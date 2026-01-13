男女都會感染HPV病毒 1類人風險達8成 醫生解構高危因素/預防方法/疫苗選擇

人類乳頭瘤病毒（HPV）是香港最常見的性傳播病毒之一。無論男女，只要曾有性接觸經驗，均可能感染HPV病毒。這種病毒不僅有機會引發子宮頸癌，還與其他癌症有密切相關。

感染HPV病毒可致子宮頸癌陰莖癌 男女都可能中招！

HPV病毒擁有超過200種基因型，其中約40種會感染生殖器官。它可以透過生殖器官皮膚接觸、陰道性交、肛交、口交及共用性玩具傳播。持續感染HPV會導致子宮頸細胞病變，最終演變為癌症。

不少人以為HPV是女性專屬，事實上男女皆有機會感染。男性感染可能引發肛門癌、陰莖癌或口咽癌。研究顯示，有性經驗者一生感染HPV的機率高達五至八成，多數人無明顯病徵。

【同場加映】子宮頸癌症狀/高危因素

HPV病毒分為哪些類型？不只引致子宮頸癌？

HPV病毒主要分為「高風險病毒類型」和「低風險病毒類型」。「高風險病毒類型」以第16型及18型最為常見，可透過性接觸感染子宮頸，破壞子宮頸細胞，是導致子宮頸癌的「元兇」，約70%的子宮頸癌由其引發。部分高風險HPV病毒甚至可導致其他細胞病變及癌症，如陰道癌、肛門癌等。

「低風險病毒類型」如第6型及11型，主要可能引致生殖器出現濕疣（俗稱椰菜花），一般不會演變成癌症。少部分通過皮膚感染的HPV病毒可能會導致身體各部分出現皮膚疣，但通常不會影響健康。

多數HPV感染會在兩年內被自身免疫力清除，不會引發健康問題。然而，持續感染高風險型HPV可能導致子宮頸細胞異常增生，若不及時干預，可能逐漸發展成為癌症。

哪些人屬於HPV感染高風險群體？

16歲或之前開始有性經驗者，生殖器官黏膜尚未發育成熟，抵抗力較弱。

有多位性伴侶，或伴侶有過多性伴侶者，感染機率會顯著增加。

17歲前首次懷孕且生育三次以上者，荷爾蒙變化可能影響免疫狀態。

免疫功能低下者，如患有慢性腎病、愛滋病等，感染後難以自癒。

服用避孕藥超過五年，或有吸煙習慣的女性，患病風險會相應升高。

如何診斷HPV病毒？甚麼人要做子宮頸篩查？

絕大多數HPV感染無明顯症狀，患者往往難以察覺。但持續感染高風險HPV病毒可能導致子宮頸出現癌前病變，若未及時處理，可能發展為子宮頸癌。當病情進展至癌症階段，有機會出現異常陰道出血，例如兩次月經之間出血、性行為後出血，或停經後再度出血等症狀。因此，定期篩檢對早期發現病毒至關重要。

所有曾有性經驗的婦女都應定期接受子宮頸篩查，現時可供選擇的篩查方法包括：

子宮頸抹片檢查：檢測出早期子宮頸細胞的不正常病變。 HPV病毒檢測：直接篩查高危HPV (hr-HPV) 病毒，有助評估子宮頸癌前病變及癌症的風險。 合併檢測：同時檢測子宮頸細胞變異和hr-HPV，可提高篩查的靈敏度，有效評估子宮頸癌的風險。

需要注意的是，所有篩檢方法並非絕對準確，例如抹片檢查可能因取樣偏差或細胞變化不明顯而漏診，而HPV檢測雖能識別病毒但無法直接判斷病變程度。因此，若檢測結果異常或出現症狀，需進一步接受陰道鏡檢查及組織活檢以確診。建議25歲以上有性經驗女性定期篩檢，即使接種疫苗者亦需定期檢查，才能有效防範子宮頸癌風險。

如何預防HPV感染？

透過正確的預防措施，能夠有效降低感染HPV病毒的風險，具體可從以下四方面入手：

接種HPV疫苗：曾有病人對疫苗的安全性及有效性表示擔憂，事實上子宮頸癌疫苗已在世界各地使用多年，經過大規模臨床測試和監測，並沒有發現疫苗有明顯（不正常）的嚴重副作用。

採取安全性行為：減少性伴侶數量、使用避孕套可降低HPV感染風險；避免過早開始性生活亦有助預防。

定期進行篩查：即使已經接種疫苗，女性仍需定期接受子宮頸抹片檢查或HPV病毒檢測。

提高自身免疫力：戒煙戒酒、均衡飲食、規律運動，保持健康的生活習慣，有助於增強自身免疫力，更好地抵抗病毒侵襲。

香港HPV疫苗有哪些選擇？哪種保護力最高？

目前香港註冊的HPV疫苗分為三種：二價、四價及九價。二價疫苗針對HPV 16和18型，提供約70%子宮頸癌保護；四價疫苗額外預防6和11型病毒，可防範生殖器疣（椰菜花）；九價疫苗覆蓋九種病毒型別，能預防近90%的子宮頸癌及相關癌症，是現時保護範圍最廣的選擇。

接種HPV疫苗不僅能預防子宮頸癌，還能降低肛門癌、外陰癌、口咽癌等風險，並減少生殖器濕疣的發生。疫苗對未開始性行為者效果最佳，世界衛生組織建議9至14歲為黃金接種期。然而，即使已經有性經驗或曾感染HPV者仍值得接種，因為疫苗能預防其他未接觸過的病毒型別。

HPV疫苗經全球多年使用，已證實安全有效。接種前建議諮詢醫生，根據年齡和個人情況選擇合適疫苗。需注意的是，疫苗不能清除已感染的病毒，亦無法預防所有HPV類型，故接種後仍須定期接受子宮頸篩查，以達至全面防護。

由HPV引致的疾病要如何治療？

由HPV引發的疾病，治療方案需根據疾病類型與嚴重程度調整。對於低風險HPV感染導致的生殖器濕疣，可採用外用藥膏或冷凍治療等方式處理。對於高風險HPV感染引發的癌前病變，則需要透過電環切除冷刀錐切術、激光治療等手術方式干預。對於病情已經發展為子宮頸癌的患者，可以使用手術、化療和放射治療等方法進行治療，具體方案需由醫生評估後確定。

撰文：婦產科專科醫生 謝倩盈

香港中文大學內外全科醫學士

英國皇家婦產科醫學院院士

香港婦產科學院院士

香港醫學專科學院院士（婦產科）

延伸閱讀：防婦科癌必吃10種食物 營養師教多吃1種魚 降患卵巢癌風險

---

相關文章：

女士這歲數後婦科病/癌症風險增 醫生解構18-40歲女性保健重點/常見疾病 多喝綠茶抗衰老？

患子宮頸癌難有下一代？醫生拆解4大症狀 1種療法準確率達95%可保生育能力

20歲女用錯1款廁紙患子宮頸癌！4類日用品同樣可致癌不育

內地浸溫泉後女子頸生疣感染HPV 浸完忽略1事易中招 醫生教9招防毒