庭及戶外彩虹長廊

PopWalk 天晉滙「【鋼牙與大鼻主題週末限定店】

  • 日期：2025年11月17日至2026年1月4日(逢星期六、日及公眾假期)
  • 時間：上午11時至晚上8時
  • 地點：PopWalk天晉滙1期及2期中庭、3期戶外及Ocean PopWalk地下中庭及戶外彩虹長廊

回到目錄

元朗朗壹廣場「彈彈跳聖誕列車」

為了迎接開心聖誕，一列載滿繽紛歡樂的「彈彈跳聖誕列車」駛到元朗朗壹廣場，商場地下中庭變身成4.5米高、逾千呎吹氣樂園，小朋友可以從中進行挑戰。第一個考驗為「火車捐山窿」，需要手腳並用爬上高台，考驗平衡力及耐力，隨後從滑梯頂部一口氣瀡下去，刺激感萬分！樂園中間的聖誕樹，亦化身成攀爬小山丘，讓小孩拾級而上踏上摘星之旅。樂園外圍的小列車及聖誕樹，滿佈可愛聖誕裝飾，包括巨型禮物、士的糖果等，打卡一流！

此外，近年掀起新興運動匹克球（Pickleball）熱潮，面積逾8,200平方呎的The Pickleball Lab將於11月底進駐朗壹廣場，樓高近5米令大家練球時擁有更多空間，相信日後勢成新界西部的匹克球愛好者全新據點。

朗壹廣場「彈彈跳聖誕列車」

  • 日期：11月30日至2026年1月4日
  • 地點：元朗朗壹廣場地下中庭
  • 時間：下午2:30 至 6:30（平日）、中午12:00 至 晚上7:00
  • 每節時長：20分鐘一節

回到目錄

尖沙咀AI光影匯演「Windows of Wonder」

尖沙咀AI光影匯演「Windows of Wonder」
尖沙咀AI光影匯演「Windows of Wonder」

尖沙咀中心及帝國中心將推出全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，更邀請全港市民及遊客參與。只要於12月5日前，上載與家人摯愛的照片，分享小故事，即有機會以AI動畫呈現於維港兩岸的巨型光影幕牆上！尖沙咀中心及帝國中心由11月27日起，「信和光影藝術幕牆」將播放全新AI動畫，並分為三大篇章，包括「Love, Peace & Laughter」、「Merry Everything & Happy Always」及「Happy Holidays!」。匯演以宏偉的建築揭開故事的序幕，溫暖燈光逐漸亮起，繽紛的花環點綴窗沿，一扇扇的窗戶如魔法般開啟，而每個窗戶都是一個家庭的溫馨合照，伴隨著聖誕頌歌旋律與摯親的溫馨畫面。

AI光影匯演「Windows of Wonder」

  • 日期：11月27日至2026年1月4日
  • 地點：尖沙咀中心及帝國中心的「信和光影藝術幕牆」外牆
  • 亮燈時間：晚上6:00 至 11:00
  • 公眾參加：＞＞按此填寫表格＜＜

回到目錄

東薈城名店倉「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」

東薈城名店倉於今個聖誕，與美國藝術家Christopher David Ryan（CDR）攜手打造全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」。藝術家筆下的療癒系角色BIG HUGS抱抱人，一直傳達出擁抱讓世界變得更好的理念。今次合作的焦點為入口處的2.5米高的BIG HUGS聖誕老人，2樓中庭廣場的「SPARK★TACULAR抱抱星球」，更加設7大打卡及互動裝置，包括親子單車互動裝置和高達4米的巨型「擁抱奇織」裝置等。此外，商場於聖誕節期間帶來音樂盛會及聯乘Pinkoi聖誕市集。

「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」

  • 日期：11月13日至2026年1月4日
  • 地點：東薈城名店倉地面鄰近MLB、二樓中庭廣場及二樓天橋

Pinkoi HO~HO~HOLIDAY聖誕市集

  • 日期：12月19至21日、24至26日
  • 時間：下午1:00 至 晚上8:00
  • 地點：四樓平台廣場

回到目錄

中港城車尾箱聖誕市集

中港城車尾箱聖誕市集
中港城車尾箱聖誕市集

人氣聖誕車尾箱市集12月開鑼！集合過百檔本地以及海外潮牌，包括Frankie@MIRROR 自家潮牌FLAKEY 、Kenny 限定經典車攤檔 、DJ 少爺占Treble Coffee、葛民輝自創品牌Like Black 聯手打造街頭文化聖地，亦有市集聯乘街頭木藝品牌Start from Zero，仲有不少美食攤檔如浩銘記、清酒俱樂部、何金銀外賣店、百草湯料等。

現場更設4款童年經典懷舊攤位遊戲！指定日子上演戶外音樂派對，本地樂隊Locksmiths開鎖佬、鄉村搖滾樂團The Boogie Playboys、Hedgehog、DJ Delta T現身！同場有特色及經典車款展覽、6米高閃亮聖誕樹、中港城聖誕燈飾，不可錯過！

中港城車尾箱聖誕市集

  • 日期：12月13至14日；12月20至21日；12月25至28日；12月31日
  • 時間：（12月13至14日；12月20至21日；12月25至28日）14:00-20:00；（12月31日）17:30-00:30
  • 地點：中港城海豚池平台花園

回到目錄

赤柱聖誕市集

赤柱聖誕市集12月回歸！今年以「薑」為主題，於2025年12月19日起在赤柱海濱及美利樓舉辦一系列「夠薑過聖誕」活動，設逾100個人氣及首次參與市集的攤檔，集結文創產品、手工藝品和聖誕主題特色美食！

必試香港製造Gelato的The Nutter、米芝蓮必比登推介的魚事者Fisholic、咖喱專門店Curry Boy、本土精釀啤酒 H.K. Lovecraft、地道港式Gin酒「白蘭樹下」、話題冬甩工房「Donut Demo」、人氣蛋糕店「Petite Sweet」及西班牙火腿專門店「Diverxu」等，當中必試美食包限定薑汁撞奶味Gelato 、姜餅人派對冬甩 、薑味熟成牛油咖喱、陳皮檸檬薑茶，以及與五味堂涼茶酒館合作打造的「薑味雞尾酒」！

赤柱廣場「夠薑過聖誕」活動詳情：

  • 日期：2025年12月 19日至28日（共10天）
  • 時間：中午12時至下午8時
  • 地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

免費穿梭巴士服務往返赤柱廣場及金鐘

  • 日期：2025年12月19至28日
  • 服務時間及班次
  • 金鐘（港鐵站A出口海富中心對開位置）
  • 中午12時至下午7時，每30分鐘一班
  • 赤柱廣場（往金鐘）（赤柱廣場5樓平台）
  • 下午3時至10時，每30分鐘一班
  • *出發前30分鐘開始派籌，一人一籌，先到先得，額滿即止

回到目錄

朗豪坊12月聖誕市集

朗豪坊12月聖誕市集
朗豪坊12月聖誕市集

朗豪坊聯乘香港文創品牌「白紙市集」，攜手呈獻最具本地特色的聖誕市集！市集雲集近五十個本地食、買、玩品牌，當中五大人氣長龍甜品店首次登場，獨家推出聖誕限定必食新品，包括貴婦意大利雪糕 L’antico Gelato、麻糬控必食CATCHI 、深水埗老字號均香餅家、由法國藍帶餅師主理的AW Patisserie，以及創意西班牙甜點Bunny Churros等，另外亦集結多個深受歡迎的特色品牌，包括上水爆谷、Meat & Greet酒肉盟友、IMAGINE LIFESTYLE黑膠唱片及Deslab自家設計相機袋、手機繩等，聖誕必去！
12月白紙市集：《謝曬皮過聖誕の製伏友惑》活動詳情

  • 日期：2025年12月份逢星期六日、平安夜、聖誕節及翌日、除夕及新年
  • 時間：
  • 一般開放時間：正午12時至晚上9時
  • 特別開放時間：
  • 平安夜（12月24日）：下午3時至晚上10時；
  • 除夕 （12月31日）：晚上6時至晚上10時
  • 地點：朗豪坊8樓至12樓

回到目錄

T.O.P【有東尼有DD有T.O.P – Gen x - α 聖誕聯歡會】

今年聖誕，T.O.P再度聯乘兩大鬼馬插畫家「東尼電機」及DDED，即日起打造全港最長聖誕聯歡會「【有東尼有DD有T.O.P – Gen x - α 聖誕聯歡會】」！設有4大搞怪打卡位，其中必到的是首度亮相3米高的「聖誕仙人」裝置，記得準備士的糖參拜聖誕仙人保佑交換禮物運。聖誕節怎少得音樂相伴？T.O.P特別為聖誕月準備了一連串精彩節目， 12月將有新晉韓星金施勲粉絲見面會及人氣歌手Busking活動，不可錯過！

【有東尼有 DD 有 TOP - Gen x - α 聖誕聯歡會】

  • 日期: 即日起至 2026 年 1 月 11 日
  • 時間: 中午 12 時至下午 9 時
  • 地址: 旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place

回到目錄

全港首個PUCKY木系藝術裝置

全港首個PUCKY木系藝術裝置
全港首個PUCKY木系藝術裝置

今年聖誕，德福廣場聯乘香港藝術家Pucky（畢奇）創作的小精靈，由即日起至2026年1月4日，呈獻全港首個「Pucky聖誕奇幻森林」，把商場搖身變成為木系夢幻森林，包括全球首度亮相的3米高巨型豆子裝置及4米高森林樹屋打卡位，配合浪漫光影交織，營造出童話般的氛圍！

現場亦設有特色展覽以及期間限定店，為大家帶來數十款角色精品，當中包括PUCKY香港首發的商品，絕對是PUCKY迷不容錯過的入手精品好時機。

德福廣場「Pucky 聖誕奇幻森林」

  • 日期： 即日至 2026 年 1 月 4 日（星期日）
  • 時間： 11am – 9pm
  • 地點： 德福廣場一期地下中庭

回到目錄

AIRSIDE《優獸大都會2》快閃店

今個冬日MINISO攜手迪士尼打造「Disney｜MINISO香港集合快閃店」，以「Feel the Fun of Every Surprise」為靈感，佔地逾3000呎的快閃店進駐啟德AIRSIDE 2樓中庭。快閃店主場館以「優獸市」為設計藍本，打造超過5米高的主題零售空間，還原電影內的街頭、警局的場景。副場館以購物體驗為主，設有迪士尼人氣角色主題打卡區，快閃店帶來逾400款迪士尼商品，涵蓋品牌多個系列，當中200款產品更是香港首次及限定發售，定價低至$10起。

Disney｜MINISO香港集合快閃店

  • 日期：11月22日至2026年1月4日
  • AIRSIDE 2樓中庭開放時間：
  1. 上午10:00 至 晚上10:00（至2026年1月3日）
  2. 上午10:00 至 晚上8:30（2026年1月4日）
  • 210及222號舖開放時間：
  1. 上午10:00 至 晚上10:00（至2026年1月3日）

回到目錄

香港ifc商場「聖誕後勤總部」

香港ifc商場「聖誕後勤總部」
香港ifc商場「聖誕後勤總部」

今個聖誕，聖誕小精靈後勤總部裝置登陸ifc商場！雙層高的後勤總部隱藏4大神秘互動體驗區，可進入內部大玩互動裝置及數碼遊戲任務，必影6大打卡場景，如「鹿鹿速遞」摩托車、「氣球充氣站」、「聖誕樹種植站」等，充滿聖誕氣氛！

另外聖誕老人亦會驚喜現身，只需透過Klook向與「願望成真基金 (Make-A-Wish Hong Kong）」與ifc攜手合辦的慈善捐款活動，捐贈$180預約與聖誕老人會面並拍照留念，並可獲驚喜禮物。指定日子更有多場精彩絕倫的音樂表演上演，不可錯過！

香港ifc商場「聖誕後勤總部」

  • 日期：11月21日至2026年1月1日
  • 時間：早上10:30 至 晚上10:00
  • 地點：香港ifc商場一樓中庭

回到目錄

Mira Place X UNIQLO暖「粒粒」聖誕樂園

UNIQLO於2005年在Mira Place開設香港極具標誌性的「香港一號店」，適逢今年品牌植根香港20載，今個聖誕卯聯手帶來全球首個暖「粒粒」聖誕裝置「“Gift” Warmth this Christmas」。場內特設6大溫暖系打卡空間，融入UNIQLO禮物盒和歡樂聖誕元素，當中7米高暖「粒粒」聖誕樹屋內，更以UNIQLO搖粒絨及HEATTECH產品打造了毛絨絨暖心打卡牆，體驗不一樣的溫暖質感。此外，4米高的沉浸式夢幻聖誕雪人屋透過奇幻光影和雪花圖案，營造出浪漫冬日氛圍，商場中庭於活動期間每15分鐘上演音樂光影匯演。

Mira Place X UNIQLO暖「粒粒」聖誕樂園

  • 日期：11月18日至2026年1月1日
  • 時間：上午10:00 至 晚上10:00
  • 地點：Mira Place 中庭、大堂、行人天橋及 Mira Steps

回到目錄

黃埔天地「THE WISHPHERE@THE WHAMPOA」

黃埔天地於今個聖誕節化身為聖誕夢幻舞台，打造充滿音樂、電影及舞台魅力的「THE WISHPHERE@THE WHAMPOA」，將黃埔號打造成打卡熱點。焦點之一為4.5米高聖誕樹拱門，由逾80顆懸浮半空的聖誕球，結合成璀璨燈飾！走進黃埔號可欣賞到直徑3米的巨型「幻鏡聖誕星球」，每個角度都是打卡位；「星光樂章花園」逾12米長的燈海盛景，配合音樂元素的投影，打卡一流！穿越花園後，將走進「星霧飄雪光雕」的夢幻領域，多顆巨型聖誕球懸浮半空，雪花與星光交織的光影間輕盈飄蕩。

時尚坊及聚寶坊外的德安街一帶已換上極致浪漫的聖誕盛裝！沿著「聖誕星光大道」，兩旁自帶閃光的聖誕樹與璀璨燈橋交織成夢幻場景；腳下更鋪滿創意的光影投射，把音符、樂器及電影等元素融入聖誕樹、雪花、聖誕球等多款節日圖案。

「THE WISHPHERE@THE WHAMPOA」聖誕裝置

  • 日期：11月24日至2026年1月4日
  • 亮燈時間：下午5:00 至 晚上11:00
  • 地點：黃埔天地黃埔號及德安街

聖誕老人見面會

  • 日期：12月20、21日及25日
  • 時間：晚上6:00 至 8:00
  • 地點：黃埔天地黃埔號

回到目錄

新都會廣場「星耀綻紅聖誕」

這個冬天，新都會廣場將於11月28日至2026年1月4日化身成最溫暖迷人的夢幻花園，現場逾10,000朵聖誕花綻放成連綿紅海，加上500顆星星燈與螢火蟲燈在夜空中交織出閃爍光影，打造成夢幻的聖誕花園。場內設有高達2.5米的「光影耀紅聖誕樹」，遍佈紅色和金色的聖誕球以及燈帶，旁邊巨型的「Merry Christmas」燈牌搭配炫目的禮物盒，散發著溫暖的節日祝福。「星願步道」質兩側盛開的聖誕花牆交相輝映，充滿浪漫節日氣氛。此外，指定日子會上演「聖誕飄雪匯演」，令大家無須旅行都能感受到白色聖誕！

「星耀綻紅聖誕」

  • 日期：11月28日至2026年1月4日
  • 時間：上午10:00 至 晚上10:00 
  • 地點：新都會廣場L4露天廣場

「聖誕飄雪匯演」

  • 日期：11月28日至2026年1月4日（逢星期五、六、日、公眾假期及平安夜）
  • 時間：中午12:00 至 晚上10:00（每小時4次）
  • 地點：新都會廣場L4露天廣場

回到目錄

角落生物白色聖誕主題打卡位

今個聖誕，鑽石山荷里活廣場將聯乘日本超人氣卡通Sumikkogurashi角落小夥伴，打造白色聖誕主題打卡位 ，一眾角落小夥伴將以全新冬日造型於6大主題打卡及2大玩樂專區可愛登場，其中最矚目的必定是首次亮相的5米高白熊「Shirokuma」巨型毛絨充氣裝置；而一眾角落小夥伴，如企鵝?、貓、蜥蜴、與山等人氣角色齊齊換上冬日裝束，如置身角落小夥伴的奇幻世界！

同場亦有兩大動感遊戲設施——全長7米的「冰雪極地飛索」及5米長「冰極冒險滑梯」，以及聖誕期間限定店，有近百款主題精品，當中有日本版角落小夥伴公仔，還有香港限定款式及優先發售產品，不可錯過！

荷里活廣場 x Sumikkogurashi™角落小夥伴™「白色奇幻聖誕」活動詳情

  • 日期：2025年11月15日至2026年1月4日
  • 時間：上午11時至晚上8時
  • 地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

回到目錄

中環聖誕社企市集「Christmas Sharelebration! 2025」

中環花園道三號將再度呈獻全港最大型戶外聖誕社企市集嘉年華 「Christmas Sharelebration! 2025」，將於 11月27至29日隆重登場！花園道三號再度夥拍非牟利機構豐盛社企學會，今年更特別加入新主題，結合藝術與共融，以色彩及故事點亮中環鬧市！市集雲集多個本地社企品牌，帶來各式各樣的節日美食、精緻禮品及高質手作，大家在這裡必能揀到心水聖誕禮物。「共融藝術體驗工作坊」於周末進駐市集，參加者將戴上耳塞、眼罩，在限制下完成指定畫作。大眾可透過身體感官的轉換，理解不同群體的生活處境。

此外，現場展出由14位包括有特殊學習需要如聽障、自閉等的青少年，以及少數族裔學生共同創作的12幅主題畫作。花園道三號於今個聖誕帶來10米高聖誕樹，聖誕樹連同周邊璀璨燈海，將於11月27日舉行亮燈儀式。

2025 Christmas Sharelebration!聖誕社企市集嘉年華

  • 日期：11月27至29日
  • 時間：中午12:00 至 晚上7:30（28及29日至下午6:00）
  • 亮燈儀式：11月27日下午6:30
  • 地點：中環花園道三號

10米高聖誕樹及聖誕燈海展覽

  • 日期：11月27日至2026年1月2日
  • 時間：上午8:00 至 晚上10:00
  • 地點：中環花園道三號

Art for Inclusion社區共融藝術展

  • 日期：11月27日至2026年1月2日
  • 時間：上午8:00 至 晚上10:00
  • 地點：中環花園道三號

回到目錄

Pinkoi HO~HO~HOLIDAY聖誕市集

今個冬日，東薈城名店倉將首次聯同亞洲領先設計購物網站 Pinkoi，攜手呈獻「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」！活動將於2025年12月19至21日及24至26日期間舉行，破天荒邀請超過100位來自日本、韓國、台灣、泰國等地的原創設計師親臨現場，多個海外人氣品牌更是首度來港，帶來一系列精選好物，包括日本人氣飾品、韓系多巴胺穿搭、英倫風文具、泰國文青小眾袋款，以及港台國際得獎咖啡及美食等，為冬日添上多國文創活力！市集更邀得人氣KOL Christy Lai (黎紀君) 的寵物食品品牌Power Ruff及網絡創作者Jon Jon (張家希) 的鉤織手作品牌「莊毛毛」參與，文青必行！

東薈城名店倉x Pinkoi 「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」活動詳情：

  • 地點：東薈城名店倉四樓平台廣場
  • 日期：2025 年 12 月 19 至 21 日及24 至 26 日
  • 時間：下午1時至晚上8時  (最後進場時間：晚上7時半)
  • 入場：免費開放

回到目錄

YM2 裕民坊《薑餅人奇幻聖誕村》

今個冬季，觀塘YM²裕民坊帶來極具人氣的新加坡親子遊樂品牌Kiztopia，以薑餅人為主題，於 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日期間，打造超過 2000 呎的YM²裕民坊《薑餅人奇幻聖誕村》聖誕充氣樂園 ，一眾 Kiztopia Friends 及薑餅人與大家一同歡度聖誕！ 當中有活潑調皮的小象 Eli 、 勇敢好動的恐龍 Drago ，以及可愛熱情的小河馬Happy ； 一眾 Kiztopia Friends 於商場中庭穿上聖誕傳統服飾 ，搖身一變成大型的充氣裝置與大家見面，等待各位好動的小朋友 一起解鎖聖誕任務！

YM²裕民坊《薑餅人奇幻聖誕村》–入場門票換領及購買詳情

  • 活動日期：2025年11月29日至2026年1月4日
  • 活動地點：YM²裕民坊L1中庭
  • 活動時間：2025年11月29日至12月12日-中午12時正至晚上8時正（每日16節;每節約25分鐘）2025年12月13日至2026年1月4日-星期一至五（公眾假期除外）：中午12時正至晚上8時正（每日16節;每節約25分鐘）-星期六、日及公眾假期：上午11時正至晚上9時正（每日20節;每節約25分鐘）*場次會因實際情況作出相應調整。

回到目錄

巨大化糖果樂園聖誕登場

巨大化糖果樂園聖誕登場
巨大化糖果樂園聖誕登場

巨大化糖果樂園聖誕登陸太古城中心，多款糖果如平安夜曲奇、士的糖、粟米糖、泡泡糖等聚首一「糖」，以巨大化造型登場！包括8米高聖誕士的糖 、Sweetmas巨型軟糖熊仔笑笑糖等，亦有4大互動打卡區及快閃甜甜店，出售多達 400 款特色糖果，不好錯過！

Sweetmas活動

  • 日期： 2025 年 11 月 14 日至 2026 年 1 月 4 日
  • 時間： 星期一至五：中午 12 時至晚上 9 時
  • 星期六、日及公眾假期：上午 11 時至晚上 9 時
  • 地點： 太古城中心二樓中庭及中橋

回到目錄

BT21 冬日沉浸式主題體驗館

啟德體育園啟德零售館2首度邀得IPX旗下深受全球喜愛的IP角色 - 宇宙明星BT21攜手合作，打造首個 《BT21 THE JOURNEY》主題體驗館，館內有光影躍動舞台挑戰、巨型打卡牆與打氣應援區以及多個互動體驗。另外館外亦設有多個打卡位，包括巨型 RJ 與換上冬日造型的 BT21 成員坐鎮、  《BT21 SWEET HOLIDAY》巨型戶外璀璨聖誕樹，BT21 冬日期間限定店亦會首發2025香港新品，款式一應俱全。

《BT21 THE JOURNEY》主題體驗館及《BT21 SWEET HOLIDAY》冬日慶典

  • 日期：2025年11月25日至2026年1月4日
  • 地點：啟德體育園啟德零售館2

回到目錄

D2 Place「Merry Choo Choo Mas」

荔枝角D2 Place於今個聖誕節化身為每個大朋友、小朋友夢寐以求的「Merry Choo Choo Mas」玩具天堂，一期天台花園帶來巨型火車頭裝置配上3.5米高玩具聖誕樹、聖誕小鹿、發光拱門車卡等打卡熱點之外，現場還有飄泡效果，有如置身冬日雪景之中，大家還可以預約泡泡體驗。除了打卡裝置外，指定日子更設有主題市集，匯集逾100個本地特色攤檔，帶來自家製聖誕產品、玩具等，充滿聖誕氣氛。

「ChooMas Land」打卡裝置

  • 日期：11月27日至2026年1月4日
  • 時間：上午10:00 至 晚上10:00
  • 地點：D2 Place一期天台花園

幻彩泡泡體驗

  • 日期：11月28-30日、12月6-7日、13-14日、20-21日、24-28日、1月1日及3-4日
  • 時間：下午3:00 至 晚上7:00（12月24至28日延長至晚上8:00）

「聖誕玩具村」主題市集

  • 日期：12月24至28日
  • 時間：下午1:00 至 晚上8:00
  • 地點：D2 Place一期2樓The SPACE

回到目錄

香港樂高探索中心「聖誕樂高繽紛小鎮」

「聖誕樂高繽紛小鎮」
「聖誕樂高繽紛小鎮」

香港樂高®探索中心今年再度化身為夢幻「聖誕樂高®繽紛小鎮」，延續「拼砌愛心，分享快樂」主題，大窕可以參與拼砌愛心作品，為有需要兒童送上聖誕祝福。探索中心設巨型聖誕樹及主題場景，親子可一同感受濃厚節日氣氛，聖誕老人不定時現身，幸運的話或弋捕捉到他的身影！

「聖誕樂高繽紛小鎮」

  • 日期：即日起至2026年1月5日
  • 地點：尖沙咀K11 MUSEA地庫1樓香港樂高®探索中心

回到目錄

屯門愛定商場「CANDYLAND」聖誕糖果嘉年華

屯門愛定商場H.A.N.D.S將於12月6日起舉辦「CANDYLAND」空中聖誕糖果嘉年華，於D區空中滑輪運動場打造逾15,000呎的糖果主題樂園。現場亮點包括6米高粉紅糖果城堡CANDY BOUNCE，配有刺激滑梯、波波池及障礙挑戰區，同場還有8大糖果主題嘉年華遊戲以及聖誕市集。商場同樣充滿打卡驚喜，中庭的Y2K復古風電視聖誕樹以經典電視機堆疊而成，玩味十足；H區則設有「CANDYLAND」聖誕派送驛，粉紅Barbie風巨型H.A.N.D.S專屬郵箱為你免費寄送節日祝福。平安夜及聖誕節期間，更邀請到人氣好聲音藝人周志康、童星舞團及Gen Z Busker帶來精彩演出。

聖誕糖果嘉年華打卡裝置

  • 日期：即日起至12月28日
  • 時間：中午12:00 至 晚上10:00
  • 地點：屯門愛定商場 H.A.N.D.S（A區中庭及H區）

「CANDYLAND」空中聖誕糖果嘉年華

  • 日期：12月13-14日、20-21日、27-28日
  • 時間：中午12:00 至 下午5:00（遊戲及彈床區）、中午12:00 至 晚上6:00（聖誕市集）
  • 地點：屯門愛定商場 H.A.N.D.S（D區空中滑輪運動場）

回到目錄

小樹派派「聖誕森林營」

荃灣千色匯、沙田中心、沙田廣場及元朗千色匯聯乘首次登港，來自芬蘭森林的小樹精靈「小樹派派」，由即日起帶來「聖誕森林營」，與大家度過充滿芬蘭森林色彩的聖誕。小樹派派Pie Pie Puu由澳門插畫師Keika創作的原創IP，象徵可愛與溫度，其外型似松樹，天生愛探索、愛旅行。荃灣千色匯主入口變身芬蘭聖誕村，聖誕幻鏡屋反射出派派與同伴的歡欣時刻，3米高的「派派光影聖誕樹」位於3樓千色花園迎接大家。

沙田廣場的「聖誕『派』對露營車」穿梭森林，特設開放式車廂空間，大家可以進內打卡，感受置身芬蘭森林露營的氣氛。元朗千色匯變身「『派』禮夢幻盒子」，走進鏡面禮物盒，有如置身聖誕精靈秘密基地。

小樹派派「聖誕森林營」

  • 日期：即日起至2026年1月1日
  • 時間：中午12:00至晚上9:00
  • 地點：荃灣千色匯一期、沙田中心．沙田廣場、元朗千色匯

小樹派派抱抱「派」對

  • 日期：12月20及21日
  • 地點及時間：
  • (1)元朗千色匯：12月20日下午1:00至3:00
  • (2)荃灣千色匯：12月20日下午4:00至6:00
  • (3)沙田中心及沙田廣場：12月21日下午4:00至6:00

聖誕「派」藝工房

  • 日期：12月20及21日
  • 時間：下午2:00至3:00、下午3:30至4:30
  • 地點
  • (1)荃灣千色匯一期2樓（12月20日）
  • (2)沙田廣場3樓（12月21日）

回到目錄

昂坪360「昂坪冬日夢幻樂園」

昂坪360由即日起帶來「昂坪冬日夢幻樂園」，於昂坪市集圓形廣場打造一架3米高的纜車車廂裝置，並換上聖誕紅及戴上聖誕馴鹿角，變身成巨型夾蛋機，亮燈時更具聖誕氣氛。昂坪市集則以夢幻聖誕世界為主題，設置「戶外聖誕CHOP CHOP蓋印站」，加上聖誕樹、聖誕小屋以及聖誕花環3大打卡位，讓大家沉浸於聖誕氣氛之中。此外，昂坪360特意設計聖誕主題限定相框，大家與親友留下珍貴回憶！

昂坪360「冬日夢幻樂園」

  • 日期：即日起至2026年1月1日
  • 時間：上午10:00至下午6:00
  • 地點：昂坪市集

巨型纜車造型夾蛋機

  • 日期：即日起至2026年1月1日
  • 時間：上午10:00至下午5:30
  • 地點：昂坪市集圓形廣場

戶外聖誕CHOP CHOP蓋印站

  • 日期：即日起至2026年1月1日
  • 地點：昂坪市集聖誕樹、聖誕小屋及聖誕花環處

回到目錄

The ONE《zeroni FLUFFY Wonderland》

超人氣男子組合ZEROBASEONE官方角色「zeroni」的《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》由即日起至12月31日登陸尖沙咀The ONE，「zeroni」是由國際創意先驅IPX（原稱：LINE FRIENDS）與人氣男子組合 ZEROBASEONE 共同創作的角色，今次亦是第4次在港舉行zeroni POP-UP活動。

今次活動以可愛小木屋為主題，小木屋的屋頂覆蓋著如棉花糖般的皚皚白雪，營造出彷如童話故事中的夢幻冬日場景。九位「zeroni」成員將驚喜現身於3大打卡區！此外，現場發售逾百款官方商品，包括 zeroni 迷你毛公仔、zeroni 迷你毛公仔鎖匙扣、zeroni 毛公仔斜孭袋等可愛單品；同場更有 zeroni Angel 系列及 zeroni FRUIT EDITION 商品，每一款都是ZEROSE定必收藏的好物。

《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》

  • 日期：即日起至12月31日
  • 時間：上午11:00 至 晚上9:00
  • 地點：尖沙咀The ONE UG2中庭
  • *每日上午10:30開始派籌
  • *每節時段為30分鐘，憑籌方可入場購物

回到目錄

馬灣挪亞方舟「螢幻智激聖誕之旅」

香港馬灣公園挪亞方舟於今個聖誕帶來螢光聖誕之旅，大人與小朋友變身「智螢神射手」，勇闖光影迷宮，考考大家眼界、身手與智慧。。激玩科幻閃爍的「無人機足球智激鬥」，進行大對壘，射入炫彩境界，訓練手眼協調；玩盡爆Fun「螢光旋轉畫藝工房」，啟迪物理知識與藝術細胞，創出專屬大作。此外，大人與小朋友可親製耀眼精品「光之物語萌趣夜光筆」及甜點「Bling Bling聖誕棒棒糖」。凡成功完成任何一項智「螢」任務，可獲印章一枚，儲齊3枚不同體驗印章，可獲賞別注版小禮物作獎勵。

園區區同時備有適合小朋友放電的刺激玩樂體驗，如「童趣飛馳樂」可讓小朋友一嘗動感挑戰，腳踏高
卡車及平衡車馳騁綠意環境之中，享受自駕遊車河的樂趣，亦可挑戰以「火箭」為主題的遊樂場，從
超高滑梯及空中繩網中攀爬滑下，考驗體能、膽量及協調感，盡情放電！

挪亞方舟「螢幻智激聖誕之旅」

  • 日期：12月20日至2026年1月1日（逢星期六、日及公眾假期）
  • 時間：上午10:00 至 晚上6:00
  • 地點：香港新界馬灣珀欣路33號
  • 入場費：$50（寵物）、$158（小童及長者）、$198（成人）
  • *凡購買成人正價門票2張，即可獲贈1張成人或特惠門票，及獲贈$100餐飲及零售現金券優惠
  • *每購買2張遊客門票可獲贈1套10個遊戲代幣，可額外以$20購買2個代幣

回到目錄

皇室堡《亂鬥英雄爭霸戰》

皇室堡由即日起至2026年1月2日聯乘人氣手機遊戲「荒野亂鬥」，聯辦主題活動《亂鬥英雄爭霸戰》，兩大遊戲角色艾爾普里莫（El Primo）及小辣椒（Piper）將跳出螢幕首次現身香港帶領玩家走進還原的遊戲世界，包括經典沙漠及寶石礦場兩大打卡場景，讓一眾粉絲投入打卡！活動期間，玩家可以即場連線試玩遊戲，活動之一的《奪星大挑戰》於每逢星期六加碼升級為《奪星實況大挑戰》，將緊張刺激的對決畫面同步放映至皇室堡的巨型螢幕上。

，皇室堡還將舉辦《皇者亂鬥爭霸賽》，歡迎各路高手們組隊報名參加，經網上連場激戰後，最終8強隊伍將於12月20日親臨皇室堡，於線下爭奪豐富獎賞與冠軍榮耀。

WINDSOR X BRAWL STARS《亂鬥英雄爭霸戰》

  • 日期：即日起至2026年1月2日
  • 時間：上午10:00 至 晚上10:00
  • 地點：皇室堡地下中庭

《奪星實況大挑戰》

  • 日期：即日起至12月27日（逢星期六，12月20日除外）
  • 時間：中午12:00 至 下午4:00
  • 地點：皇室堡地下中庭

《皇者亂鬥爭霸賽》

  • 報名時段：即日起至12月9日
  • 網上淘汰賽：12月13至14日
  • 線下決賽：12月20日
  • 地點：皇室堡地下中庭
  • 詳情：＞＞按此查看＜＜

回到目錄

北角匯Winter Sweetieland 甜夢精靈之森

北角匯Winter Sweetieland 甜夢精靈之森
北角匯Winter Sweetieland 甜夢精靈之森

北角匯於2025年聖誕期間，在北角海濱花園呈獻港島首個臨海戶外「甜夢精靈森林」聖誕裝置。由「水果小精靈」精心打造的六大甜蜜打卡場景，充滿夢幻波波草，讓您免費拍出最甜美夢幻的聖誕回憶。這裡不僅有視覺上的享受，更有一系列親子與寵物同樂的活動，如手作工作坊及Busking音樂會。寵主更可於VIPet Lounge包場舉辦聖誕派對。商場亦與場內商戶合作，推出多款限定甜蜜美食及優惠，總值近100萬元的獎賞禮遇，讓人寵共享香甜暖意，喚醒節日喜悅。這個「Winter Sweetieland 甜夢精靈之森」**旨在為摯愛帶來浪漫甜蜜瞬間，感受奇幻光彩的節日園景。

Winter Sweetieland 甜夢精靈之森

  • 地址：北角海濱花園（北角匯對出、東岸板道旁）
  • 電話：2805 6605（VIPet Lounge查詢）
  • 開放時間：2025年11月22日至2026年1月4日，上午10時至晚上10時（燈飾於每晚6時亮起）

回到目錄

MOKO新世紀廣場POP MART星星人滋味冬日派對

MOKO新世紀廣場POP MART星星人滋味冬日派對
MOKO新世紀廣場POP MART星星人滋味冬日派對

MOKO新世紀廣場於今個冬日，與人氣療癒系角色POP MART星星人攜手，首度在港打造「MOKO滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展」。由2025年11月21日至2026年1月1日，一眾換上萌爆烘焙造型的星星人，將以巨大化姿態現身，其中200倍巨大化「餅乾屋星星人」「MOKO冬日大抽獎」，有機會贏取人氣智能電話。MOKO致力營造充滿趣味與美食的節日氛圍，讓您與摯愛在星光下共度開心佳節。

MOKO滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展

  • 地址：MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭
  • 電話：2397-0790
  • 開放時間：2025年11月21日至2026年1月1日，上午10時至晚上10時

回到目錄

ELEMENTS圓方聯乘Tiffany & Co. 

ELEMENTS圓方聯乘Tiffany & Co. 
ELEMENTS圓方聯乘Tiffany & Co. 

ELEMENTS圓方在2025年聖誕以「The Delight of Gifting」為主題，與全球知名的珠寶品牌Tiffany & Co. 攜手，呈獻全港最夢幻的巨型Tiffany Blue Box聖誕裝置。這個以Tiffany & Co. 經典Bird on a Rock系列為靈感的華麗裝置，逾四米高的飛鳥與閃耀鑽石，綻放出生命力的節日光芒，邀請您走進品牌的夢幻國度。訪客更可透過登記成為ELEMENTS Club會員並捐贈$150予大自然保育協會，換領Holiday Treat節日限定甜點，品嚐甜蜜滋味。商場還將舉辦多場精彩表演，包括人氣DJ助興的聖誕廣東歌派對，以及芭蕾舞和聖誕合唱，為節日注入多元的慶祝氣氛。此外，禮品卡推廣活動讓顧客賺取ELEMENTS積分，是饋贈親友或犒賞自己的完美之選。

The Delight of Gifting

  • 地址：ELEMENTS圓方金區一樓
  • 開放時間：2025年11月20日至2026年1月1日，節日裝置 - 上午10時至晚上10時；Holiday Treat換領處：中午12時至晚上8時

回到目錄

life@KCC 及 joy@KCC冬日好萌友音樂會

life@KCC 及 joy@KCC冬日好萌友音樂會
life@KCC 及 joy@KCC冬日好萌友音樂會

life@KCC及joy@KCC將於2025年11月8日至2026年1月4日，誠意呈獻「冬日好萌友音樂會」。活動邀請多位可愛的動物萌友們進駐，匠心打造七大「萌爆小鎮動物打卡位」，以音樂與來賓互動，喜迎聖誕。從乘坐雪橇的狐狸與小熊，到舉辦音樂盛宴的動物音樂大師，每個場景都充滿音樂與童真，是發掘驚喜、打卡留念的奇幻國度。此外，商場還準備了六大「聖誕樂藝工作坊」，內容豐富多彩，適合親子或摯友一同參與，締造難忘的節日回憶。一系列「繽紛冬日慶典」活動，包括Busking音樂會、兒童合唱團表演及「Merry CHILLmas市集」，營造暖笠笠的聖誕氣氛。

冬日好萌友音樂會

  • 地址：life@KCC – ３樓及９樓空中花園Green@KCC；joy@KCC – ２樓中庭
  • 電話：2400 8000
  • 開放時間：2025年11月8日至2026年1月4日，上午10 時至晚上10 時

回到目錄

屯門市廣場TOMICA 55周年聖誕慶典

屯門市廣場TOMICA 55周年聖誕慶典
屯門市廣場TOMICA 55周年聖誕慶典

屯門市廣場於2025年聖誕隆重呈獻「TOMICA 55周年聖誕慶典」，作為TOMICA品牌香港站最大型的周年慶祝活動。由2025年12月5日至2026年1月4日，商場中央廣場將化身大型TOMICA玩具車世界，設有五大打卡專區及兩大遊樂專區。焦點包括全港首棵6米高TOMICA紅白車盒聖誕樹，以及展示TOMICA X SUZUKI JIMNY 55周年特別版真車。逾200平方呎的巨型情景模型，以數百組件拼砌出香港特色迷你城市，並展出超過400架TOMICA精選車款。小朋友可於遊樂專區體驗駕駛、疊疊樂及極速賽道等免費遊戲。期間限定店同步登場，發售數百款主題精品，為車迷送上聖誕驚喜。

TOMICA 55周年聖誕慶典

  • 地址：屯門市廣場1期1樓中央廣場
  • 開放時間：2025年12月5日至2026年1月4日，上午10時至晚上10時

回到目錄

西沙GO PARK全港首個戶外機動炫夢旋轉木馬

西沙GO PARK全港首個戶外機動炫夢旋轉木馬
西沙GO PARK全港首個戶外機動炫夢旋轉木馬

西沙GO PARK於2025年11月28日至2026年1月4日，呈獻夢幻「HAPPY GO ROUND冬日樂園」，重磅打造全港首個商場戶外機動5.9米闊「炫夢旋轉木馬」，讓您瞬間置身浪漫歐式冬日聖誕。訪客可坐上旋轉木馬，欣賞迷人美景與炫亮閃爍燈海。此外，園區內設有區內首個毛孩專屬「冬日萌寵滑冰派對」，讓毛孩乘坐雪橇享受滑冰樂趣，更有寵物友善聖誕打卡位，適合主人與愛寵共創回憶。在馬鞍山山峰美景襯托下，5米高的閃亮聖誕樹成為節日打卡焦點。「GO聖誕市集」匯聚超過20個本地品牌，提供特色手作及美食。

西沙GO PARK HAPPY GO ROUND冬日樂園

  •  地址：西沙GO PARK 地面中央廣場
  • 開放時間：2025年11月28日至2026年1月4日，上午10時至晚上10時

回到目錄

20個商場聯乘Jelly Belly

20個商場聯乘Jelly Belly
20個商場聯乘Jelly Belly

領展旗下20個商場於2025年11月21日至2026年1月11日，聯乘美國經典糖果品牌Jelly Belly，舉辦「紅爆聖誕：玩轉暖『粒粒』派對」。為慶祝領展成立20周年，各商場將以耀眼紅色主題搭配錯視藝術設計，設置糖果玩味打卡點及Jelly Belly趣味聖誕場景。Mr. Jelly Belly將穿梭於各個錯視藝術場景，如樂富廣場的巨型糖果熱氣球與反「豆」列車。此外，啟田商場將舉辦「糖果小精靈彈跳比賽」，邀請小朋友以可愛造型參與，贏取豐富獎品。

紅爆聖誕：玩轉暖「粒粒」派對

  • 地址：20個指定參與領展商場（包括樂富廣場、啟田商場、TKO Gateway等）
  • 開放時間：2025年11月21日起至2026年1月11日

回到目錄

荃灣東立聖誕動漫祭

今個聖誕，荃新天地舉辦「東立聖誕動漫祭」！場內設有東立期間限定店，發售動漫周邊產品，包括《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《鬼滅之刃》BOXSET、《鬼滅學園》、《Gachiakut》BOXSET、《火影忍者》愛藏版、《排球少年!!》、《進擊的巨人》、《葬送的芙莉蓮》、《BLUE LOCK 藍色監獄》、《孤獨搖滾！》、《薰香花朵凛然綻放》、《章魚嗶的原罪》、《金田一少年之事件簿》、《櫻桃小丸子》、《新蠟筆小新》、《天竺鼠車車》等本地原創：《火鳳燎原》、《心橋鏈結》、《比比森林》等多部超人氣作品。

更特別設置多個主題打卡位，輪流換上大人氣動漫角色，包括《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《鬼滅之刃》、《排球少年！！》、《新蠟筆小新》等，y亦有多個精彩節目，如人氣漫畫家簽名會、插畫師分享會、動漫原創市集、Cosplay主題相展 / 本地原創複製原畫展及見面活動、偶像冬日祭跳唱表演、聖誕音樂劇及動漫歌曲即場演奏等精彩活動。 12月24及25日平安夜及聖誕夜晚更會舉辦全港首個「動漫音樂派對AnimePop Party」，為你帶來專業DJ打碟的動漫音樂祭！

東立聖誕動漫祭

  • 日期: 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日
  • 時間: 12:00nn – 8:00pm (營業時間於特別日子會延後至 10:00pm)
  • 地點: 荃新天地 2 期高層地下中庭

回到目錄

BABYMONSTER[WE GO UP]限定店

BABYMONSTER[WE GO UP]限定店
BABYMONSTER[WE GO UP]限定店

YG娛樂旗下超人氣女團 BABYMONSTER 最近發行第二張迷你專輯[WE GOUP]，與 URDU 特別攜手打造香港站 「BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE」，由12月13日起於啟德AIRSIDE開幕！延續了首爾等地的全球巡迴 POP-UP STORE 概念，把專輯視覺完整還原至現場，為粉絲 MONSTIEZ 帶來全方位沉浸式體驗，近距離感受 BABYMONSTER 的獨特魅力。 

限定店將會分兩個階段推出官方周邊商品，首階段將推出 BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] 主題周邊商品系列，第二階段更會揭曉「LOVEMONSTERS FAN CONCERT」周邊商品， MONSTIEZ必去！

活動期間，工作人員將於每日早上 11 時起派發即日入場券，每節 30 分鐘。每人每次只可領取一張入場券(僅限使用一次)，入場時須持指定的日期及時間之入場券，並將於入場時由工作人員回收；如超過指定時段，將不能進場。

BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE

  • 地址 : 香港啟德 AIRSIDE 商場 G015 號鋪
  • 日期 : 12 月 13 日至 12 月 28 日
  • 時間 : 每日早上 11 時至晚上 9 時

回到目錄

泰國萌喵「聖誕喵樂園」

泰國人氣IP萌貓BADMEAW於今個聖誕帶來「聖誕喵樂園」，先於AIRSIDE地下露天廣場「BADMEAW笑笑小列車」揭開序幕，進入萌喵內心小劇場，從趣味十足的插畫與故事傳遞歡樂。AIRSIDE 3樓311號舖會員服務櫃台對外空間變身成「BADMEAW貓咪森林派對」，與本地烘焙品牌Dear Harley Bakery的創辦人、幻覺蛋糕藝術大師Alison Chan準備一場真假難分的美食盛宴，將真實物品與一系列超逼真幻覺蛋糕一同展出。5樓的「聖誕禮物站」讓大家感受交換聖誕禮物的驚喜；6樓戶外空間則設置「三色喵」巨型充氣裝置，打卡一流！

AIRSIDE x BADMEAW「聖誕喵樂園」聖誕裝置

  • 日期：即日起至2026年1月1日
  • 時間：上午10:00 至 晚上10:00
  • 地點：AIRSIDE地下露天廣場、311號舖、5樓、6樓

BADMEAW期間限定店

  • 日期：即日起至2026年1月1日
  • 時間：上午11:00 至 晚上9:00
  • 地點：AIRSIDE 3樓311號舖NF Touch會員服務櫃台對外空間

Dear Harley Bakery聖誕杯子蛋糕裝飾工作坊

  • 日期：12月25及28日
  • 時間：下午2:00至2:30、下午3:00至3:30
  • 地點：AIRSIDE 3樓311號舖NF Touch會員服務櫃台對外空間
  • 價錢：$160（1成人+1小朋友）
  • 報名：＞＞按此報名＜＜

回到目錄

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG化身冬日樂園

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG (JPSHK)登錄啟德體育園一週年，樂園即日起至12月19日將特設「一週年限時優惠」活動，只要身份證或護照號碼包含1、2或0任何一個數字的證件持有人，即可以8折購買門票；同時壓軸推出「JPSHK一週年盛典日」以及「玩轉冬日祭」兩大節日企劃！JPSHK於12月20日推出一日限定的「JP超動感日票」，讓賓客無限暢玩樂園內各樓層的所有遊樂設施，更可到4樓餐廳參加派對，免費享用派對小食及指定飲品，同日更安排「週年派對」及「幸運大抽獎」。

此外，1樓紀念品商店發售香港SONIC Stadium獨家限定的「SONIC超音鼠及SHADOW夏特聖誕造型毛公仔吊飾」及多款周邊，為粉絲送上收藏級驚喜。館長超音鼠SONIC亦會於12月20、21、24、25及26日現身JOYPOLIS SPORTS。由即日起至31日，2樓及4樓的亮眼聖誕樹將以節日主題閃爍燈條、飄雪水晶球及可愛聖誕裝飾作點綴，並配以精緻打卡背景，營造溫馨又充滿活力的聖誕氛圍。

館長超音鼠SONIC「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」快閃活動

  • 日期：12月20、21、24至26日
  • 時間：
  • (1)下午1:30 至 5:30（20、21及26日）
  • (2)下午3:30 至 晚上7:30（24及25日）
  • 地點：JOYPOLIS SPORTS HONG KONG

肌理畫工作坊

  • 日期：12月22日
  • 時間：下午1:00至2:00、下午4:00至5:00
  • 地點：餓虎藏龍餐廳及酒吧

親子聖誕薄餅工作坊

  • 日期：12月24日
  • 時間：下午4:00 至 5:00
  • 地點：餓虎藏龍餐廳及酒吧

回到目錄

文:RY、JM
資料及圖片來源:官方提供

延伸閱讀：香港/澳門11月展覽＋好去處推介！故宮大型埃及展/李心潔香港個展/坂本龍一肖象攝影展

 

 

