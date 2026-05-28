《Running Man》池睿恩自爆患甲狀腺癌 停工休養真正原因曝光｜附5大病徵+預防方法

31歲韓國女星池睿恩，因主持綜藝《Running Man》等節目為人熟悉。去年她突然暫停所有演藝活動，宣布暫時退出《Running Man》，當時僅稱健康問題，令不少粉絲相當擔心。近日她首度於節目《劉在錫的民宿法則》中公開真相，指自己去年確診甲狀腺癌，而且體內癌細胞頗多。

去確診甲狀腺癌停工《Running Man》癌細胞險轉移

池睿恩近年在綜藝表現亮眼，去年8月，她突然因健康問題兩度暫停演藝活動當時經紀公司僅低調表示「專注調養身體，暫停3星期」，未有透露具體病情。時隔一年，池睿恩在最新節目《劉在錫的民宿法則》中登場，首度公開患上甲狀腺癌的真相。

在節目中，池睿恩與劉在錫、李光洙、邊佑錫一起為旅客準備烤肉派對。劉在錫主動關心她的健康，問道：「現在身體是不是完全恢復了？」池睿恩點頭指完全康復，劉在錫放心地說：「從外表完全看不出來（生病）。」

池睿恩接著透露當初的驚險情況：「聽醫生說，只差0.1cm，癌細胞就有轉移的風險。」直言自己體內的癌細胞其實頗多，對於能夠及時治療並順利康復，池睿恩指「真的是萬幸」。

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劉在錫暖心回應逼哭全場

當晚營火晚會上，劉在錫提議：「每個人都可以把想丟進這團火裡的東西丟掉，也可以許願。」池睿恩觸景傷情，忍不住落淚。

劉在錫隨後暖心指：「看過新聞的朋友應該知道，池睿恩之前身體有些不舒服。但非常慶幸她恢復了健康，今天能聚在這裡，真的很謝謝她。」這番溫暖回應讓池睿恩激動落淚，場面感人。

甲狀腺癌5大病徵 沙聲/頸部硬塊要注意

根據本港醫管局資料，甲狀腺位於頸部前面咽喉下面，呈蝴蝶狀，屬於內分泌組織，負責分泌甲狀腺素，以調節新陳代謝、血糖、心跳和腎功能等。當甲狀腺的細胞異常增生，舊細胞又未曾死亡，細胞便會不斷堆積，形成癌腫瘤。其發病過程很緩慢，由癌細胞出現到發病可能歷時數年；也正因如此，患者有機會在多年後再次復發，所以必須定期跟進。

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，可能使人忽略或以為是其他疾病。較常見的徵狀包括以下5種：

撫壓頸部前端時發現無痛硬塊，並日漸增大 聲音持續沙啞 頸痛或喉嚨痛，有時連耳朵也感到痛楚 吞嚥或呼吸困難，有壓迫感 持續咳嗽，但沒有其他感冒跡象

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甲狀腺癌6大風險因素 飲食缺碘更高危

醫管局指出，甲狀腺癌可能與以下因素有關：

曾接觸大量輻射：例如幼年時曾接受過頭頸X光照射或放射治療，又或生活環境中有高密度的放射線，過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀腺癌的比率也特別高。 家族遺傳：家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤、家族性甲狀腺髓質癌、多發性內分泌腫瘤及遺傳性大腸瘜肉等均有較大機會患上甲狀腺癌。 個人病歷：本身曾患過甲狀腺腫瘤或甲狀腺良性結節等疾病，患上甲狀腺癌的機會也較高。 性別：女性患甲狀腺癌的機會較男性大。 飲食：飲食中缺乏碘亦有可能增加患上甲狀腺癌的機會。 年齡：很多甲狀腺癌的患者都是40歲以上的人士。

目前醫學界對甲狀腺癌的成因仍不清楚，因此未有預防方法，如果家族曾有人患上甲狀腺癌或甲狀腺異常的疾病，應特別提高警覺，最好每半年自我檢查頸部，並定期做超聲波檢查。

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