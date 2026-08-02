擦屁股人人都識？ 專家教3招正確潔臀 便便難清走係腸胃警號？擦到「全白」未必代表乾淨

去完廁所擦屁股，這個看似簡單不過的日常動作，原來大有學問。錯誤的擦拭方式不僅清潔不徹底，更可能因過度用力而損傷皮膚，甚至引致尿道感染、肛門發炎、痔瘡惡化等問題。正確擦屁股，你又識唔識呢？

專家教3招正確潔臀

廣州市第一人民醫院皮膚科孫廣政醫生在個人IG專頁分享，臀部皮膚皺褶較多，若只順着同一方向擦拭，只能清潔部分區域，容易殘留髒物。他傳授3個正確擦拭要點：

左右手交替擦拭：確保每個角落都清潔到位。 紙巾沾水再擦：針對較乾燥、難以清潔的殘留物，沾點水或使用濕紙巾可令清潔過程更順暢。 控制力道：臀部皮膚較為嬌嫩，用力過猛容易破皮，增加感染風險。

「擦到全白」是否過度清潔？

美國毒理專家招名威教授曾在個人專頁分享，自己習慣擦到衛生紙不再殘留任何糞便痕跡才放心。但他解釋，肉眼看不見殘留物並不代表完全乾淨，若過度用力重複擦拭，更可能導致肛門周圍皮膚紅腫、破皮甚至流血。最簡單的方法是觀察氣味，若仍有異味即代表未徹底清潔。

便便難擦是腸胃警訊

他指出，若大便細軟、黏滯，難以一次擦淨，可能與腸胃濕熱有關。常見成因包括：

嗜吃大魚大肉、高油脂、高蛋白食物

愛喝冷飲、冰品

飲食不節制，暴飲暴食

這些習慣會令腸道菌叢失衡，壞菌增加、好菌減少，影響腸胃運化功能，腸壁黏膜亦難以有效阻擋毒素入侵。為避免清潔不當及腸道問題，他建議：

慎選衛生紙，避免使用質地粗糙或過薄的產品，以免破皮受傷。

考慮使用免治馬桶或純水濕紙巾，提高清潔效果。

補充足夠水分及膳食纖維（蔬菜、水果），避免便便不健康、持續黏肛門。

留意排便頻率，正常範圍為每日3次至每3日一次，過度頻繁或超過3日未排便均屬異常，應諮詢醫生。

攝取益生菌，維持腸道健康。

資料來源：皮膚科孫廣政醫生、美國毒理專家招名威教授

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