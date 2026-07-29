夏日防中暑！又熱又濕增加熱衰竭風險 即學急救5步 用酒精抹身竟然有錯？

踏入炎夏，天文台頻頻發出酷熱天氣警告，高溫天氣持續。長時間在戶外活動或工作，容易增加熱衰竭甚至中暑的風險。香港夏季不僅炎熱，濕度亦偏高，雙重夾擊下中暑風險大增，大家必須提高警覺，慎防中暑。

中暑｜高溫高濕夾擊 影響生理調節

處於酷熱環境下，我們的體溫會自然上升，身體機能會透過增加排汗及加快呼吸來降溫。然而，當環境溫度及相對濕度過高時，生理調節功能便會受阻，減慢散熱情況。若身體無法有效散熱以控制體溫，便會引發熱衰竭，甚至中暑。

【同場加映】脫水症狀

中暑｜警惕熱衰竭 慎防惡化

中暑並非毫無先兆，患者通常會先經歷熱衰竭，常見症狀包括：

頭暈

頭痛

口渴

噁心

氣促

大量出汗

面色蒼白

四肢無力

若情況惡化，體溫急升至攝氏41度或以上：

排汗量會逐漸減少甚至完全停止

皮膚變得乾燥紅熱

可能出現全身痙攣或昏迷

造成生命危險，絕不能掉以輕心

中暑｜誰是高危人群？

以下人士因生理調節能力較弱或受環境因素影響，屬於較易中暑的高危群組，需特別留意：

嬰兒及小童

長者

孕婦

長期病患者（如心臟病或高血壓患者）

戶外或體力勞動者

過胖人士

中暑｜6招日常防護

1. 留意天氣警告

當酷熱天氣警告生效時，應盡量避免長時間進行戶外活動。

2. 穿着合適衣物

選擇輕薄透氣、淺色及鬆身的衣物，以利排汗及減少吸熱。外出時應撐傘或佩戴闊邊帽，並在需要時戴上太陽眼鏡。

3. 補充足夠水分

多喝水或適當的電解質飲料，補充流失的水分與鹽分。避免飲用含酒精或咖啡因的飲品（如咖啡及濃茶），以免產生利尿作用，加速身體水分流失。

4. 避免劇烈運動

高溫、大量出汗及疲勞會額外消耗體力，應避免在酷熱天氣下進行劇烈運動或長途遠足。

5. 妥善安排時間

盡量將戶外活動安排在清晨或傍晚較涼快的時段。活動期間若感不適，應立即停止活動，並盡快求醫。

6. 調整工作安排

若必須在炎熱環境下工作，應盡可能在工作地點加設遮蔽處，並定時於陰涼處休息，避免長時間曝曬。

中暑｜護理急救5步驟

若懷疑身邊有人中暑，請謹記以下急救步驟：

應該：

保持冷靜，立即致電「999」召喚救護車。 若身處室內，即時開啟風扇或冷氣調節室溫；若在戶外，盡快將患者從高熱環境中移至陰涼通風處。 鬆開患者衣物並讓其平躺休息。若出現嘔吐，應讓患者側躺，以保持呼吸道暢通 以濕毛巾為患者抹身，透過水分揮發促進排汗，協助散熱降溫。 如中暑人士清醒，可讓其慢慢飲用清水或電解質飲品，補充失去的水分。

不應該：

使用酒精為患者抹身降溫。 在患者未完全回復清醒時，讓其飲食。

香港夏季潮濕炎熱，大家進行戶外活動時務必做足防暑措施，時刻注意水分補充及活動時間。只要多加留意身體發出的警號，便能安然度過炎夏，避免中暑。

撰文：香港都會大學護理及健康學院講師程志文

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