研究揭1種運動做45分鐘 「最惡乳癌」細胞減29％ 抗癌激素狂飆47%

大病初癒只宜散步休養？有針對乳癌康復者的研究發現，1種運動只需做45分鐘，三陰性乳癌細胞生長速度能便能大幅壓制達29％，體內抗癌激素亦瞬間狂飆47%。

研究揭1種運動做45分鐘 「最惡乳癌」細胞減29％

復健科醫生王思恒在其Facebook專頁發文，引述2025年7月發表於《 Breast Cancer Research and Treatment》的一項研究。該研究探討了重訓訓練與高強度間歇訓練，對抑制乳癌細胞增生及生長的影響。

研究揭1種運動做45分鐘 「最惡乳癌」細胞減29％

研究有何發現？

研究團隊邀請32位平均年齡為58歲、且已完成手術、化療或電療至少4個月的乳癌康復者參與。她們被隨機分為兩組，各自進行一次為期45分鐘的運動：

重訓組： 進行8個強度頗高的動作，達到80%單次最大重量，每組做5下，共做5組。

進行8個強度頗高的動作，達到80%單次最大重量，每組做5下，共做5組。 HIIT組： 全力衝刺30秒、休息30秒，7個循環為一輪，合共進行4輪。

研究人員在三個關鍵時間點為參加者抽血，包括運動前、運動完當下、運動完後30分鐘，並將抽出的血清滴入裝有三陰性乳癌細胞的培養皿中。在培養72小時後，觀察癌細胞的生長狀況。結果發現：

重訓組血清： 使用運動完當下抽取的血液，癌細胞生長速度減少了21%；使用運動後30分鐘的血液，生長速度依然減少了19%。

使用運動完當下抽取的血液，癌細胞生長速度減少了21%；使用運動後30分鐘的血液，生長速度依然減少了19%。 HIIT爆汗組血清：運動完當下的血液令癌細胞減少生長20%；而運動後30分鐘的血液，抑制效果更飆升至29%。

整體而言，以運動完當下的血液成效來看，HIIT組的表現明顯比單純的重訓組更為優異。這項研究的厲害之處在於，它並非動物實驗，而是直接採用乳癌康復者自身的血液；只需運動一次，便能在實驗室見證立竿見影的抗癌訊號。

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擊退最惡毒「三陰性乳癌」 全靠肌肉釋放47%抗癌激素

王思恒醫生解釋，研究團隊刻意挑選三陰性乳癌來進行測試，全因它是乳癌界公認最難纏、最惡毒的大魔王。一般的乳癌，如賀爾蒙受體陽性可透過抗賀爾蒙藥物長期控制，HER2陽性亦有標靶藥物對付。然而，三陰性乳癌因缺乏雌激素、黃體素、HER2這三種受體，患者既不能吃荷爾蒙藥，亦無標靶藥可用，除了化療外選擇極少，且復發風險極高。實驗證明，若連這種三陰性乳癌都能被運動後的血液壓制達20%至30%，這意味著身體在運動時，確實釋放了某些癌細胞極度討厭的物質。

王醫生指出，運動時肌肉不僅在出力，更扮演著小型內分泌器官的角色，會將大量名為肌肉激素的寶物釋放進血液中。研究量度了四種與抑制癌細胞相關的激素，發現：

重訓組： 抗癌激素（如Decorin、SPARC、IL-6等）上升了9%至23%。

抗癌激素（如Decorin、SPARC、IL-6等）上升了9%至23%。 HIIT組：升幅極度誇張，其中IL-6（由運動引發的抗癌好菌，並非引致發炎那種）更直接狂飆47%！

專家推測，HIIT這種高強度間歇運動會令腎上腺素瞬間飆升，直接觸發了肌肉的開關，將抗癌激素的分泌量推至頂峰。

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運動是最強輔助 不可取代常規治療

雖然研究結果極具鼓舞性，但王思恒醫生強調必須理性看待，切勿過度解讀：

培養皿實驗的局限： 雖然在實驗室內癌細胞生長變慢，但這並不等同於在人體內就必定能完全殺死癌細胞。

雖然在實驗室內癌細胞生長變慢，但這並不等同於在人體內就必定能完全殺死癌細胞。 絕不能放棄常規治療： 手術、化療、電療及抗荷爾蒙治療始終是抗癌的主力。運動扮演的是最強輔助角色，絕對不能取代正統的醫學治療。

手術、化療、電療及抗荷爾蒙治療始終是抗癌的主力。運動扮演的是最強輔助角色，絕對不能取代正統的醫學治療。 必須量力而為：正在接受治療，或剛完成治療打算開始運動的病患，請務必先與主治醫生、復健科或運動醫學專家商討合適的運動計劃，切勿看完文章便翌日盲目操練。

1年逾5000港人患乳癌 三陰性乳癌為何難治？

根據本港醫管局資料，乳腺癌是本港第2大癌症，在2022年有5208宗新症；亦是女性致命率第3高的癌症，在2022年有792宗女性死亡個案。當乳腺細胞失控分裂和生長，就會形成腫瘤，腫瘤分為良性及惡性，乳房內的惡性腫瘤就是乳癌。

至於甚麼是「三陰性乳癌」？本港內科腫瘤科專科醫生趙頴欣曾撰文指，「三陰性乳癌」是一種高侵略性的癌症，佔所有乳癌病例大約10%。此類病人缺乏了3種受體：雌激素受體、黃體素受體和第二型人類上皮生長受體。

她指出，三陰性乳癌又急又猛，相當難治，以前只能用化療處理，還往往出現一、二線治療後就無有效藥可用的情況。更可怕的是，大概42%的患者在診斷後的3年內復發；在5年內出現早期遠端器官轉移復發風險，也要比非三陰性乳癌的病人高出接近3倍。

乳癌7大症狀 9類人士高危

醫管局提醒，患者患上乳癌後，乳房、乳頭及腋下有機會出現以下症狀：

乳房：出現任何體積的硬塊、形狀或大小有所改變、皮膚出現點狀凹陷，以及出現靜脈擴張或呈橙皮紋變化

乳頭：自動流出分泌物、出血或凹陷

腋下：腫脹或淋巴結脹大

患乳癌的高危族群：

性別：乳癌患者主要是女性，但男性也有機會患乳癌

年齡：隨著年齡增長，患乳癌機會更高

遺傳：母親、姊妹及直系親屬患過此病的人士，發病的機會較高，研究資料顯示約5-10%的乳癌個案可能與遺傳有關

經期：12歲以前初經以及55歲以後停經者

飲食：長期進食高動物脂肪食物

生活：吸煙、嗜酒、缺乏運動

生育：從沒有生育過或35歲以後首次生育

藥物：長期服用避孕藥或接受賀爾蒙補充療法5年以上者

個人腫瘤病歷：曾經罹患某些種類癌症，如霍傑金氏淋巴瘤、肺腺癌、腸癌，或兒童時期曾經患癌者，患乳癌風險較高。

醫管局亦提醒，一般婦女在月經前常會感到明顯的乳房脹痛或摸到硬塊，這是由於周期性賀爾蒙分泌的轉變，是正常的生理反應，不必過分擔心。如懷疑乳房有腫塊，應找醫生檢查，確定腫瘤是良性還是惡性。而大部分乳房腫塊屬於良性，或為水瘤或良性纖維瘤，對身體無害。

資料來源：復健科醫生王思恒、醫管局、《 Breast Cancer Research and Treatment》

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