經常疲倦、情緒不穩？別忽略甲狀腺功能失衡警號 留意5大關鍵提早預防

經常感到莫名疲倦、情緒起伏不定，體重又突然波動？不少女性會先以為是工作壓力太大、睡眠不足，或是踏入更年期，卻往往忽略了另一個常見原因：甲狀腺功能異常。

有數據顯示，女性出現甲狀腺問題的機率是男性的 5 至 8 倍，大約每 8 名女性中就有 1 人會受相關困擾。甲狀腺雖然只是位於頸部底端的一個小型腺體，卻負責分泌甲狀腺激素，直接影響新陳代謝、體溫、心率，甚至是情緒與生殖系統的運作；一旦失衡，往往會牽動全身。

為什麼女性比男性更容易出現甲狀腺異常？

研究認為，這種性別差異與女性特有的荷爾蒙波動及免疫機制密切相關。雌激素透過調節免疫細胞的組成和功能，會促進自身抗體的產生及甲狀腺細胞的增生，從而增加自身免疫性甲狀腺疾病的發病風險。事實上，這類疾病在女性中的發病率大約是男性的4至6倍。

換句話說，女性荷爾蒙與甲狀腺功能息息相關。雌激素水平的波動會直接影響甲狀腺激素；一旦甲狀腺功能失衡，無論是甲狀腺功能亢進（甲亢）還是減退（甲減），都可能進一步干擾月經週期、排卵與受孕，甚至引致閉經等問題。 在醫學臨床上，我們需要特別留意以下幾類高危人士：

有家族遺傳背景者： 若直系親屬曾患有甲狀腺疾病，其患病機率會高於常人。

自身免疫系統疾病患者： 本身已患有其他免疫系統相關疾病的女性（如 1 型糖尿病、類風濕性關節炎或貧血），屬於較高風險群組。

特殊治療經歷者： 曾接受頸部手術或相關放射治療的病人，必須密切監測甲狀腺狀況。

關鍵人生階段女性： 更年期婦女與孕婦因荷爾蒙波動劇烈，被視為需要重點篩檢的族群。

碘攝取失衡者： 長期攝取過量或嚴重不足碘質的人士，亦會增加甲狀腺功能失衡的風險。

許多年輕患者常問：「我咁後生，點解會有甲狀腺問題？」這通常是多重都市因素疊加的結果：

高壓生活節奏： 現代都市女性長期承受極大工作與生活壓力，長期熬夜導致內分泌系統嚴重失調，成為誘發疾病的溫床。

飲食模式轉變： 飲食習慣西化，攝取過多高熱量與加工食品，影響體內代謝平衡。

環境荷爾蒙干擾： 生活中無處不在的環境荷爾蒙（如塑化劑、護膚品與化妝品中的化學成分），可能擾亂體內的荷爾蒙平衡機制。

診斷意識不足： 年輕女性若忽略了情緒焦慮、心悸或失眠等早期身體警號，容易錯過介入診斷的最佳黃金時間。

許多患者疑惑為何「西方食物」對甲狀腺有負面影響。事實上，這裡所指的「西化飲食」並非指單一國家料理，而是指高飽和脂肪、高精製糖、高加工食品以及缺乏天然纖維的現代化飲食模式。

影響機理： 這類飲食容易引起體內慢性發炎與胰島素阻抗，進而擾亂內分泌軸線。此外，過度依賴加工食品會導致人體攝入過多隱性鹽分與防腐劑，這些化學物質可能干擾甲狀腺激素的代謝與利用率。

建議的飲食文化： 臨床上，「地中海飲食法」（Mediterranean Diet）更備受推崇。這種飲食文化以大量天然蔬果、優質橄欖油、全穀物、深海魚類及豆類為核心。這種模式含有豐富的 Omega-3 脂肪酸與抗氧化劑，能有效降低體內發炎反應，穩定甲狀腺激素水平。

選食重點： 請謹記「原型食物」原則。多選用新鮮食材，避免過度攝取醃製或高加工食品；針對含碘食物（如紫菜、海帶），應適量攝取，而非盲目補充。

甲狀腺疾病醫療手段：

功能性異常的控制： 若是甲狀腺功能亢進（甲亢）或減退（甲減），透過精準的藥物治療，大部分患者都能將病情穩定控制。

結節的良性預後： 臨床數據顯示，診斷出來的甲狀腺結節中，超過 90% 皆為良性，無需過度恐慌。

癌症的生存優勢： 即便不幸確診為甲狀腺癌，受惠於現代手術技術與精準醫療的進步，分化型甲狀腺癌（DTC）的治癒率極高，部分個案的 10 年生存率甚至可高達 90% 以上。

早期篩查的重要性： 最終的治癒率與治療成效，極大程度取決於能否「及早發現」，定期進行超聲波掃描與血液檢測，是目前公認維持甲狀腺健康的最有效策略。

至於治療方案，並非「一套方案適用所有人」，而是根據病況與人生階段量身定製：

藥物控制期： 對於甲狀腺功能亢進（甲亢）患者，初期會使用抗甲狀腺藥物（如 Carbimazole）抑制激素過度分泌；甲減患者則需補充左旋甲狀腺素（Levothyroxine）。

特殊階段（如孕期）： 孕婦的治療需極度謹慎，因為藥物會影響胎兒。主治醫生會與婦產科醫生緊密合作，選擇對胎兒影響最小的藥物，並更頻繁地監測荷爾蒙指數。

侵入性治療（如消融術或手術）： 若出現惡性結節或影響呼吸吞嚥的腫瘤，則會考慮微創消融術（RFA）或外科手術切除。

術後護理是確保康復的重要一環，請務必遵循以下要點：

服食藥物要規律： 若接受了甲狀腺全切除手術，患者終身需要定時服用左旋甲狀腺素。這類藥物對服藥時間要求嚴格（建議空腹服用，且與其他藥物間隔一小時），以確保吸收率。

傷口保養： 手術後切口需避免過度拉扯與曝曬，建議使用醫生推薦的去疤貼或修復膏，促進癒合。

定期監測： 術後初期需頻繁檢查 TSH、Free T4 等指標，以調整藥物劑量，維持身體代謝穩定。

復發信號要警惕： 即使術後康復，仍需留意頸部是否有異常腫塊、聲音是否持續嘶啞，或出現不明原因的體重與情緒劇變，若有上述情況，請立即聯絡您的主診醫生。

不同人生階段，甲狀腺面臨不同挑戰

女性在不同人生階段，甲狀腺面臨的挑戰亦不同：

孕期/產後： 常見警示包括心悸、異常脫髮、體重急劇變化。建議孕檢時主動向醫生要求進行甲狀腺功能檢查（如 TSH、FT4）。

更年期（45-55歲）： 常見警示包括極度怕冷或潮熱、情緒持續低落、便秘。建議定期進行甲狀腺超聲波檢查及監測激素水平。

高壓期（如職場媽媽）： 常見警示包括失眠、記憶力衰退、焦慮、手震。若壓力過大，建議諮詢醫生進行詳細檢查

及早識別身體的警號

甲狀腺疾病最容易被忽略之處，在於早期症狀往往不明顯。多達 60% 的患者最初並未意識到自己患病。若身體持續出現以下信號，別只當作「太累」：

體重無故波動（即使生活習慣沒變，體重依然變重或變輕）。

持續疲倦（無論睡多久都感到疲勞）。

體溫調節異常（比以前更怕冷，或異常怕熱多汗）。

心跳異常（心跳加速或感到心悸）。

脫髮增加。

情緒不穩（焦慮、煩躁或持續情緒低落）。

月經週期紊亂。

醫生護「甲」小貼士

碘不是越多越好： 碘是合成甲狀腺激素的必需營養素，但攝取過多或過少均會影響功能。不建議自行大量食用海帶、紫菜或進食高碘保健品，飲食應以均衡為原則。

規律作息與減壓： 良好的睡眠與壓力管理有助穩定內分泌。若長期出現疲倦、睡眠異常或情緒波動，請儘早尋求專業醫生的評估。

正視身體異常信號： 當出現上述身體信號時，應進行專業檢查，及早診斷往往比事後補救更為重要。

此外，甲狀腺癌也存在顯著的性別差異。全球範圍內，女性罹患分化型甲狀腺癌（DTC）的機率約為男性的3倍，但其生物機制尚不完全明確，性荷爾蒙的因果作用仍在進一步研究中。 甲狀腺雖然不大，卻會在許多日常狀態留下痕跡。從懷孕、產後到更年期，女性身體會經歷很多變化，甲狀腺也常常參與其中。那些容易被當成「最近太累了」的變化，其實正值得多留意一點。認識這些訊號，就是照顧好自己的開始。

撰文：臨床腫瘤科專科 戴燕萍醫生

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