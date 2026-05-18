伊波拉病毒大爆發 香港啟動戒備應變 一文了解病毒起源/傳播途徑/症狀/致死率

世界衞生組織於昨日（17日）正式將剛果民主共和國與烏干達爆發的伊波拉病毒疫情，列為「國際關注的突發公共衠生事件」。港府同日宣布啟動「埃博拉（伊波拉）病毒病準備及應變計劃」下的「戒備應變級別」，加強邊境防疫及監測，全力保障市民健康。

伊波拉疫情｜本迪布焦病毒株 無特效藥無疫苗

根據世衞通報，是次疫情由伊波拉病毒屬中的「本迪布焦病毒」（Bundibugyo virus）引起。截至5月16日，剛果民主共和國伊圖里省最少3個地區通報8宗確診個案，另有246宗疑似病例及80宗疑似死亡病例；首都金沙薩亦有一宗實驗室確診個案，患者曾從疫區返回。鄰國烏干達在不足24小時內錄得兩宗確診個案（其中一人死亡），患者同樣來自剛果民主共和國。

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值得留意的是，受影響地區已通報最少四名醫護人員出現疑似病毒性出血熱症狀後死亡。初步採集樣本的陽性率高（13份樣本中8份呈陽性），世衞警告當地疫情規模可能遠大於目前通報範圍，且存在顯著的區域傳播風險。

本迪布焦病毒：

病死率約25%至40%，低於較具致命性的薩伊病毒株（病死率約50%）

目前尚無專用治療藥物或預防疫苗

只能透過支持性治療（如控制發燒、疼痛、補充電解質）緩解症狀

伊波拉疫情｜香港戒備級別啟動 嚴防輸入個案

香港至今從未錄得伊波拉確診個案。雖然目前疫情對本地人口健康構成的即時風險屬「低」，但當局已啟動三級應變計劃中的「戒備級別」（最低級），並採取多項防控措施：

口岸篩檢 ：雖然剛果民主共和國及烏干達與香港無直航班機，旅客多經埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴轉機。衞生署將在機場加強對非洲抵港航班的健康篩檢，包括體溫監測及病徵查詢，懷疑個案會即時轉介公立醫院隔離。

：雖然剛果民主共和國及烏干達與香港無直航班機，旅客多經埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴轉機。衞生署將在機場加強對非洲抵港航班的健康篩檢，包括體溫監測及病徵查詢，懷疑個案會即時轉介公立醫院隔離。 健康宣傳 ：在所有入境口岸加強伊波拉病毒的教育廣播、海報張貼。

：在所有入境口岸加強伊波拉病毒的教育廣播、海報張貼。 通報機制 ：病毒性出血熱（包括伊波拉）自2008年起列為本港法定須呈報傳染病，醫生須即時呈報懷疑或確診個案。

：病毒性出血熱（包括伊波拉）自2008年起列為本港法定須呈報傳染病，醫生須即時呈報懷疑或確診個案。 資訊更新：中心已向全港醫生及醫院發信，並與機場管理局、航空公司保持聯繫。

伊波拉疫情｜病毒起源？傳播途徑、症狀與致死率

伊波拉病毒最早於1976年在剛果發現，天然宿主為果蝠。目前已知六種病毒株，是次爆發的「本迪布焦病毒」屬其中之一。

傳播方式（非空氣傳播）：

直接接觸感染者的血液、分泌物、器官或其他體液

接觸受感染動物（果蝠、黑猩猩、大猩猩、猴子、森林羚羊等）的血液或體液

潛伏期：最長21天（通常5至9天）

常見症狀：

初期：突發高燒、嚴重倦怠、肌肉疼痛、頭痛

後期：嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚出現斑點狀丘疹、出血現象

重症：肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克、多重器官衰竭

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伊波拉疫情｜衞生防護中心：避免前往受影響地區

衞生防護中心提醒市民，如非必要應避免前往受影響地區（剛果民主共和國伊圖里省、北基伍省及烏干達邊境地區）。若必須前往，或身處本港，應嚴格遵守以下措施：

個人衞生：

經常用梘液或酒精搓手液清潔雙手，尤其在接觸眼、鼻、口之前

避免密切接觸發燒或身體不適的人士

切勿觸碰病人的血液、體液，或可能受污染的物品

動物與食物安全：

避免接觸果蝠、靈長類動物（黑猩猩、猴子等）及森林羚羊

所有食物必須徹底煮熟才可進食

外遊返港後：

若21天內曾到訪疫區，並出現發燒、腹瀉、出血等症狀，應立即戴上口罩求醫，並主動告知醫生外遊紀錄

資料來源：政府新聞處

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