香港多區誘蚊指數飆升！哈佛醫生教1動作止蚊叮痕癢 最快2秒見效

夏天雨水增多，有利蚊子滋生。食物環境衞生署（食環署）6月9日公布最新六月份第一批白紋伊蚊誘蚊器指數，涵蓋10個監察地區。其中，粉嶺南的誘蚊器指數高達31.8%，顯示該區白紋伊蚊分布極為廣泛。此外，大埔西、何文田、黃大仙東、油塘及茶果嶺等多個地區的指數亦高於10%。除了常常用口水塗抹，或用指甲劃十字止痕外，有哈佛醫生也教1動作，有助止蚊叮痕癢，最快2秒見效。

哈佛醫生教1動作止蚊叮痕癢 最快2秒見效

據外媒《Mirror》報道，哈佛醫學院畢業的執業醫生兼作家Dr. Trisha Pasricha指出，當被蚊子叮咬時，多數人聽到的建議都是「千萬不要抓」，因為不斷抓撓會引發發炎，令情況惡化百倍。她提出了一個極為簡單的止痕方法：

哈佛醫生教1動作止蚊叮痕癢

1動作止蚊叮痕癢：

做法：伸出兩根手指，在被蚊咬的患處輕輕地反覆揉搓。

她親身示範指出，只需短短幾秒鐘，痕癢感便會奇蹟般迅速消退，且不會引致皮膚發炎破損。該教學影片曝光後，隨即引發網民熱烈討論。不少飽受蚊蟲叮咬困擾的網民紛紛留言驚呼：「我大半輩子都在叮咬處周圍瘋狂抓癢，原來只要用揉的2秒就好了！」亦有網民實測後回饋：「我有時為了忍住不抓會下意識用揉的，沒想到是真的有效。」

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這項看似簡單的動作，背後其實有著嚴謹的科學根據。Dr. Trisha Pasricha引述美國邁阿密大學米勒醫學院的最新研究解釋，當被蚊子叮咬後，皮膚中的神經纖維會以不均勻、斑塊狀的方式被活化。正是這種部分神經纖維受刺激，而周圍神經纖維不受影響的對比，引發了強烈的痕癢感。基於這個醫學原理，當我們用手指輕輕摩擦患處及其周圍區域時，會產生一股強大的反訊號。這股反訊號能有效抑制不適感，並從根本上阻斷痕癢感傳遞到大腦。

帕斯里查醫生補充，這項技巧最神奇的地方在於不必準確地揉搓被咬的正中心，只需揉搓同一皮節內的附近位置即可。更值得一提的是，她認為這種方法同樣能有效紓緩由濕疹引起的痕癢。

資料來源：《Mirror》

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