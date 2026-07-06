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27歲港女搲損「蚊癩」釀蜂窩組織炎 痛到撐拐杖+手術放膿 AI教畫圈監測救一命？｜健康專訪

醫生教室
更新時間：16:00 2026-07-06 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-06 HKT

夏天被蚊子叮咬後，難免痕癢難耐，但搲痕分分鍾「搲出大禍」！有港女近日分享親身經歷，只因被蚊子叮咬後輕輕抓了兩下，短短數日內傷口竟惡化至乒乓波大小，最終確診蜂窩組織炎，痛到無法走路，需撐拐杖出入，並接受抗生素及小手術放膿，呼籲大眾：「不要忽視任何小傷口！」家庭醫生林永和亦提醒，腳部傷口尤其高危，若出現紅腫擴散等徵狀，必須即時求醫。

一粒「小蚊癩」竟釀蜂窩組織炎 

27歲的事主Kally接受《星島頭條》訪問時憶述，上星期被蚊叮後忍不住抓了兩下，起初不以為意。但第6天後，她發現蚊包位置出現類似暗瘡「結焦」的小傷口，洗澡時更突然劇痛，傷口迅速腫脹至乒乓波大小，周邊泛紅。她即時拍照並以人工智能（AI）工具查詢，獲回覆指很大機會是蜂窩組織炎——細菌經小傷口進入皮膚造成感染。

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Kally隨即前往普通診所求醫，獲醫生處方兩款抗生素及一種藥膏塗傷口，同時要用碘酒消毒傷口。惟服藥至第5天，情況未見明顯改善，傷口周圍更開始變深色及紫色，需撐拐杖輔助步行。她隨即到私家醫院求診，醫生檢查後判斷傷口內有膿，立即進行局部麻醉小手術放膿，並抽取組織化驗，同時更換靜脈注射抗生素及留院觀察。

 

Kally透露，化驗報告顯示無菌生長（No growth of bacteria），但醫生確認炎症擴散，換藥後情況有好轉，目前已獲准出院，惟需隔日回院清洗傷口，且坐立時間長仍會腫脹，須長期抬高患肢。

3大條件同時出現 即屬高危

Kally特別提到，近日天氣多雨，懷疑因傷口接近地面，不慎被髒水濺到，令細菌有機可乘。她綜合自身經歷及網上留言，歸納出蜂窩組織炎通常需要的條件：

  1. 有傷口：如蚊叮、貓咬、穿新鞋磨損起水泡、穿耳洞等
  2. 細菌進入傷口：例如接觸到不潔水源或環境
  3. 免疫力較差：身體未能及時抵禦入侵細菌

她提醒大家：「身體任何一個小傷口都不能輕視，被任何東西叮咬都要高度警戒。」

AI輔助非替代醫生 及時求醫最關鍵

對於部分網民質疑Kally為何先問AI而非直接求醫，她解釋：「兩者沒有衝突，我最後都有看醫生。現在醫生每次只有5至10分鐘診症時間，AI可以幫我整理好要陳述的內容，讓我不會漏掉重點，說得更精準。」她強調，AI可作為輔助工具，但絕不能取代專業醫療判斷。

醫生指AI建議「畫圈圈」做法有效

家庭醫生林永和指出，任何傷口都必須小心護理，特別是腳部，因穿襪、出汗、環境污染等因素，更容易感染。鏈球菌和金黃葡萄球菌可入侵軟組織造成蜂窩組織炎；若遇上「食肉菌」等毒性較強細菌，蔓延速度極快，可致截肢甚至致命。

而Kally參考AI建議「用原子筆順着紅腫區域畫圈」，林醫生指此舉的確有效監測惡化速度，因為一般蜂窩組織炎的傷口擴散速度相對較慢，而「畫圈圈」做法有效評估傷口擴散情況。

留意淋巴紅線 必須即刻求醫

林醫生提醒，想觀察有沒有惡化亦可以觸摸淋巴結是否有腫脹，或觀察紅腫有沒有越界或出現「一條紅線」向淋巴管道延伸（例如從腳部蔓延至膝蓋、大腿），同時留意有沒有發燒等症狀，以判斷感染有否擴散，否則必須立即求醫。「一般輕微個案經傷口消毒及口服抗生素可有效控制，但若患者免疫力弱、患有糖尿病或接觸到較強的細菌，醫生或會處方較強藥物，甚至同時使用兩種抗生素」林醫生解釋。

蚊叮蟲咬看似平常，但若處理不當，可引發嚴重感染。正確清潔、留意警號，是保護自己的關鍵。若出現惡化跡象，務必果斷求醫，以免延誤治療。

 

資料來源：kally_mok@IG（獲授權刊登）

延伸閱讀：消委會推介9款滿分驅蚊劑 這成分最有效驅蚊 如何使用最安全？

 

 

林永和家庭醫生簡介:

澳洲皇家全科醫學學院院士、香港家庭醫學學院院士、香港大學內外全科醫學士等學位，並為香港中文大學醫學院、香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系和家庭醫學及基層醫療學系榮譽臨床助理教授。

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