男士精子健康 婦產科醫生建議「每2至3天排精一次」揭2大常犯禁忌影響質素

HOY TV 健康節目《健康關注組》早前（22日）一集深度解構男士精子迷思。節目主持人向婦產科專科廖琳娜醫生提出不少夫婦心中的疑問：坊間有說法指男士射精太頻繁或太稀疏，均會影響精子質素，進而影響女士是否容易成功懷孕，究竟這兩者之間是否確實存在關聯？婦產科專科廖琳娜醫生明確指出，這並非單純的坊間迷思，而是有明確醫學根據的真實情況。

長期積存精子會加速細胞老化 DNA碎片增加導致精子活性下降

廖醫生指出，不少忙碌的都市人因生活習慣較為被動，誤以為「積存一個月不射精」就能集中火力「一擊即中」，但事實上這種做法對受孕大為不利。

廖醫生分析指這個常犯禁忌的後果，若男士射精間隔太長（例如整整一個月不排精），精子長時間停留於睾丸及附睾內會逐漸衰老。老化精子的 DNA 碎片比例會顯著增加，從而導致整體精子質素大打折扣。雖然長時間不排精可能會使單次射精的精液份量看起來較多，但當中精子的整體品質與游動活性均極不理想，反而不利於胚胎的正常受精與發育。

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過度頻繁射精消耗男士體力 建議每2至3天排精一次

相反地，若行房或射精過於頻繁（如每天甚至一天多次），男士的體力會面臨過度消耗，容易產生身體疲勞感。更重要的是，男士體內製造精子的速度根本無法跟上消耗頻率，這會導致每次射精中的精子總數大幅減少，濃度不足同樣會降低受孕的成功率。

廖醫生建議最適宜的頻率為每兩至三天行房或排清一次精子。這種間隔能完美平衡精子數量與男士體力消耗，同時給予身體充足的時間製造品質優良的新鮮精子。在受孕機制方面，精子進入女性體內後一般可存活約 48 至 72 小時。因此，維持每 2 至 3 天一次的行房頻率，能確保女性體內隨時備有具活性的精子等待排卵，從而顯著提高受孕機率。

對於專家提出的建議頻率，不少網民表示「每兩天一次比想像中頻密」，原本以為一星期一次便已足夠。亦有網民留言指出，實際行房頻率仍需視乎男方的年齡層以及個人的健康狀況而定，適度調整方為上策。

職業司機長期久坐引發熱邪傷精 中醫揭兩大禁忌

除了射精頻率外，職業習慣亦對男士精子質素有深遠影響。坊間常討論職業司機長期坐着是否會影響精子質素，李騫賢中醫師指出，男士若要維持優良的精子質素，下體位置應嚴格避免長期處於過熱狀態，因為「熱邪」極易傷害精氣。中醫學上有兩種情況不建議男士進行：第一種是「熱極傷精」，例如頻繁浸溫泉、蒸桑拿或下體長期處於高溫悶熱環境，都會直接令精子質素變差，並顯著提升精子畸形率。第二種是「濕熱下注」，職業司機因工作需要經常久坐，導致下半身氣血循環欠佳，極易積聚濕氣；若加上日常飲食偏向燥熱，便會形成濕熱下注之象，令精液變得過於濃稠、精子活動度變慢，最終難以正常游動至卵子受精。

資料來源：《健康關注組》

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