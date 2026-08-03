有白頭髮等於「身體抗癌」？ 日本研究： 毛囊幹細胞啟動防癌機制 營養師力推護髮3寶

有白頭髮等於「身體抗癌」？不少市民一看到頭上出現白髮，便馬上染髮遮掩。據英國《每日郵報》引述一項刊登於國際權威期刊《自然細胞生物學》研究指出，長出白髮不僅是人體衰老的標誌，更代表著身體正在積極對抗頭皮毛囊中可能引致癌症的細胞突變，避免其惡化為黑色素瘤。

白頭髮｜日本研究：毛囊幹細胞啟動「自毀程序」防範癌症擴散

由日本東京大學團隊進行的小鼠實驗發現，毛囊中的黑色素幹細胞（負責生長成賦予頭髮及皮膚顏色的黑色素細胞）一旦檢測到任何可能導致癌症的 DNA 損傷跡象，便會自動進入「細胞老化」的自我毀滅模式。這項機制雖然會使幹細胞永久關閉並導致頭髮失去顏色變白，但卻極為關鍵。因為研究證實，這些幹細胞一旦發生致癌病變且未被及時關閉，便會遷移至皮膚表層並演變成惡性黑色素瘤，進而可能擴散至全身。領導研究的西村惠美教授表示，毛囊細胞能在基因受損初期及時自我關閉，正是人體預防癌症發生的重要屏障。

白頭髮｜周圍毛囊釋放蛋白質增加致癌風險

這項研究亦同時解答了一個重要疑問：若毛囊幹細胞能在基因受損時即時停作，為何面對過度陽光照射（即惡性黑色素瘤最大成因）時卻無法發揮保護作用？東京大學團隊發現，當毛囊細胞暴露於紫外線時，無法順利引發上述的保護性反應。相反，紫外線會刺激周圍毛囊釋放出一種名為「KIT 配體」的蛋白質，這種蛋白質會直接阻斷傳遞給缺陷細胞的關閉訊號，導致異變細胞繼續分裂，大幅增加形成黑色素瘤的風險。

白頭髮｜小鼠毛髮生長機制與人類不同 研究成果存局限性

雖然這項發現為癌症預防帶來全新方向，但研究團隊亦強調目前研究成果仍存在一定局限性。由於小鼠的毛囊生長週期與人類並不相同，小鼠毛囊每隔數週便會同步生長，其黑色素幹細胞的分裂頻率遠高於人類。此外，人類確診黑色素瘤的平均年齡為 60 至 70 歲，時間上遠晚於多數人開始長出白髮的年紀；加上頭皮黑色素瘤在人類皮膚癌個案中僅佔 2% 至 5%，且多局限於皮膚外層，因此要將此機制完全應用於人類癌症治療，仍有待後續更多臨床研究證實。

有白頭髮等於「身體抗癌」？

白頭髮｜多吃3種食物護髮 預防脫髮

營養師高敏敏曾分享，要護髮避免脫髮，可多吃以下3種營養素食物。另有1種食物要小心，多吃會引發脫髮危機：

護髮營養及食物｜1. 維他命B群

作用：促進蛋白質合成，有助頭髮生長和修復

推介食物：綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽、瘦肉、奶

護髮營養及食物｜2. 維他命C

作用：對抗壓力、形成髮內膠原蛋白

推介食物：番石榴、莓果（例如：士多啤梨、藍莓）、橙、蘋果

護髮營養及食物｜3. 優質蛋白質

作用：髮絲最重要的基底

推介食物：魚類、肉類、蛋、豆類

高敏敏指，除了營養素攝取不足，不正常的節食方式也會導致營養不良，頭髮首當其衝。她提醒，除了攝取上述營養素，也盡量避免吃生蛋。因為生蛋白含有的抗生物素，會阻礙生物素吸收，引發脫髮危機。

資料來源：《自然細胞生物學》、營養師高敏敏

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