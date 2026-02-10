大便變幼恐是大腸癌警號 醫生教7招大便分類法 附篩查計劃申請資格/參加方法

想知有沒有大腸癌風險？專家建議秘訣是「觀察大便」，若形狀異常「幼細如鉛筆」應盡快求醫；即學布里斯托大便分類法，自測有沒有疾病風險！另外，1950年至1976年出生的合資格香港居民，即可參加「大腸癌篩查計劃」，即看申請資格/參加方法/費用詳情。

大便幼細如鉛筆 恐是大腸癌症狀

外媒報道，全球患上大腸癌的比例持續上升、但確切的原因未明，但生活方式與環境因素相當關鍵；即使是年輕族群，也應對大腸癌保持警覺。要如何識別自己是否患上大腸癌？耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Michael Cecchini指秘訣是「觀察自己的大便」，健康的大便應呈如香腸般的條狀，可以一次或分數次排出，若大便變得像鉛筆般幼細，便須格外注意，這是部分大腸癌患者的症狀。

Cecchini醫生解釋，如果腫瘤位於結腸末端附近或遍布結腸內壁，會令大便通過的通道收窄，導致大便變幼。他補充，年輕人很容易忽視嚴重性，誤以為是痔瘡，事實上可能存在腫瘤問題。除了大便形狀改變，其他常見的大腸癌症狀包括大便帶血、腹痛，以及無故體重下降。不過，亦有部分大腸癌患者沒有任何明顯症狀。

重症科醫生黃軒也曾在個人Facebook專頁教大家觀察大便的類型和留意大便次數，以判斷有沒有患上腸道疾病。醫學上會以布里斯托大便分類法（Bristol Stool Scale）把大便類型分為7大類，並解讀其有否不同的疾病風險：

大便類型1：一顆顆硬球（難以排出）

表示有嚴重的便秘，可能由缺乏水分、纖維或運動引起。

會為肛門帶來壓力和疼痛，可能導致肛裂或痔瘡。

大便類型2：香腸狀，但表面凹凸

表示有便秘，但不如第一型嚴重。

可能與飲食不均衡、壓力或藥物副作用有關。

增加肛門受傷的風險。

大便類型3：香腸狀，但表面有裂痕

屬於正常範圍內的一種，但仍然有些乾燥。

代表可能需要多喝水或增加纖維攝取。

大便類型4：像香腸或蛇一樣，且表面很光滑

屬理想的形狀，表示腸道功能良好，食物在大腸中停留的時間適中。

容易通過，不會給肛門造成負擔。

大便類型5：斷邊光滑的柔軟塊狀（容易排出）

屬於正常範圍內的一種，但有些過軟。

可能是飲食中含有過多的水分或纖維，或者與情緒波動或激素變化有關。

大便類型6：粗邊蓬鬆塊，糊狀大便

表示有輕度腹瀉，可能由食物敏感、過敏、感染或壓力引起。

會導致肛門灼傷和發癢，並增加細菌感染的風險。

大便類型7：水狀，無固體塊（完全液體）

表示有嚴重腹瀉，可能由細菌、病毒、寄生蟲、食物中毒或其他原因引起。

這種大便會導致身體失去水分和電解質，並可能引起脫水和其他併發症。

黃軒醫生引述最新的研究顯示，每周排便7次，且大便類型是第三型及第四型，就是最理想的狀況；但如果大便類型是第一型、第二型、第六型及第七型，就應儘快求醫檢查。

大腸癌篩查計劃2026｜申請資格

為預防大腸癌，衞生署呼籲合資格人士50歲起可參加大腸癌篩查計劃。篩查計劃資助50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民每兩年在私營機構接受篩查。符合資格市民的出生年份每年年初更新。

必須符合以下條件（2026年起）：

大腸癌篩查計劃2026｜參加方法/步驟

有意參加計劃的人士應先約見已參與計劃的基層醫療醫生，並由該醫生安排大便免疫化學測試。如大便免疫化學測試結果呈陽性，參加者會獲轉介到已參與計劃的大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查。如測試結果呈陰性，參加者應於兩年後進行覆檢，參加大腸癌篩查計劃詳情如下：

1. 登記電子健康紀錄互通系統 （醫健通）

2. 尋找參加計劃的基層醫療醫生

可按此瀏覽醫生名單或致電3565 6288，亦可留意診所門外張貼的標誌

3. 約見基層醫療醫生

診症當日出示香港身份證或豁免登記證明書

醫生會先評估求診者是否適合參加計劃

簽署同意書，登記加入計劃

獲發參加者資料包，內附大便隱血測試採便管

4. 在家採集大便樣本

5. 把樣本交回指定收集點

6. 由醫生安排，通知大便隱血測試結果

若大便隱血測試結果呈 陽性 ：需再次約見醫生以了解詳情，並經轉介接受大腸鏡檢查。

：需再次約見醫生以了解詳情，並經轉介接受大腸鏡檢查。 若大便隱血測試結果呈陰性：繼續留意是否有大腸癌症狀，每2年再接受測試。

大腸癌篩查計劃2026｜參加費用/收費詳情

下列項目由政府全數資助，參加者無須額外付費：

處理你參加計劃的登記程序 大便隱血測試化驗 接觸或聯絡基層醫療醫生，以獲得有關採便的建議，或在有需要時補發兩支採便管 接觸或聯絡基層醫療醫生，以獲知有關大便隱血測試的陰性結果

大腸鏡醫生的收費取決於多個因素。因此，視乎選擇的大腸鏡醫生，或需就「大腸鏡檢查基本服務」包括的項目支付額外費用，但金額不應多於港幣1,000元。

