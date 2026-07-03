吸走蚊毒真係Work？日本「止痕神器」爆紅！醫生揭屬「安慰劑效應」 蚊子唾液已滲入皮膚組織｜附2大止痕方法

夏日炎炎，蚊叮蟲咬後又痕又腫，令人煩躁。近期日本有百元店推出一款「吸蚊毒止痕神器」，標榜利用真空吸力抽走蚊子注入的毒液和唾液，即時止痕，因操作簡單、吸引不少戶外活動愛好者選購，成為網絡熱話。然而，這款「神器」是否真的有效？皮膚科專科醫生陳厚毅接受《星島頭條》訪問時指出，目前並無充分科學證據支持其功效，胡亂使用更可能傷害皮膚。

吸力抽走毒液？醫生：難以徹底清除

陳醫生解釋，蚊叮引起痕癢，是因為蚊子的唾液進入皮膚後會引發過敏反應。要紓緩症狀，最簡單有效的方法是立即用清水或溫和梘液清洗傷口，以去除殘留的蚊子唾液，減低敏感反應。至於利用真空吸力「抽走」皮膚下的唾液，陳醫生認為原理上難以實現：「蚊子的唾液已滲入皮膚組織內，吸力無法深入抽走，目前亦沒有科學實證支持其安全性和有效性。」

【同場加映】香港多區誘蚊指數飆升！哈佛醫生教1動作止蚊叮痕癢 最快2秒見效

吸蚊毒止痕神器是甚麼？

是「真止痕」還是「安慰劑」？

為何有不少用家覺得產品有效？陳醫生推測其實未必與吸出蚊子唾液有關，使用者感覺止痕，可能只是心理上的安慰劑反應：「使用吸力工具時持續在傷口上操作，可能令人產生心理上的安慰作用，誤以為已將唾液抽走，從而覺得痕癢減輕。」但他提醒，若工具未有妥善消毒，或重複使用、吸力過強、使用時間過長，反而可能損傷皮膚表層，引致紅腫、感染，甚至留疤。

【同場加映】蚊咬別再塗口水/劃十字！醫生教極速止痕3大法寶 散發這3種氣味最惹蚊

3類人士不宜使用 面部及眼周屬高危

陳醫生強調，如果工具是循環使用而未經妥善消毒，物理性的拉扯吸力有機會弄傷皮膚，會導致皮膚感染，引起紅、腫、熱、痛等症狀；再嚴重一點，甚至有機會引發皮膚發炎或留下疤痕。因此，以下人士絕對不應嘗試：

皮膚有破損或傷口者 濕疹、銀屑病等活躍皮膚病患者 面部及眼睛附近（吸力可能傷及眼部組織）

醫生眼中真正的「止痕神器」：清洗＋冰敷

陳醫生指出，被蚊咬後最安全有效的處理方法有二：

即時清洗傷口：用清水或溫和梘液沖洗，減少蚊子唾液與皮膚的化學反應。及早清洗，就可減少蚊子唾液與皮膚的化學反應，對患處大有幫助。 局部冰敷：用冰塊或凍飲罐隔毛巾敷在患處約10分鐘，研究證實有助收縮血管、減輕腫脹和痕癢。

市面新產品層出不窮，但並非所有「神器」都有科學根據。下次被蚊叮時，不妨先試試醫生的建議，免卻不必要的皮膚風險。若蚊咬後出現痕癢劇烈或出現過敏反應，應立即求醫。

資料來源：yumiyu_kurashi@IG

延伸閱讀：消委會推介9款滿分驅蚊劑 這成分最有效驅蚊 如何使用最安全？