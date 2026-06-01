21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法

TVB《東張西望》昨晚（31日）一集，報導一宗令全港震驚的「播毒渣男」事件。涉事主角為現年 21 歲的 H 先生，他被指控利用交友平台及工作便利到處結識年輕女子，並在發展親密關係時向每位受害者聲稱彼此是「一對一」的專一關係。然而，背後他的親密伴侶多不勝數，且在進行性行為時全無採取安全措施。事件導致多名少女不幸染上性病及生殖器官病變。多位受害人最終決定聯手站出來聲討 H 先生，她們直言，即使冒著遭受外界網絡言論批評的風險亦絕不退縮，目的是要提醒所有香港女仔提防此人。

交友平台相識爆發危機 染病發燒入院揭發內情

受害人之一的陳小姐透露，她於去年 7 至 8 月期間在交友平台結識 H 先生，雙方其後發生性關係。儘管兩個月後發現彼此價值觀有出入，但陳小姐一直以為雙方維持著專一的親密關係。直到今年 3 月 18 日，正在上班的陳小姐突然收到另一名陌生女子劉小姐的短訊，赫然問她：「你出去了檢查身體未？你知不知道 H 先生有性病？」這一消息令陳小姐頓時大受打擊，無法繼續工作。

傳送短訊的劉小姐則是於 2025 年 11 月入職新公司時認識 H 先生，並於今年 2 月開始親密關係。直至 3 月初，劉小姐因下體嚴重不適求醫，在醫生建議下接受多項檢驗，證實染上多種性病及生殖器官病變，期間更一度發燒需要留醫。由於這段期間只有 H 先生一名性伴侶，劉小姐隨即對質，對方當時並未反駁且立即道歉，更送上親手畫的畫作承諾不再犯。

酒店與花束全屬「複製貼上」全網公開引發連鎖聲討

陳小姐與劉小姐比對對話紀錄後震驚發現，H 先生傳送給兩人的甜言蜜語短訊竟然一模一樣。不僅如此，連帶她們過夜的酒店、收到的花束，甚至是 H 先生親手畫的畫作，全部都是「倒模」複製。H 先生更被揭發一邊與劉小姐約會，一邊向陳小姐計劃晚間行程。令陳小姐最為憤怒的是，H 先生在明知自己身患性病的情況下，依然不設防與她發生關係。經化驗所檢測，兩位女事主所感染的性病及病變基因竟然完全相同。

在兩名女事主的強烈要求下，H 先生答應進行檢測，但他最終僅化驗了兩項傳染病，其中一項更是女事主們均未有感染的「淋病」。至於兩位事主均中招的病變項目，H 先生則堅稱以「驗尿」方式檢測的結果顯示沒事，試圖敷衍搪塞。劉小姐忍無可忍，最終選擇在網上討論區公開 H 先生的惡行。事件曝光後，H 先生隨即發表聲明反擊，否認自己刻意傳播性病，更聲稱不排除採取法律行動。然而，劉小姐的貼文隨即引來更多受害者反彈，另一名受害人黃小姐亦隨即加入聲討行列。

一眾受害者發現，H 先生即使身陷性病指控，依然若無其事地繼續在社交平台「釣女仔」，利用不同手段誘使其他女生與其發展進一步關係。多位受害女性最終決定會同《東張西望》節目組，現身與 H 先生當面對質。面對一眾受害者與攝錄鏡頭的嚴厲質詢，H 先生當場表現迴避，拒絕承認任何指控。至於最新發展有待《東張西望》今晚第二集揭曉。

性傳播感染常識及預防

根據衞生署資料顯示，性病俗稱花柳病， 是與患有性病的伴侶性交時傳染得來的。 性行為包括陰道性交、口交和肛交等， 都能傳染性病。 一般社交接觸， 例如同檯吃飯， 乘搭公共交通工具， 以及在泳池游泳等都不會感染到性病。



常見的性病有梅毒、淋病(俗稱白濁)、 非淋菌性尿道炎，非特異性生殖道感染、 陰部疱疹、性病疣(俗稱椰菜花)、陰蝨、衣原體性尿道炎等。性接觸也是本地最常見的愛滋病病毒感染途徑。



性病是一種嚴重的疾病， 不單會影響性器官及生殖系統， 造成痛楚， 更可蔓延到身體其他器官， 引致併發症， 造成不育， 甚至死亡。 感染性病後亦可能會透過母嬰傳染而影響新生嬰兒。



性病的潛伏期有長有短， 病徵亦未必明顯， 所以很容易被忽略， 尤其在女性， 可能全無病徵。 若懷疑自己染上性病， 如性器官出現損口， 小肉粒、水泡、痕癢、小便頻密或刺痛、男性尿道排出白色膿液、女性陰道排出黃綠色膿性白帶等， 都可能是性病的病徵， 切勿諱疾忌醫， 應當及早求診， 以減輕徵狀和避免產生併發症。



治療性病必須耐心聽從醫生指導及接受治療， 才可達到預期的效果。有需要時，性伴侶同時接受檢查與治療， 以免反覆傳染， 功虧一簣。 在性病未完全治癒之前， 需停止任何性行為， 以免再受其他性病感染及將本身的性病傳染給他人。



孕婦若證實患有性病， 如能及早在產前治癒， 一般都可保母子平安。人體在感染性病後， 並不會產生免疫能力。如果持續進行不安全性行為， 便可能再患上相同的性病或同時感染其他性病。預防性病的最有效方法是與一位未受任何性病感染的人仕保持專一的性關係。如果不可能的話，就應該採取安全性行為；每次性接觸時都正確使用安全套，以減低受感染的機會。



有活躍性生活的人士， 應該接受定期檢查， 以便及早發現性病感染及接受治療。衞生署轄下社會衞生科診所提供各項性病檢查， 治療與輔導， 一切服務， 完全免費*及保密， 亦毋須預約或醫生介紹信。醫治性病， 亦可往註冊西醫診所求診， 但切勿自行胡亂用葯， 否則可能會延誤病情， 令醫治變得更加困難。

資料來源：衞生署、東張西望

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