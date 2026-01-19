每日吃蛋逆轉脂肪肝？專家分享4大護肝習慣 雞蛋這樣吃更助減肥

肝功能不好，人就容易疲勞，若患上脂肪肝不好好處理，更將演變成肝硬化甚至肝癌。有專家提出4大日常護肝建議，其中有醫生分享個人經歷，將主食從米飯換成另一種食物，不只成功逆轉脂肪肝，體重更在2年內激減20kg，令健康回復更理想的狀態。

每日吃蛋逆轉脂肪肝？專家分享4大護肝習慣

肝臟常被稱為「沉默的器官」，即使功能出現問題往往也很難察覺，定期護理肝臟至關重要。日媒《介護ポストセブン》邀請了不同專家分享護肝技巧，當中包括：

護肝習慣｜1. 將主食換成2隻雞蛋

改善肝功能的第一步是飲食，但也不一定要非常嚴格控制飲食、戒酒或進行劇烈運動。札幌肝臟診所院長川西輝明醫生曾患有脂肪肝，自從開始用2隻雞蛋代替米飯作為主食後，不只肝功能指標有所改善，更在2年內瘦了20kg。除了飲食之外，其他的生活習慣都沒改變，唯一的運動就是遛狗。

他指出，雞蛋富含均衡的優質蛋白質和維他命，甚至能提供「整隻雞的全部營養價值」。而且任何煮法都可以，例如烚蛋、奄列或布丁。

川西醫生表示，蛋白飲品、營養補充品、維他命和礦物質補充劑等，通常都含有添加劑。肝臟需要解毒，因此多吃雞蛋比服用補品更有「藥用」效果。

另外，酒精、脂肪和糖分會加重肝臟負擔，因此有可採取以下飲食建議：

男性每日飲酒量不超過2杯，或純酒精不超過20g，女性則減少飲酒量，並且每周2天不飲酒。

盡量多攝取肉類、魚類、大豆、乳製品、蛋類等優質蛋白質，少攝取碳水化合物、甜食和油炸食品。

從綠黃色蔬菜、海藻和蘑菇當中攝取新陳代謝所需的維他命和礦物質。

蜆、青口等貝類對緩解宿醉和改善肝功能有效，因此也建議積極食用。

護肝習慣｜2. 大量飲酒的翌日進行輕斷食

針灸師高林孝光建議，在暴飲暴食後的第二日進行輕斷食，透過不吃早餐以延長空腹時間，讓肝臟多加休息。事實上，有研究發現，12至16小時的斷食可以讓內臟休息並改善其功能。現代人不只1日吃3餐，而且飲食偏向碳水化合物和高脂，缺乏蛋白質、維他命和礦物質，導致許多人「雖然吃了很多，也攝取了很多卡路里，但仍然營養不良」，更會使肝臟因拼命分解脂肪和添加劑而疲憊不堪。

護肝習慣｜3. 每周1次半身浴改善血液循環

針灸師高林孝光表示，肝臟是高溫器官。心臟的溫度約為40°C，而肝臟的溫度較高、為41°C。保護肝臟免受寒冷侵襲，對於改善其功能至關重要，其中一個有效的方法就是半身浴。

從肝臟所在的太陽神經叢以下，浸泡在38-40°C暖水中5分鐘，然後起來休息5分鐘，重複3次。溫熱和排汗效果可以促進血液循環，從而改善肝功能。從外部溫暖身體時，血液會聚集在身體表面。而半身浴，身體與水接觸的表面積較小，因此可在保持肝臟充足血流量的同時，有效地溫暖身體。

飲暖水或其他保暖飲品，或者使用暖水袋、暖包等都有效。另外在夏天可能吃一些冰涼的食物，或大開冷氣來降溫，因此要多加注意保溫和血液循環。

護肝習慣｜4. 按摩暖肝

按摩和按壓穴位可以非常輕易地在任何地方進行、立即溫暖肝臟。

1. 「忍者式」按壓肝臟穴位

功效：促進血液循環、溫熱身體

注意：適合每天進行，最好在睡前做，促進血液循環，令身體暖和起來。

步驟：

勞宮穴：位於手掌的中心，當輕輕握拳時中指指尖接觸到的地方。

陽池穴：於手背上腕骨中央稍微往尾指的位置，觸摸時感覺有凹陷。

同時按壓勞宮穴和陽池穴：掌心併攏，右手略為往下，用左手掌根部的骨頭按壓右手的勞宮穴，同時用左手的手指按壓右手的陽池穴。

太衝穴：位於腳趾公和食趾骨的根部。左腳踩右腳，用左腳腳趾公按壓右腳太衝穴。

曲泉穴：雙膝併攏，對大腿施加壓力，刺激雙腿膝內側的曲泉穴。

2. 肝臟按摩

功效：改善肝臟血液循環，並激活全身器官。

注意：按摩的關鍵在於輕柔，不要用力，因為肝臟非常脆弱；不需每天按摩，最多隔天一次即可。

步驟：

將右手掌放在右邊肋骨上，輕輕按摩20秒。 輕輕撫摸肝臟位置，使其變得溫暖。將手指合起來，用食指至小指打圈按揉30秒，任意方向皆可。 透過「肝臟泵」增加血流量。十指交扣，按壓右側肋骨下半部分，然後像泵一樣按摩10秒鐘，使用足夠的壓力讓肋骨稍微移動。

川西醫生表示，即使肝臟疲勞，它也不會抱怨，而是24小時默默地守護著你的身體。如果能夠透過飲食和生活習慣改善肝臟疲勞，代表仍處於早期階段。只要多加留意，就能令肝臟舒服一點。

脂肪肝6大常見症狀 這位置痛是警號

本港約有逾100萬人患有脂肪肝。脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根據衞生署資料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內聚積。脂肪肝的形成亦與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列與肝臟細胞積聚過多脂肪（超過肝臟容積的5%）有關的肝臟疾病。脂肪積聚的成因與飲酒過量或其他繼發性因素（例如藥物或先天性代謝缺陷）無關。當中，脂肪肝有6種常見症狀，包括：

食慾不振

噁心

嘔吐

右上腹不適

疲勞

如果病情嚴重時，可能導致肝臟發大

若不及時改善，脂肪肝可演變為肝硬化或肝癌。要準確診斷是否患有脂肪肝，就要接受影像檢查，例如超聲波、電腦掃瞄、磁力共振造影等，或進行肝穿刺活組織檢查。

6招預防脂肪肝 蔬果要吃夠多少？

衞生防護中心提出6個有助減低患脂肪肝風險或控制病情的貼士：

維持體重和腰圍適中：BMI維持在18.5至22.9之間。男性的腰圍少於90cm（約36吋），女性腰圍少於80cm（約32吋）。

均衡飲食：適量穀類（尤其是全穀類）、去皮瘦肉、脫脂或低脂奶品類，以及每日最少5份蔬果。避免高糖、高脂或高膽固醇的食物。限制每日攝取不多過5g鹽（約1平茶匙）。

經常運動：以維持健康的體重及提高身體對胰島素的敏感性。成年人應每周進行至少150分鐘中等強度的帶氧體能活動。

避免飲酒：健康男士每日不應飲超過2個標準酒量單位、非懷孕婦女則每日不應飲超過1個標準酒量單位的酒精飲品。

不吸煙

維持適中的血糖、血脂和血壓水平

延伸閱讀：1/4港人患脂肪肝！醫生推介7種食物消除脂肪肝 吃蜆也有效？

---

相關文章：

脂肪肝｜40歲女靠吃1種朱古力 1個月減3kg逆轉病情 醫生揭最佳食用份量

瘦人/不喝酒也有脂肪肝恐變肝癌 營養師點名9類人最高危 食慾轉差是警號

這種飲品假健康真傷肝！營養師揭7種食物恐致脂肪肝/肝癌 附護肝食物

醫生教7招逆轉脂肪肝 必喝1款茶燒脂穩血糖 吃這款零食也有效？