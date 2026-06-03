Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地網紅打40針透明質酸「僭建」男友肩+8塊腹肌 專家斥可致皮膚受損/肌肉變弱

醫生教室
更新時間：13:00 2026-06-03 HKT
發佈時間：13:00 2026-06-03 HKT

追求完美體態是不少人的目標，但若採用極端方法，隨時換來健康代價。內地一名網紅去年花費約400萬元人民幣，接受多達40次透明質酸注射，打造人工「8塊腹肌」及「男友肩」。當中到底有甚麼健康陷阱？

網紅打40針透明質酸「僭建」肩膀/鎖骨/胸腹

內地網紅Andy郝鐵男在社交平台擁有約6.4萬粉絲，他在2025年5月花費約400萬元人民幣，先後進行40次透明質酸注射，部位包括肩膀、鎖骨、胸部及腹部。他直言，自己之所以選擇醫美手段，是因為單靠健身難以達到心目中的理想線條。術後幾個月，Andy聲稱腹部沒有腫脹、線條分明且自然。

湖北武漢整形外科主任李扎潤醫生指出：「進行40次透明質酸注射，極可能導致皮膚受損與血管壞死。」他進一步解釋，肌肉屬於動態組織，即使靜態時看似擁有腹肌線條，一旦活動（如彎腰、轉身），外觀便會變形，與真正的肌肉完全不同。

長期大量注射透明質酸可能侵蝕骨骼、壓迫肌肉，使肌肉變薄。更嚴重的是，當填充物逐漸被身體分解後，原有的腹部肌肉可能因為長期受壓而變得更虛弱，得不償失。

Andy近日在社交媒體透露，一年後腹肌「吸收了一點」，狀態尚可。他之前曾揚言，若3年後腹肌形狀仍能維持，將申請健力氏世界紀錄，成為「最持久的透明質酸人工腹肌」。

男友肩/直角肩有風險？Botox可致肌肉無力

除了人工腹肌，Andy的人造「男友肩」同樣「漲卜卜」、十分吸精。註冊物理治療師蘇雅賢曾接受《星島頭條》訪問時拆解市面上相關療程如「直角肩」療程，主要分為肉毒桿菌素（Botox）注射及透明質酸填充。

Botox可令斜方肌放鬆，使肩線柔和，但潛在風險包括：

  • 肌肉輕微無力，肩膊支撐力下降。

  • 初期可能肩頸酸痛、易疲勞。長期或過量注射可致斜方肌過度放鬆，削弱肩胛骨支撐，引發肩頸疼痛，影響日常活動。

透明質酸填充一般不會直接影響肌肉功能，但可能出現局部腫脹、疼痛，技術不當可致血管阻塞。注射前必須諮詢醫生並詳細評估。

簡單伸展練不出 阻力訓練才是正道

蘇雅賢指出，伸展只能放鬆肌肉及提升關節活動幅度，無法改變肌肉量或骨骼結構。要真正改善肩線，應進行阻力訓練，重點訓練中上斜方肌、三角肌及肩袖肌群，例如啞鈴側平舉、肩部推舉。

她強調，健康人士放鬆時，肩頸角約為30至60度，肩膀自然下垂。強行追求美觀效果而刻意聳肩，會導致肌肉緊張或姿勢不良，引發肩頸痛及功能障礙。健康的肩膊應兼顧美觀與功能性，關鍵在於關節活動度正常及姿勢平衡，而非單純追求視覺效果。

 

資料來源：Sin Chew DailyAndy郝鐵男小紅書

延伸閱讀：想打造BLACKPINK Jennie同款「直角肩」？物理治療師拆解「打針瘦肩」健康風險

    ---

    最Hit
    101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
    101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
    影視圈
    7小時前
    Save Lily涉事男女被捕前最後身影曝光 網民直擊長沙灣行蹤 奇特「遮尖」朝天、嬰兒狀況惹熱議｜Juicy叮
    Save Lily涉事男女被捕前最後身影曝光 網民直擊長沙灣行蹤 奇特「遮尖」朝天、嬰兒狀況惹熱議｜Juicy叮
    時事熱話
    4小時前
    鍾景輝於睡夢中離世享年89歲  姪兒沉痛宣佈消息  著手處理King Sir身後事：感謝一直關心陪伴
    影視圈
    1小時前
    李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
    00:50
    李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
    影視圈
    17小時前
    18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
    18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
    時事熱話
    2026-06-02 11:07 HKT
    月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
    月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
    樓市動向
    8小時前
    長沙灣人龍食店現「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
    長沙灣人龍食店現「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
    飲食
    2026-06-01 19:34 HKT
    簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
    簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
    影視圈
    18小時前
    星島申訴王｜市道求突破 男色經濟圈抬頭 港女食飯飲酒 加送壁咚公主抱
    04:06
    星島申訴王｜市道求突破 男色經濟圈抬頭 港女食飯飲酒 加送壁咚公主抱
    申訴熱話
    6小時前
    周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
    周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
    影視圈
    15小時前