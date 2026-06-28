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38歲林宥嘉患嚴重「玻璃肚」醫生警告：呢個生活習慣唔改食咩藥都無用！簡單1方法分辨腸躁症與腸胃炎

醫生教室
更新時間：11:01 2026-06-28 HKT
發佈時間：11:01 2026-06-28 HKT

38歲台灣人氣歌手林宥嘉日前在 Podcast 節目中大爆自己曾陷入人生低潮。當時剛為人父的他，同時要面對爸爸確診胰臟癌三期的打擊，在重重壓力下身體終於崩潰，確診患上嚴重的「腸躁症」（香港俗稱「玻璃肚」）。他更透露當時「其他器官出現肉眼可見的嚴重炎症」，有一段時間只能靠吃肉類、藍莓等原型食物續命！香港腸胃肝臟科專科陳沛然醫生，為大家拆解腸躁症的迷思、最新治療方法，以及調理腸道的秘訣！

Q1：傳腸躁症會令其他器官也出現嚴重炎症甚至有機會變成癌症？

大家先不要恐慌！網上有些傳言將腸道不適與全身發炎扣上關係，但醫學上，腸躁症（腸易激綜合症）是一種「功能性」的腸胃問題，本身絕對不會惡化成大腸癌，亦不會直接引致其他器官的嚴重炎症。 如果有些患者在患上腸躁症的同時，身體其他地方也出現發炎，兩者並非因果關係。

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Q2：林宥嘉話靠每日寫「感恩日記」就可以治好腸燥症？到底是偽科學還是真有效？

這絕對有科學根據，並非純粹心理作用！這就是醫學界近年非常推崇的「腸腦軸線（Gut-brain axis）」理論。

我們的腸道消化系統與腦部情緒是有著十分緊密的雙向關係，唔少人緊張的時候會肚瀉，道理其實差不多。不計其數的大型研究都指出，腸躁症患者當中，同時患有抑鬱症或焦慮症的比例比一般市民高出3。當患者透過寫日記、冥想等方式去紓緩情緒、減輕壓力和改善心理健康時，大腦向腸道發出的過度緊張訊號就會減少，腸道過敏的症狀自然會奇蹟地逐步緩解。

Q3：香港每10個人就有1個患有「腸躁症」？到底怎樣才算確診？

根據過往醫學統計，香港確實有大約 10-20% 的人患有此症，當中女性和年輕人較多，男女比例約為 1:1.6

臨床上我們會使用「羅馬準則」來診斷：如果在過去3個月內，平均每星期至少有1天反覆腹痛，而這些腹痛與排便有關、或者排便次數和糞便形狀（例如突然水瀉或變硬粒）有改變，並持續超過6個月，就極有可能患上腸躁症。

Q4：成日嘔吐、便血？不是腸躁症一種症狀？

很多人一肚痛就以為自己是腸躁症，但以下症狀不屬於腸躁症，必須小心分辨：

  • 腸胃炎： 通常是偶發性的，且很多時候會伴隨嘔吐，腸躁症一般不會嘔吐。

  • 痔瘡和大腸癌： 如果大便帶血、肛門疼痛，通常是痔瘡；而大腸癌初期病徵雖然跟腸躁症極相似，但腸躁症很少在 40歲之後才初次發病。如果40歲後突然出現排便習慣改變，請立即照大腸鏡檢查！

腸躁症健康小迷思！
腸躁症健康小迷思！

Q5：胃抽筋、胃痛放任不管，會慢慢變成腸躁症？

不會！胃痛或胃抽筋是不會引起腸躁症的。 不過要留意，有部分病人在經歷嚴重的急性腸胃炎後，腸道神經和菌群受到破壞，之後會演變成類似腸躁症的症狀（醫學上稱為「感染後腸易激綜合症」），這種情況可以維持數個月甚至超過一年。

Q6：多食蔬菜纖維是否一定對腸胃好？

這是一個大迷思！雖然便秘型的患者需要補充電解質和膳食纖維，但如果盲目狂食某些高纖蔬菜（如西蘭花、大蒜），反而會因為它們屬於「高 FODMAP（發酵性碳水化合物）」而在腸道內瘋狂產氣，導致更嚴重的脹氣、腹痛和痙攣，一定要注意，否則愈食愈脹氣！

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Q7：腸躁症可以根治嗎？會否有新的治療方法

目前醫學界確實沒有藥物可以完全根治腸躁症，藥物主要是用來紓緩病徵（如用抗腸痙攣藥減輕腹痛、用止瀉劑或瀉劑）。

不過，最新的醫學焦點已經落在「腸道細菌失衡（Gut microbiota dysbiosis）」上。除了傳統藥物，現時醫生會結合個人化益生菌療法及微生態調節，透過重塑患者的腸道菌群結構，從根本上降低「內臟超敏反應」，臨床上發現能大幅減少復發機會。

Q8報道林宥嘉只食肉同藍莓就治好腸躁症？到底咩係「Low FODMAP 飲食法」？

林宥嘉當時食的原型食物（肉類、藍莓、小黃瓜等），正好符合近年國際公認的 Low FODMAP（低發酵性飲食）法。

這類食物在小腸內較易被吸收，不會滯留在腸道發酵產氣。患者可以參考以下表格來戒口或選擇食物：

類別

FODMAP (盡量避免)

FODMAP (安心進食)

蔬菜類

大蒜、西蘭花

茄子、蕃茄

水果類

蘋果、熟香蕉

奇異果、藍莓

奶製類

牛奶、牛油

杏仁奶、芝士

蛋白質

焗豆、紅腰豆

雞蛋、肉類

Q9：點樣先可以擁有一個「唔容易受傷的鐵胃」？

想擺脫「玻璃肚」，日常保養要做到3部曲

  1. 建立「個人不耐受食物表」： 每人體質不同，多嘗試並記錄哪些食物會令自己

  2. 適，少食多餐。

  3. 按型格調整飲食： 腹瀉型要避開高油脂食物、生菜及咖啡因；便秘型則可多攝取燕麥、蒟蒻等優質纖維。

  4. 規律作息與充足睡眠： 讓腸道神經得到充分休息。

Q10最後，有什麼提醒市民注意？食咩藥都無用！

全港打工仔注意，有一個生活習慣不改，食咩藥都無用！那就是「長期壓抑情緒與缺乏運動」。 現代香港人生活節奏極快，很多人一邊食藥一邊瘋狂OT。如果無法保持正面心境、適時釋放壓力，並養成規律的運動習慣來促進腸臟健康蠕動，腸躁症是極難斷尾的。如身體持續不適，謹記及早進行驗血、大便化驗或照腸鏡檢查，了解自己的腸道狀況！

撰文：香港腸胃肝臟科專科 陳沛然醫生

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