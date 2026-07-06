27歲港女搲損「蚊癩」釀蜂窩組織炎 痛到撐拐杖+手術放膿 AI教畫圈監測救一命？｜健康專訪

夏天被蚊子叮咬後，難免痕癢難耐，但搲痕分分鍾「搲出大禍」！有港女近日分享親身經歷，只因被蚊子叮咬後輕輕抓了兩下，短短數日內傷口竟惡化至乒乓波大小，最終確診蜂窩組織炎，痛到無法走路，需撐拐杖出入，並接受抗生素及小手術放膿，呼籲大眾：「不要忽視任何小傷口！」家庭醫生林永和亦提醒，腳部傷口尤其高危，若出現紅腫擴散等徵狀，必須即時求醫。

一粒「小蚊癩」竟釀蜂窩組織炎

27歲的事主Kally接受《星島頭條》訪問時憶述，上星期被蚊叮後忍不住抓了兩下，起初不以為意。但第6天後，她發現蚊包位置出現類似暗瘡「結焦」的小傷口，洗澡時更突然劇痛，傷口迅速腫脹至乒乓波大小，周邊泛紅。她即時拍照並以人工智能（AI）工具查詢，獲回覆指很大機會是蜂窩組織炎——細菌經小傷口進入皮膚造成感染。

【同場加映】吸走蚊毒真係Work？日本「止痕神器」爆紅！醫生揭屬「安慰劑效應」 蚊子唾液已滲入皮膚組織｜附2大止痕方法

Kally隨即前往普通診所求醫，獲醫生處方兩款抗生素及一種藥膏塗傷口，同時要用碘酒消毒傷口。惟服藥至第5天，情況未見明顯改善，傷口周圍更開始變深色及紫色，需撐拐杖輔助步行。她隨即到私家醫院求診，醫生檢查後判斷傷口內有膿，立即進行局部麻醉小手術放膿，並抽取組織化驗，同時更換靜脈注射抗生素及留院觀察。

Kally透露，化驗報告顯示無菌生長（No growth of bacteria），但醫生確認炎症擴散，換藥後情況有好轉，目前已獲准出院，惟需隔日回院清洗傷口，且坐立時間長仍會腫脹，須長期抬高患肢。

3大條件同時出現 即屬高危

Kally特別提到，近日天氣多雨，懷疑因傷口接近地面，不慎被髒水濺到，令細菌有機可乘。她綜合自身經歷及網上留言，歸納出蜂窩組織炎通常需要的條件：

有傷口：如蚊叮、貓咬、穿新鞋磨損起水泡、穿耳洞等 細菌進入傷口：例如接觸到不潔水源或環境 免疫力較差：身體未能及時抵禦入侵細菌

她提醒大家：「身體任何一個小傷口都不能輕視，被任何東西叮咬都要高度警戒。」

AI輔助非替代醫生 及時求醫最關鍵

對於部分網民質疑Kally為何先問AI而非直接求醫，她解釋：「兩者沒有衝突，我最後都有看醫生。現在醫生每次只有5至10分鐘診症時間，AI可以幫我整理好要陳述的內容，讓我不會漏掉重點，說得更精準。」她強調，AI可作為輔助工具，但絕不能取代專業醫療判斷。

醫生指AI建議「畫圈圈」做法有效

家庭醫生林永和指出，任何傷口都必須小心護理，特別是腳部，因穿襪、出汗、環境污染等因素，更容易感染。鏈球菌和金黃葡萄球菌可入侵軟組織造成蜂窩組織炎；若遇上「食肉菌」等毒性較強細菌，蔓延速度極快，可致截肢甚至致命。

而Kally參考AI建議「用原子筆順着紅腫區域畫圈」，林醫生指此舉的確有效監測惡化速度，因為一般蜂窩組織炎的傷口擴散速度相對較慢，而「畫圈圈」做法有效評估傷口擴散情況。

留意淋巴紅線 必須即刻求醫

林醫生提醒，想觀察有沒有惡化亦可以觸摸淋巴結是否有腫脹，或觀察紅腫有沒有越界或出現「一條紅線」向淋巴管道延伸（例如從腳部蔓延至膝蓋、大腿），同時留意有沒有發燒等症狀，以判斷感染有否擴散，否則必須立即求醫。「一般輕微個案經傷口消毒及口服抗生素可有效控制，但若患者免疫力弱、患有糖尿病或接觸到較強的細菌，醫生或會處方較強藥物，甚至同時使用兩種抗生素」林醫生解釋。

蚊叮蟲咬看似平常，但若處理不當，可引發嚴重感染。正確清潔、留意警號，是保護自己的關鍵。若出現惡化跡象，務必果斷求醫，以免延誤治療。

資料來源：kally_mok@IG（獲授權刊登）

延伸閱讀：消委會推介9款滿分驅蚊劑 這成分最有效驅蚊 如何使用最安全？