38歲林宥嘉患嚴重「玻璃肚」醫生警告：呢個生活習慣唔改食咩藥都無用！簡單1方法分辨腸躁症與腸胃炎

38歲台灣人氣歌手林宥嘉日前在 Podcast 節目中大爆自己曾陷入人生低潮。當時剛為人父的他，同時要面對爸爸確診胰臟癌三期的打擊，在重重壓力下身體終於崩潰，確診患上嚴重的「腸躁症」（香港俗稱「玻璃肚」）。他更透露當時「其他器官出現肉眼可見的嚴重炎症」，有一段時間只能靠吃肉類、藍莓等原型食物續命 ！香港腸胃肝臟科專科陳沛然 醫生，為大家拆解腸躁症的迷思、最新治療方法，以及調理腸道的秘訣！

Q1 ：傳腸躁症會令其他器官也出現嚴重炎症 ， 甚至 有機會變成 癌症？

大家先不要恐慌！網上有些傳言將腸道不適與全身發炎扣上關係，但醫學上，腸躁症（腸易激綜合症）是一種「功能性」的腸胃問題，本身絕對不會惡化成大腸癌，亦不會直接引致其他器官的嚴重炎症。 如果有些患者在患上腸躁症的同時，身體其他地方也出現發炎，兩者並非因果關係。

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Q2 ：林宥嘉話靠每日寫「感恩日記」就可以治好 腸燥症 ？到底是偽科學還是真有效？

這絕對有科學根據，並非純粹心理作用！這就是醫學界近年非常推崇的「腸 — 腦軸線（ Gut-brain axis ）」理論。

我們的腸道消化系統與腦部情緒是有著十分緊密的雙向關係，唔少人緊張的時候會肚瀉，道理其實差不多。不計其數的大型研究都指出，腸躁症患者當中，同時患有抑鬱症或焦慮症的比例比一般市民高出 3 。當患者透過寫日記、冥想等方式去紓緩情緒、減輕壓力和改善心理健康時，大腦向腸道發出的過度緊張訊號就會減少，腸道過敏的症狀自然會奇蹟地逐步緩解。

Q3 ：香港每 10 個人就有 1 個患有「腸躁症」？到底怎樣才算確診？

根據過往醫學統計，香港確實有大約 10-20% 的人患有此症，當中女性和年輕人較多，男女比例約為 1:1.6 。

臨床上我們會使用「羅馬準則」來診斷：如果在過去 3 個月內，平均每星期至少有 1 天反覆腹痛，而這些腹痛與排便有關、或者排便次數和糞便形狀（例如突然水瀉或變硬粒）有改變，並持續超過 6 個月，就極有可能患上腸躁症。

Q4 ：成日嘔吐、便血？ 是 不是腸躁症 一種症狀？

很多人一肚痛就以為自己是腸躁症，但以下症狀不屬於腸躁症，必須小心分辨：

腸胃炎： 通常是偶發性的，且很多時候會伴隨 嘔吐 ，腸躁症一般不會嘔吐。

痔瘡和大腸癌： 如果大便帶血、肛門疼痛，通常是痔瘡；而大腸癌初期病徵雖然跟腸躁症極相似，但腸躁症很少在 40 歲之後才初次發病。如果 40 歲後突然出現排便習慣改變，請立即照大腸鏡檢查！

腸躁症健康小迷思！

Q5 ：胃抽筋、胃痛放任不管，會慢慢 演 變成腸躁症？

不會！胃痛或胃抽筋是不會引起腸躁症的。 不過要留意，有部分病人在經歷嚴重的急性腸胃炎後，腸道神經和菌群受到破壞，之後會演變成類似腸躁症的症狀（醫學上稱為「感染後腸易激綜合症」），這種情況可以維持數個月甚至超過一年。

Q6 ：多食蔬菜纖維 是否 一定對腸胃好？

這是一個大迷思！雖然便秘型的患者需要補充電解質和膳食纖維，但如果盲目狂食某些高纖蔬菜（如西蘭花、大蒜），反而會因為它們屬於「高 FODMAP （發酵性碳水化合物）」而在腸道內瘋狂產氣，導致更嚴重的脹氣、腹痛和痙 攣，一定要注意，否則愈食愈脹氣！

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Q7 ：腸躁症 可以 根治 嗎？會否有新的治療方法 ？

目前醫學界確實沒有藥物可以完全根治腸躁症，藥物主要是用來紓緩病徵（如用抗腸痙攣藥減輕腹痛、用止瀉劑或瀉劑）。

不過，最新的醫學焦點已經落在「腸道細菌失衡（ Gut microbiota dysbiosis ）」上。除了傳統藥物，現時醫生會結合個人化益生菌療法及微生態調節，透過重塑患者的腸道菌群結構，從根本上降低「內臟超敏反應」，臨床上發現能大幅減少復發機會。

Q8 ： 報道 林宥嘉只食肉同藍莓就治好腸躁症？到底咩係「 Low FODMAP 飲食法」？

林宥嘉當時食的原型食物（肉類、藍莓、小黃瓜等），正好符合近年國際公認的 Low FODMAP （低發酵性飲食）法。

這類食物在小腸內較易被吸收，不會滯留在腸道發酵產氣。患者可以參考以下表格來戒口或選擇食物：

類別 ❌ 高 FODMAP ( 盡量避免 ) 低 FODMAP ( 安心進食 ) 蔬菜類 大蒜、西蘭花 茄子、蕃茄 水果類 蘋果、熟香蕉 奇異果、 藍莓 奶製類 牛奶、牛油 杏仁奶、芝士 蛋白質 焗豆、紅腰豆 雞蛋、 肉類

Q9 ：點樣先可以擁有一個「唔容易受傷的鐵胃」？

想擺脫「玻璃肚」，日常保養要做到 3 部曲 ：

建立「個人不耐受食物表」： 每人體質不同，多嘗試並記錄哪些食物會令自己 適，少食多餐。 按型格調整飲食： 腹瀉型要避開高油脂食物、生菜及咖啡因；便秘型則可多攝取燕麥、蒟蒻等優質纖維。 規律作息與充足睡眠： 讓腸道神經得到充分休息。

Q10 ： 最後，有什麼提醒市民注意？ 食咩藥都無用！

全港打工仔注意，有一個生活習慣不改，食咩藥都無用！那就是「長期壓抑情緒與缺乏運動」。 現代香港人生活節奏極快，很多人一邊食藥一邊瘋狂 OT 。如果無法保持正面心境、適時釋放壓力，並養成規律的運動習慣來促進腸臟健康蠕動，腸躁症是極難斷尾的。如身體持續不適，謹記及早進行驗血、大便化驗或照腸鏡檢查，了解自己的腸道狀況！