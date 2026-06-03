內地網紅打40針透明質酸「僭建」男友肩+8塊腹肌 專家斥可致皮膚受損/肌肉變弱

追求完美體態是不少人的目標，但若採用極端方法，隨時換來健康代價。內地一名網紅去年花費約400萬元人民幣，接受多達40次透明質酸注射，打造人工「8塊腹肌」及「男友肩」。當中到底有甚麼健康陷阱？

網紅打40針透明質酸「僭建」肩膀/鎖骨/胸腹

內地網紅Andy郝鐵男在社交平台擁有約6.4萬粉絲，他在2025年5月花費約400萬元人民幣，先後進行40次透明質酸注射，部位包括肩膀、鎖骨、胸部及腹部。他直言，自己之所以選擇醫美手段，是因為單靠健身難以達到心目中的理想線條。術後幾個月，Andy聲稱腹部沒有腫脹、線條分明且自然。

湖北武漢整形外科主任李扎潤醫生指出：「進行40次透明質酸注射，極可能導致皮膚受損與血管壞死。」他進一步解釋，肌肉屬於動態組織，即使靜態時看似擁有腹肌線條，一旦活動（如彎腰、轉身），外觀便會變形，與真正的肌肉完全不同。

長期大量注射透明質酸可能侵蝕骨骼、壓迫肌肉，使肌肉變薄。更嚴重的是，當填充物逐漸被身體分解後，原有的腹部肌肉可能因為長期受壓而變得更虛弱，得不償失。

Andy近日在社交媒體透露，一年後腹肌「吸收了一點」，狀態尚可。他之前曾揚言，若3年後腹肌形狀仍能維持，將申請健力氏世界紀錄，成為「最持久的透明質酸人工腹肌」。

男友肩/直角肩有風險？Botox可致肌肉無力

除了人工腹肌，Andy的人造「男友肩」同樣「漲卜卜」、十分吸精。註冊物理治療師蘇雅賢曾接受《星島頭條》訪問時拆解市面上相關療程如「直角肩」療程，主要分為肉毒桿菌素（Botox）注射及透明質酸填充。

Botox可令斜方肌放鬆，使肩線柔和，但潛在風險包括：

肌肉輕微無力，肩膊支撐力下降。

初期可能肩頸酸痛、易疲勞。長期或過量注射可致斜方肌過度放鬆，削弱肩胛骨支撐，引發肩頸疼痛，影響日常活動。

透明質酸填充一般不會直接影響肌肉功能，但可能出現局部腫脹、疼痛，技術不當可致血管阻塞。注射前必須諮詢醫生並詳細評估。

簡單伸展練不出 阻力訓練才是正道

蘇雅賢指出，伸展只能放鬆肌肉及提升關節活動幅度，無法改變肌肉量或骨骼結構。要真正改善肩線，應進行阻力訓練，重點訓練中上斜方肌、三角肌及肩袖肌群，例如啞鈴側平舉、肩部推舉。

她強調，健康人士放鬆時，肩頸角約為30至60度，肩膀自然下垂。強行追求美觀效果而刻意聳肩，會導致肌肉緊張或姿勢不良，引發肩頸痛及功能障礙。健康的肩膊應兼顧美觀與功能性，關鍵在於關節活動度正常及姿勢平衡，而非單純追求視覺效果。

資料來源：Sin Chew Daily、Andy郝鐵男小紅書

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