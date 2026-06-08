播毒渣男引發HPV關注！專家拆解5大迷思 港男每年300宗口咽癌相關 染病易反覆復發

近日TVB《東張西望》報道的「播毒渣男」熱話，引發社會廣泛討論。一名年輕男子涉嫌透過交友平台結識異性並在未採取安全措施下發生親密關係，導致多人感染HPV。事件引發社會對HPV病毒的關注，不少人都疑惑，HPV病毒是否由男傳女、安全套又可否阻隔病毒？方陽醫生為大家拆解常見的HPV迷思，呼籲男男女女主動預防，以免同類「播毒」事件再發生。

男士屬HPV高風險族群 非女士專屬

方醫生指，近年香港男性每年約有300宗口咽癌個案與HPV相關，情況不容忽視。高危型HPV可引致陰莖癌、肛門癌及口咽癌等疾病。大眾常誤以為HPV只與女性子宮頸癌有關，事實上，本地每年高達200至300宗扁桃腺癌、口咽癌及舌後部癌個案與HPV相關，而口咽癌在男性中的發病率更高，顯示男士同樣迫切需要疫苗保護。

HPV未必只由性行為傳播！安全套非百分百防護

HPV不一定只經由性行為傳播，亦有機會經間接接觸受污染環境表面而感染，因此保持良好個人衞生非常重要。方醫生提醒，病毒可透過手部接觸及口交傳播。即使全程正確使用安全套，由於HPV經皮膚與皮膚接觸（包括外陰周圍未被安全套覆蓋的部位）傳播，仍無法完全阻隔，仍有受感染風險。

破解5大常見迷思

迷思1：感染HPV一定由男傳女？

事實：目前醫學技術無法分辨病毒傳播方向，相互指責無助解決問題。值得注意的是，男性感染HPV後，體內產生的抗體水平極低，容易出現「持續感染」，比女性更難靠自身免疫力清除病毒，導致反覆復發。

迷思2：發病與現任伴侶有關？

事實：HPV潛伏期可長達10年以上，病毒能在人體內隱藏超過十年且完全無症狀。感染時間難以追溯，無形中增加社區傳播風險

迷思3：使用安全套就絕對安全？

事實：安全套無法100%阻隔HPV。由於病毒可經未被覆蓋的皮膚接觸傳播，即使正確使用安全套，仍有機會受感染。

迷思4：男性感染HPV等於「無事」？

事實：男性感染後果往往更嚴重。高危型HPV 16及18型在男性常見的頭頸癌中非常普遍。口咽癌發生率在男性中更高，切勿掉以輕心。

迷思5：HPV只是普通性病？

事實：HPV不僅危害身體，更會造成社交與心理打擊。感染低危型HPV可引致生殖器疣（椰菜花），極難徹底根治，容易反覆復發，患者長期承受巨大心理壓力。一旦惡化為口咽癌等頭頸癌，治療過程涉及大手術或放射治療，可能影響吞嚥及說話功能，甚至改變面容，徹底摧毀自信與日常生活。

醫生呼籲：及早接種疫苗

方醫生解釋，「中過招」不等於終身免疫，即使已感染某一型號HPV，並不代表已涵蓋其他可預防的型號。不停進行HPV檢測只能反映當下感染狀態，並無治療及保護作用。接種HPV疫苗是目前醫學界公認、男女雙方最有效且積極的預防措施。

無論男女，接種疫苗、定期檢查、保持良好衞生習慣，都是對自己與伴侶的最強守護。

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