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港女3年不剪不染捐17cm頭髮助台灣癌友 好友患乳癌成契機 盼更多人響應

醫生教室
更新時間：17:00 2026-07-24 HKT
發佈時間：17:00 2026-07-24 HKT

「終於把留了三年的頭髮捐出去。」香港女生Deer在社交平台分享自己的捐髮經歷，引來不少網民關注。她將長及腰的「黑長直」秀髮剪下，寄往台灣的癌症機構，製作成假髮送給因化療而脫髮的癌友。這份跨越地域的善意，源於好友確診乳癌的消息：「我想不透，生活健康的她們，為何未夠30歲就要面對化療脫髮。」

好友患癌成契機 為捐贈3年「不剪不染」

Deer在個人Instagram發文回憶，當初決定捐髮，是因為一位好朋友突然告知患上乳癌，隨時會因化療失去頭髮。同時，她又認識一位師姐同樣因乳癌而脫光頭髮。「我不知道如何安慰朋友，她很怕沒有頭髮。」而這份心痛與無力感，讓她決定用最直接的方式——留長自己的頭髮再捐出，為有需要的人提供一頂具真髮絲的「假髮」，為化療癌友在苦中帶來一點甜。

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相信不少許多女生都有共鳴——留長頭髮是極度需要耐性與時間。Deer的頭髮曾經染過，為了符合捐贈條件，她刻意留長再剪走染過的部分，三年來堅持不染不燙，維持一頭完全不合適自己的「黑長直」，並比以前更注重頭髮健康。剪髮當天，她坦言「有些不捨，也怕很醜」，剪完確實太短，但「頭髮會再長，最重要是我的頭髮能幫到人」，這份心意比甚麼都美。

香港暫無捐髮渠道 善心可跨越地域

目前香港未有正式接受捐髮製作假髮的機構，Deer選擇寄往台灣並捐給「中華民國癌病腫瘤患者扶助協會」。她分享，這間機構的門檻相對較低，申請過程不算複雜：

  • 長度只需15厘米：大約一部iPhone電話的長度。其他機構一般要求30厘米，她剛好捐出16至17厘米。
  • 接受染色頭髮：一般機構只接受自然黑髮，但此機構接受啡色調的染色頭髮，只要不是剛染完即可。
  • 有層次亦可捐：機構會將髮色相近的頭髮拼接處理，毋需全部同一長度。
  • 透明度高：機構清楚列明捐款及頭髮用途，地址公開，讓海外捐贈者更有信心。

她認為「做善事，親力親為比較好」，並呼籲有心人不必因程序而卻步。她提醒有意捐髮的市民，剪髮前要先告知髮型師，對方會懂得處理。寄出前需將頭髮洗淨吹乾，用密實袋裝好，再以掛號郵寄至台灣。若想收到感謝證書，可在公文袋上寫上姓名及電郵。

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癌症機構：短髮/自然捲/白頭髮/有剪Layer均可捐

中華民國癌病腫瘤患者扶助協會在網上指出，因為癌友有成人、幼童、不同性別之分，收集不同長度可製作更多樣化的假髮，毋須每次將長髮剪短消耗。自然捲或髮色不黑（如咖啡、紅、黃）、甚至有剪層次的頭髮（大部分長度夠15厘米）亦可。

因為假髮需4至8人髮量才能完成一頂，髮質相近便可合併使用。白頭髮會被師傅篩選取出，分岔部分亦會修剪，長度不足的部分也會被處理，不影響整體捐贈。協會強調，假髮製作完成後，會完全免費送給有需要的癌友，癌友只需加入協會並通過資格審查即可。

乳癌年輕化 早期發現存活率高

Deer在帖文中亦提到，乳癌越來越年輕化，但若及早發現，存活率其實很高。她列出常見病徵，呼籲女性多加留意：

  • 乳房出現分泌物
  • 乳頭凹陷
  • 兩邊乳房大小不一
  • 乳房出現硬塊但不痛

若有以上情況，應盡快到醫院檢查。她希望透過自己的分享，鼓勵更多人關心身邊人，並以行動支持癌友：「我不知道多少人會看到這段文字，但至少希望你們能關心身邊的人，多做善事。」3年時間成就的不止一頂假髮，更可能是一份為別人重建自信的珍貴禮物。

資料來源：deer_dearrre@IG（獲授權轉載）

延伸閱讀：本港乳癌年增5500宗新症 營養師推介12種食物防乳癌 多吃1種患癌風險降20%

 

 

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