乳房硬塊非唯一警號！醫生揭4大「無聲徵兆」 2大革命性新藥 成晚期治療曙光

前香港小姐吳文忻（現名吳忻熹）因乳癌復發並擴散，堅強抗癌兩年多後，於2026年6月9日安詳離世，享年51歲。她生前樂觀抗癌的態度、大方分享治療點滴的勇氣，再次喚起了公眾對女性「頭號臨床殺手」——乳癌的極高度關注。 為了讓大眾能更生活化、循序漸進地了解乳癌的預防與最新醫學發展，特別邀請了香港臨床腫瘤科專科張寬耀醫生，以深入淺出的專業視角，為大家解答關於乳癌的種種疑問、破除迷思，並帶出臨床上的最新治療曙光。

1. 平時生活好健康、又無家族遺傳，點解乳癌都會搵上我？

臨床腫瘤科專科張寬耀醫生：其實在香港，高達八至九成的乳癌患者是沒有家族遺傳病史的。 乳癌的成因非常複雜，主要是由於體內荷爾蒙的轉變，或是乳房細胞基因發生突變而演變成惡性腫瘤。雖然遺傳（如帶有 BRCA1 或 BRCA2 變異基因）是高危因素，但現代都市人的生活習慣影響同樣深遠。例如：高脂肪飲食、缺乏運動、飲酒、長期精神壓力大、從未生育或較遲生育（30歲後）、過早初潮（12歲前）或遲停經（55歲後）等，都會延長乳房受雌激素刺激的時間，從而增加患癌風險。所以，即使生活健康，定期檢查依然是不可或缺的。

2. 摸到乳房有硬塊，是不是就一定是乳癌？還有甚麼「無聲」的警訊要留意？

大家不用過分驚慌，摸到硬塊不一定等如癌症，很多時可能是良性的纖維腺瘤或水囊（囊腫）。不過，摸到任何新硬塊，第一時間一定要搵醫生檢查，由我們透過臨床觸診、乳房超聲波及乳房X光造影（Mammogram）來作出診斷。 更重要的是，乳癌不一定會痛，甚至不一定摸得到硬塊。很多生活化、容易被忽略的症狀包括：

乳房皮膚出現不正常的變化（如皮膚凹陷、變得像橙皮般粗糙）。

乳頭凹陷、乳頭出現不正常分泌物（特別是單側、自發性的血水）。

乳房形狀、大小或左右不對稱突然改變。

腋下淋巴結腫大。 日常洗澡或換衫時，不妨多留意自己身體的微小變化。

摸到乳房有硬塊，是不是就一定是乳癌？還有甚麼「無聲」的警訊要留意？

3. 乳癌是怎麼分期的？不同期數的五年存活率大概是怎樣？

確診後，我們會根據腫瘤的大小、有沒有擴散到淋巴結以及其他器官，將乳癌分為一至四期。香港現時的醫療水平非常高，乳癌整體的治療效果在所有癌症中屬於相當理想的：

第一期（早期）： 腫瘤細小（小於2厘米），未蔓延至淋巴。五年存活率高達 95% 或以上。此時大部分患者可以透過手術根治。

第二期： 腫瘤介乎2至5厘米，或已開始影響局部腋下淋巴。五年存活率約為 85% - 90%。

第三期（局部晚期）： 腫瘤較大，或已廣泛擴散至周邊淋巴組織。五年存活率約為 60% - 70%。

第四期（擴散性/末期）： 癌細胞已擴散到遠端器官（如肝、肺、骨、腦）。雖然過往認為無法根治，但隨著新藥面世，五年存活率已大幅提升，臨床上不少病人能帶著癌細胞維持高質素的生活。

數字只是統計學，每個人的身體狀況、癌症的生物特性（分子分型）都不同，最重要是積極配合治療。

4. 現在的乳癌治療一定是「一刀切」或者「打化療打到脫髮」嗎？

絕對不是。現今乳癌治療已逐步邁向個人化及精準醫療。醫生不會只根據癌症期數制定治療方案，還會透過病理及分子檢測，了解腫瘤的分子分型，例如荷爾蒙受體（ER/PR）、人類表皮生長因子受體 2（HER2），以及是否屬於三陰性乳癌等。不同乳癌分型，治療策略亦會有所不同：手術方面： 除非腫瘤太大或多發，否則現在多採用「乳房保留手術」（局部切除），再配合術後電療（放療），在有效控制病情的同時，亦有助保留乳房外觀。

荷爾蒙治療： 對於荷爾蒙受體陽性的患者，可透過每日服藥或定期注射藥物，抑制雌激素對癌細胞的刺激。相較化療，荷爾蒙治療的副作用一般較為輕微。

標靶治療： 針對 HER2 陽性的患者，標靶藥物能精準攻擊癌細胞，大大減低復發率。

至於化療相關脫髮問題，部分患者可考慮配合頭皮冷凍療法。此療法透過降低頭皮溫度，減少流向頭皮的血液量，從而降低化療藥物到達毛囊細胞的濃度。由於毛囊所接觸的化療藥物劑量可能減少，因此有機會減低化療期間脫髮的程度。

5. 提及最新治療方法，近年醫學界有甚麼重大突破？

三陰性乳癌又有救嗎？ 近幾年乳癌治療有兩大革命性突破，為晚期或復發患者帶來了巨大的曙光：

1. 免疫治療（Immunotherapy）： 過往被視為最難纏的「三陰性乳癌」（即 ER、PR、HER2 皆為陰性，無法用標靶或荷爾蒙藥），現在透過「免疫檢查點抑制劑」（如 PD-L1 抑制劑），能夠重新激活患者自身的免疫系統去辨識並殺滅癌細胞。配合化療使用，不論是術前前置治療還是晚期控制，都顯著延長了存活期。

2. 抗體藥物複合體（ADC，被譽為「生物導彈」）： 這是一種將「精準標靶藥」與「強力化療藥」連結在一起的新藥。它進入體內後，會像導彈一樣精準鎖定癌細胞表面，然後在癌細胞內部釋放化療毒素。這種方法能大大提高殺癌效能，同時避開健康細胞，因此副作用比傳統化療低很多。即使是過往被認為是「HER2 陰性」的弱陽性患者（HER2-Low），現在也能從 ADC 藥物中受惠。

6. 像吳文忻的情況，為甚麼癌症在幾年後會突然復發？我們如何預防？

這正是癌症最狡猾的地方。在完成初次根治性治療（如手術、化療、電療）後，雖然影像檢查顯示身體已經沒有腫瘤，但可能仍有極少數、肉眼或常規檢查無法偵測的「微轉移癌細胞」潛伏在體內（例如淋巴、骨骼或血液中）。當身體免疫力下降，或環境適合時，這些「冬眠」的癌細胞就會重新甦醒、分裂。 要減低復發風險，除了在醫生指導下完成整個療程（例如荷爾蒙藥需要堅持服用5至10年）外，定期復診（臨床檢查、抽血驗癌指數、影像掃描）至關重要。早期發現復發，控制的效果會好很多。

7. 面對抗癌的壓力和對死亡的恐懼，病友和家屬該如何調適？

在臨床上，我見過太多病人不是被病魔打倒，而是先被壓力壓垮。得知患癌或復發，出現否認、憤怒、悲傷、恐懼是完全正常的心理情緒。吳文忻小姐生前展現了極大的勇氣，她曾提到自己由最初逃避，到後來正面面對、甚至邀請朋友幫忙剃頭。這種「接納並面對」的心態非常正面。 我想對病友說：妳不需要做「完美抗癌戰士」，想哭的時候就哭出來。 尋求專業的心理輔導、加入病友互助組織，與同路人分享經驗，能大大減輕孤獨感。家屬方面，陪伴、聆聽，並維持日常生活常態，就是給予病人最大的支持。

8. 生活中有好多傳聞，到底食雞、飲豆漿、用止汗劑，係咪真係會增加患乳癌機會？

這可能是全香港女人都關心的生活迷思。等我逐一為大家拆解：

傳聞一：食雞會吸收過多荷爾蒙導致乳癌？ 醫生解答： 以前坊間擔心雞隻被注射雌激素（大頭針）引致發育異常或癌症。但現時本港及國際間對食用肉類均有嚴格監管，現代養雞業早已不靠注射化學荷爾蒙。不過，雞皮和雞肥膏含有較高脂肪，高脂飲食本身會刺激體內雌激素分泌，所以建議少食雞皮和肥膏，適量食雞肉是安全的。

傳聞二：豆漿含有植物雌激素，多飲會致癌？ 醫生解答： 剛好相反！大豆含有的是「大豆異黃酮」，屬於植物性雌激素。它的結構雖然與人體雌激素相似，但在人體內反而會與真正的雌激素競爭結合位點，起到「抗雌激素」的保護作用。多項大型臨床研究指出，適量飲用豆漿、食豆腐，反而有助減低乳癌復發率。

傳聞三：用止汗劑會阻塞腋下淋巴排毒，引致乳癌？ 醫生解答： 這是網上流傳已久的謠言。目前並沒有科學與臨床證據證明止汗劑中的鋁化合物或化學物質會透過皮膚進入乳房引致癌症。淋巴系統排毒與汗腺分泌是兩回事。

9. 乳癌康復者在治療後，日常生活中應該點樣保養，重建健康人生？

康復後的日子，是人生一個新的篇章。康復者的「健康處方」有以下幾點：

1. 維持健康體重： 肥胖（特別是停經後）會令脂肪組織產生更多雌激素，增加復發風險。保持 BMI 在健康範圍是首要任務。

2. 每週規律運動： 每週進行至少150分鐘的中等強度運動（如快行、瑜伽、太極、游泳）。運動不僅能增強免疫力，還能有效紓緩抗癌藥物帶來的關節痛和疲勞感。

3. 地中海式飲食： 以植物性食物為主，多食新鮮蔬果、全穀物、深海魚（吸收Omega-3），選用橄欖油，減少食加工肉類和精製糖。

4. 正視身體警訊： 若出現持續性骨痛、久咳不癒、莫名體重下降或淋巴腫大，應立即回專科復診，切勿拖延。

撰文：臨床腫瘤科專科張寬耀醫生

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