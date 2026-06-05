肝癌病人兼患急性肝炎 在公院治療陷僵局 靠李嘉誠「治癌神器」重獲新生 手術後癌指數近乎零

肝癌患者迎來無創治療新曙光！李嘉誠基金會全力支援合資格肝癌病人接受「組織碎化技術」（Histotripsy）治療，為這類患者提供一個安全且有效的選擇。港怡醫院作為全港首間引入此技術的私家醫院，早前分享了一名成功案例：一位同時患有肝癌及急性肝炎的港男，在病情看似絕望之際，利用此技術成功逆轉病情，手術翌日便能出院，癌指數更降至接近零。

乙肝帶菌者確診雙重重症 手術出院後癌指數近乎零

港怡醫院日前在社交平台發布影片，分享了患者李先生的抗癌經歷。他透露自己在2023年10月確診肝癌，當時肝臟已有兩個腫瘤，分別約7.5厘米及3厘米大。除了癌症，李先生本身亦是乙型肝炎帶菌者，確診時更同時患上嚴重的急性肝炎。由於癌細胞已有擴散跡象，情況複雜，最初未能安排接受換肝手術。

李先生隨後在公立醫院接受了長達半年的免疫治療。他憶述，治療期間身體副作用明顯，體重一度暴跌約50磅。就在病情陷入僵局時，他從新聞得知組織碎化技術，於是前往港怡醫院約見教授，了解自己是否適合接受這項新穎的治療方法。

經過評估及與家人商量後，李先生決定接受組織碎化治療。他在某星期六入院接受手術，翌日下午已能穩定出院。李先生指術後情況非常穩定，現時只需每隔數月覆診一次。最令人振奮的是，他的癌指數已控制至低於0.1ng/mL的極低水平。李先生形容「一切正常，出嚟嘅效果好明顯」，組織碎化技術對肝癌患者而言絕對是「好大嘅好消息」。

無創無輻射可重複使用

港怡醫院肝膽胰外科中心總監陳智仁教授指出，組織碎化技術是一種突破性的無創肝癌治療方法。其主要特點包括毋須開刀、無輻射，亦不受劑量限制。這意味著即使日後有需要，患者仍可重複使用此技術進行治療。

陳教授補充，該技術尤其適用於因各種原因未能接受手術切除腫瘤的病人。此外，對於多發性或復發性肝癌患者，組織碎化技術也提供了另一個有效的治療選項，為部分不適合傳統手術的病人帶來新希望。

逾95%腫瘤可消除副作用低

臨床研究資料顯示，對首30名病人進行的研究結果發現，超過95%個案的肝腫瘤可被成功消除。此技術副作用低，大部分病人可在治療翌日出院。然而，個別患者是否適合使用該技術，仍需由醫生根據腫瘤數量、位置、肝功能、整體病情及過往治療反應進行綜合評估。

「治癌神器」組織碎化技術應用

李嘉誠基金會一直致力支持組織碎化技術的應用。基金會分別捐贈了Histotripsy系統給港大醫學院（置於港怡醫院）、中大醫學院（置於中大醫院）及養和醫院。此外，亦捐贈系統予新加坡及英美等多家頂尖醫療機構。

港怡醫院資料顯示，除了肝癌，該技術也應用於其他癌症。首宗個案為一名患有局部晚期胰臟癌的中年病人，其胰臟頭有一個5厘米的腫瘤，位置非常靠近膽管和血管。手術有效對準腫瘤，術後影像顯示腫瘤明顯縮小，疼痛和壓迫症狀也得到改善。術後兩週，其血清腫瘤標記CA 19.9濃度下降超過3倍。

第二宗個案的患者其胰體有一個2.5厘米的腫瘤，並伴隨多發性肝轉移。團隊在同一次治療中以組織碎化技術處理胰臟和肝臟腫瘤，屬亞洲首例。術後影像顯示，原發腫瘤及轉移病灶均有良好反應。初步臨床經驗顯示，組織碎化技術為部分不適合傳統治療的患者提供了一個具吸引力的新治療選項。

資料來源：港怡醫院

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